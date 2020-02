Rozlicz PIT z profilem zaufanym

Już od soboty 15 lutego można na portalu podatkowym sprawdzić swojego e-PITa. Ministerstwo Cyfryzacji zachęca, że najwygodniejszym i najszybszym sposobem dostępu do e-PITa jest logowanie przez profil zaufany (PZ).

W poszukiwaniu wolnego czasu

Macie oczywiście alternatywę. Aby z niej skorzystać w większości przypadków nie obędzie się jednak bez poważnych prac poszukiwawczych. Dlaczego? Już tłumaczymy.

Sposoby na zalogowanie się do systemu Ministerstwa Finansów są dwa. Jeden - nasz ulubiony - to oczywiście profil zaufany. Kilka kliknięć i widzicie, czy tegoroczne rozliczenie z urzędem skarbowym będzie przyjemnością, czy też skoryguje nieco Wasze plany wydatków...

Drugi – wymaga zdecydowanie większego zaangażowania. I tu wracamy do prac poszukiwawczych… Jeśli nie profil zaufany, to co?

PESEL (lub NIP i data urodzenia), jedna z kwot przychodu z dowolnej informacji od pracodawcy/płatnika (np. z PIT-11 za 2019 r.), kwota przychodu z deklaracji za 2018 r., a później potwierdzenie kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za 2018 r. i gotowe!

Ciekawe, ilu z Was w tej chwili zadało sobie pytanie, gdzie ma PITy z poprzednich lat?

Rozliczne możliwości

Sami widzicie, że profil zaufany to zdecydowanie droga na skróty.

Bez żadnych wątpliwości powinny go założyć osoby, które swoją pierwszą pracę zaczęły w 2019 r. i nie mają niezbędnych danych uwierzytelniających (czyli wymienionych wcześniej kwot). Zalogowanie się przez profil zaufany to jedyny sposób, by uzyskały dostęp do swojego rozliczenia podatkowego.

- Możliwość szybkiego sprawdzenia swojego e-PITa to tylko jedna z wielu korzyści posiadania profilu zaufanego. PZ to także najprostszy sposób zalogowania się do Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, Internetowego Konta Pacjenta, a przede wszystkim korzystania z usług e-administracji – wylicza minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Mając profil zaufany od ręki złożymy wniosek o 500+, wniosek o dofinansowanie w programie „Mój prąd”, czy zgłosimy zbycie lub nabycie pojazdu. A wszystko to bez konieczności wizyty w jakimkolwiek urzędzie – dodaje szef MC.

Swój profil zaufany ma już ponad 5 milionów Polaków, a czas rozliczeń podatkowych to ten moment w roku, kiedy zakładamy go najczęściej. Ty też chcesz to zrobić? Podążaj za naszymi wskazówkami, a zajmie Ci to zdecydowanie mniej czasu, niż znalezienie PITa z ubiegłego roku…

Sprofilowani

Najszybsza droga to założenie profilu zaufanego przez bankowość elektroniczną. Wystarczy, że masz konto w jednym z banków, które dają taką możliwość (PKO Bank Polski SA, Santander, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Alior Bank, Millennium Bank, T-Mobile Usługi Bankowe, platforma Envelo), a cała procedura ograniczy się do wypełnienia krótkiego internetowego formularza.

Druga opcja to wypełnienie formularza na stronie www.pz.gov.pl, a później potwierdzenie swojego PZta w jednym z ponad 1500 punktów potwierdzających. Brzmi poważnie? Bez obaw, w Twojej okolicy na pewno działa taki punkt. To np. poczta, czy urząd gminy. Dla ułatwienia – tutaj znajdziesz ich pełną listę.

Gdyby nasz opis zakładania profilu zaufanego nie był tak jasny, jak nam się wydawało, kiedy go pisaliśmy, obejrzyj instruktaż. Michał Czernecki, aktor i ambasador naszej kampanii „e-Polak potrafi!” tłumaczy w nim, czym jest profil zaufany i jak krok po kroku go założyć. Jaśniej się nie da ;-)

Lubimy podatki

Możliwość składania przez Internet deklaracji podatkowych (PIT) jest zdecydowanie jedną z najpopularniejszych e-usług. W ubiegłym roku, kiedy Ministerstwo Finansów po raz pierwszy uruchomiło usługę e-PIT, skorzystało z niej prawie 7 milionów osób! W sumie, każdego roku kilkanaście milionów Polaków z fiskusem rozlicza się online.

- Popularność tego rodzaju usług potwierdzają nasze badania, które przeprowadziliśmy w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechnienia korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych” - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Składanie online deklaracji podatkowych to najczęściej wykorzystywana usługa elektroniczna. Zna ją 83% zbadanych przez nas internautów, natomiast korzystało z niej 53%. Niemal każdy (92%) ocenia realizację tej usługi dobrze lub zdecydowanie dobrze – dodaje szef MC.

Wy też ją tak ocenicie, kiedy logując się skorzystacie z profilu zaufanego. e-Polak potrafi!