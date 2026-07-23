REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 990

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 13 lipca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-07-23
  • Data wejścia w życie: 2026-08-23
  • Data obowiązywania: 2026-08-23
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów warunkujących przynależność podmiotu wykonującego działalność leczniczą do poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej Krajowej Sieci Onkologicznej Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Onkologicznego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 992

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 lipca 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Rokietnica w województwie wielkopolskim

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 973

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 991

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 977

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 lipca 2026 r. w sprawie utworzenia Urzędu Morskiego w Słupsku

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 978

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 lipca 2026 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 987

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 17 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 979

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 17 lipca 2026 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 984

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 lipca 2026 r. w sprawie niezbędnych świadczeń rzeczowych w 2027 r. na rzecz obrony

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 970

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 17 lipca 2026 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 966

USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 981

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 980

USTAWA z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego &#8222;Polskie Koleje Państwowe&#8221;

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 967

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 15 lipca 2026 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2026 r. dla jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 975

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 15 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 964

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 962

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 983

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 976

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 960

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 września 2024 r. w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r., oraz rozwiązań stosowanych na ich terenie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 948

REKLAMA