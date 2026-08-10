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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1074

USTAWA

z dnia 17 lipca 2026 r.

o zmianie niektórych ustaw w związku z opłatami uiszczanymi na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego1)

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1119 oraz z 2026 r. poz. 176 i 516) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do wniosku dołącza się statut spółki, regulamin giełdy, analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia giełdy w okresie co najmniej trzech lat oraz dokument potwierdzający wniesienie opłaty, o której mowa w art. 26 ust. 1.”;

2) w art. 14 ust. 1b otrzymuje brzmienie:

„1b. Do wniosku dołącza się statut spółki prowadzącej giełdową izbę rozrachunkową, regulamin tej izby, analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia przez izbę rozliczeń finansowych transakcji giełdowych w okresie co najmniej trzech lat oraz dokument potwierdzający wniesienie opłaty, o której mowa w art. 26 ust. 1.”;

3) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o udzielenie zezwolenia lub zgody przewidzianych niniejszą ustawą podlega opłacie w wysokości niewiększej niż równowartość w złotych 4500 euro.”;

4) w art. 39 w ust. 2 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) dokument potwierdzający wniesienie opłaty, o której mowa w art. 26 ust. 1.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2026 r. poz. 60, 176, 484, 644 i 846) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 70zf:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 1b,

b) w ust. 3 wyrazy „ust. 1 pkt 1-3” zastępuje się wyrazami „ust. 1 pkt 1, 1a lub 1c-3”;

2) w art. 236:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o udzielenie zezwolenia albo zgody, o której mowa w art. 42b ust. 1, art. 46 ust. 3a, art. 46b ust. 2, art. 70g ust. 6, art. 80 ust. 1, art. 93 ust. 2 i 3, art. 208a ust. 1, art. 208i ust. 1 pkt 2 oraz art. 208zc ust. 2, podlega opłacie w wysokości niewiększej niż równowartość w złotych 4500 euro.”,

b) w ust. 1a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) spółce wraz z zezwoleniem na wykonywanie działalności przez towarzystwo - wniosek o udzielenie obu tych zezwoleń podlega jednej opłacie w wysokości niewiększej niż równowartość w złotych 4500 euro.”,

c) po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu:

„1aa. Złożenie zawiadomienia, o którym mowa w art. 54 ust. 1, podlega opłacie w wysokości niewiększej niż równowartość w złotych 4500 euro.”,

d) ust. 1b-2 otrzymują brzmienie:

„1b. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI podlega opłacie w wysokości niewiększej niż równowartość w złotych 4500 euro.

1c. Wniosek o wpis zarządzającego ASI do rejestru zarządzających ASI podlega opłacie w wysokości nie-większej niż równowartość w złotych 2000 euro.

2. Złożenie zawiadomienia, o którym mowa w art. 253 ust. 1, podlega opłacie w wysokości niewiększej niż równowartość w złotych 4500 euro. W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami opłacie podlega również złożenie zawiadomienia dotyczącego drugiego i każdego następnego subfunduszu. Opłatę wnosi fundusz zagraniczny albo fundusz inwestycyjny otwarty z siedzibą w państwie należącym do EEA, którego dotyczy zawiadomienie.”,

e) ust. 2h otrzymuje brzmienie:

„2h. Złożenie zawiadomienia, o którym mowa w art. 263b ust. 1 i art. 263c ust. 1, podlega opłacie w wysokości niewiększej niż równowartość w złotych 2500 euro. W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami opłacie podlega również złożenie zawiadomienia dotyczącego drugiego i każdego następnego subfunduszu. Opłatę wnosi unijny AFI, którego dotyczy zawiadomienie.”,

f) po ust. 2j dodaje się ust. 2k w brzmieniu:

„2k. Do wniosków, o których mowa w ust. 1, ust. 1a pkt 2 oraz ust. 1b i 1c, a także zawiadomienia, o którym mowa w art. 54 ust. 1, dołącza się dokument potwierdzający wniesienie opłaty.”;

3) w art. 253:

a) w ust. 3 uchyla się pkt 5,

b) w ust. 4 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) dokument potwierdzający wniesienie przez fundusz zagraniczny opłaty, o której mowa w art. 236 ust. 2.”;

4) w art. 263b:

a) w ust. 2 uchyla się pkt 9,

b) w ust. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) dokument potwierdzający wniesienie przez unijny AFI opłaty, o której mowa w art. 236 ust. 2h.”;

5) w art. 263c:

a) w ust. 2 uchyla się pkt 7,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, załącza się regulacje wewnętrzne unijnego AFI oraz dokument potwierdzający wniesienie przez unijny AFI opłaty, o której mowa w art. 236 ust. 2h.”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 722, z późn. zm.2)) w art. 162:

1) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

„1. Wniosek o udzielenie zezwolenia, pozwolenia lub zgody przewidzianych niniejszą ustawą, rozporządzeniem 2019/2033 lub rozporządzeniem 575/2013 - w zakresie zezwoleń, pozwoleń lub zgód udzielanych domom maklerskim, lub rozporządzeniem 648/2012 podlega opłacie w wysokości niewiększej niż równowartość w złotych 4500 euro.

1a. Wniosek o udzielenie bankowi państwowemu zezwolenia, o którym mowa w art. 111a ust. 1, podlega opłacie w wysokości niewiększej niż równowartość w złotych 4500 euro.”;

2) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wniosek o wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie:”;

3) ust. 8a-10 otrzymują brzmienie:

„8a. Wniosek o udzielenie zezwolenia zatwierdzonemu podmiotowi publikującemu lub zatwierdzonemu mechanizmowi sprawozdawczemu podlega opłacie w wysokości niewiększej niż równowartość w złotych 4500 euro.

9. Wniosek o udzielenie zezwolenia przewidzianego rozporządzeniem 2016/1011 podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4500 euro.

10. Wniosek o dokonanie rejestracji przewidzianej rozporządzeniem 2016/1011 podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 2250 euro.”;

4) dodaje się ust. 13 i 14 w brzmieniu:

„13. Złożenie zawiadomienia, o którym mowa w art. 106 ust. 1, podlega opłacie w wysokości niewiększej niż równowartość w złotych 4500 euro.

14. Do wniosków, zawiadomień i informacji, o których mowa w ust. 1, 1a, 3, 5-7, 8a-10 i 13, dołącza się dokument potwierdzający wniesienie opłaty.”.

Art. 4.

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 592 oraz z 2026 r. poz. 176, 644 i 1034) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 93-93b otrzymują brzmienie:

„Art. 93. Wniosek o udzielenie zezwolenia lub zgody przewidzianych w ustawie, a także wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 58 ust. 1, podlegają opłacie w wysokości niewiększej niż równowartość w złotych 4500 euro.

Art. 93a. Wniosek o zatwierdzenie prospektu podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 6000 euro.

Art. 93b. Wniosek o zatwierdzenie memorandum informacyjnego podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 3000 euro.”;

2) po art. 93b dodaje się art. 93c w brzmieniu:

„Art. 93c. Do wniosków, o których mowa w art. 93-93b, dołącza się dokument potwierdzający wniesienie opłaty.”.

Art. 5.

W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2026 r. poz. 623 i 875) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 61 w ust. 1 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) dokument potwierdzający wniesienie opłaty, o której mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1.”;

2) w art. 114 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Opłacie podlega:

1) wniosek o wydanie oraz zmianę zezwolenia, o którym mowa w art. 60 ust. 1, z wyjątkiem przypadku, gdy zmiana zezwolenia polega wyłącznie na ograniczeniu rodzaju usług płatniczych, do których świadczenia jest uprawniona instytucja płatnicza;

2) wniosek o dokonanie wpisu do rejestru, z wyłączeniem wpisu związanego z wydaniem lub ze zmianą zezwolenia, o którym mowa w art. 60 ust. 1.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż równowartość w walucie polskiej kwoty 1500 euro ustalonej z zastosowaniem kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu uiszczenia opłaty.”;

3) w art. 115 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wysokość i sposób uiszczania opłat, o których mowa w art. 114”;

4) w art. 132zf ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Opłacie podlega:

1) wniosek o wydanie oraz zmianę zezwolenia, o którym mowa w art. 132a ust. 1, z wyjątkiem przypadku, gdy zmiana zezwolenia polega wyłącznie na ograniczeniu rodzaju usług płatniczych, do których świadczenia jest uprawniona krajowa instytucja pieniądza elektronicznego;

2) wniosek o dokonanie wpisu do rejestru, z wyłączeniem wpisu związanego z wydaniem lub ze zmianą zezwolenia, o którym mowa w art. 132a ust. 1.”;

5) w art. 132zg pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wysokość i sposób uiszczania opłat, o których mowa w art. 132zf”;

6) w art. 132zj ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Opłacie podlega:

1) wniosek o wydanie oraz zmianę zezwolenia, o którym mowa w art. 132zh ust. 1;

2) wniosek o dokonanie wpisu do rejestru, z wyłączeniem wpisu związanego z wydaniem lub ze zmianą zezwolenia, o którym mowa w art. 132zh ust. 1.”;

7) w art. 139 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający wniesienie opłaty, o której mowa w art. 114 ust. 1 pkt 2.”.

Art. 6.

W ustawie z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. z 2025 r. poz. 1900) art. 31 otrzymuje brzmienie:

„Art. 31. Wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 rozporządzenia 2020/1503, oraz wniosek o rozszerzenie zakresu tego zezwolenia podlegają opłacie w wysokości niewiększej niż równowartość w złotych 4500 euro. Do wniosków dołącza się dokument potwierdzający wniesienie opłaty.”.

Art. 7.

Do wniosków, zawiadomień i informacji złożonych albo przekazanych na podstawie ustaw zmienianych w art. 1-6 przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 8.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 115 i art. 132zg ustawy zmienianej w art. 5 tracą moc.

Art. 9.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz ustawę z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1863, z 2025 r. poz. 146, 820, 923, 1014, 1069, 1216 i 1556 oraz z 2026 r. poz. 176, 340, 484, 644 i 846.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-08-10
  • Data wejścia w życie: 2027-02-11
  • Data obowiązywania: 2027-02-11
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