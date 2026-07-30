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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1022
OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 22 lipca 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 oraz z 2026 r. poz. 912) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania (Dz. U. z 2023 r. poz. 1074), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania (Dz. U. poz. 1348).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania (Dz. U. poz. 1348), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.
Minister Zdrowia: wz. K. Kacperczyk
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 22 lipca 2026 r. (Dz. U. poz. 1022)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 1 sierpnia 2016 r.
w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania
Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2026 r. poz. 612, 791 i 1004) zarządza się, co następuje:
§ 1. Badania jakościowe produktów leczniczych, produktów leczniczych weterynaryjnych, materiałów wyjściowych i produktów pośrednich lub innych składników produktu leczniczego lub produktu leczniczego weterynaryjnego w toku postępowania o udzielenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wykonują następujące jednostki organizacyjne:
1) instytuty badawcze:
a) Narodowy Instytut Leków w Warszawie, mający status Państwowego Laboratorium Kontroli Produktów Leczniczych (OMCL - Official Medicines Control Laboratory) - w pełnym zakresie badań w odniesieniu do wszystkich kategorii produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych,
b) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, mający status Państwowego Laboratorium Kontroli Produktów Leczniczych (OMCL - Official Medicines Control Laboratory) - w odniesieniu do produktów immunologicznych, produktów krwiopochodnych i produktów leczniczych stosowanych w diagnostyce serologicznej,
c) Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, mający status wyznaczonego krajowego laboratorium badawczego - w odniesieniu do kontroli seryjnej wstępnej produktów krwiopochodnych,
d) (uchylona),
e)2) Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, mający status Państwowego Laboratorium Kontroli Produktów Leczniczych (OMCL - Official Medicines Control Laboratory) - w pełnym zakresie badań w odniesieniu do wszystkich kategorii produktów leczniczych weterynaryjnych;
2) laboratoria kontroli jakości leków:
a) Laboratorium Kontroli Jakości Leków przy Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Białymstoku,
b) Laboratorium Kontroli Jakości Leków przy Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Gdańsku,
c) Laboratorium Kontroli Jakości Leków przy Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Katowicach,
d) Laboratorium Kontroli Jakości Leków przy Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Krakowie,
e) Laboratorium Kontroli Jakości Leków przy Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Opolu,
f) Laboratorium Kontroli Jakości Leków przy Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Poznaniu,
g) Laboratorium Kontroli Jakości Leków przy Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Rzeszowie,
h) Laboratorium Kontroli Jakości Leków przy Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym we Wrocławiu
- mające status wyznaczonego krajowego laboratorium badawczego - w zakresie analizy jakościowej produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
§ 2. Cennik opłat pobieranych za określone czynności podejmowane w ramach badań jakościowych produktów leczniczych, produktów leczniczych weterynaryjnych, materiałów wyjściowych i produktów pośrednich lub innych składników produktu leczniczego lub produktu leczniczego weterynaryjnego w toku postępowania o udzielenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu określa załącznik do rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 sierpnia 2016 r.3)
1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - zdrowie kieruje Minister Zdrowia, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania (Dz. U. poz. 1348), które weszło w życie z dniem 21 października 2025 r.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania (Dz. U. poz. 1472), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 28).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 1 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1022)
CENNIK OPŁAT POBIERANYCH ZA OKREŚLONE CZYNNOŚCI PODEJMOWANE W RAMACH BADAŃ JAKOŚCIOWYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH, PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, MATERIAŁÓW WYJŚCIOWYCH I PRODUKTÓW POŚREDNICH LUB INNYCH SKŁADNIKÓW PRODUKTU LECZNICZEGO LUB PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
|
|
Podane ceny nie zawierają podatku VAT
|
Opłata
w zł
|
Lp.
|
Rodzaj badania
|
I
|
Czynności wstępne dotyczące przygotowania próbki i wzorca
|
|
1
|
Przygotowanie naważki:
|
a) rozpuszczanie
|
74,40
|
b) ogrzewanie
|
74,40
|
c) oziębianie
|
74,40
|
d) rozcieńczanie
|
74,40
|
e) maceracja
|
74,40
|
f) ekstrakcja z rozdzieleniem faz (1–2 ×)
|
228,00
|
g) wielokrotna ekstrakcja
|
456,00
|
h) elucja z chromatogramu
|
300,00
|
i) odparowanie
|
151,20
|
j) suszenie
|
74,40
|
k) hydroliza/zmydlenie
|
228,00
|
l) wirowanie
|
151,20
|
m) krystalizacja
|
74,40
|
n) sączenie proste
|
74,40
|
o) sączenie pod zwiększonym/zmniejszonym ciśnieniem
|
151,20
|
p) dodatkowa czynność nieujęta w cenniku
|
74,40
|
2
|
Rozdzielenie przez destylację
|
300,00
|
3
|
Mineralizacja na sucho
|
228,00
|
4
|
Mineralizacja na mokro / spalanie w kolbie z tlenem
|
456,00
|
5
|
Otrzymywanie pochodnej na drodze mikrosyntezy z krystalizacją
|
456,00
|
6
|
Przygotowanie prostego odczynnika
|
74,40
|
7
|
Przygotowanie buforu z ustaleniem pH
|
228,00
|
8
|
Przygotowanie roztworu mianowanego z ustaleniem miana
|
300,00
|
9
|
Przygotowanie próbki w aparacie do rozfrakcjonowania cząstek (dawka efektywna):
|
a) typ I
|
456,00
|
b) typ II
|
912,00
|
c) typ III
|
1 368,00
|
10
|
Badanie preparatów izotopowych:
|
a) specjalne przygotowanie materiału zwierzęcego
|
228,00
|
b) specjalne przygotowanie do badań produktów leczniczych izotopowych
|
151,20
|
c) przygotowanie preparatu izotopowego
|
228,00
|
d) przygotowanie próbek do pomiaru aktywności
|
151,20
|
11
|
Przygotowanie próbki z 1 pojemnika aerozolowego (wymrożenie, ważenie)
|
300,00
|
12
|
Oczyszczenie odczynnika organicznego
|
300,00
|
13
|
Przygotowanie próbek do oznaczania jednolitości dawki dostępnej z pojemnika aerozolowego
(pierwsza, środkowa, końcowa, 100 dawek)
|
1 272,00
|
II
|
Badanie prawidłowości przygotowania postaci leku
|
1
|
Opis wyglądu zewnętrznego
|
74,40
|
2
|
Przegląd wizualny preparatów ciekłych w pojemnikach pojedynczych
|
151,20
|
3
|
Oznaczanie wielkości zanieczyszczeń nierozpuszczalnych:
|
a) płyny iniekcyjne i infuzyjne
|
1 128,00
|
b) zawiesiny
|
1 284,00
|
c) metodą filtrów membranowych
|
456,00
|
4
|
Badanie wielkości cząstek:
|
a) pod mikroskopem
|
300,00
|
b) metodą instrumentalną w zawiesinach, emulsjach, aerozolach, maściach, proszkach
|
1 200,00
|
5
|
Oznaczanie wielkości cząstek w zawiesinie metodą przechodzenia przez igłę o określonej średnicy
|
74,40
|
6
|
Oznaczanie średniej zawartości w opakowaniu (wagowo)
|
74,40
|
7
|
Oznaczanie średniej zawartości i jej rozrzutu:
|
a) w ampułkach, fiolkach i flakonach z płynem
|
228,00
|
b) w fiolkach i kapsułkach z substancją stałą lub oleistą
|
456,00
|
c) w systemach przezskórnych
|
456,00
|
d) w aerozolach
|
900,00
|
e) w saszetkach z ziołami do zaparzania
|
228,00
|
8
|
Oznaczanie średniej zawartości maści w opakowaniu z wypłukaniem i ważeniem
|
384,00
|
9
|
Oznaczanie średniej masy tabletek, drażetek, kapsułek i innych postaci dozowanych:
|
a) średnia masa
|
74,40
|
b) badanie jednolitości masy
|
151,20
|
10
|
Oznaczenie średniej masy rdzenia tabletek powlekanych po usunięciu powłoki z 20 jednostek
|
228,00
|
11
|
Badanie wymiarów
|
74,40
|
12
|
Badanie wytrzymałości tabletek
|
74,40
|
13
|
Badanie ścieralności tabletek
|
74,40
|
14
|
Badanie czasu rozpadu tabletek, drażetek, kapsułek itp.:
|
a) w roztworze pojedynczym
|
151,20
|
b) w różnych roztworach
|
228,00
|
15
|
Frakcyjne uwalnianie substancji czynnej z postaci leku:
|
a) uzyskanie pierwszej frakcji (dla 6 próbek)
|
228,00
|
b) uzyskanie każdej następnej frakcji po wyodrębnieniu
|
151,20
|
c) frakcje uzyskane po czasie 12 h
|
336,00
|
d) oznaczenie ilościowe dla każdej z 6 próbek według cennika, oznaczanie 12 lub 24 próbek z 25-procentowym upustem
|
e) przygotowanie medium niezbuforowanego
|
228,00
|
f) przygotowanie medium zbuforowanego
|
378,00
|
16
|
Obliczenie wartości AV
|
151,20
|
17
|
Oznaczanie zdolności pęcznienia
|
151,20
|
18
|
Oznaczanie zdolności tworzenia piany (półilościowe)
|
151,20
|
19
|
Oznaczanie konsystencji penetrometrem
|
228,00
|
20
|
Oznaczanie czasu topnienia, rozpuszczenia bądź całkowitej deformacji czopków
|
151,20
|
21
|
Oznaczenie stopnia rozdrobnienia postaci stałych leku (analiza sitowa, za 1 sito)
|
74,40
|
22
|
Badanie czasu rozpuszczania preparatów iniekcyjnych
|
74,40
|
23
|
Ocena właściwości organoleptycznych
|
74,40
|
24
|
Jednolitość zawartości - zgodnie z cennikiem obowiązuje 25-procentowy upust
|
III
|
Sprawdzenie tożsamości i zawartości
|
1
|
Chemiczna próba tożsamości
|
151,20
|
2
|
Oznaczenie temperatury topnienia lub krzepnięcia z wzorcem lub temperatury kroplenia
|
151,20
|
3
|
Oznaczenie temperatury wrzenia metodą destylacji
|
300,00
|
4
|
Oznaczenie gęstości:
|
a) wagą Mohra
|
228,00
|
b) piknometrem, wprost
|
228,00
|
c) aerometrem
|
74,40
|
5
|
Sprawdzenie rozpuszczalności w jednym rozpuszczalniku z określeniem proporcji
|
74,40
|
6
|
Chromatografia bibułowa:
|
a) wykonanie oznaczenia
|
456,00
|
b) autoradiografia z interpretacją i obliczeniem
|
384,00
|
c) elektroforeza bibułowa
|
384,00
|
7
|
Chromatografia TLC (nałożenie, wywołanie, rozwinięcie, interpretacja):
|
a) chromatografia jednokierunkowa:
|
- identyfikacja 1 związku
|
378,00
|
- identyfikacja kolejnego związku
|
151,20
|
- badanie czystości związku
|
456,00
|
b) chromatografia wielokierunkowa/wielostopniowa
|
672,00
|
c) dodatkowe przygotowanie płytek
|
74,40
|
d) autoradiografia z interpretacją i obliczeniem
|
600,00
|
8
|
Badanie właściwości precypitacyjnych (pełne badanie)
|
151,20
|
IV
|
Sprawdzenie czystości
|
1
|
Określenie zabarwienia w porównaniu z wzorcem:
|
a) wzorzec gotowy
|
228,00
|
b) z przygotowaniem wzorca
|
336,00
|
2
|
Określenie zmętnienia lub zanieczyszczeń nierozpuszczalnych w płynach
|
228,00
|
3
|
Określenie zanieczyszczeń kationami i anionami w porównaniu z wzorcem:
|
a) azotanami
|
228,00
|
b) chlorkami
|
528,00
|
c) siarczanami
|
528,00
|
d) solami amonowymi
|
528,00
|
e) arsenem:
|
- bezpośrednio
|
600,00
|
- po mineralizacji
|
1 209,60
|
f) borem
|
228,00
|
g) magnezem
|
456,00
|
h) potasem
|
384,00
|
i) wapniem
|
228,00
|
j) solami żelaza
|
528,00
|
k) metalami ciężkimi (według FP):
|
- metoda I
|
528,00
|
- metoda II
|
840,00
|
- metoda III
|
912,00
|
4
|
Strata masy po suszeniu
|
228,00
|
5
|
Sucha pozostałość
|
228,00
|
6
|
Popiół zwykły lub siarczanowy:
|
a) półilościowo
|
228,00
|
b) ilościowo
|
456,00
|
7
|
Popiół nierozpuszczalny w HCl
|
456,00
|
8
|
Oznaczenie kroplenia
|
151,20
|
9
|
Badanie tłuszczów na zjełczenie
|
151,20
|
V
|
Badania tożsamości, czystości i zawartości substancji czynnych
|
1
|
Pomiar współczynnika refrakcji
|
151,20
|
2
|
Badanie polarymetryczne:
|
a) pomiar kąta skręcenia
|
151,20
|
b) skręcalność właściwa lub polarymetryczne oznaczenie zawartości (całość oznaczenia)
|
528,00
|
3
|
Pomiar pH:
|
a) prosty
|
74,40
|
b) z doprowadzeniem do określonej wartości
|
228,00
|
4
|
Pomiar lepkości (jedno oznaczenie w jednej temperaturze)
|
151,20
|
pomiar lepkości z ustaleniem warunków badania
|
756,00
|
5
|
Elektroforeza żelowa:
|
a) wylanie żelu rozdzielającego (cena łącznie z przygotowaniem odczynników):
|
- izokratycznego
|
840,00
|
- gradientowego
|
984,00
|
- dodatkowe wylanie żelu rozbiegowego
|
600,00
|
b) rozdział elektroforetyczny:
|
- denaturacja i redukcja próbki lub wzorca
|
300,00
|
- przygotowanie żelu do rozdziału
|
300,00
|
- wykonanie rozdziału:
|
- elektroforeza niskonapięciowa
|
468,00
|
- elektroforeza wysokonapięciowa
|
780,00
|
c) barwienie:
|
- odczynnikiem srebrowym
|
468,00
|
- odczynnikiem z błękitem Coomassie
|
300,00
|
- utrwalanie prążków i odbarwianie tła
|
300,00
|
- utrwalanie żelu i suszenie
|
228,00
|
- opracowanie wyników
|
151,20
|
6
|
Elektroforeza kapilarna CE:
|
a) przygotowanie kapilary do oznaczeń
|
151,20
|
b) sączenie i odgazowanie buforu rozdzielającego
|
151,20
|
c) rozdział elektroforetyczny jednej substancji:
|
- związki o krótkim czasie migracji
|
384,00
|
- związki o długim czasie migracji
|
756,00
|
d) opracowanie nowego układu elektroforetycznego
|
2 238,00
|
e) opracowanie wyników
|
151,20
|
7
|
Chromatografia kolumnowa:
|
a) chromatografia prosta
|
228,00
|
b) chromatografia z odbiorem frakcji
|
384,00
|
c) dodatkowe przygotowanie kolumny
|
151,20
|
8
|
Chromatografia gazowa GC:
|
a) przygotowanie kolumny:
|
- wypełnienie i kondycjonowanie nowej kolumny
|
1 584,00
|
- rekondycjonowanie kolumny
|
300,00
|
- oznaczenie rozdzielności układu
|
660,00
|
b) wykonanie oznaczenia jakościowego:
|
- związku o krótkim czasie retencji (do 31 min)
|
228,00
|
- substancji o długim czasie retencji
|
384,00
|
c) wykonanie oznaczenia ilościowego:
|
- substancji o krótkim czasie retencji (do 31 min)
|
456,00
|
- substancji o długim czasie retencji
|
840,00
|
d) obliczenie i interpretacja wyników
|
151,20
|
9
|
Chromatografia HPLC:
|
a) przygotowanie kolumn do oznaczeń:
|
- w układzie izokratycznym
|
1 218,00
|
- w układzie gradientowym
|
1 536,00
|
b) wykonanie rozdziału chromatograficznego:
|
- oznaczenie jakościowe
|
468,00
|
- wykonanie oznaczenia ilościowego
|
756,00
|
- wykonanie oznaczenia ilościowego w układzie gradientowym
|
2 040,00
|
- analiza o czasie retencji powyżej 31 min
|
372,00
|
c) obliczanie wyników i ich interpretacja (dla 1 składnika/zanieczyszczenia)
|
151,20
|
d) określenie rozdzielczości układu chromatograficznego
|
684,00
|
10
|
Badanie spektrofotometryczne i spektrofluorymetryczne:
|
a) pomiar absorpcji przy jednej długości fali lub rejestracja widma
|
151,20
|
b) badanie w podczerwieni:
|
- rejestracja widma w podczerwieni
|
300,00
|
- wykonanie badania techniką w bromku potasu
|
592,80
|
- wykonanie badania techniką w nujolu w roztworze lub bezpośrednio między płytkami
|
456,00
|
c) opracowanie wyników
|
151,20
|
11
|
Oznaczanie metodą miareczkową:
|
a) z odczytem wizualnym
|
151,20
|
b) z odczytem elektrometrycznym
|
228,00
|
c) miareczkowanie w środowisku niewodnym zwykłe
|
378,00
|
d) miareczkowanie w środowisku niewodnym potencjometryczne (pełne oznaczenie)
|
600,00
|
e) opracowanie wyników
|
74,40
|
12
|
Badanie metodą ASA:
|
a) oznaczenie ilościowe 1 pierwiastka
|
1 764,00
|
b) oznaczenie ilościowe metodą ICP-MS:
|
- przygotowanie krzywej wzorcowej dla jednego poziomu stężeń
|
1 264,80
|
- oznaczenie dla jednego poziomu stężeń
|
151,20
|
c) opracowanie wyników dla 1 pierwiastka
|
151,20
|
d) skanowanie widma mas
|
151,20
|
13
|
Oznaczenie przewodności elektrycznej właściwej (5 pomiarów)
|
295,20
|
14
|
Pomiar osmolalności
|
151,20
|
15
|
Oznaczanie przy użyciu elektrody jonoselektywnej:
|
a) wyznaczenie krzywej wzorcowej (3 punkty)
|
1 700,40
|
b) oznaczenie 1 próbki
|
417,60
|
16
|
Pomiar fotometryczny
|
228,00
|
17
|
Oznaczenie polarograficzne:
|
a) metoda dodania wzorca – jedno oznaczenie
|
520,80
|
b) metoda krzywej wzorcowej + 3 próbki
|
1 704,00
|
18
|
Oznaczenie densytometryczne – wykreślenie widma w jednym zakresie (UV lub VIS) z interpretacją:
|
a) wykreślenie widma dla 1 składnika
|
74,40
|
b) wykreślenie widma różnicowego
|
151,20
|
c) skanowanie próbki badanej lub wzorca
|
151,20
|
d) interpretacja densytogramu i obliczenie wyniku dla 1 składnika
|
151,20
|
19
|
Pomiar radioaktywności produktów radioizotopowych:
|
a) pomiar niemetrologiczny promieniowania gamma
|
22,80
|
b) pomiar niemetrologiczny promieniowania beta w kierunku ciekłoscyntylacyjnym
|
67,20
|
c) pomiar niemetrologiczny promieniowania gamma w komorze jonizacyjnej
|
202,80
|
d) badanie tożsamości radionuklidu:
|
- oznaczenie przybliżonego okresu półtrwania
|
270,00
|
- rejestracja widma promieniowania gamma z interpretacją
|
360,00
|
20
|
Badanie preparatu w mikroskopie skaningowym:
|
a) wykonanie badania
|
528,00
|
b) wykonanie jednego zdjęcia
|
74,40
|
21
|
Badanie metodą spektrometrii mas: wyznaczenie dokładnej masy pojedynczego związku z potwierdzeniem składu elementarnego przy zastosowaniu jedynego źródła jonizacji:
|
a) MS; MS/MS:
|
- w jednym trybie jonizacji
|
338,40
|
- w dwóch trybach jonizacji
|
507,60
|
b) HPLC-MS; HPLC-MS/MS:
|
- w jednym trybie jonizacji
|
564,00
|
- w dwóch trybach jonizacji
|
846,00
|
c) GC-MS
|
564,00
|
d) interpretacja widma pojedynczego składnika:
|
- potwierdzenie tożsamości
|
228,00
|
- identyfikacja
|
846,00
|
22
|
Badania metodą NMR:
|
a) wykonanie podstawowego widma 1H NMR (za pierwszą godzinę pracy operatora na systemie
INOVA 500):
|
1 041,60
|
- cena każdej następnej godziny pracy
|
520,80
|
- cena pierwszej godziny pracy w badaniach specjalnych (13-C, 15-N, 19-F, 17-O, 31-P, widma 2D COSY, NOESY, PFG-l-H, widma temperaturowe i inne)
|
1 540,80
|
- cena każdej następnej godziny pracy w badaniach specjalnych
|
520,80
|
b) interpretacja widma
|
1 488,00
|
23
|
Badania spektrofluorymetryczne przy użyciu cytometru przepływowego:
|
a) oznaczanie zawartości DNA i białka przy wzbudzeniu fluorochromów w świetle UV (za każdą próbę)
|
228,00
|
b) oznaczanie zawartości innych składników komórkowych za każdy składnik i próbę
|
151,20
|
c) oznaczanie ilościowe subfrakcji limfocytów we krwi ludzkiej standardowym panelem przeciwciał firmy Becton Dickinson
|
600,00
|
d) pomiar zawartości w komórce dowolnego fluorochromu w świetle widzialnym
|
74,40
|
e) sortowanie komórek, za każdą godzinę pracy cytometru
|
600,00
|
f) badanie przeżywalności komórek lub apoptozy w hodowli metodami cytometrii przepływowej (jedna linia komórkowa, jeden czas działania, jedno stężenie substancji cytotoksycznej + hodowla kontrolna)
|
6 720,00
|
g) za każdy dodatkowy czas działania lub stężenia substancji cytotoksycznej
|
451,20
|
24
|
Izolacja genu metodą PCR:
|
a) izolacja DNA
|
1 728,00
|
b) oznaczenie czystości DNA
|
384,00
|
c) amplifikacja 1 genu
|
1 728,00
|
d) elektroforeza amplifikatu
|
300,00
|
e) analiza obrazu żelu z korektą tła
|
151,20
|
f) analiza densytometryczna amplifikatu
|
300,00
|
g) analiza wielkości amplifikatu
|
300,00
|
25
|
Badania metodą laserowej, skaningowej mikroskopii konfokalnej:
|
a) przygotowanie próbki do pomiaru
|
288,00
|
b) analiza obrazu żelu z korektą tła
|
428,40
|
c) wykonanie badania przy użyciu lasera UV (cena za godzinę pracy systemu)
|
662,40
|
d) wykonanie badania przy użyciu lasera Ar (cena za godzinę pracy systemu)
|
592,80
|
e) wykonanie badania przy użyciu lasera He-Ne (cena za godzinę pracy systemu)
|
428,40
|
f) wykonanie jednego zdjęcia
|
74,40
|
g) badanie kształtów w świetle przejściowym z użyciem lasera Ar
|
969,60
|
26
|
Rentgenowska analiza fazowa:
|
a) przygotowanie próbek do analizy (sproszkowanie, umieszczenie w ramce lub kapilarze)
|
74,40
|
b) rejestracja dyfraktogramu dla próbek proszkowych o masie 10–50 mg
|
744,00
|
c) rejestracja dyfraktometru dla próbek proszkowych o masie powyżej 1 g
|
969,60
|
d) rejestracja dyfraktogramów serii preparatów o zbliżonym składzie (powyżej 3) o masie 10-50 mg – próbka druga i kolejne
|
451,20
|
e) rejestracja dyfraktogramów serii preparatów o zbliżonym składzie (powyżej 3) o masie powyżej 1 g – próbka druga i kolejne
|
451,20
|
f) identyfikacja składu fazowego próbek wieloskładnikowych na podstawie zarejestrowanych dyfraktogramów
|
295,20
|
g) rejestracja przejść fazowych w zakresie: –190 °C do +450 °C wraz z interpretacją
|
1 635,60
|
27
|
Oznaczenie zawartości etanolu/olejków
|
592,80
|
VI
|
Farmakologiczne badania aktywności biologicznej i nieszkodliwości
|
1
|
Badanie nieszkodliwości preparatów do wstrzyknięć:
|
a) na myszach
|
300,00
|
b) na szczurach
|
300,00
|
c) na świnkach morskich
|
228,00
|
d) na królikach
|
151,20
|
2
|
Badanie nieszkodliwości preparatów podawanych dożołądkowo na:
|
a) myszach
|
228,00
|
b) szczurach
|
228,00
|
c) świnkach morskich
|
228,00
|
3
|
Badanie toksyczności (LD50):
|
a) bez wzorca
|
3 864,00
|
b) z wzorcem
|
6 120,00
|
4
|
Badanie działania cytotoksycznego (LD50) na hodowlach komórkowych
|
3 624,00
|
5
|
Badanie wpływu na żywotność plemników
|
300,00
|
6
|
Badanie toksyczności wzmożonej na rybach Lebistes reticulatus
|
300,00
|
7
|
Badanie na królikach obecności substancji gorączkotwórczych:
|
a) preparatów o właściwościach antygenowych
|
1 209,60
|
b) pozostałych preparatów
|
600,00
|
8
|
Badanie preparatów iniekcyjnych na krążenie krwi i oddech:
|
a) na królikach
|
1 896,00
|
b) na kotach
|
912,00
|
c) na gołębiach
|
6 720,00
|
9
|
Badanie obecności endotoksyn bakteryjnych w preparatach iniekcyjnych (całość badania)
|
1 209,60
|
10
|
Badanie preparatów na obecność ciał histaminopodobnych
|
1 056,00
|
11
|
Mianowanie zawartości histaminy w preparatach iniekcyjnych in vivo
|
2 112,00
|
12
|
Badanie aktywności oksytocyny metodą pomiaru ciśnienia krwi u kogutów
|
7 176,00
|
13
|
Badanie na szczurach działania presyjnego preparatów:
|
a) badanie jakościowe
|
1 512,00
|
b) badanie ilościowe
|
7 176,00
|
14
|
Badanie aktywności biologicznej produktów leczniczych wpływających na krzepnięcie krwi:
|
a) metodą graficzną
|
2 112,00
|
b) metodą 3 × 3
|
2 496,00
|
c) metodą biochemiczną
|
5 448,00
|
15
|
Badanie agregacji płytek krwi pod wpływem materiałów medycznych
|
1 968,00
|
16
|
Badanie adhezji składników krwi na powierzchni tworzyw sztucznych
|
1 968,00
|
17
|
Badanie właściwości trombogennych tworzyw sztucznych w krążeniu pozaustrojowym
|
1 968,00
|
18
|
Badanie właściwości antygenowych preparatów do wstrzyknięć:
|
a) jednorazowe
|
384,00
|
b) wielokrotne
|
1 209,60
|
19
|
Badanie działania uczulającego - podanie naskórne
|
4 860,00
|
20
|
Badanie preparatów zwiększających wydzielanie soku trzustkowego (całość badania)
|
8 730,00
|
21
|
Badanie działania miejscowo-drażniącego na królikach:
|
a) podanie do worka spojówkowego:
|
- jednorazowe
|
300,00
|
- wielokrotne
|
756,00
|
b) podanie śródskórne
|
2 952,00
|
c) podanie naskórne:
|
- jednokrotne
|
2 952,00
|
- wielokrotne
|
5 328,00
|
22
|
Badanie na królikach działania hipoglikemicznego preparatów o przedłużonym działaniu n = 6, met. 1 + 1
|
7 315,20
|
23
|
Badanie aktywności biologicznej insuliny na myszach według Ph. E. met. C
|
8 707,20
|
24
|
Badanie działania gonadotropowego na szczurach:
|
a) 3 + 3 dawki n ≥ 6, 1 × dz.
|
7 464,00
|
b) 3 + 3 dawki n ≥ 6, 2 × dz.
|
8 707,20
|
25
|
Badanie aktywności erytropoetyny według Ph. E. met. B
|
8 707,20
|
26
|
Badanie rozmieszczenia fizjologicznego preparatów radioizotopowych (1 dawka / 1 czas / 3 zwierzęta):
|
a) oznaczenie wychwytu radionuklidu:
|
- w jednej tkance
|
1 303,80
|
- w każdej kolejnej tkance
|
228,00
|
b) dystrybucja cząstkowa:
|
- w 7 tkankach
|
2 910,00
|
- w każdej kolejnej tkance
|
338,40
|
27
|
Oznaczenie kinetyki zmian względnej zawartości radionuklidu w określonych tkankach zwierząt (1 dawka / 3 czasy / 9 zwierząt):
|
a) w jednej tkance
|
3 496,80
|
b) w każdej kolejnej tkance (do 6)
|
676,80
|
c) w każdej kolejnej tkance (ponad 6)
|
902,40
|
28
|
Wykonanie scyntygramu rozkładu radioaktywności w ciele zwierząt z użyciem aparatu do gammagrafii
|
564,00
|
29
|
Badanie działania hemolitycznego wyciągów z tworzyw sztucznych
|
744,00
|
30
|
Badanie działania hemolizującego materiałów medycznych metodą bezpośrednią
|
902,40
|
31
|
Test hemaglutynacji czynnej - miano przeciwciał anty-SRBC
|
2 424,00
|
32
|
Test rozetkowy
|
3 780,00
|
33
|
Badanie przeżywalności tymocytów myszy w hodowlach z hydrokortyzonem
|
3 252,00
|
34
|
Oznaczenie obecności przeciwciał przeciwko HIV I/HIV II
|
1 284,00
|
35
|
Oznaczenie obecności antygenu HBS
|
912,00
|
36
|
Badanie aktywności przeciwwirusowej interferonów
|
10 968,00
|
37
|
Badanie aktywności biologicznej czynników wzrostu
|
10 968,00
|
38
|
Liczenie komórek z użyciem aparatu Coultera
|
969,60
|
39
|
Badanie mutagenności testem Amesa, 3 stężenia na 4 szczepach:
|
a) bez aktywacji metabolicznej
|
20 371,20
|
b) z aktywacją metaboliczną
|
24 636,00
|
40
|
Badania genotoksyczności testem mikrojądrowym in vitro, 3 stężenia, 1 linia komórkowa:
|
a) bez aktywacji metabolicznej
|
20 529,60
|
b) z aktywacją metaboliczną
|
24 636,00
|
41
|
Wykrywanie obecności bakterii Mycoplasma sp. z zastosowaniem metody PCR
|
1 302,00
|
VII
|
Mikrobiologiczne badania jałowości, czystości i zawartości substancji czynnych
|
1
|
Oznaczenie ilościowe antybiotyku metodą dyfuzyjną w preparacie prostym
|
1 368,00
|
2
|
Oznaczenie ilościowe jednego antybiotyku w preparacie złożonym:
|
a) mikrobiologiczną metodą dyfuzyjną
|
1 512,00
|
b) mikrobiologiczną metodą turbidymetryczną
|
2 196,00
|
c) obliczenia i interpretacja wyników
|
151,20
|
3
|
Przygotowanie 1 podłoża ze sterylizacją:
|
a) złożenie podłoża
|
756,00
|
b) przygotowanie z gotowego kitu
|
384,00
|
4
|
Mikrobiologiczne oznaczenie ilościowe metodą probówkową lub płytkową jednej witaminy
|
1 440,00
|
5
|
Badanie zahamowania stref wzrostu bakterii z przygotowaniem szczepów i podłoży
|
1 056,00
|
6
|
Przygotowanie szczepu testowego do oznaczeń
|
74,40
|
7
|
Badanie aktywności przeciwbakteryjnej:
|
a) badanie wrażliwości bakterii (MIC) dla 1 antybiotyku na 1-10 szczepów na podłożu płynnym
|
984,00
|
b) badanie wrażliwości bakterii (MIC) dla 1 antybiotyku na 1-10 szczepów na podłożu agarowym
|
912,00
|
c) badanie działania bakteriobójczego (MBC) dla 1 antybiotyku dla 1-5 szczepów
|
1 512,00
|
8
|
Badanie skuteczności ochrony przeciwdrobnoustrojowej metodą posiewu bezpośredniego (test konserwacji):
|
a) preparaty parentalne, do oczu, do stosowania zewnętrznego miejscowo
|
3 480,00
|
b) preparaty doustne
|
4 159,20
|
c) preparaty doustne z dużą zawartością cukru
|
4 836,00
|
d) zastosowanie metody filtracyjnej
|
902,40
|
9
|
Badanie żywotności kultur bakteryjnych
|
663,60
|
10
|
Badanie homogenności kultur bakteryjnych
|
663,60
|
11
|
Badanie jałowości preparatów iniekcyjnych metodą posiewu bezpośredniego:
|
a) preparatów „zimnych”
|
744,00
|
b) preparatów radioizotopowych
|
876,00
|
12
|
Badanie jałowości preparatów iniekcyjnych zawierających antybiotyki metodą rozcieńczeń
|
672,00
|
13
|
Badanie jałowości metodą filtrów membranowych:
|
a) badanie maści, emulsji, preparatów z antybiotykiem lub środkiem konserwującym
|
1 113,60
|
b) badanie innych preparatów
|
969,60
|
14
|
Badanie jałowości płynów (≥ 100 ml) w układzie zamkniętym
|
1 195,20
|
15
|
Oznaczanie czystości mikrobiologicznej preparatów doustnych i zewnętrznych metodą filtrów membranowych z przygotowaniem podłoży
|
3 000,00
|
16
|
Identyfikacja bakterii lub grzybów (jeden izolat)
|
468,00
|
17
|
Oznaczenie czystości mikrobiologicznej preparatów doustnych i zewnętrznych metodą posiewu bezpośredniego z przygotowaniem podłoży – badanie obecności bakterii beztlenowych
|
3 348,00
|
18
|
Oznaczanie przepuszczalności dla bakterii materiałów do opakowań
|
1 128,00
|
VIII
|
Badanie surowców roślinnych i mieszanek ziołowych
|
1
|
Sprawdzenie tożsamości surowca roślinnego farmakopealnego:
|
a) badanie makroskopowe
|
74,40
|
b) badanie mikroskopowe
|
151,20
|
2
|
Sprawdzenie tożsamości surowca roślinnego farmakopealnego w mieszance ziołowej:
|
a) za pierwszy składnik
|
151,20
|
b) za każdy następny składnik
|
74,40
|
3
|
Określenie ilościowe składników mieszanki ziołowej
|
446,40
|
4
|
Oznaczenie ilościowe metodą morfologiczną jednego składnika w mieszance 2 lub 3 surowców pociętych:
|
a) proste
|
151,20
|
b) złożone
|
300,00
|
5
|
Oznaczenie stopnia rozdrobnienia i rozkruszu
|
228,00
|
6
|
Oznaczenie zanieczyszczeń szkodnikami żywymi i martwymi
|
151,20
|
7
|
Oznaczenie zanieczyszczeń mineralnych
|
151,20
|
8
|
Oznaczenie zanieczyszczeń fragmentami roślin szkodliwych
|
74,40
|
9
|
Oznaczenie zanieczyszczeń innymi częściami roślinnymi
|
151,20
|
10
|
Oznaczenie zanieczyszczeń organicznych
|
151,20
|
11
|
Oznaczenie zawartości surowca o niewłaściwych cechach
|
151,20
- Data ogłoszenia: 2026-07-30
- Data obowiązywania: 2026-07-30
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