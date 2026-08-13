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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1093
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA
z dnia 8 sierpnia 2026 r.
w sprawie planu obszarów przyspieszonego rozwoju instalacji odnawialnego źródła energii
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-08-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 10 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1090
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 10 sierpnia 2026 r. w sprawie ustanowienia wyjątku od zwolnienia z obowiązku wizowego wobec cudzoziemców, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1806
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1085
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 10 sierpnia 2026 r. w sprawie sposobu podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów oraz na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, studia podyplomowe i do szkół doktorskich, w kształceniu na studiach, studiach podyplomowych i w szkołach doktorskich lub w prowadzeniu działalności naukowej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1087
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 sierpnia 2026 r. w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2026 r.
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1092
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 10 sierpnia 2026 r. w sprawie ustanowienia wyjątków od zwolnienia z obowiązku wizowego wobec cudzoziemców, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1806
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1086
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Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1083
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 7 sierpnia 2026 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1084
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1080
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 6 sierpnia 2026 r. w sprawie systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Notarialna prowadzi listę notariuszy, zastępców notarialnych oraz notariuszy emerytowanych, jeżeli zostali wyznaczeni do zastępstwa notariusza
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1082
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie mnożników dodatku zagranicznego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1075
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1091
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 sierpnia 2026 r. w sprawie zwolnienia spółki Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z obowiązku wpłaty z zysku należnej za 2025 r.
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1058
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe policjantów zwolnionych ze służby
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1071
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 4 sierpnia 2026 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Mszczonowie w województwie mazowieckim
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Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1067
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Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1078
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu równoważnika pieniężnego oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na asystenta sędziego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1088
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