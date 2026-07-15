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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 952

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 26 maja 2026 r.

w sprawie mocy obowiązującej Umowy z dnia 10 września 2025 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o wygaśnięciu trwających skutków prawnych Artykułu 13 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r.

Tekst pierwotny

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o wygaśnięciu trwających skutków prawnych Artykułu 13 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r. (Dz. U. poz. 312) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 15 maja 2026 r. ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o wygaśnięciu trwających skutków prawnych Artykułu 13 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r., zawartą w drodze wymiany not dyplomatycznych z dnia 28 marca 2025 r. oraz z dnia 10 września 2025 r.

Umowa wchodzi w życie dnia 1 czerwca 2026 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że na podstawie Umowy dnia 1 czerwca 2026 r. traci moc obowiązującą Artykuł 13 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r.1), i tym samym nie wywołuje skutków prawnych.

Z uwagi na powyższe, od dnia 1 czerwca 2026 r. nie ma zastosowania data końcowa pozostawania w mocy artykułów od 1 do 12 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Bry-tanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r., podana w oświadczeniu rządowym z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlan-dii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r. (Dz. U. poz. 781).

Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

1) Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisana w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r., została ogłoszona w Dz. U. z 1988 r. poz. 93.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-07-15
  • Data wejścia w życie: 2026-07-15
  • Data obowiązywania: 2026-07-15
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