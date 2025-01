Urlop w 2025 roku: Jak zaplanować dni wolne, aby maksymalnie wykorzystać każdy moment?

Jak zaplanować urlopy w 2025 roku? Po niedawnej zmianie, wprowadzającej Wigilię jako dzień wolny, liczba takich dni w 2025 roku wzrosła do czternastu. Sprawdźmy kalendarz, czyli jakie święta przypadają w 2025 roku i jak efektywnie wykorzystać urlop, by cieszyć się dłuższymi przerwami od pracy.

Dzięki dniom ustawowo wolnym od pracy w 2025 roku, sprzyjającemu kalendarzowi świąt oraz możliwości wykorzystania dni urlopu, pracownicy mają szansę zaplanować długie weekendy i dłuższe przerwy od pracy. Nie przegap okazji, by efektywnie wykorzystać te możliwości i zrelaksować się w wybrane dni!

14 dni ustawowo wolnych od pracy w 2025 roku. Szansa na urlop

W rok 2025 święta wypadają w dogodnych dniach tygodnia, co sprzyja planowaniu długich weekendów i wydłużonych urlopów. Poniżej znajdziesz pełną listę dni wolnych, które warto uwzględnić w swoich planach na nadchodzący rok. Oto pełna lista świąt, podczas których obowiązuje ustawowy dzień wolny:

Nowy Rok (1 stycznia, środa),

(1 stycznia, środa), Święto Trzech Króli (6 stycznia, poniedziałek),

(6 stycznia, poniedziałek), Wielkanoc (20 kwietnia, niedziela),

(20 kwietnia, niedziela), Poniedziałek Wielkanocny (21 kwietnia, poniedziałek),

(21 kwietnia, poniedziałek), Święto Pracy (1 maja, czwartek),

(1 maja, czwartek), Święto Konstytucji 3 Maja (sobota),

(sobota), Zielone Świątki (8 czerwca, niedziela),

(8 czerwca, niedziela), Boże Ciało (19 czerwca, czwartek),

(19 czerwca, czwartek), Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia, piątek),

(15 sierpnia, piątek), Wszystkich Świętych (1 listopada, sobota),

(1 listopada, sobota), Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada, wtorek),

(11 listopada, wtorek), Wigilia (24 grudnia, środa),

(24 grudnia, środa), Boże Narodzenie (25 grudnia, czwartek),

(25 grudnia, czwartek), drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia (26 grudnia, piątek).

Długie weekendy w 2025 roku

Dzięki sprzyjającemu układowi świąt w 2025 roku, można zaplanować aż kilka tzw. długich weekendów. Wystarczy odpowiednio skorzystać z przysługującego urlopu, aby wydłużyć czas odpoczynku:

Majówka (1–4 maja). Święto Pracy przypada w czwartek, a Święto Konstytucji 3 Maja w sobotę. Jeśli pracodawca zgodzi się na udzielenie wolnego dnia za sobotnie święto w piątek, można cieszyć się czterodniowym weekendem bez konieczności wykorzystywania urlopu.

Święto Pracy przypada w czwartek, a Święto Konstytucji 3 Maja w sobotę. Jeśli pracodawca zgodzi się na udzielenie wolnego dnia za sobotnie święto w piątek, można cieszyć się czterodniowym weekendem bez konieczności wykorzystywania urlopu. Czerwcowy weekend (19–22 czerwca). Boże Ciało przypada w czwartek, a więc biorąc jeden dzień urlopu w piątek (20 czerwca), zyskamy czterodniowy odpoczynek.

Boże Ciało przypada w czwartek, a więc biorąc jeden dzień urlopu w piątek (20 czerwca), zyskamy czterodniowy odpoczynek. Listopadowy długi weekend (9–11 listopada). Narodowe Święto Niepodległości przypada we wtorek. Wystarczy wziąć wolne w poniedziałek (10 listopada), aby cieszyć się trzydniowym weekendem.

Narodowe Święto Niepodległości przypada we wtorek. Wystarczy wziąć wolne w poniedziałek (10 listopada), aby cieszyć się trzydniowym weekendem. Grudniowe wakacje (22 grudnia – 6 stycznia). Dzięki wolnej Wigilii wystarczy wziąć dwa dni urlopu (22 i 23 grudnia), by mieć tydzień wolnego na Święta Bożego Narodzenia. Dodatkowe pięć dni urlopu między Bożym Narodzeniem a Świętem Trzech Króli (29, 30, 31 grudnia oraz 2 i 5 stycznia) pozwoli zaplanować dwutygodniowy odpoczynek.

Dni wolne za święta przypadające w sobotę

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownicy mają prawo do dodatkowego dnia wolnego od pracy, jeśli ustawowe święto przypada w sobotę. W 2025 roku taka sytuacja wystąpi dwukrotnie, co otwiera dodatkowe możliwości na wydłużenie wolnego czasu.

Pierwsza okazja pojawi się w maju – Święto Konstytucji 3 Maja przypada na sobotę. Pracodawca może wyznaczyć dodatkowy dzień wolny w piątek, 2 maja, co pozwoli na czterodniową majówkę bez konieczności wykorzystywania urlopu. Taki układ kalendarza sprzyja krótkim wyjazdom lub odpoczynkowi w zaciszu domowym.

Druga sytuacja dotyczy listopada. Wszystkich Świętych, przypadające 1 listopada (sobota), również daje pracownikom prawo do dodatkowego dnia wolnego, który może zostać wyznaczony na piątek, 31 października, lub poniedziałek, 3 listopada. Dzięki temu można zaplanować długi jesienny weekend.

Sierpniowe święta – trzy dni wolnego bez urlopu

W 2025 roku Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, obchodzone 15 sierpnia, wypadają w piątek, co tworzy doskonałą okazję do długiego weekendu. Dzięki temu pracownicy zyskają trzy dni wolnego – od piątku do niedzieli – bez potrzeby wykorzystywania dni urlopowych.

To idealny moment na krótki wyjazd, odpoczynek z rodziną czy regenerację sił przed kolejnymi tygodniami pracy. Taki układ kalendarza sprawia, że sierpniowy weekend staje się jedną z najbardziej atrakcyjnych dat w roku dla osób planujących wypoczynek. Warto wykorzystać ten czas, by naładować baterie w pełni, korzystając z letniej pogody i dłuższych dni.

Urlop wypoczynkowy – ile dni przysługuje pracownikom?

Przypomnijmy na koniec, że liczba dni urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy pracownika, tj.:

20 dni urlopu dla osób zatrudnionych krócej niż 10 lat,

dla osób zatrudnionych krócej niż 10 lat, 26 dni urlopu dla pracowników z co najmniej 10-letnim stażem.

Warto też pamiętać, że plan urlopowy jest ustalany przez pracodawcę. Wyjątkiem są cztery dni urlopu na żądanie, które można wykorzystać w dowolnym momencie.

Kalendarz dni wolnych od pracy w 2025 roku

Poniższy kalendarz zawiera dni ustawowo wolne od pracy w 2025 roku, zgodnie z aktualnymi przepisami. Nie obejmuje on jednak dnia wolnego w Wigilię 24 grudnia. Co prawda prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wolnej Wigilii, ale zdecydował jednocześnie o skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej, m.in. ze względu na uwagi organizacji pracowników, że regulacja dyskryminuje pracowników handlu.

Wolną Wigilię wprowadza ustawa z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowela przewiduje ponadto, że od 2025 r. trzy niedziele poprzedzające Wigilię będą handlowe. Przy czym pracownik lub zatrudniony będzie mógł wykonywać w tym czasie pracę w handlu oraz wykonywać czynności związane z handlem nie więcej niż w dwie niedziele.