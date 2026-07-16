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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 955
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 13 lipca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 747) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda
Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 13 lipca 2026 r. (Dz. U. poz. 955)
Grupa 14. Przedmioty zaopatrzenia mundurowego
|
Lp.
|
Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów
|
Tryb oceny zgodności
|
I
|
II
|
III
|
1
|
Kombinezony pilota i kombinezony czołgisty
|
|
|
X
|
2
|
Koszulobluzy pod kamizelkę ochronną
|
|
|
X
|
3
|
Kurtki pilota (z wyłączeniem kurtki skórzanej pilota), kurtki czołgisty, kurtki technika lotniczego
|
|
|
X
|
4
|
Materiał zasadniczy kurtki i spodni ubrań ochronnych, laminaty specjalne
|
|
|
X
|
5
|
Mundury polowe i mundury ćwiczebne
|
|
|
X
|
6
|
Pozostałe przedmioty umundurowania i wyekwipowania oraz tkaniny, dzianiny, skóry produkowane według WDTT, WTU, PWT, WT
|
X
|
|
|
7
|
Skóry na trzewiki, trzewiki letnie, trzewiki zimowe
|
|
|
X
|
8
|
Tkaniny na kombinezony pilota i kombinezony czołgisty, tkaniny na kurtki pilota i kurtki czołgisty
|
|
|
X
|
9
|
Tkaniny na koszule i koszulobluzy
|
X
|
|
|
10
|
Tkaniny na mundury galowe
|
|
|
X
|
11
|
Tkaniny na mundury wyjściowe, mundury służbowe, spodnie wyjściowe, bluzy olimpijki
|
X
|
|
|
12
|
Tkaniny na mundury polowe, mundury ćwiczebne, koszulobluzy polowe i ćwiczebne
|
|
|
X
|
13
|
Tkaniny namiotowe
|
|
|
X
|
14
|
Trzewiki, trzewiki letnie, trzewiki zimowe, trzewiki pilota letnie i zimowe, trzewiki
ćwiczebne tropikalne, trzewiki górskie
|
|
|
X
|
15
|
Ubrania ochronne
|
|
|
X
|
16
|
Ubrania technika lotniczego
|
X
|
|
|
17
|
Zasobniki
|
|
|
X
- Data ogłoszenia: 2026-07-16
- Data wejścia w życie: 2026-07-31
- Data obowiązywania: 2026-07-31
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