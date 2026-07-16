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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 955

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 lipca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 747) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1628) w załączniku Grupa 14. Przedmioty zaopatrzenia mundurowego otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda

Załącznik 1. [Grupa 14. Przedmioty zaopatrzenia mundurowego]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 13 lipca 2026 r. (Dz. U. poz. 955)

Grupa 14. Przedmioty zaopatrzenia mundurowego

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Tryb oceny zgodności

I

II

III

1

Kombinezony pilota i kombinezony czołgisty

X

2

Koszulobluzy pod kamizelkę ochronną

X

3

Kurtki pilota (z wyłączeniem kurtki skórzanej pilota), kurtki czołgisty, kurtki technika lotniczego

X

4

Materiał zasadniczy kurtki i spodni ubrań ochronnych, laminaty specjalne

X

5

Mundury polowe i mundury ćwiczebne

X

6

Pozostałe przedmioty umundurowania i wyekwipowania oraz tkaniny, dzianiny, skóry produkowane według WDTT, WTU, PWT, WT

X

7

Skóry na trzewiki, trzewiki letnie, trzewiki zimowe

X

8

Tkaniny na kombinezony pilota i kombinezony czołgisty, tkaniny na kurtki pilota i kurtki czołgisty

X

9

Tkaniny na koszule i koszulobluzy

X

10

Tkaniny na mundury galowe

X

11

Tkaniny na mundury wyjściowe, mundury służbowe, spodnie wyjściowe, bluzy olimpijki

X

12

Tkaniny na mundury polowe, mundury ćwiczebne, koszulobluzy polowe i ćwiczebne

X

13

Tkaniny namiotowe

X

14

Trzewiki, trzewiki letnie, trzewiki zimowe, trzewiki pilota letnie i zimowe, trzewiki

ćwiczebne tropikalne, trzewiki górskie

X

15

Ubrania ochronne

X

16

Ubrania technika lotniczego

X

17

Zasobniki

X
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-07-16
  • Data wejścia w życie: 2026-07-31
  • Data obowiązywania: 2026-07-31
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