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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 953
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 9 lipca 2026 r.
w sprawie mnożników do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy oraz osób wykonujących samodzielny zawód medyczny zatrudnionych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
Na podstawie art. 85b ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 199, 252, 426, 473, 507 i 734) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) lekarzy orzeczników oraz osób wykonujących samodzielny zawód medyczny zatrudnionych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na podstawie umowy o pracę;
2) Naczelnego Lekarza Zakładu, zastępcy Naczelnego Lekarza Zakładu, lekarzy inspektorów nadzoru orzecznictwa lekarskiego, głównych lekarzy orzeczników oraz zastępców głównych lekarzy orzeczników.
§ 2.
§ 3.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk
1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 9 lipca 2026 r. (Dz. U. poz. 953)
TABELA MNOŻNIKÓW DO USTALENIA WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO LEKARZY ORAZ OSÓB WYKONUJĄCYCH SAMODZIELNY ZAWÓD MEDYCZNY ZATRUDNIONYCH W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
|
Lp.
|
Stanowisko
|
Mnożniki do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego
|
1
|
Naczelny Lekarz Zakładu
|
od 2,00 do 3,00
|
2
|
Zastępca Naczelnego Lekarza Zakładu
|
od 1,85 do 2,70
|
3
|
Lekarz inspektor nadzoru orzecznictwa lekarskiego
|
od 1,70 do 2,40
|
4
|
Główny lekarz orzecznik
|
od 1,85 do 2,70
|
5
|
Zastępca głównego lekarza orzecznika
|
od 1,70 do 2,40
|
6
|
Lekarz orzecznik
|
od 1,60 do 2,25
|
7
|
Pielęgniarka/pielęgniarz
|
od 1,20 do 1,60
|
8
|
Fizjoterapeuta
|
od 1,30 do 1,75
- Data ogłoszenia: 2026-07-15
- Data wejścia w życie: 2026-07-16
- Data obowiązywania: 2026-07-16
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