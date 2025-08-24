REKLAMA

Produkty spożywcze będą jeszcze droższe. Rząd podnosi kolejne podatki, bo – jak twierdzi – Polacy zarabiają zbyt dużo

Produkty spożywcze będą jeszcze droższe. Rząd podnosi kolejne podatki, bo – jak twierdzi – Polacy zarabiają zbyt dużo

24 sierpnia 2025, 10:54
Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak
podatek, akcyza, rząd, podwyżka, podatek cukrowy
Produkty spożywcze będą jeszcze droższe. Rząd podnosi kolejne podatki, bo – jak twierdzi – Polacy zarabiają zbyt dużo
Materiały prasowe

Alkohol, słodkie napoje i hazard – to obszary, w których rząd najchętniej sięga po podwyżki podatków. Powód? Oficjalnie chodzi o troskę o zdrowie i życie obywateli. Podobnie było w przypadku wprowadzenia tzw. podatku cukrowego – który miał nas uchronić przed nadmiernym spożyciem słodzonych napojów. Tym razem rząd nie owija w bawełnę: podatki rosną, bo Polaków zwyczajnie stać na więcej.

Podatek akcyzowy, podatek cukrowy oraz podatek hazardowy – co i po co?

Akcyza to podatek pośredni, podobny w konstrukcji do VAT, ponieważ jest wliczany w cenę produktu. Różni się jednak tym, że dotyczy tylko wybranych kategorii – w całej Unii Europejskiej są to m.in. paliwa, energia elektryczna, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe.

Można wskazać dwa główne powody jej nakładania:

  • fiskalny – czyli po prostu zwiększenie dochodów państwa,
  • pozafiskalny – ograniczenie spożycia produktów szkodliwych dla zdrowia.

Podatek cukrowy pojawił się w Polsce 1 stycznia 2021 r. wraz ze zmianą ustawy o zdrowiu publicznym. Obejmuje napoje z dodatkiem cukru, słodzików oraz kofeiny. Jego zadaniem – podobnie jak akcyzy – jest zniechęcenie konsumentów do niezdrowych wyborów.

Podatek od wygranych dotyczy natomiast osób fizycznych, które uzyskują nagrody w grach losowych, konkursach czy loteriach. Obejmuje zarówno gotówkę, jak i dobra materialne – od samochodów po nieruchomości – i rozliczany jest w ramach podatku PIT.

Zmiany w akcyzie – alkohol na celowniku

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym przewiduje, że:

  • w 2026 r. akcyza na napoje alkoholowe wzrośnie o 15%,
  • w 2027 r. – o kolejne 10%.

Powód? Według rządu siła nabywcza Polaków rośnie tak szybko, że alkohol staje się coraz bardziej dostępny. I rzeczywiście, dane GUS pokazują, ile butelek można kupić za przeciętną pensję:

  • wódka czysta 40% (0,5 l): 216 szt. w 2021 r. → 238 szt. w 2024 r.
  • piwo jasne pełne (0,5 l): 1798 szt. → 2103 szt.
  • wino białe (0,75 l): 256 szt. → 313 szt.

Rząd wprost przyznaje: skoro wynagrodzenia rosną szybciej niż ceny alkoholu, potrzebna jest aktualizacja "mapy akcyzowej”.

Kolejna zmiana – podatek od wygranych

Nowelizacja obejmie również podatek od nagród i wygranych w grach losowych, konkursach czy zakładach. Stawka ryczałtu wzrośnie z 10% do 15% wartości nagrody.

Rewolucja w podatku cukrowym - ceny produktów mocno w górę

Rząd szykuje zmiany w podatku cukrowym. W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że obecne przepisy mają sporo luk. Przykładowo:

  • opłatą nie były objęte napoje sprzedawane w internecie ani te trafiające do gastronomii,
  • część firm przerzucała swoje produkty do kategorii suplementów diety, które udawały „zdrowe”,
  • część napojów z sokiem i słodzikami wymykała się regulacjom.

Teraz rząd chce to uporządkować. Planowane jest m.in.:

  • przeniesienie obowiązku płacenia podatku na producentów i importerów,
  • naliczanie opłaty od całej zawartości cukru w napoju – zarówno dodanego, jak i naturalnego,
  • objęcie podatkiem wszystkich koncentratów i suplementów w formie napojów.

Dla konsumentów oznacza to jedno – wyższe ceny. I to sporo wyższe:

  • opłata stała wzrośnie z 50 do 70 groszy,
  • zmienna – z 5 do 10 groszy za każdy gram cukru powyżej 5 g w 100 ml,
  • dopłata za kofeinę lub taurynę – z 10 groszy do 1 zł za litr,
  • maksymalna opłata – z 1,20 zł do 1,80 zł za litr.

Podwyżki odczujemy przy zakupie gazowanych i niegazowanych napojów, energetyków, wód smakowych, napojów mlecznych czy suplementów w płynie.

Zdaniem ekspertów – podwyżka akcyzy na alkohol to krok w dobrym kierunku

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz WHO od dawna podkreślają, że najskuteczniejszym sposobem walki z nadmiernym piciem alkoholu jest podnoszenie jego ceny. Jednak dane z ostatnich lat pokazują, że mimo wcześniejszych podwyżek akcyzy, dostępność alkoholu dla przeciętnego Polaka rosła.

Mimo to eksperci przekonują, że kolejne podwyżki mogą wreszcie zahamować ten trend, co w perspektywie długoterminowej przełoży się na mniejszą liczbę chorób, wypadków, przemocy domowej i innych problemów społecznych.

Kiedy nowe podatki wejdą w życie?

Jeśli projekt uzyska większość w Sejmie i podpis prezydenta, zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2026 r.. Rząd planuje przyjęcie projektu w IV kwartale 2025 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2025 poz. 126)

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2024 poz. 1670)

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Produkty spożywcze będą jeszcze droższe. Rząd podnosi kolejne podatki, bo – jak twierdzi – Polacy zarabiają zbyt dużo
24 sie 2025
24 sie 2025

Alkohol, słodkie napoje i hazard – to obszary, w których rząd najchętniej sięga po podwyżki podatków. Powód? Oficjalnie chodzi o troskę o zdrowie i życie obywateli. Podobnie było w przypadku wprowadzenia tzw. podatku cukrowego – który miał nas uchronić przed nadmiernym spożyciem słodzonych napojów. Tym razem rząd nie owija w bawełnę: podatki rosną, bo Polaków zwyczajnie stać na więcej.
