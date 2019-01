W jakim kierunku zmierza księgowość, obsługa biur rachunkowych oraz system podatkowo-księgowy w 2019 r.?

Księgowy to zawód, który ma duże poważanie i zaufanie społeczne. Dobra księgowość to podstawowa i bardzo ważna część każdego przedsiębiorstwa, a relacja z księgową stanowi podwalinę ekosystemu każdej firmy. Księgowa jest doradcą, mentorem, wskazuje najlepsze rozwiązania finansowe, a przy tym zna wszystkie akty prawne i na bieżąco śledzi zmiany w rozporządzeniach. To powoduje, że przedsiębiorca, powierzy swoją firmę tylko osobie której ufa.

Żyjemy w dynamicznych czasach i szybko zmieniającym się otoczeniu prawno-gospodarczym. Rachunkowość behawioralna, blockchain, big data, kryptowaluty, sztuczna inteligencja – to nie są pojęcia z przyszłości, ale rzeczywistość. Prawdopodobnie większość księgowych, jeżeli jeszcze nie miała, to wkrótce spotyka się z tymi zjawiskami.

Księgowi stanowiąc tak ważne ogniowo w przedsiębiorstwie i mając tak dużą odpowiedzialność zawodową także potrzebują wsparcia w codziennej pracy. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom mBank oraz SuperKsiegowa.pl założyli Ogólnopolską Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR).

Projekt OSCBR powstał by wspierać pracę i rozwój biur rachunkowych oraz księgowych w Polsce. Głównym celem OSCBR jest wspieranie właścicieli biur rachunkowych w umacnianiu ich pozycji rynkowej, a zaangażowanie i współpraca z mBankiem daje pewność wsparcia silnego partnera. Certyfikat, który otrzymują członkowie OSCBR to dodatkowy element podnoszący prestiż i zaufanie do biura rachunkowego.

Rolą OSCBR jest także śledzenie bieżących zmian w prawie oraz trendów, a także dzielenie się tą wiedzą z członkami Sieci. Właściciele biur rachunkowych mogą zapoznać się z zasadami przystąpienia do OSCBR podczas konferencji Nowoczesna Księgowość 2019. Podczas konferencji uczestnicy mogą również zapoznać się z zagadnieniami z zakresu nowej matrycy stawek VAT i wiążących informacji stawkowych, nowych zasad opodatkowania voucherów, fiskalizacji JPK_VDEK, JPK_SF, bieżącej praktyki podatkowej VAT oraz obowiązkowym raportowaniem MDR.

W grudniu 2018 roku w Warszawie oraz w styczniu 2019 roku w Łodzi oraz Katowicach odbyły się trzy konferencje z cyklu Nowoczesna Księgowość 2019. Organizatorem konferencji była IDEORIA – spółka szkoleniowa należąca do Grupy Wydawniczej INFOR. W konferencjach uczestniczyło około 200 właścicieli oraz pracowników biur rachunkowych. Obecni na naszych konferencjach Nowoczesna Księgowość 2019 właściciele biur rachunkowych bardzo chwalili pomysł i inicjatywę oraz deklarowali chęć udziału w kolejnych tego typu spotkaniach.

Kolejne konferencje z cyklu Nowoczesna Księgowość 2019 odbędą się 12 lutego w Krakowie oraz 19 lutego w Poznaniu. Zapraszamy!

