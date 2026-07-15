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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 953

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 9 lipca 2026 r.

w sprawie mnożników do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy oraz osób wykonujących samodzielny zawód medyczny zatrudnionych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 85b ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 199, 252, 426, 473, 507 i 734) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa mnożniki do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego:

1) lekarzy orzeczników oraz osób wykonujących samodzielny zawód medyczny zatrudnionych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na podstawie umowy o pracę;

2) Naczelnego Lekarza Zakładu, zastępcy Naczelnego Lekarza Zakładu, lekarzy inspektorów nadzoru orzecznictwa lekarskiego, głównych lekarzy orzeczników oraz zastępców głównych lekarzy orzeczników.

§ 2.

Mnożniki do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego osób, o których mowa w § 1, ustala się w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk

1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).

Załącznik 1. [TABELA MNOŻNIKÓW DO USTALENIA WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO LEKARZY ORAZ OSÓB WYKONUJĄCYCH SAMODZIELNY ZAWÓD MEDYCZNY ZATRUDNIONYCH W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 9 lipca 2026 r. (Dz. U. poz. 953)

TABELA MNOŻNIKÓW DO USTALENIA WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO LEKARZY ORAZ OSÓB WYKONUJĄCYCH SAMODZIELNY ZAWÓD MEDYCZNY ZATRUDNIONYCH W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Lp.

Stanowisko

Mnożniki do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego

1

Naczelny Lekarz Zakładu

od 2,00 do 3,00

2

Zastępca Naczelnego Lekarza Zakładu

od 1,85 do 2,70

3

Lekarz inspektor nadzoru orzecznictwa lekarskiego

od 1,70 do 2,40

4

Główny lekarz orzecznik

od 1,85 do 2,70

5

Zastępca głównego lekarza orzecznika

od 1,70 do 2,40

6

Lekarz orzecznik

od 1,60 do 2,25

7

Pielęgniarka/pielęgniarz

od 1,20 do 1,60

8

Fizjoterapeuta

od 1,30 do 1,75
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-07-15
  • Data wejścia w życie: 2026-07-16
  • Data obowiązywania: 2026-07-16
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