Art. 2.

W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2026 r. poz. 60, 176, 484, 644 i 846) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 70zf:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 1b,

b) w ust. 3 wyrazy „ust. 1 pkt 1-3” zastępuje się wyrazami „ust. 1 pkt 1, 1a lub 1c-3”;

2) w art. 236:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o udzielenie zezwolenia albo zgody, o której mowa w art. 42b ust. 1, art. 46 ust. 3a, art. 46b ust. 2, art. 70g ust. 6, art. 80 ust. 1, art. 93 ust. 2 i 3, art. 208a ust. 1, art. 208i ust. 1 pkt 2 oraz art. 208zc ust. 2, podlega opłacie w wysokości niewiększej niż równowartość w złotych 4500 euro.”,

b) w ust. 1a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) spółce wraz z zezwoleniem na wykonywanie działalności przez towarzystwo - wniosek o udzielenie obu tych zezwoleń podlega jednej opłacie w wysokości niewiększej niż równowartość w złotych 4500 euro.”,

c) po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu:

„1aa. Złożenie zawiadomienia, o którym mowa w art. 54 ust. 1, podlega opłacie w wysokości niewiększej niż równowartość w złotych 4500 euro.”,

d) ust. 1b-2 otrzymują brzmienie:

„1b. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI podlega opłacie w wysokości niewiększej niż równowartość w złotych 4500 euro.

1c. Wniosek o wpis zarządzającego ASI do rejestru zarządzających ASI podlega opłacie w wysokości nie-większej niż równowartość w złotych 2000 euro.

2. Złożenie zawiadomienia, o którym mowa w art. 253 ust. 1, podlega opłacie w wysokości niewiększej niż równowartość w złotych 4500 euro. W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami opłacie podlega również złożenie zawiadomienia dotyczącego drugiego i każdego następnego subfunduszu. Opłatę wnosi fundusz zagraniczny albo fundusz inwestycyjny otwarty z siedzibą w państwie należącym do EEA, którego dotyczy zawiadomienie.”,

e) ust. 2h otrzymuje brzmienie:

„2h. Złożenie zawiadomienia, o którym mowa w art. 263b ust. 1 i art. 263c ust. 1, podlega opłacie w wysokości niewiększej niż równowartość w złotych 2500 euro. W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami opłacie podlega również złożenie zawiadomienia dotyczącego drugiego i każdego następnego subfunduszu. Opłatę wnosi unijny AFI, którego dotyczy zawiadomienie.”,

f) po ust. 2j dodaje się ust. 2k w brzmieniu:

„2k. Do wniosków, o których mowa w ust. 1, ust. 1a pkt 2 oraz ust. 1b i 1c, a także zawiadomienia, o którym mowa w art. 54 ust. 1, dołącza się dokument potwierdzający wniesienie opłaty.”;

3) w art. 253:

a) w ust. 3 uchyla się pkt 5,

b) w ust. 4 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) dokument potwierdzający wniesienie przez fundusz zagraniczny opłaty, o której mowa w art. 236 ust. 2.”;

4) w art. 263b:

a) w ust. 2 uchyla się pkt 9,

b) w ust. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) dokument potwierdzający wniesienie przez unijny AFI opłaty, o której mowa w art. 236 ust. 2h.”;

5) w art. 263c:

a) w ust. 2 uchyla się pkt 7,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, załącza się regulacje wewnętrzne unijnego AFI oraz dokument potwierdzający wniesienie przez unijny AFI opłaty, o której mowa w art. 236 ust. 2h.”.