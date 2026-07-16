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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 956
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI1)
z dnia 10 lipca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji
Na podstawie art. 9c ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881 i 1019 oraz z 2026 r. poz. 203 i 319) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 1:
a) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
"3) egzaminu maturalnego z przedmiotów: matematyka, biologia, biznes i zarządzanie, chemia, fizyka, geografia, informatyka oraz język łaciński, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
4) egzaminu maturalnego z przedmiotów: historia, historia sztuki, historia muzyki, historia tańca, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;",
b) w pkt 9 uchyla się lit. d;
2) w § 2:
a) w ust. 1:
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;",
- pkt 10 otrzymuje brzmienie:
"10) zakres, w którym ubiega się o wpis do ewidencji egzaminatorów, zgodny z zakresem, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 9, z tym że osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów w zakresie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 9 lit. e, wskazuje także:
a) nazwę zawodu oraz symbole i nazwy wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie,
b) w przypadku zawodu, dla którego w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 820 i 904) przewidziano zawód o charakterze pomocniczym - również nazwę tego zawodu oraz symbol i nazwę wyodrębnionej w nim kwalifikacji
- zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 611, z 2025 r. poz. 230 i 771 oraz z 2026 r. poz. 404).",
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Osoba będąca przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu zawodowego albo sektorowej rady do spraw kompetencji ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów w zakresie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 9 lit. e, do wniosku dołącza:
1) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie:
a) kwalifikacji wymaganych od instruktora praktycznej nauki zawodu, o których mowa w art. 9c ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy, albo
b) kwalifikacji i stażu pracy, o którym mowa w art. 9c ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy, albo
c) doświadczenia, o którym mowa w art. 9c ust. 4 pkt 1 lit. c ustawy;
2) oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2-4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.";
3) w § 4 po wyrazach "w zajęciach z zakresu tych bloków tematycznych" dodaje się wyrazy "lub tych modułów wyodrębnionych w ramach bloków tematycznych";
4) w § 5:
a) w ust. 1:
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;",
- w pkt 9 w lit. e po wyrazach "ust. 1aˮ dodaje się wyrazy "i 1bˮ,
- w pkt 11 w lit. b tiret drugie otrzymuje brzmienie:
"- kod uprawnienia, zawierający kolejno sześć cyfr symbolu cyfrowego zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego określoną w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 10, znak "/", oddzielone znakiem ,,/" symbole i nazwy wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego określoną w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 10, a także znak ,,/" oraz cztery cyfry roku uzyskania uprawnienia.",
b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
"1b. W przypadku zawodu, dla którego w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe przewidziano zawód o charakterze pomocniczym, wpis do ewidencji egzaminatorów w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 9 lit. e, obejmuje również nazwę tego zawodu oraz symbol i nazwę wyodrębnionej w nim kwalifikacji, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego określoną w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 10.";
5) w § 8 wyrazy "pkt 2-4 ustawy" zastępuje się wyrazami "pkt 2-5 ustawy";
6) w § 9 w ust. 3 w zdaniu pierwszym wyrazy "ust. 3 pkt 1-3" zastępuje się wyrazami "ust. 3 pkt 1";
7) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
8) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
9) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;
10) załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;
11) załącznik nr 11 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;
12) załącznik nr 12 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia;
13) załącznik nr 13 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia;
14) uchyla się załącznik nr 14 do rozporządzenia;
15) załącznik nr 15 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
2. Okręgowa komisja egzaminacyjna właściwa ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy wzywa wnioskodawcę nieposiadającego numeru PESEL do uzupełnienia wniosku, o którym mowa w ust. 1, o serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieuzupełnienia przez wnioskodawcę wniosku wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 3.
§ 4.
Minister Edukacji: B. Nowacka
1) Minister Edukacji kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji
z dnia 10 lipca 2026 r. (Dz. U. poz. 956)
Załącznik nr 1
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU MATURALNEGO Z PRZEDMIOTÓW: MATEMATYKA, BIOLOGIA, BIZNES I ZARZĄDZANIE, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA, INFORMATYKA ORAZ JĘZYK ŁACIŃSKI1)
|
Lp.
|
Blok tematyczny
|
Cele szkolenia
|
Liczba godzin szkolenia
|
wykłady2)
|
ćwiczenia3)
|
1
|
Egzamin maturalny w systemie oceniania i egzaminowania
|
W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:
1) scharakteryzować obowiązujący system oceniania i egzaminowania;
2) stosować przepisy prawa dotyczące oceniania i egzaminowania;
3) opisywać i rozróżniać zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
4) określić miejsce i funkcje egzaminu maturalnego w systemie egzaminowania;
5) opisać strukturę i formę egzaminu maturalnego;
6) określić rolę i zadania szkoły związane z:
a) przekazywaniem informacji o egzaminie maturalnym,
b) przygotowaniem do egzaminu maturalnego,
c) przekazywaniem wyników egzaminu maturalnego.
|
2
|
-
|
2
|
Zadania na egzaminie maturalnym z przedmiotów: matematyka, biologia, biznes i zarządzania, chemia, fizyka, geografia, informatyka oraz język łaciński
|
W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:
1) określić przepisy prawa będące podstawą przygotowywania zadań;
2) opisać wymagania ogólne i wymagania szczegółowe będące podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego;
3) rozróżniać rodzaje, formy i typy zadań;
4) określić zakres umiejętności, które sprawdzają poszczególne rodzaje zadań;
5) określić przydatność poszczególnych rodzajów zadań do stosowania na egzaminie maturalnym;
6) przedstawić proces tworzenia i doskonalenia arkusza egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminu maturalnego.
|
1
|
2
|
3
|
Sprawdzanie i ocenianie rozwiązań zadań otwartych
|
W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:
1) opisać i stosować zasady oceniania rozwiązań zadań otwartych według ustalonych kryteriów, uwzględniających podejście holistyczne do oceniania;
2) kwalifikować błędy popełniane przez zdających w rozwiązaniach zadań egzaminacyjnych;
3) stosować procedury związane ze sprawdzaniem i z ocenianiem rozwiązań zadań otwartych;
4) współpracować z innymi egzaminatorami.
|
2
|
12
|
4
|
Zadania i obowiązki egzaminatora. Etyczne i moralne aspekty egzaminowania
|
W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:
1) wymienić zadania i obowiązki egzaminatora;
2) określić rolę i kompetencje egzaminatora w zakresie egzaminu maturalnego;
3) wymienić i omówić zasady etyki w postępowaniu egzaminatora;
4) rozróżniać czynniki wpływające na wynik i porównywalność sprawdzania i oceniania przez egzaminatorów rozwiązań zadań otwartych.
|
1
|
1
|
Egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego z przedmiotów: matematyka, biologia, biznes i zarządzanie, chemia, fizyka, geografia, informatyka oraz język łaciński, w szczególności zasad oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych3)
|
4
|
Razem godzin
|
25
1) W szkoleniu kandydatów na egzaminatorów uwzględnia się również specyfikę przeprowadzania egzaminu maturalnego w warunkach i formie, o których mowa w art. 44zzr ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881, z późn. zm.).
2) Wykłady mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.
3) Ćwiczenia w wybranych lub we wszystkich blokach tematycznych oraz egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego z przedmiotów: matematyka, biologia, biznes i zarządzanie, chemia, fizyka, geografia, informatyka oraz język łaciński, w szczególności zasad oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych, za zgodą dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.
Załącznik nr 2
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU MATURALNEGO Z PRZEDMIOTÓW: HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, HISTORIA MUZYKI, HISTORIA TAŃCA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, JĘZYK ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA ORAZ FILOZOFIA1)
|
Lp.
|
Blok tematyczny
|
Cele szkolenia
|
Liczba godzin szkolenia
|
wykłady2)
|
ćwiczenia3)
|
1
|
Egzamin maturalny w systemie oceniania i egzaminowania
|
W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:
1) scharakteryzować obowiązujący system oceniania i egzaminowania;
2) stosować przepisy prawa dotyczące oceniania i egzaminowania;
3) opisywać i rozróżniać zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
4) określić miejsce i funkcje egzaminu maturalnego w systemie egzaminowania;
5) opisać strukturę i formę egzaminu maturalnego;
6) określić rolę i zadania szkoły związane z:
a) przekazywaniem informacji o egzaminie maturalnym,
b) przygotowaniem do egzaminu maturalnego,
c) przekazywaniem wyników egzaminu maturalnego.
|
2
|
-
|
2
|
Zadania na egzaminie maturalnym z przedmiotów: historia, historia sztuki, historia muzyki, historia tańca, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia
|
W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:
1) określić przepisy prawa będące podstawą przygotowywania zadań;
2) opisać wymagania ogólne i wymagania szczegółowe będące podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego;
3) rozróżniać rodzaje, formy i typy zadań;
4) określić zakres umiejętności, które sprawdzają poszczególne rodzaje zadań;
5) określić przydatność poszczególnych rodzajów zadań do stosowania na egzaminie maturalnym;
6) przedstawić proces tworzenia i doskonalenia arkusza egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminu maturalnego.
|
1
|
2
|
3
|
Sprawdzanie i ocenianie rozwiązań zadań otwartych
|
W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:
1) opisać i stosować zasady oceniania rozwiązań zadań otwartych według ustalonych kryteriów, uwzględniających podejście holistyczne do oceniania;
2) kwalifikować błędy popełniane przez zdających w rozwiązaniach zadań egzaminacyjnych;
3) stosować procedury związane ze sprawdzaniem i z ocenianiem rozwiązań zadań otwartych;
4) współpracować z innymi egzaminatorami.
|
3
|
16
|
4
|
Zadania i obowiązki egzaminatora. Etyczne i moralne aspekty egzaminowania
|
W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:
1) wymienić zadania i obowiązki egzaminatora;
2) określić rolę i kompetencje egzaminatora w zakresie egzaminu maturalnego;
3) wymienić i omówić zasady etyki w postępowaniu egzaminatora;
4) rozróżniać czynniki wpływające na wynik i porównywalność sprawdzania i oceniania przez egzaminatorów rozwiązań zadań otwartych.
|
1
|
1
|
Egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego z przedmiotów: historia, historia sztuki, historia muzyki, historia tańca, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia, w szczególności zasad oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych3)
|
4
|
Razem godzin
|
30
1) W szkoleniu kandydatów na egzaminatorów uwzględnia się również specyfikę przeprowadzania egzaminu maturalnego w warunkach i formie, o których mowa w art. 44zzr ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881, z późn. zm.).
2) Wykłady mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.
3) Ćwiczenia w wybranych lub we wszystkich blokach tematycznych oraz egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego z przedmiotów: historia, historia sztuki, historia muzyki, historia tańca, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia, w szczególności zasad oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych, za zgodą dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.
Załącznik nr 3
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU MATURALNEGO Z PRZEDMIOTÓW: JĘZYK POLSKI, JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ ORAZ JĘZYK REGIONALNY1)
|
Lp.
|
Blok tematyczny
|
Cele szkolenia
|
Liczba godzin szkolenia
|
wykłady2)
|
ćwiczenia3)
|
1
|
Egzamin maturalny w systemie oceniania i egzaminowania
|
W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:
1) scharakteryzować obowiązujący system oceniania i egzaminowania;
2) stosować przepisy prawa dotyczące oceniania i egzaminowania;
3) opisywać i rozróżniać zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
4) określić miejsce i funkcje egzaminu maturalnego w systemie egzaminowania;
5) opisać strukturę i formę egzaminu maturalnego;
6) określić rolę i zadania szkoły związane z:
a) przekazywaniem informacji o egzaminie maturalnym,
b) przygotowaniem do egzaminu maturalnego,
c) przekazywaniem wyników egzaminu maturalnego.
|
2
|
-
|
2
|
Zadania na egzaminie maturalnym z przedmiotów: język polski, język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz język regionalny
|
W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:
1) określić przepisy prawa będące podstawą przygotowywania zadań;
2) opisać wymagania ogólne i wymagania szczegółowe będące podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego;
3) rozróżniać rodzaje, formy i typy zadań;
4) określić zakres umiejętności, które sprawdzają poszczególne rodzaje zadań;
5) określić przydatność poszczególnych rodzajów zadań do stosowania na egzaminie maturalnym;
6) przedstawić proces tworzenia i doskonalenia arkusza egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminu maturalnego.
|
1
|
2
|
3
|
Sprawdzanie i ocenianie rozwiązań zadań otwartych
|
W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:
1) opisać i stosować zasady oceniania rozwiązań zadań otwartych według ustalonych kryteriów, uwzględniających podejście holistyczne do oceniania;
2) kwalifikować błędy popełniane przez zdających w rozwiązaniach zadań egzaminacyjnych;
3) stosować procedury związane ze sprawdzaniem i z ocenianiem rozwiązań zadań otwartych;
4) współpracować z innymi egzaminatorami.
|
3
|
16
|
4
|
Ocenianie części ustnej egzaminu maturalnego
|
W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:
1) ocenić wypowiedź zdającego według ustalonych kryteriów, uwzględniających podejście holistyczne do oceniania;
2) formułować pytania dotyczące wypowiedzi monologowej zdającego w sposób umożliwiający pełną ocenę wiadomości i umiejętności zdającego;
3) uzasadnić ocenę, uwzględniając ustalone kryteria dla wypowiedzi monologowej i rozmowy.
|
1
|
9
|
5
|
Zadania i obowiązki egzaminatora. Etyczne i moralne aspekty egzaminowania
|
W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:
1) wymienić zadania i obowiązki egzaminatora;
2) określić rolę i kompetencje egzaminatora w zakresie egzaminu maturalnego;
3) wymienić i omówić zasady etyki w postępowaniu egzaminatora;
4) rozróżniać czynniki wpływające na wynik i porównywalność sprawdzania i oceniania przez egzaminatorów rozwiązań zadań otwartych, a w przypadku części ustnej - wypowiedzi monologowej i rozmowy.
|
1
|
1
|
Egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego z przedmiotów: język polski, język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz język regionalny, w szczególności zasad oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych3)
|
4
|
Razem godzin
|
40
1) W szkoleniu kandydatów na egzaminatorów uwzględnia się również specyfikę przeprowadzania egzaminu maturalnego w warunkach i formie, o których mowa w art. 44zzr ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881, z późn. zm.).
2) Wykłady mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.
3) Ćwiczenia w wybranych lub we wszystkich blokach tematycznych oraz egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego z przedmiotów: język polski, język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz język regionalny, w szczególności zasad oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych, za zgodą dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.
Załącznik nr 4
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU MATURALNEGO Z PRZEDMIOTU - JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY1)
|
Lp.
|
Blok tematyczny
|
Cele szkolenia
|
Liczba godzin szkolenia
|
wykłady2)
|
ćwiczenia3)
|
1
|
Egzamin maturalny w systemie oceniania i egzaminowania
|
W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:
1) scharakteryzować obowiązujący system oceniania i egzaminowania;
2) stosować przepisy prawa dotyczące oceniania i egzaminowania;
3) opisywać i rozróżniać zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
4) określić miejsce i funkcje egzaminu maturalnego w systemie egzaminowania;
5) opisać strukturę i formę egzaminu maturalnego;
6) określić rolę i zadania szkoły związane z:
a) przekazywaniem informacji o egzaminie maturalnym,
b) przygotowaniem do egzaminu maturalnego,
c) przekazywaniem wyników egzaminu maturalnego.
|
2
|
-
|
2
|
Zadania na egzaminie maturalnym z przedmiotu - język obcy nowożytny
|
W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:
1) określić przepisy prawa będące podstawą przygotowywania zadań;
2) opisać wymagania ogólne i wymagania szczegółowe będące podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego;
3) rozróżniać rodzaje, formy i typy zadań;
4) określić zakres umiejętności, które sprawdzają poszczególne rodzaje zadań;
5) określić przydatność poszczególnych rodzajów zadań do stosowania na egzaminie maturalnym;
6) przedstawić proces tworzenia i doskonalenia arkusza egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminu maturalnego.
|
1
|
2
|
3
|
Sprawdzanie i ocenianie rozwiązań zadań otwartych
|
W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:
1) opisać i stosować zasady oceniania rozwiązań zadań otwartych według ustalonych kryteriów, uwzględniających podejście holistyczne do oceniania;
2) kwalifikować błędy popełniane przez zdających w rozwiązaniach zadań egzaminacyjnych;
3) stosować procedury związane ze sprawdzaniem i z ocenianiem rozwiązań zadań otwartych;
4) współpracować z innymi egzaminatorami.
|
3
|
13
|
4
|
Ocenianie części ustnej egzaminu maturalnego
|
W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:
1) ocenić wypowiedź zdającego według ustalonych kryteriów, uwzględniających podejście holistyczne do oceniania;
2) formułować pytania w sposób umożliwiający pełną ocenę wiadomości i umiejętności zdającego;
3) uzasadnić ocenę, uwzględniając ustalone kryteria.
|
1
|
6
|
5
|
Zadania i obowiązki egzaminatora. Etyczne i moralne aspekty egzaminowania
|
W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:
1) wymienić zadania i obowiązki egzaminatora;
2) określić rolę i kompetencje egzaminatora w zakresie egzaminu maturalnego;
3) wymienić i omówić zasady etyki w postępowaniu egzaminatora;
4) rozróżniać czynniki wpływające na wynik i porównywalność sprawdzania i oceniania przez egzaminatorów rozwiązań zadań otwartych, a w przypadku części ustnej - wypowiedzi zdającego.
|
1
|
1
|
Egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego z przedmiotu - język obcy nowożytny, w szczególności zasad oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych3)
|
4
|
Razem godzin
|
34
1) W szkoleniu kandydatów na egzaminatorów uwzględnia się również specyfikę przeprowadzania egzaminu maturalnego w warunkach i formie, o których mowa w art. 44zzr ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881, z późn. zm.).
2) Wykłady mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.
3) Ćwiczenia w wybranych lub we wszystkich blokach tematycznych oraz egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego z przedmiotu - język obcy nowożytny, w szczególności zasad oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych, za zgodą dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.
Załącznik nr 5
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z PRZEDMIOTU - JĘZYK POLSKI1)
|
Lp.
|
Blok tematyczny
|
Cele szkolenia
|
Liczba godzin szkolenia
|
wykłady2)
|
ćwiczenia3)
|
1
|
Egzamin ósmoklasisty w systemie oceniania i egzaminowania
|
W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien znać:
1) akty prawne regulujące system oceniania i egzaminowania;
2) zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
3) zasady oceniania i egzaminowania;
4) cele, strukturę i główne zasady przeprowadzania egzaminu, w tym zasady przeprowadzania egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów (słuchaczy).
|
3
|
-
|
2
|
Zadania na egzaminie ósmoklasisty z przedmiotu - język polski
|
W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:
1) określać rodzaje i formy zadań egzaminacyjnych oraz przydatność poszczególnych rodzajów zadań do sprawdzania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z języka polskiego;
2) przyporządkować do zadań egzaminacyjnych wymagania ogólne i szczegółowe określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego z języka polskiego;
3) analizować zasady oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych i rozumieć proces ich doskonalenia.
|
1
|
1
|
3
|
Sprawdzanie i ocenianie rozwiązań zadań egzaminacyjnych
|
W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:
1) stosować zasady oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych;
2) kwalifikować błędy popełniane przez zdających w rozwiązaniach zadań egzaminacyjnych;
3) stosować procedury związane ze sprawdzaniem i z ocenianiem rozwiązań zadań egzaminacyjnych;
4) współpracować z egzaminatorami w zespole egzaminatorów.
|
2
|
13
|
4
|
Zadania i obowiązki egzaminatora. Etyczne i moralne aspekty egzaminowania
|
W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:
1) wymienić zadania, prawa i obowiązki egzaminatora określone w przepisach prawa;
2) określić czynniki wpływające na wynik i porównywalność sprawdzania i oceniania przez egzaminatorów rozwiązań zadań egzaminacyjnych;
3) wymienić i omówić zasady etyki egzaminatora.
|
1
|
-
|
Egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu - język polski, w szczególności zasad oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych uczniów (słuchaczy)3)
|
2
|
Razem godzin
|
23
1) W szkoleniu kandydatów na egzaminatorów uwzględnia się również specyfikę przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w warunkach i formie, o których mowa w art. 44zzr ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881, z późn. zm.).
2) Wykłady mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.
3) Ćwiczenia w wybranych lub we wszystkich blokach tematycznych oraz egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu - język polski, w szczególności zasad oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych uczniów (słuchaczy), za zgodą dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.
Załącznik nr 6
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z PRZEDMIOTU - MATEMATYKA1)
|
Lp.
|
Blok tematyczny
|
Cele szkolenia
|
Liczba godzin szkolenia
|
wykłady2)
|
ćwiczenia3)
|
1
|
Egzamin ósmoklasisty w systemie oceniania i egzaminowania
|
W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien znać:
1) akty prawne regulujące system oceniania i egzaminowania;
2) zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
3) zasady oceniania i egzaminowania;
4) cele, strukturę i główne zasady przeprowadzania egzaminu, w tym zasady przeprowadzania egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów (słuchaczy).
|
3
|
-
|
2
|
Zadania na egzaminie ósmoklasisty z przedmiotu - matematyka
|
W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:
1) określać rodzaje i formy zadań egzaminacyjnych oraz przydatność poszczególnych rodzajów zadań do sprawdzania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z matematyki;
2) przyporządkować do zadań egzaminacyjnych wymagania ogólne i szczegółowe określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego z matematyki;
3) analizować zasady oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych i rozumieć proces ich doskonalenia.
|
1
|
1
|
3
|
Sprawdzanie i ocenianie rozwiązań zadań egzaminacyjnych
|
W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:
1) stosować zasady oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych;
2) kwalifikować błędy popełniane przez zdających w rozwiązaniach zadań egzaminacyjnych;
3) stosować procedury związane ze sprawdzaniem i z ocenianiem rozwiązań zadań egzaminacyjnych;
4) współpracować z egzaminatorami w zespole egzaminatorów.
|
2
|
12
|
4
|
Zadania i obowiązki egzaminatora. Etyczne i moralne aspekty egzaminowania
|
W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:
1) wymienić zadania, prawa i obowiązki egzaminatora określone w przepisach prawa;
2) określić czynniki wpływające na wynik i porównywalność sprawdzania i oceniania przez egzaminatorów rozwiązań zadań egzaminacyjnych;
3) wymienić i omówić zasady etyki egzaminatora.
|
1
|
-
|
Egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu matematyka, w szczególności zasad oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych uczniów (słuchaczy)3)
|
2
|
Razem godzin
|
22
1) W szkoleniu kandydatów na egzaminatorów uwzględnia się również specyfikę przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w warunkach i formie, o których mowa w art. 44zzr ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881, z późn. zm.).
2) Wykłady mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.
3) Ćwiczenia w wybranych lub we wszystkich blokach tematycznych oraz egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu - matematyka, w szczególności zasad oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych uczniów (słuchaczy), za zgodą dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.
Załącznik nr 7
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z PRZEDMIOTU - JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY1)
|
Lp.
|
Blok tematyczny
|
Cele szkolenia
|
Liczba godzin szkolenia
|
wykłady2)
|
ćwiczenia3)
|
1
|
Egzamin ósmoklasisty w systemie oceniania i egzaminowania
|
W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien znać:
1) akty prawne regulujące system oceniania i egzaminowania;
2) zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
3) zasady oceniania i egzaminowania;
4) cele, strukturę i główne zasady przeprowadzania egzaminu, w tym zasady przeprowadzania egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów (słuchaczy).
|
3
|
-
|
2
|
Zadania na egzaminie ósmoklasisty z przedmiotu - język obcy nowożytny
|
W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:
1) określać rodzaje i formy zadań egzaminacyjnych oraz przydatność poszczególnych rodzajów zadań do sprawdzania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z języka obcego nowożytnego;
2) posiadać świadomość związku wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z języka obcego nowożytnego z deskryptorami zawartymi w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego;
3) przyporządkować do zadań egzaminacyjnych wymagania ogólne i szczegółowe określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego z języka obcego nowożytnego;
4) analizować zasady oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych i rozumieć proces ich doskonalenia.
|
1
|
1
|
3
|
Sprawdzanie i ocenianie rozwiązań zadań egzaminacyjnych
|
W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:
1) stosować zasady oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych;
2) kwalifikować błędy popełniane przez zdających w rozwiązaniach zadań egzaminacyjnych;
3) stosować procedury związane ze sprawdzaniem i z ocenianiem rozwiązań zadań egzaminacyjnych;
4) współpracować z egzaminatorami w zespole egzaminatorów.
|
2
|
12
|
4
|
Zadania i obowiązki egzaminatora. Etyczne i moralne aspekty egzaminowania
|
W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:
1) wymienić zadania, prawa i obowiązki egzaminatora określone w przepisach prawa;
2) określić czynniki wpływające na wynik i porównywalność sprawdzania i oceniania przez egzaminatorów rozwiązań zadań egzaminacyjnych;
3) wymienić i omówić zasady etyki egzaminatora.
|
1
|
-
|
Egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu - język obcy nowożytny, w szczególności zasad oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych uczniów (słuchaczy)3)
|
2
|
Razem godzin
|
22
1) W szkoleniu kandydatów na egzaminatorów uwzględnia się również specyfikę przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w warunkach i formie, o których mowa w art. 44zzr ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881, z późn. zm.).
2) Wykłady mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.
3) Ćwiczenia w wybranych lub we wszystkich blokach tematycznych oraz egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu - język obcy nowożytny, w szczególności zasad oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych uczniów (słuchaczy), za zgodą dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.
Załącznik nr 8
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU ZAWODOWEGO1)
|
Lp.
|
Blok tematyczny
|
Cele szkolenia
|
Liczba godzin szkolenia
|
wykłady2)
|
ćwiczenia3)
|
Część I4)
|
|
1
|
Egzamin zawodowy w systemie oceniania i egzaminowania
|
W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:
1) scharakteryzować system oceniania i egzaminowania;
2) stosować przepisy prawa dotyczące oceniania i egzaminowania;
3) opisywać i rozróżniać zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
4) określić miejsce i funkcje egzaminu zawodowego w systemie egzaminowania;
5) opisać strukturę i formę egzaminu zawodowego;
6) określić rolę i zadania szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 820 i 904), pracodawcy lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, związane z przeprowadzaniem egzaminu zawodowego;
7) określić rolę i zadania szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, pracodawcy lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, związane z:
a) przekazywaniem informacji o egzaminie zawodowym,
b) przygotowaniem do egzaminu zawodowego,
c) przekazywaniem wyników egzaminu zawodowego.
|
1
|
-
|
2
|
Zadania praktyczne na egzaminie zawodowym
|
W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:
1) określić przepisy prawa będące podstawą przygotowywania zadania praktycznego;
2) opisać podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego będącą podstawą przeprowadzania egzaminu i rozróżniać poszczególne elementy jej struktury;
3) określić zakres umiejętności, które sprawdzają poszczególne rodzaje zadań egzaminacyjnych;
4) przedstawić proces tworzenia i doskonalenia arkusza egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminu.
|
1
|
2
|
3
|
Zadania i obowiązki egzaminatora. Etyczne i moralne aspekty egzaminowania
|
W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:
1) wymienić zadania i obowiązki egzaminatora;
2) określić rolę i kompetencje egzaminatora w zakresie egzaminu zawodowego;
3) wymienić i omówić zasady etyki w postępowaniu egzaminatora;
4) rozróżniać czynniki wpływające na wynik i porównywalność sprawdzania i oceniania przez egzaminatorów rezultatów wykonania zadania egzaminacyjnego w części praktycznej egzaminu zawodowego.
|
2
|
2
|
Część II5)
|
4
|
Ocena rezultatów wykonania zadania egzaminacyjnego w części praktycznej egzaminu zawodowego
|
W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:
1) określić umiejętności sprawdzane w części praktycznej egzaminu w danej kwalifikacji, ujęte w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego będącej podstawą przeprowadzania egzaminu, a w przypadku zawodu, dla którego w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe przewidziano zawód o charakterze pomocniczym - również w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie o charakterze pomocniczym;
2) opisać zasady oceniania rezultatów wykonania zadania egzaminacyjnego w części praktycznej egzaminu zawodowego;
3) oceniać jakość rezultatu końcowego i przebieg wykonania zadania egzaminacyjnego przez zdających;
4) stosować procedury związane z przeprowadzaniem egzaminu zawodowego.
|
2
|
16
|
Egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania egzaminu zawodowego, w szczególności zasad oceniania rezultatów wykonania zadania egzaminacyjnego w części praktycznej tego egzaminu3)
|
4
|
Razem godzin
|
30
1) W szkoleniu kandydatów na egzaminatorów uwzględnia się również specyfikę przeprowadzania egzaminu zawodowego w warunkach i formie, o których mowa w art. 44zzzf ust. 7 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881, z późn. zm.).
2) Wykłady mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.
3) Ćwiczenia w wybranych lub we wszystkich blokach tematycznych oraz egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania egzaminu zawodowego, w szczególności zasad oceniania rezultatów wykonania zadania egzaminacyjnego w części praktycznej tego egzaminu, za zgodą dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.
4) Zajęcia w ramach części I są prowadzone w grupach liczących niewięcej niż 24 osoby; w zajęciach mogą uczestniczyć kandydaci na egzaminatorów w zakresie egzaminu zawodowego, przeprowadzanego z kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, które są przyporządkowane do różnych branż, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, określoną w przepisach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia.
5) Zajęcia w ramach części II są prowadzone w grupach liczących niewięcej niż 24 osoby; w zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie kandydaci na egzaminatorów w zakresie egzaminu zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, które są przyporządkowane do tych samych branż, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, określoną w przepisach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia.
- Data ogłoszenia: 2026-07-16
- Data wejścia w życie: 2026-07-31
- Data obowiązywania: 2026-07-31
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