§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2024 r. poz. 35) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) egzaminu maturalnego z przedmiotów: matematyka, biologia, biznes i zarządzanie, chemia, fizyka, geografia, informatyka oraz język łaciński, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

4) egzaminu maturalnego z przedmiotów: historia, historia sztuki, historia muzyki, historia tańca, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;",

b) w pkt 9 uchyla się lit. d;

2) w § 2:

a) w ust. 1:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;",

- pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) zakres, w którym ubiega się o wpis do ewidencji egzaminatorów, zgodny z zakresem, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 9, z tym że osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów w zakresie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 9 lit. e, wskazuje także:

a) nazwę zawodu oraz symbole i nazwy wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie,

b) w przypadku zawodu, dla którego w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 820 i 904) przewidziano zawód o charakterze pomocniczym - również nazwę tego zawodu oraz symbol i nazwę wyodrębnionej w nim kwalifikacji

- zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 611, z 2025 r. poz. 230 i 771 oraz z 2026 r. poz. 404).",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Osoba będąca przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu zawodowego albo sektorowej rady do spraw kompetencji ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów w zakresie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 9 lit. e, do wniosku dołącza:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie:

a) kwalifikacji wymaganych od instruktora praktycznej nauki zawodu, o których mowa w art. 9c ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy, albo

b) kwalifikacji i stażu pracy, o którym mowa w art. 9c ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy, albo

c) doświadczenia, o którym mowa w art. 9c ust. 4 pkt 1 lit. c ustawy;

2) oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2-4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.";

3) w § 4 po wyrazach "w zajęciach z zakresu tych bloków tematycznych" dodaje się wyrazy "lub tych modułów wyodrębnionych w ramach bloków tematycznych";

4) w § 5:

a) w ust. 1:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;",

- w pkt 9 w lit. e po wyrazach "ust. 1aˮ dodaje się wyrazy "i 1bˮ,

- w pkt 11 w lit. b tiret drugie otrzymuje brzmienie:

"- kod uprawnienia, zawierający kolejno sześć cyfr symbolu cyfrowego zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego określoną w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 10, znak "/", oddzielone znakiem ,,/" symbole i nazwy wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego określoną w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 10, a także znak ,,/" oraz cztery cyfry roku uzyskania uprawnienia.",

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

"1b. W przypadku zawodu, dla którego w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe przewidziano zawód o charakterze pomocniczym, wpis do ewidencji egzaminatorów w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 9 lit. e, obejmuje również nazwę tego zawodu oraz symbol i nazwę wyodrębnionej w nim kwalifikacji, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego określoną w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 10.";

5) w § 8 wyrazy "pkt 2-4 ustawy" zastępuje się wyrazami "pkt 2-5 ustawy";

6) w § 9 w ust. 3 w zdaniu pierwszym wyrazy "ust. 3 pkt 1-3" zastępuje się wyrazami "ust. 3 pkt 1";

7) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

8) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

9) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

10) załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

11) załącznik nr 11 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;

12) załącznik nr 12 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia;

13) załącznik nr 13 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia;

14) uchyla się załącznik nr 14 do rozporządzenia;

15) załącznik nr 15 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego rozporządzenia.