Kryterium dochodowe dla świadczeń 500 plus o 100 zł wyższe?

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, iż w ciągu dwóch tygodni zapadnie decyzja, o ile wzrośnie kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia 500 plus. "Mówiłam o kwocie podwyższenia kryterium o co najmniej 100 zł, ale wymaga to jeszcze ostatecznych uzgodnień" mówi Elżbieta Rafalska.