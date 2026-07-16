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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 956

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI1)

z dnia 10 lipca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9c ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881 i 1019 oraz z 2026 r. poz. 203 i 319) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2024 r. poz. 35) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) egzaminu maturalnego z przedmiotów: matematyka, biologia, biznes i zarządzanie, chemia, fizyka, geografia, informatyka oraz język łaciński, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

4) egzaminu maturalnego z przedmiotów: historia, historia sztuki, historia muzyki, historia tańca, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;",

b) w pkt 9 uchyla się lit. d;

2) w § 2:

a) w ust. 1:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;",

- pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) zakres, w którym ubiega się o wpis do ewidencji egzaminatorów, zgodny z zakresem, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 9, z tym że osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów w zakresie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 9 lit. e, wskazuje także:

a) nazwę zawodu oraz symbole i nazwy wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie,

b) w przypadku zawodu, dla którego w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 820 i 904) przewidziano zawód o charakterze pomocniczym - również nazwę tego zawodu oraz symbol i nazwę wyodrębnionej w nim kwalifikacji

- zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 611, z 2025 r. poz. 230 i 771 oraz z 2026 r. poz. 404).",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Osoba będąca przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu zawodowego albo sektorowej rady do spraw kompetencji ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów w zakresie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 9 lit. e, do wniosku dołącza:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie:

a) kwalifikacji wymaganych od instruktora praktycznej nauki zawodu, o których mowa w art. 9c ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy, albo

b) kwalifikacji i stażu pracy, o którym mowa w art. 9c ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy, albo

c) doświadczenia, o którym mowa w art. 9c ust. 4 pkt 1 lit. c ustawy;

2) oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2-4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.";

3) w § 4 po wyrazach "w zajęciach z zakresu tych bloków tematycznych" dodaje się wyrazy "lub tych modułów wyodrębnionych w ramach bloków tematycznych";

4) w § 5:

a) w ust. 1:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;",

- w pkt 9 w lit. e po wyrazach "ust. 1aˮ dodaje się wyrazy "i 1bˮ,

- w pkt 11 w lit. b tiret drugie otrzymuje brzmienie:

"- kod uprawnienia, zawierający kolejno sześć cyfr symbolu cyfrowego zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego określoną w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 10, znak "/", oddzielone znakiem ,,/" symbole i nazwy wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego określoną w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 10, a także znak ,,/" oraz cztery cyfry roku uzyskania uprawnienia.",

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

"1b. W przypadku zawodu, dla którego w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe przewidziano zawód o charakterze pomocniczym, wpis do ewidencji egzaminatorów w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 9 lit. e, obejmuje również nazwę tego zawodu oraz symbol i nazwę wyodrębnionej w nim kwalifikacji, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego określoną w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 10.";

5) w § 8 wyrazy "pkt 2-4 ustawy" zastępuje się wyrazami "pkt 2-5 ustawy";

6) w § 9 w ust. 3 w zdaniu pierwszym wyrazy "ust. 3 pkt 1-3" zastępuje się wyrazami "ust. 3 pkt 1";

7) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

8) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

9) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

10) załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

11) załącznik nr 11 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;

12) załącznik nr 12 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia;

13) załącznik nr 13 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia;

14) uchyla się załącznik nr 14 do rozporządzenia;

15) załącznik nr 15 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

1. Do wniosków o wpis do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

2. Okręgowa komisja egzaminacyjna właściwa ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy wzywa wnioskodawcę nieposiadającego numeru PESEL do uzupełnienia wniosku, o którym mowa w ust. 1, o serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieuzupełnienia przez wnioskodawcę wniosku wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 3.

Do wpisów do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dokonanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że wpis do ewidencji egzaminatorów w zakresie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 9 lit. e rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w przypadku zawodów, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 820 i 904) przewidziano zawód o charakterze pomocniczym, uzupełnia się o dane, o których mowa w § 5 ust. 1b rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji: B. Nowacka

1) Minister Edukacji kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).

Załącznik 1. [RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU MATURALNEGO Z PRZEDMIOTÓW: MATEMATYKA, BIOLOGIA, BIZNES I ZARZĄDZANIE, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA, INFORMATYKA ORAZ JĘZYK ŁACIŃSKI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji
z dnia 10 lipca 2026 r. (Dz. U. poz. 956)

Załącznik nr 1

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU MATURALNEGO Z PRZEDMIOTÓW: MATEMATYKA, BIOLOGIA, BIZNES I ZARZĄDZANIE, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA, INFORMATYKA ORAZ JĘZYK ŁACIŃSKI1)

Lp.

Blok tematyczny

Cele szkolenia

Liczba godzin szkolenia

wykłady2)

ćwiczenia3)

1

Egzamin maturalny w systemie oceniania i egzaminowania

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) scharakteryzować obowiązujący system oceniania i egzaminowania;

2) stosować przepisy prawa dotyczące oceniania i egzaminowania;

3) opisywać i rozróżniać zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;

4) określić miejsce i funkcje egzaminu maturalnego w systemie egzaminowania;

5) opisać strukturę i formę egzaminu maturalnego;

6) określić rolę i zadania szkoły związane z:

a) przekazywaniem informacji o egzaminie maturalnym,

b) przygotowaniem do egzaminu maturalnego,

c) przekazywaniem wyników egzaminu maturalnego.

2

-

2

Zadania na egzaminie maturalnym z przedmiotów: matematyka, biologia, biznes i zarządzania, chemia, fizyka, geografia, informatyka oraz język łaciński

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) określić przepisy prawa będące podstawą przygotowywania zadań;

2) opisać wymagania ogólne i wymagania szczegółowe będące podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego;

3) rozróżniać rodzaje, formy i typy zadań;

4) określić zakres umiejętności, które sprawdzają poszczególne rodzaje zadań;

5) określić przydatność poszczególnych rodzajów zadań do stosowania na egzaminie maturalnym;

6) przedstawić proces tworzenia i doskonalenia arkusza egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminu maturalnego.

1

2

3

Sprawdzanie i ocenianie rozwiązań zadań otwartych

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) opisać i stosować zasady oceniania rozwiązań zadań otwartych według ustalonych kryteriów, uwzględniających podejście holistyczne do oceniania;

2) kwalifikować błędy popełniane przez zdających w rozwiązaniach zadań egzaminacyjnych;

3) stosować procedury związane ze sprawdzaniem i z ocenianiem rozwiązań zadań otwartych;

4) współpracować z innymi egzaminatorami.

2

12

4

Zadania i obowiązki egzaminatora. Etyczne i moralne aspekty egzaminowania

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) wymienić zadania i obowiązki egzaminatora;

2) określić rolę i kompetencje egzaminatora w zakresie egzaminu maturalnego;

3) wymienić i omówić zasady etyki w postępowaniu egzaminatora;

4) rozróżniać czynniki wpływające na wynik i porównywalność sprawdzania i oceniania przez egzaminatorów rozwiązań zadań otwartych.

1

1

Egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego z przedmiotów: matematyka, biologia, biznes i zarządzanie, chemia, fizyka, geografia, informatyka oraz język łaciński, w szczególności zasad oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych3)

4

Razem godzin

25

 

1) W szkoleniu kandydatów na egzaminatorów uwzględnia się również specyfikę przeprowadzania egzaminu maturalnego w warunkach i formie, o których mowa w art. 44zzr ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881, z późn. zm.).

2) Wykłady mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.

3) Ćwiczenia w wybranych lub we wszystkich blokach tematycznych oraz egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego z przedmiotów: matematyka, biologia, biznes i zarządzanie, chemia, fizyka, geografia, informatyka oraz język łaciński, w szczególności zasad oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych, za zgodą dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.

Załącznik 2. [RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU MATURALNEGO Z PRZEDMIOTÓW: HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, HISTORIA MUZYKI, HISTORIA TAŃCA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, JĘZYK ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA ORAZ FILOZOFIA]

Załącznik nr 2

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU MATURALNEGO Z PRZEDMIOTÓW: HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, HISTORIA MUZYKI, HISTORIA TAŃCA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, JĘZYK ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA ORAZ FILOZOFIA1)

Lp.

Blok tematyczny

Cele szkolenia

Liczba godzin szkolenia

wykłady2)

ćwiczenia3)

1

Egzamin maturalny w systemie oceniania i egzaminowania

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) scharakteryzować obowiązujący system oceniania i egzaminowania;

2) stosować przepisy prawa dotyczące oceniania i egzaminowania;

3) opisywać i rozróżniać zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;

4) określić miejsce i funkcje egzaminu maturalnego w systemie egzaminowania;

5) opisać strukturę i formę egzaminu maturalnego;

6) określić rolę i zadania szkoły związane z:

a) przekazywaniem informacji o egzaminie maturalnym,

b) przygotowaniem do egzaminu maturalnego,

c) przekazywaniem wyników egzaminu maturalnego.

2

-

2

Zadania na egzaminie maturalnym z przedmiotów: historia, historia sztuki, historia muzyki, historia tańca, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) określić przepisy prawa będące podstawą przygotowywania zadań;

2) opisać wymagania ogólne i wymagania szczegółowe będące podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego;

3) rozróżniać rodzaje, formy i typy zadań;

4) określić zakres umiejętności, które sprawdzają poszczególne rodzaje zadań;

5) określić przydatność poszczególnych rodzajów zadań do stosowania na egzaminie maturalnym;

6) przedstawić proces tworzenia i doskonalenia arkusza egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminu maturalnego.

1

2

3

Sprawdzanie i ocenianie rozwiązań zadań otwartych

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) opisać i stosować zasady oceniania rozwiązań zadań otwartych według ustalonych kryteriów, uwzględniających podejście holistyczne do oceniania;

2) kwalifikować błędy popełniane przez zdających w rozwiązaniach zadań egzaminacyjnych;

3) stosować procedury związane ze sprawdzaniem i z ocenianiem rozwiązań zadań otwartych;

4) współpracować z innymi egzaminatorami.

3

16

4

Zadania i obowiązki egzaminatora. Etyczne i moralne aspekty egzaminowania

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) wymienić zadania i obowiązki egzaminatora;

2) określić rolę i kompetencje egzaminatora w zakresie egzaminu maturalnego;

3) wymienić i omówić zasady etyki w postępowaniu egzaminatora;

4) rozróżniać czynniki wpływające na wynik i porównywalność sprawdzania i oceniania przez egzaminatorów rozwiązań zadań otwartych.

1

1

Egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego z przedmiotów: historia, historia sztuki, historia muzyki, historia tańca, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia, w szczególności zasad oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych3)

4

Razem godzin

30

 

1) W szkoleniu kandydatów na egzaminatorów uwzględnia się również specyfikę przeprowadzania egzaminu maturalnego w warunkach i formie, o których mowa w art. 44zzr ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881, z późn. zm.).

2) Wykłady mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.

3) Ćwiczenia w wybranych lub we wszystkich blokach tematycznych oraz egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego z przedmiotów: historia, historia sztuki, historia muzyki, historia tańca, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia, w szczególności zasad oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych, za zgodą dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.

Załącznik 3. [RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU MATURALNEGO Z PRZEDMIOTÓW: JĘZYK POLSKI, JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ ORAZ JĘZYK REGIONALNY]

Załącznik nr 3

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU MATURALNEGO Z PRZEDMIOTÓW: JĘZYK POLSKI, JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ ORAZ JĘZYK REGIONALNY1)

Lp.

Blok tematyczny

Cele szkolenia

Liczba godzin szkolenia

wykłady2)

ćwiczenia3)

1

Egzamin maturalny w systemie oceniania i egzaminowania

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) scharakteryzować obowiązujący system oceniania i egzaminowania;

2) stosować przepisy prawa dotyczące oceniania i egzaminowania;

3) opisywać i rozróżniać zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;

4) określić miejsce i funkcje egzaminu maturalnego w systemie egzaminowania;

5) opisać strukturę i formę egzaminu maturalnego;

6) określić rolę i zadania szkoły związane z:

a) przekazywaniem informacji o egzaminie maturalnym,

b) przygotowaniem do egzaminu maturalnego,

c) przekazywaniem wyników egzaminu maturalnego.

2

-

2

Zadania na egzaminie maturalnym z przedmiotów: język polski, język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz język regionalny

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) określić przepisy prawa będące podstawą przygotowywania zadań;

2) opisać wymagania ogólne i wymagania szczegółowe będące podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego;

3) rozróżniać rodzaje, formy i typy zadań;

4) określić zakres umiejętności, które sprawdzają poszczególne rodzaje zadań;

5) określić przydatność poszczególnych rodzajów zadań do stosowania na egzaminie maturalnym;

6) przedstawić proces tworzenia i doskonalenia arkusza egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminu maturalnego.

1

2

3

Sprawdzanie i ocenianie rozwiązań zadań otwartych

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) opisać i stosować zasady oceniania rozwiązań zadań otwartych według ustalonych kryteriów, uwzględniających podejście holistyczne do oceniania;

2) kwalifikować błędy popełniane przez zdających w rozwiązaniach zadań egzaminacyjnych;

3) stosować procedury związane ze sprawdzaniem i z ocenianiem rozwiązań zadań otwartych;

4) współpracować z innymi egzaminatorami.

3

16

4

Ocenianie części ustnej egzaminu maturalnego

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) ocenić wypowiedź zdającego według ustalonych kryteriów, uwzględniających podejście holistyczne do oceniania;

2) formułować pytania dotyczące wypowiedzi monologowej zdającego w sposób umożliwiający pełną ocenę wiadomości i umiejętności zdającego;

3) uzasadnić ocenę, uwzględniając ustalone kryteria dla wypowiedzi monologowej i rozmowy.

1

9

5

Zadania i obowiązki egzaminatora. Etyczne i moralne aspekty egzaminowania

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) wymienić zadania i obowiązki egzaminatora;

2) określić rolę i kompetencje egzaminatora w zakresie egzaminu maturalnego;

3) wymienić i omówić zasady etyki w postępowaniu egzaminatora;

4) rozróżniać czynniki wpływające na wynik i porównywalność sprawdzania i oceniania przez egzaminatorów rozwiązań zadań otwartych, a w przypadku części ustnej - wypowiedzi monologowej i rozmowy.

1

1

Egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego z przedmiotów: język polski, język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz język regionalny, w szczególności zasad oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych3)

4

Razem godzin

40

 

1) W szkoleniu kandydatów na egzaminatorów uwzględnia się również specyfikę przeprowadzania egzaminu maturalnego w warunkach i formie, o których mowa w art. 44zzr ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881, z późn. zm.).

2) Wykłady mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.

3) Ćwiczenia w wybranych lub we wszystkich blokach tematycznych oraz egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego z przedmiotów: język polski, język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz język regionalny, w szczególności zasad oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych, za zgodą dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.

Załącznik 4. [RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU MATURALNEGO Z PRZEDMIOTU – JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY]

Załącznik nr 4

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU MATURALNEGO Z PRZEDMIOTU - JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY1)

Lp.

Blok tematyczny

Cele szkolenia

Liczba godzin szkolenia

wykłady2)

ćwiczenia3)

1

Egzamin maturalny w systemie oceniania i egzaminowania

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) scharakteryzować obowiązujący system oceniania i egzaminowania;

2) stosować przepisy prawa dotyczące oceniania i egzaminowania;

3) opisywać i rozróżniać zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;

4) określić miejsce i funkcje egzaminu maturalnego w systemie egzaminowania;

5) opisać strukturę i formę egzaminu maturalnego;

6) określić rolę i zadania szkoły związane z:

a) przekazywaniem informacji o egzaminie maturalnym,

b) przygotowaniem do egzaminu maturalnego,

c) przekazywaniem wyników egzaminu maturalnego.

2

-

2

Zadania na egzaminie maturalnym z przedmiotu - język obcy nowożytny

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) określić przepisy prawa będące podstawą przygotowywania zadań;

2) opisać wymagania ogólne i wymagania szczegółowe będące podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego;

3) rozróżniać rodzaje, formy i typy zadań;

4) określić zakres umiejętności, które sprawdzają poszczególne rodzaje zadań;

5) określić przydatność poszczególnych rodzajów zadań do stosowania na egzaminie maturalnym;

6) przedstawić proces tworzenia i doskonalenia arkusza egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminu maturalnego.

1

2

3

Sprawdzanie i ocenianie rozwiązań zadań otwartych

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) opisać i stosować zasady oceniania rozwiązań zadań otwartych według ustalonych kryteriów, uwzględniających podejście holistyczne do oceniania;

2) kwalifikować błędy popełniane przez zdających w rozwiązaniach zadań egzaminacyjnych;

3) stosować procedury związane ze sprawdzaniem i z ocenianiem rozwiązań zadań otwartych;

4) współpracować z innymi egzaminatorami.

3

13

4

Ocenianie części ustnej egzaminu maturalnego

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) ocenić wypowiedź zdającego według ustalonych kryteriów, uwzględniających podejście holistyczne do oceniania;

2) formułować pytania w sposób umożliwiający pełną ocenę wiadomości i umiejętności zdającego;

3) uzasadnić ocenę, uwzględniając ustalone kryteria.

1

6

5

Zadania i obowiązki egzaminatora. Etyczne i moralne aspekty egzaminowania

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) wymienić zadania i obowiązki egzaminatora;

2) określić rolę i kompetencje egzaminatora w zakresie egzaminu maturalnego;

3) wymienić i omówić zasady etyki w postępowaniu egzaminatora;

4) rozróżniać czynniki wpływające na wynik i porównywalność sprawdzania i oceniania przez egzaminatorów rozwiązań zadań otwartych, a w przypadku części ustnej - wypowiedzi zdającego.

1

1

Egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego z przedmiotu - język obcy nowożytny, w szczególności zasad oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych3)

4

Razem godzin

34

 

1) W szkoleniu kandydatów na egzaminatorów uwzględnia się również specyfikę przeprowadzania egzaminu maturalnego w warunkach i formie, o których mowa w art. 44zzr ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881, z późn. zm.).

2) Wykłady mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.

3) Ćwiczenia w wybranych lub we wszystkich blokach tematycznych oraz egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego z przedmiotu - język obcy nowożytny, w szczególności zasad oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych, za zgodą dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.

Załącznik 5. [RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z PRZEDMIOTU – JĘZYK POLSKI]

Załącznik nr 5

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z PRZEDMIOTU - JĘZYK POLSKI1)

Lp.

Blok tematyczny

Cele szkolenia

Liczba godzin szkolenia

wykłady2)

ćwiczenia3)

1

Egzamin ósmoklasisty w systemie oceniania i egzaminowania

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien znać:

1) akty prawne regulujące system oceniania i egzaminowania;

2) zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;

3) zasady oceniania i egzaminowania;

4) cele, strukturę i główne zasady przeprowadzania egzaminu, w tym zasady przeprowadzania egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów (słuchaczy).

3

-

2

Zadania na egzaminie ósmoklasisty z przedmiotu - język polski

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) określać rodzaje i formy zadań egzaminacyjnych oraz przydatność poszczególnych rodzajów zadań do sprawdzania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z języka polskiego;

2) przyporządkować do zadań egzaminacyjnych wymagania ogólne i szczegółowe określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego z języka polskiego;

3) analizować zasady oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych i rozumieć proces ich doskonalenia.

1

1

3

Sprawdzanie i ocenianie rozwiązań zadań egzaminacyjnych

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) stosować zasady oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych;

2) kwalifikować błędy popełniane przez zdających w rozwiązaniach zadań egzaminacyjnych;

3) stosować procedury związane ze sprawdzaniem i z ocenianiem rozwiązań zadań egzaminacyjnych;

4) współpracować z egzaminatorami w zespole egzaminatorów.

2

13

4

Zadania i obowiązki egzaminatora. Etyczne i moralne aspekty egzaminowania

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) wymienić zadania, prawa i obowiązki egzaminatora określone w przepisach prawa;

2) określić czynniki wpływające na wynik i porównywalność sprawdzania i oceniania przez egzaminatorów rozwiązań zadań egzaminacyjnych;

3) wymienić i omówić zasady etyki egzaminatora.

1

-

Egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu - język polski, w szczególności zasad oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych uczniów (słuchaczy)3)

2

Razem godzin

23

 

1) W szkoleniu kandydatów na egzaminatorów uwzględnia się również specyfikę przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w warunkach i formie, o których mowa w art. 44zzr ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881, z późn. zm.).

2) Wykłady mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.

3) Ćwiczenia w wybranych lub we wszystkich blokach tematycznych oraz egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu - język polski, w szczególności zasad oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych uczniów (słuchaczy), za zgodą dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.

Załącznik 6. [RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z PRZEDMIOTU – MATEMATYKA]

Załącznik nr 6

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z PRZEDMIOTU - MATEMATYKA1)

Lp.

Blok tematyczny

Cele szkolenia

Liczba godzin szkolenia

wykłady2)

ćwiczenia3)

1

Egzamin ósmoklasisty w systemie oceniania i egzaminowania

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien znać:

1) akty prawne regulujące system oceniania i egzaminowania;

2) zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;

3) zasady oceniania i egzaminowania;

4) cele, strukturę i główne zasady przeprowadzania egzaminu, w tym zasady przeprowadzania egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów (słuchaczy).

3

-

2

Zadania na egzaminie ósmoklasisty z przedmiotu - matematyka

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) określać rodzaje i formy zadań egzaminacyjnych oraz przydatność poszczególnych rodzajów zadań do sprawdzania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z matematyki;

2) przyporządkować do zadań egzaminacyjnych wymagania ogólne i szczegółowe określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego z matematyki;

3) analizować zasady oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych i rozumieć proces ich doskonalenia.

1

1

3

Sprawdzanie i ocenianie rozwiązań zadań egzaminacyjnych

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) stosować zasady oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych;

2) kwalifikować błędy popełniane przez zdających w rozwiązaniach zadań egzaminacyjnych;

3) stosować procedury związane ze sprawdzaniem i z ocenianiem rozwiązań zadań egzaminacyjnych;

4) współpracować z egzaminatorami w zespole egzaminatorów.

2

12

4

Zadania i obowiązki egzaminatora. Etyczne i moralne aspekty egzaminowania

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) wymienić zadania, prawa i obowiązki egzaminatora określone w przepisach prawa;

2) określić czynniki wpływające na wynik i porównywalność sprawdzania i oceniania przez egzaminatorów rozwiązań zadań egzaminacyjnych;

3) wymienić i omówić zasady etyki egzaminatora.

1

-

Egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu matematyka, w szczególności zasad oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych uczniów (słuchaczy)3)

2

Razem godzin

22

 

1) W szkoleniu kandydatów na egzaminatorów uwzględnia się również specyfikę przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w warunkach i formie, o których mowa w art. 44zzr ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881, z późn. zm.).

2) Wykłady mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.

3) Ćwiczenia w wybranych lub we wszystkich blokach tematycznych oraz egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu - matematyka, w szczególności zasad oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych uczniów (słuchaczy), za zgodą dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.

Załącznik 7. [RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z PRZEDMIOTU – JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY]

Załącznik nr 7

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z PRZEDMIOTU - JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY1)

Lp.

Blok tematyczny

Cele szkolenia

Liczba godzin szkolenia

wykłady2)

ćwiczenia3)

1

Egzamin ósmoklasisty w systemie oceniania i egzaminowania

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien znać:

1) akty prawne regulujące system oceniania i egzaminowania;

2) zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;

3) zasady oceniania i egzaminowania;

4) cele, strukturę i główne zasady przeprowadzania egzaminu, w tym zasady przeprowadzania egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów (słuchaczy).

3

-

2

Zadania na egzaminie ósmoklasisty z przedmiotu - język obcy nowożytny

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) określać rodzaje i formy zadań egzaminacyjnych oraz przydatność poszczególnych rodzajów zadań do sprawdzania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z języka obcego nowożytnego;

2) posiadać świadomość związku wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z języka obcego nowożytnego z deskryptorami zawartymi w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego;

3) przyporządkować do zadań egzaminacyjnych wymagania ogólne i szczegółowe określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego z języka obcego nowożytnego;

4) analizować zasady oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych i rozumieć proces ich doskonalenia.

1

1

3

Sprawdzanie i ocenianie rozwiązań zadań egzaminacyjnych

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) stosować zasady oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych;

2) kwalifikować błędy popełniane przez zdających w rozwiązaniach zadań egzaminacyjnych;

3) stosować procedury związane ze sprawdzaniem i z ocenianiem rozwiązań zadań egzaminacyjnych;

4) współpracować z egzaminatorami w zespole egzaminatorów.

2

12

4

Zadania i obowiązki egzaminatora. Etyczne i moralne aspekty egzaminowania

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) wymienić zadania, prawa i obowiązki egzaminatora określone w przepisach prawa;

2) określić czynniki wpływające na wynik i porównywalność sprawdzania i oceniania przez egzaminatorów rozwiązań zadań egzaminacyjnych;

3) wymienić i omówić zasady etyki egzaminatora.

1

-

Egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu - język obcy nowożytny, w szczególności zasad oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych uczniów (słuchaczy)3)

2

Razem godzin

22

 

1) W szkoleniu kandydatów na egzaminatorów uwzględnia się również specyfikę przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w warunkach i formie, o których mowa w art. 44zzr ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881, z późn. zm.).

2) Wykłady mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.

3) Ćwiczenia w wybranych lub we wszystkich blokach tematycznych oraz egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu - język obcy nowożytny, w szczególności zasad oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych uczniów (słuchaczy), za zgodą dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.

Załącznik 8. [RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU ZAWODOWEGO]

Załącznik nr 8

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU ZAWODOWEGO1)

Lp.

Blok tematyczny

Cele szkolenia

Liczba godzin szkolenia

wykłady2)

ćwiczenia3)

Część I4)

 

1

Egzamin zawodowy w systemie oceniania i egzaminowania

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) scharakteryzować system oceniania i egzaminowania;

2) stosować przepisy prawa dotyczące oceniania i egzaminowania;

3) opisywać i rozróżniać zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;

4) określić miejsce i funkcje egzaminu zawodowego w systemie egzaminowania;

5) opisać strukturę i formę egzaminu zawodowego;

6) określić rolę i zadania szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 820 i 904), pracodawcy lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, związane z przeprowadzaniem egzaminu zawodowego;

7) określić rolę i zadania szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, pracodawcy lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, związane z:

a) przekazywaniem informacji o egzaminie zawodowym,

b) przygotowaniem do egzaminu zawodowego,

c) przekazywaniem wyników egzaminu zawodowego.

1

-

2

Zadania praktyczne na egzaminie zawodowym

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) określić przepisy prawa będące podstawą przygotowywania zadania praktycznego;

2) opisać podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego będącą podstawą przeprowadzania egzaminu i rozróżniać poszczególne elementy jej struktury;

3) określić zakres umiejętności, które sprawdzają poszczególne rodzaje zadań egzaminacyjnych;

4) przedstawić proces tworzenia i doskonalenia arkusza egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminu.

1

2

3

Zadania i obowiązki egzaminatora. Etyczne i moralne aspekty egzaminowania

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) wymienić zadania i obowiązki egzaminatora;

2) określić rolę i kompetencje egzaminatora w zakresie egzaminu zawodowego;

3) wymienić i omówić zasady etyki w postępowaniu egzaminatora;

4) rozróżniać czynniki wpływające na wynik i porównywalność sprawdzania i oceniania przez egzaminatorów rezultatów wykonania zadania egzaminacyjnego w części praktycznej egzaminu zawodowego.

2

2

Część II5)

4

Ocena rezultatów wykonania zadania egzaminacyjnego w części praktycznej egzaminu zawodowego

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) określić umiejętności sprawdzane w części praktycznej egzaminu w danej kwalifikacji, ujęte w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego będącej podstawą przeprowadzania egzaminu, a w przypadku zawodu, dla którego w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe przewidziano zawód o charakterze pomocniczym - również w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie o charakterze pomocniczym;

2) opisać zasady oceniania rezultatów wykonania zadania egzaminacyjnego w części praktycznej egzaminu zawodowego;

3) oceniać jakość rezultatu końcowego i przebieg wykonania zadania egzaminacyjnego przez zdających;

4) stosować procedury związane z przeprowadzaniem egzaminu zawodowego.

2

16

Egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania egzaminu zawodowego, w szczególności zasad oceniania rezultatów wykonania zadania egzaminacyjnego w części praktycznej tego egzaminu3)

4

Razem godzin

30

 

1) W szkoleniu kandydatów na egzaminatorów uwzględnia się również specyfikę przeprowadzania egzaminu zawodowego w warunkach i formie, o których mowa w art. 44zzzf ust. 7 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881, z późn. zm.).

2) Wykłady mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.

3) Ćwiczenia w wybranych lub we wszystkich blokach tematycznych oraz egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania egzaminu zawodowego, w szczególności zasad oceniania rezultatów wykonania zadania egzaminacyjnego w części praktycznej tego egzaminu, za zgodą dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.

4) Zajęcia w ramach części I są prowadzone w grupach liczących niewięcej niż 24 osoby; w zajęciach mogą uczestniczyć kandydaci na egzaminatorów w zakresie egzaminu zawodowego, przeprowadzanego z kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, które są przyporządkowane do różnych branż, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, określoną w przepisach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia.

5) Zajęcia w ramach części II są prowadzone w grupach liczących niewięcej niż 24 osoby; w zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie kandydaci na egzaminatorów w zakresie egzaminu zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, które są przyporządkowane do tych samych branż, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, określoną w przepisach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-07-16
  • Data wejścia w życie: 2026-07-31
  • Data obowiązywania: 2026-07-31
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