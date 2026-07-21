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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 971
USTAWA
z dnia 29 maja 2026 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z wynikami ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2022-2025
Art. 1.
Art. 2.
2. W przypadku przyznania w wyniku drugiej ewaluacji podmiotowi posiadającemu uprawnienie do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie kategorii naukowej C w tej dyscyplinie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte przed dniem przyznania tej kategorii naukowej są kontynuowane przez podmiot wyznaczony przez Radę Doskonałości Naukowej.
3. W podmiocie, o którym mowa w ust. 1, nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora.
4. Jeżeli w wyniku trzeciej ewaluacji podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, zostanie przyznana w danej dyscyplinie kategoria naukowa B albo C, traci on uprawnienie do nadawania stopnia doktora w tej dyscyplinie.
Art. 3.
1) kształcenie w dyscyplinie albo w dyscyplinach, w których podmiotowi została przyznana ta kategoria naukowa, może być prowadzone w tej szkole wyłącznie dla doktorantów, którzy je rozpoczęli niepóźniej niż w roku akademickim, w którym ta kategoria naukowa została przyznana,
2) szkoła doktorska może być prowadzona po zakończeniu roku akademickiego, w którym ta kategoria naukowa została przyznana, mimo zaprzestania spełniania warunków, o których mowa w art. 198 ust. 3-5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
- jednak niedłużej niż do końca roku akademickiego, w którym podmiotowi zostanie przyznana w danej dyscyplinie albo w danych dyscyplinach kategoria naukowa albo kategorie naukowe w wyniku trzeciej ewaluacji.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, podmiot prowadzący szkołę doktorską nie może prowadzić rekrutacji do tej szkoły.
3. Jeżeli kategoria naukowa albo kategorie naukowe przyznane w wyniku trzeciej ewaluacji będą nieniższe niż B+, podmiot może prowadzić kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej, poczynając od roku akademickiego następującego po roku, w którym została mu przyznana ta kategoria naukowa albo te kategorie naukowe, na zasadach obowiązujących w roku akademickim, w którym została mu przyznana kategoria naukowa B w danej dyscyplinie albo w danych dyscyplinach w ramach drugiej ewaluacji.
4. W przypadku osoby, która ukończyła kształcenie w szkole doktorskiej prowadzonej przez podmiot, który utracił uprawnienie do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie, opłatę za postępowanie w sprawie nadania tej osobie stopnia doktora przeprowadzane w innym podmiocie na podstawie rozprawy doktorskiej przygotowanej w ramach kształcenia w szkole doktorskiej pokrywa podmiot, który prowadził kształcenie doktoranta.
Art. 4.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 i 1897, z 2025 r. poz. 619, 620, 621, 622, 1162, 1794, 1837 i 1864 oraz z 2026 r. poz. 187, 203, 328, 370, 635, 637, 821 i 912.
- Data ogłoszenia: 2026-07-21
- Data wejścia w życie: 2026-08-05
- Data obowiązywania: 2026-08-05
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