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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 971

USTAWA

z dnia 29 maja 2026 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z wynikami ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2022-2025

Tekst pierwotny

Art. 1.

Przepisy ustawy określają szczególne rozwiązania w zakresie uprawnień podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, związanych z kategoriami naukowymi przyznanymi tym podmiotom w wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.1)), za lata 2022-2025, zwanej dalej „drugą ewaluacją”.

Art. 2.

1. W przypadku przyznania w wyniku drugiej ewaluacji podmiotowi posiadającemu uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora albo stopnia doktora w zakresie sztuki, zwanych dalej „stopniem doktora”, w danej dyscyplinie naukowej albo dyscyplinie artystycznej, zwanych dalej „dyscypliną”, kategorii naukowej B w tej dyscyplinie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte przed dniem przyznania tej kategorii naukowej mogą być kontynuowane, jednak niedłużej niż do dnia uzyskania przez ten podmiot kategorii naukowej w wyniku kolejnej ewaluacji jakości działalności naukowej, zwanej dalej „trzecią ewaluacją”.

2. W przypadku przyznania w wyniku drugiej ewaluacji podmiotowi posiadającemu uprawnienie do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie kategorii naukowej C w tej dyscyplinie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte przed dniem przyznania tej kategorii naukowej są kontynuowane przez podmiot wyznaczony przez Radę Doskonałości Naukowej.

3. W podmiocie, o którym mowa w ust. 1, nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora.

4. Jeżeli w wyniku trzeciej ewaluacji podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, zostanie przyznana w danej dyscyplinie kategoria naukowa B albo C, traci on uprawnienie do nadawania stopnia doktora w tej dyscyplinie.

Art. 3.

1. W przypadku przyznania w wyniku drugiej ewaluacji podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską kategorii naukowej B w co najmniej jednej dyscyplinie, w której jest prowadzone kształcenie w tej szkole:

1) kształcenie w dyscyplinie albo w dyscyplinach, w których podmiotowi została przyznana ta kategoria naukowa, może być prowadzone w tej szkole wyłącznie dla doktorantów, którzy je rozpoczęli niepóźniej niż w roku akademickim, w którym ta kategoria naukowa została przyznana,

2) szkoła doktorska może być prowadzona po zakończeniu roku akademickiego, w którym ta kategoria naukowa została przyznana, mimo zaprzestania spełniania warunków, o których mowa w art. 198 ust. 3-5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

- jednak niedłużej niż do końca roku akademickiego, w którym podmiotowi zostanie przyznana w danej dyscyplinie albo w danych dyscyplinach kategoria naukowa albo kategorie naukowe w wyniku trzeciej ewaluacji.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, podmiot prowadzący szkołę doktorską nie może prowadzić rekrutacji do tej szkoły.

3. Jeżeli kategoria naukowa albo kategorie naukowe przyznane w wyniku trzeciej ewaluacji będą nieniższe niż B+, podmiot może prowadzić kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej, poczynając od roku akademickiego następującego po roku, w którym została mu przyznana ta kategoria naukowa albo te kategorie naukowe, na zasadach obowiązujących w roku akademickim, w którym została mu przyznana kategoria naukowa B w danej dyscyplinie albo w danych dyscyplinach w ramach drugiej ewaluacji.

4. W przypadku osoby, która ukończyła kształcenie w szkole doktorskiej prowadzonej przez podmiot, który utracił uprawnienie do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie, opłatę za postępowanie w sprawie nadania tej osobie stopnia doktora przeprowadzane w innym podmiocie na podstawie rozprawy doktorskiej przygotowanej w ramach kształcenia w szkole doktorskiej pokrywa podmiot, który prowadził kształcenie doktoranta.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 i 1897, z 2025 r. poz. 619, 620, 621, 622, 1162, 1794, 1837 i 1864 oraz z 2026 r. poz. 187, 203, 328, 370, 635, 637, 821 i 912.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-07-21
  • Data wejścia w życie: 2026-08-05
  • Data obowiązywania: 2026-08-05
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