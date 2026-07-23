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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 990
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 13 lipca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-07-23
- Data wejścia w życie: 2026-08-23
- Data obowiązywania: 2026-08-23
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