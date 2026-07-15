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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 947
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI
z dnia 8 lipca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-07-15
- Data wejścia w życie: 2026-09-01
- Data obowiązywania: 2026-09-01
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