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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1035

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 27 lipca 2026 r.

w sprawie wzoru raportu z faktycznego wykonania wywozu lub transferu wewnątrzunijnego uzbrojenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27b ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1582 oraz z 2026 r. poz. 471) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór raportu z faktycznego wykonania wywozu lub transferu wewnątrzunijnego uzbrojenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 993).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru raportu z faktycznego wykonania wywozu uzbrojenia (Dz. U. poz. 1576), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 471).

Załącznik 1. [WZÓR – RAPORT Z FAKTYCZNEGO WYKONANIA WYWOZU LUB TRANSFERU WEWNĄTRZUNIJNEGO UZBROJENIA Z TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych
z dnia 27 lipca 2026 r. (Dz. U. poz. 1035)

WZÓR - RAPORT Z FAKTYCZNEGO WYKONANIA WYWOZU LUB TRANSFERU WEWNĄTRZUNIJNEGO UZBROJENIA Z TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

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Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-08-03
  • Data wejścia w życie: 2026-08-18
  • Data obowiązywania: 2026-08-18
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