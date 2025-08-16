REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 7000 zł zasiłku pogrzebowego jednak szybciej trafi na konta bankowe. Zmiana zasad wypłaty ważnego świadczenia przez ZUS już na biurku Prezydenta

7000 zł zasiłku pogrzebowego jednak szybciej trafi na konta bankowe. Zmiana zasad wypłaty ważnego świadczenia przez ZUS już na biurku Prezydenta

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 sierpnia 2025, 08:51
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
zasiłek pogrzebowy, świadczenie, ZUS, prezydent, zasiłek
7000 zł zasiłku pogrzebowego jednak szybciej trafi na konta bankowe. Zmiana zasad wypłaty ważnego świadczenia przez ZUS już na biurku Prezydenta
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W dniu 7 sierpnia 2025 r., Senat przyjął bez poprawek projekt ustawy zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych autorstwa MRPiPS, która zakłada zmianę zasad wypłaty zasiłku pogrzebowego, w tym m.in. – skrócenie terminu, jaki ZUS będzie miał na wypłatę zasiłku beneficjentom tego świadczenia. To jednak nie jedyne uproszczenia, jakie wprowadza rządowa nowelizacja, w zakresie przyznawania prawa do zasiłku pogrzebowego, która trafia właśnie na biurko Prezydenta.

rozwiń >

Zasiłek pogrzebowy – komu i w jakiej wysokości przysługuje to świadczenie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami?

Zasiłek pogrzebowy, to świadczenie, które przysługuje na podstawie ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ustawa FUS), którego celem jest pokrycie kosztów pogrzebu. Świadczenie to, może otrzymać każdy (niezależnie od osiąganego dochodu), kto pokrył koszty pogrzebu, osoby, która:

REKLAMA

  1. była ubezpieczona w ZUS (tzn. objęta ubezpieczeniem emerytalnym i rentowymi, także z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego),
  2. miała przyznane prawo do emerytury lub renty,
  3. nie miała przyznanej emerytury lub renty, ale – w dniu śmierci – spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
  4. miała przyznaną emeryturę pomostową,
  5. miała przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
  6. zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
  7. pobierała świadczenie pieniężne jako cywilna niewidoma ofiara działań wojennych,
  8. pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
  9. pobierała rentę socjalną,
  10. zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
  11. była członkiem rodziny osoby wymienionej w punktach 1, 2, 4, 5, 8 lub 10 powyżej.

Za członków rodziny, o których mowa powyżej, uznaje się:

  • małżonka (wdowę, wdowca, a także małżonka pozostającego w separacji),
  • rodziców, ojczyma, macochę oraz osobę przysposabiającą,
  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
  • dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
  • inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,
  • rodzeństwo,
  • dziadków,
  • wnuki oraz
  • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Zasiłek pogrzebowy może otrzymać zarówno osoba z rodziny zmarłego, ale także osoba obca lub instytucja (pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związek wyznaniowy), jeżeli pokryła koszty pogrzebu.

REKLAMA

Aktualnie (tj. niezmiennie od 1 marca 2011 r.) zasiłek pogrzebowy przysługuje w kwocie 4000 zł, przy czym kwota ta nie podlega waloryzacji przy zastosowaniu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Kwota zasiłku pogrzebowego, nie została zatem zwiększona od ponad 14 lat. Nie ulega natomiast wątpliwości, iż – w powyższym okresie – znacznie wzrosły koszty pochówku.

Świadczenie w kwocie odpowiadającej równowartości 4000 zł otrzyma obecnie członek rodziny zmarłego, który poniósł koszty jego pogrzebu, niezależnie od rzeczywistej kwoty tych kosztów. Osoby obce dla zmarłego (lub niemieszczące się w ww. katalogu członków rodziny), pracodawcy, domy pomocy społecznej, gminy, powiaty oraz osoby prawne kościoła lub związku wyznaniowego – mogą natomiast ubiegać się o kwotę odpowiadającą rzeczywiście poniesionym kosztom pogrzebu, nie otrzymają jednak więcej jak 4000 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zasiłek pogrzebowy – w jakiej wysokości, świadczenie to będzie przysługiwać już niebawem?

REKLAMA

Celem zmniejszenia obciążenia finansowego osób pokrywających koszty pogrzebu – w dniu 9 maja 2025 r. została przyjęta ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r., poz. 718), która zwiększa kwotę zasiłku pogrzebowego z 4000 zł do 7000 zł. Ponadto – wprowadza ona coroczną waloryzację ww. świadczenia od dnia 1 marca, ale tylko jeżeli wskaźnik waloryzacji będzie wyższy niż 105. Wskaźnikiem ww. waloryzacji będzie przy tym – średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszany przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. W ramach waloryzacji – wysokość zasiłku pogrzebowego, ulega będzie zwiększeniu o wskaźnik waloryzacji i podlegać ogłoszeniu przez Prezesa ZUS, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem kolejnej waloryzacji.

Zgodnie z ww. nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – nie zmienią się natomiast zasady przyznawania zasiłku członkom rodziny zmarłego i pozostałym osobom oraz instytucjom, tzn. – członkowie rodziny nadal będą mogli liczyć na świadczenie w pełnej kwocie, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu, a pozostałe osoby i instytucje, które poniosły koszt pogrzebu – będą mogły otrzymać świadczenie w wysokości stanowiącej równowartość poniesionych kosztów pogrzebu, nie więcej jednak niż 7000 zł.

Zasiłek pogrzebowy – od kiedy świadczenie w wyższej kwocie?

Ustawa z dnia 9.05.2025 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, zwiększająca kwotę zasiłku pogrzebowego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. Świadczenie w zwiększonej kwocie, będzie przysługiwało z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu osób, których śmierć nastąpi od dnia wejścia w życie ustawy, czyli nie wcześniej niż od 1 stycznia 2026 r. Pierwsza waloryzacja zasiłku – o ile wskaźnik waloryzacji będzie wyższy niż 105 – zostanie natomiast przeprowadzona już w marcu 2026 r.

Jakie zasady w zakresie wypłaty zasiłku pogrzebowego (w tym – terminu jego wypłaty) przez ZUS, wynikają z obecnie obowiązujących przepisów?

Aktualnie, w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – brak jest szczególnych regulacji odnoszących się do wydawania decyzji w sprawie zasiłku pogrzebowego oraz zasad wypłaty tego zasiłku. W ocenie MRPiPS – ze względu na szczególny charakter świadczenia, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, konieczne zatem jest uregulowanie powyższej kwestii.

W zakresie terminu na wypłatę zasiłku pogrzebowego, zastosowanie znajduje przepis art. 118 ust. 1 ustawy FUS, na podstawie którego przyjęto, że termin na załatwienie sprawy wynosi 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

W ustawie FUS brak jest ponadto regulacji dotyczących pośrednictwa zakładów pogrzebowych przy składaniu wniosków o zasiłek pogrzebowy. Jak informuje MRPiPS – praktyka przyjęta przez ZUS, polega jednak na dopuszczaniu możliwości występowania zakładów pogrzebowych, w imieniu swoich klientów (na podstawie udzielonego przez nich upoważnienia), do ZUS, w sprawie wypłaty zasiłku pogrzebowego zakładowi pogrzebowemu za udzielone usługi. ZUS przyjął ten tryb wyjątkowo, tylko w odniesieniu do wniosków składanych przez członków rodziny.

Nowe zasady wypłaty zasiłku pogrzebowego przez ZUS – bez decyzji i w krótszym terminie [projekt ustawy, który trafi na biurko Prezydenta]

Opracowany przez MRPiPS projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk sejmowy nr: 1446), który w dniu 7 sierpnia 2025 r. został przyjęty, bez poprawek, przez Senat – zakłada, iż – co do zasady – ustalenie prawa do zasiłku pogrzebowego oraz jego wysokości nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej przez ZUS (art. 1 pkt 1 lit. b projektowanej ustawy). Od powyższej zasady przewidziano jednak kilka wyjątków. I tak – zasiłek pogrzebowy, będzie przyznawany wyłącznie na podstawie decyzji ZUS w razie poniesienia kosztów pogrzebu przez:

  • więcej niż jedną osobę lub podmiot (pracodawcę, dom pomocy społecznej, gminę, powiat, osobę prawną kościoła lub związek wyznaniowy), tj. gdy zasiłek pogrzebowy ulegać będzie podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych przez nie kosztów pogrzebu,
  • inną osobę niż członek rodziny, pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związek wyznaniowy, tj. gdy zasiłek pogrzebowy przysługiwać będzie w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu (nie wyższej niż określona w art. 80 ustawy FUS, czyli obecnie – 4000 zł, a od 1 stycznia 2026 r. – 7000 zł).
Ważne

Z powyższego wynika zatem, że ustalenie prawa do zasiłku pogrzebowego nie będzie wymagało wydania decyzji przez ZUS, jeżeli zasiłek pogrzebowy przysługiwać będzie w kwocie 4000 zł (a od 1 stycznia 2026 r. odpowiednio – 7000 zł) niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu, gdy koszty te poniosła jedna osoba – członek rodziny zmarłego. Natomiast – jeżeli koszty pogrzebu poniosła osoba obca dla zmarłego lub inny podmiot albo zasiłek pogrzebowy przysługuje proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu (a nie w kwocie zryczałtowanej) – ZUS będzie wydawał decyzję ustalającą prawo do zasiłku pogrzebowego.

Zgodnie z art. 1 pkt 2 projektowanej ustawy – w celu ustalenia prawa do zasiłku pogrzebowego, wniosek o jego przyznanie, będzie trzeba zgłosić bezpośrednio do organu rentowego lub za pośrednictwem zakładu pogrzebowego. Dzięki temu – nastąpi uregulowanie trybu pośrednictwa zakładów pogrzebowych we wnioskowaniu o zasiłek pogrzebowy. Jak podkreśla MRPiPS w uzasadnieniu projektu – rozwiązanie to, wpisuje się w model składania wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe. W ustawie FUS przyjęto bowiem, że wnioski w sprawie przyznania świadczeń zgłasza się w organie rentowym bezpośrednio lub za pośrednictwem płatnika składek (art. 116 ust. 3 ustawy FUS). W przypadku, gdy o zasiłek pogrzebowy (w imieniu osoby uprawnionej do świadczenia) wnioskować będzie zakład pogrzebowy – będzie on jednak musiał dysponować upoważnieniem udzielonym my przez świadczeniobiorcę, które obejmować będzie prawo do złożenia (w imieniu świadczeniobiorcy, przez ww. zakład) wniosku o zasiłek wraz z dokumentami oraz do wypłaty zasiłku pogrzebowego na rachunek bankowy tego zakładu. W związku z powyższym (co zostało uregulowane również w art. 1 pkt 5 projektowanej ustawy) – w takich przypadkach, wypłata zasiłku pogrzebowego w całości albo w części, będzie mogła następować na konto bankowe zakładu pogrzebowego, wskazane w upoważnieniu udzielonym mu przez osobę uprawnioną do zasiłku.

W kwestii terminu wypłaty przez ZUS zasiłku pogrzebowego – jak zostało już wspomniane powyżej – obecnie, wynosi on 30 dni. Z uwagi na fakt, iż zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem o szczególnym charakterze, wypłacanym w szczególnych okolicznościach, z powodu śmierci bliskiej osoby, a organizacja pochówku łączy się z koniecznością pokrycia jego (nierzadko niemałych) kosztów – MRPiPS zdecydowało, iż termin na wydanie decyzji w sprawie prawa do zasiłku pogrzebowego przez ZUS, powinien wynosić maksymalnie 14 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji w tej sprawie (art. 1 pkt 3 lit. b projektowanej ustawy). Jeżeli w wyniku decyzji zostanie ustalone prawo do zasiłku pogrzebowego oraz jego wysokość – ZUS wypłaci zasiłek w ciągu kolejnych 14 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji. Natomiast w przypadku gdy ustalenie prawa do zasiłku pogrzebowego oraz jego wysokości nie wymaga wydania decyzji – zasiłek będzie wypłacony przez ZUS w ciągu 14 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku (art. 1 pkt 4 projektowanej ustawy). W praktyce – według niepisanych zasad przyjętych przez ZUS – zasiłek pogrzebowy, w większości przypadków, był dotychczas wypłacany z zachowaniem powyższych terminów (średni czas obsługi wniosku o zasiłek pogrzebowy wynosi bowiem, jak podaje ZUS – 12 dni), jednak ze względu na wagę świadczenia, jakim jest zasiłek pogrzebowy – kwestia ta, w ocenie MRPiPS, wymaga uregulowania na poziomie ustawowym. Jest to zmiana korzystna dla świadczeniobiorców, gdyż – zgodnie z przepisami, zakłada skrócenie terminu na wypłatę zasiłku, który obecnie (w oderwaniu od praktyki stosowanej przez ZUS) może wynosić nawet 30 dni.

Kiedy nowe zasady wypłaty zasiłku pogrzebowego przez ZUS miałyby wejść w życie?

Zgodnie z art. 3 projektowanej ustawy – przepisy wprowadzające nowe zasady wypłaty zasiłku pogrzebowego przez ZUS (w tym skrócony termin jego wypłaty) – mają wejść w życie 1 stycznia 2026 r. (czyli jednocześnie z wejściem w życie ustawy zwiększającej kwotę przysługującego zasiłku pogrzebowego z 4000 zł do 7000 zł). Pierwotna wersja projektu zakładała krótszy termin jego wejścia w życie – 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy, ale na etapie prac parlamentarnych nad projektem ustawy – został on wydłużony. Jednocześnie, w ustawie zastrzeżono, iż do postępowań w sprawie zasiłku pogrzebowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy – będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Projekt ustawy wprowadzający powyższe zasady jest już niemalże na końcu swojej drogi przez proces legislacyjny, gdyż 7 sierpnia br. – został zatwierdzony, bez poprawek, przez Senat. Teraz zatem trafi do podpisu na biurko Prezydenta.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 9.05.2025 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r., poz. 718)
  • Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1631 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1283 z późn. zm.)
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk sejmowy nr: 1446)
Powiązane
Nowy podatek na Kościół – za wyznawanie wiary fiskus pobierze 8% z każdego wynagrodzenia. Ma to „zwiększyć zaufanie społeczne do sposobu finansowania Kościołów”. Sprawa jest już w Senacie
Nowy podatek na Kościół – za wyznawanie wiary fiskus pobierze 8% z każdego wynagrodzenia. Ma to „zwiększyć zaufanie społeczne do sposobu finansowania Kościołów”. Sprawa jest już w Senacie
Czternasta emerytura w 2025 r. jednak w kwocie wyższej niż 1878,91 zł i nie tylko dla seniorów? Świadczenie również dla młodych, a wypłaty już we wrześniu
Czternasta emerytura w 2025 r. jednak w kwocie wyższej niż 1878,91 zł i nie tylko dla seniorów? Świadczenie również dla młodych, a wypłaty już we wrześniu
To już przesądzone: Co najmniej dwie niedziele handlowe w miesiącu, zakupy w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca, koniec z zakazem handlu w kolejne 20 niedziel w roku?
To już przesądzone: Co najmniej dwie niedziele handlowe w miesiącu, zakupy w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca, koniec z zakazem handlu w kolejne 20 niedziel w roku?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Właściciele blaszaków w szoku! Mogą im naliczyć podatek od nieruchomości. Nowe przepisy już obowiązują!
16 sie 2025

Miało być prosto, wyszły z tego komplikacje. Choć zmiany w systemie opodatkowania nieruchomości zakładały ułatwienia, w praktyce pojawiły się nowe problemy. Obowiązujące od początku tego roku przepisy miały ujednolicić definicje „budynku” i „budowli”. Jednak już pierwsze miesiące ich stosowania pokazują, że wiele pytań pozostaje bez jednoznacznej odpowiedzi. Wątpliwości dotyczą między innymi opodatkowania popularnych blaszaków, które często służą jako garaże, składziki lub podręczne magazyny przy domach i firmach. Czy za takie konstrukcje trzeba płacić podatek? Urzędy już zaczęły kierować do właścicieli pytania w tej sprawie.
Czy 17.08.2025 r. jest niedziela handlowa, handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte czy tylko Żabka
16 sie 2025

Długi weekend i niedziela na jego zwieńczenie - co z zakupami. Kto nie zdążył w czwartek, musi je zaplanować albo na dziś, sobotę 16.08.2025 r., ale odłożyć dopiero na poniedziałek 18 sierpnia i kolejne dni miesiąca. Wszystko dlatego, że niedziela 17.08.2025 r. jest niedzielą z zakazem handlu więc Lidl, Biedronka i inne dogodne do zakupów sklepy dyskontowe są nieczynne.
Tablety dla uczniów w roku szkolnym 2025/2026? 13 sierpnia 2025 r. Centrum Obsługi Administracji Rządowej ogłosiło wyniki przetargu
15 sie 2025

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało 13 sierpnia 2025 r., że wybrano najkorzystniejsze oferty w przetargu na dostawę aż 735 tysięcy urządzeń przenośnych — w tym laptopów, Chromebooków i tabletów — dla szkół w całej Polsce. Inwestycja ta, dofinansowana z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), ma wyrównać standardy multimedialne w placówkach edukacyjnych.
Nowy ustawowy wiek emerytalny, ile wyniesie: 65 lat dla kobiet a 67 dla mężczyzn, od kiedy zmiana
16 sie 2025

Ekonomiści nie pozostawiają złudzeń, politycy im wierzą i wiedzą, ale nie mają odwagi, bo przy dotychczasowej polityce emerytalnej decyzja o podwyższeniu wieku emerytalnego to polityczne samobójstwo. Ale wiek podnieść trzeba - i to nie tylko kobietom, by wyrównać do mężczyzn, ale wszystkim. Mało tego - podnieść i cały czas podnosić wraz z wydłużaniem się średniego trwania życia.

REKLAMA

Orzeczenie o niepełnosprawności w 2025: Jak przygotować się do komisji lekarskiej po nowych przepisach
15 sie 2025

Tych kilka minut przed komisją lekarską może mieć duże znaczenie. To wtedy zapada decyzja o przyznaniu lub odmowie orzeczenia, a co za tym idzie także o dostępie do świadczeń, ulg i form wsparcia. Od sierpnia 2025 r. obowiązują nowe zasady, dlatego warto wiedzieć, jak najlepiej przedstawić swoją sytuację. Sprawdź, co powiedzieć, a czego lepiej unikać, aby zwiększyć szanse na pozytywną decyzję. Te wskazówki pomogą Ci dobrze przygotować się do komisji.
Zapalenie papierosa lub e-papierosa (również takiego, który nie zawiera nikotyny) nad jeziorem uszczupli portfel o nawet 5 tys. zł lub skończy się aresztem. Niewiele osób jest świadomych tego zakazu!
15 sie 2025

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – każdy ma prawo do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskich wyrobów tytoniowych. Realizacja powyższego prawa (i jednocześnie ochrona zdrowia osób niepalących) odbywa się poprzez wprowadzanie zakazów palenia w przestrzeni publicznej. Wynikają one nie tylko z ww. ustawy o ochronie zdrowia, ale również z ustaw szczególnych. Choć niektórzy mogą być tym faktem mocno zaskoczeni – 5 tys. zł grzywny, a nawet aresztem, może skończyć się zapalenie papierosa lub e-papierosa (również takiego, który nie zawiera nikotyny) na plaży nad jeziorem.
ENP - jaka to emerytura? Co oznacza symbol emerytury ENP? Kto może ubiegać się o ponad 4000 zł miesięcznie?
15 sie 2025

ENP to Emerytura Nauczycielska Pomostowa. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne można porównać do emerytur pomostowych, stanowiąc dla nauczycieli alternatywę wcześniejszego przejścia na emeryturę. Średnia wysokość tego świadczenia w 2025 roku to około 4054,84 zł brutto. Oto szczegóły.
Druga emerytura w wysokości niemal 1000 zł dla emerytów, którzy przepracowali minimum 5 lat. Co należy zrobić, żeby otrzymać dodatkowe świadczenie?
15 sie 2025

Wielu Polaków, spędziło część swojego życia zagranicą w celach zawodowych. Czy takie osoby mogą ubiegać się o emeryturę, jednocześnie z dwóch systemów emerytalnych? Jeżeli tak, to czy da się uniknąć podwójnego opodatkowania świadczenia?

REKLAMA

Nowe świadczenie 1000 plus dla rodzin z dziećmi. Policzyli kto zyska na „PIT Zero”. Biednie dla biednych, na bogato dla bogatych?
16 sie 2025

Rodzice, którzy mają co najmniej dwójkę dzieci będą zwolnieni z podatku dochodowego. Podpisany przez prezydenta Karola Nawrockiego projekt ustawy „PIT Zero. Rodzina na plus” brzmi bardzo obiecująco. Ale tylko na pierwszy rzut oka? Pytanie, kto tak naprawdę zyska na tej podpozycji. Czy bogaci, czy biedni.
Microlearning dla pracowników: przyszłość efektywnych szkoleń i nauki czy krótkotrwała moda?
15 sie 2025

Microlearning przestaje być ciekawostką w edukacji, a staje się realną pomocą w rozwoju pracowników – szczególnie tam, gdzie liczy się czas, efektywność i elastyczność operacyjna. Według danych International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT) aż 85% pracowników uznaje krótkie formy nauki za bardziej angażujące, a 75% deklaruje lepsze zapamiętywanie przekazywanych w ten sposób informacji.

REKLAMA