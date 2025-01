Abonament RTV 2025 - stawki. Jest zniżka 10 proc. przy zapłacie do 25 stycznia z góry za cały rok

Każdy posiadać sprawnego odbiornika telewizyjnego lub radiowego, pozwalającego na odbiór programów, zapłacą w 2025 roku takie same stawki abonamentu RTV jak w bieżącym, 2024 roku. Rozporządzenie w tej sprawie wydała 13 maja 2024 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Rozporządzenie to weszło już w życie 4 czerwca 2024 r. ale jest stosowane do opłat abonamentowych w 2025 roku.

Abonament RTV w 2025 roku - opłaty za telewizor i radio bez zmian

Zgodnie z tym rozporządzeniem opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2025 zostały ustalone w wysokości:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego – 8,70 zł za jeden miesiąc;

2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego – 27,30 zł za jeden miesiąc.

Zniżki za zapłatę z góry za więcej niż jeden miesiąc

Zniżki za uiszczenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku kalendarzowym 2025 wynoszą:



1) za używanie odbiornika radiofonicznego:

a) 3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,

b) 4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,

c) 5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,

d) 10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry;



2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:

a) 3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,

b) 4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,

c) 5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,

d) 10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.



Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2025, po uwzględnieniu ww. zniżek, wynosi:



1) za używanie odbiornika radiofonicznego:

a) 16,90 zł za dwa miesiące,

b) 25,10 zł za trzy miesiące,

c) 49,60 zł za sześć miesięcy,

d) 94,00 zł za rok kalendarzowy;



2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:

a) 53,00 zł za dwa miesiące,

b) 78,70 zł za trzy miesiące,

c) 155,70 zł za sześć miesięcy,

d) 294,90 zł za rok kalendarzowy.

Ważne Poczta Polska informuje, że użytkownik odbiorników może skorzystać ze zniżki o ile wnosi opłatę z wyprzedzeniem, tj. w terminie do 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. A zatem - przykładowo - 10-procentową zniżkę za zapłatę abonamentu RTV za cały rok można dostać tylko przy zapłacie do 25 stycznia 2025 r.

Zgodnie z omawianym rozporządzeniem, opłaty abonamentowe wnoszone na poczet 2025 roku mogą być przyjmowane w 2024 r. według stawek obowiązujących od dnia 1 stycznia 2025 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 13 maja 2024 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2025 r. - Dz.U. 2023 poz. 756.

Gdzie i jak można zapłacić abonament RTV?

Poczta Polska SA wyjaśnia, że aby skutecznie zapłacić opłatę abonamentową za telewizor i/lub radio trzeba przede wszystkim znać 26-cyfrowy numer rachunku bankowego abonenta, który jest nadawany podczas rejestracji odbiornika każdemu abonentowi. A co jeżeli nie pamiętamy tego numeru? Oczywiście to nic strasznego - można go ustalić:

- w każdej placówce Poczty Polskiej,

- telefonicznie w dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00, pod numerem (+48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora),

- drogą elektroniczną, wysyłając zapytanie na adres e-mail: rtv.eod@poczta-polska.pl,

- w formie korespondencji kierowanej na adres: Poczta Polska S.A. COF Wydział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz.



Jak już mamy numer bankowy abonenta, to abonament RTV (tzw. opłatę abonamentową) można zapłacić:



1) w każdej placówce pocztowej Poczty Polskiej.



W tym przypadku można można wykorzystać:



a) spersonalizowany formularz polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej wpisując kwotę opłaty abonamentowej oraz okres jakiego dotyczy wpłata. W przypadku braku blankietów wpłat można je zamówić:

- osobiście w dowolnej placówce pocztowej,

- telefonicznie w dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00, pod numerem (+48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora),

- poprzez stronę internetową Poczty Polskiej S.A.

lub wydrukować ze strony internetowej Poczty Polskiej S.A.: Wydrukuj imienne blankiety wpłat rtv;



b) standardowy blankiet do wpłat (książeczki z blankietami można zakupić w placówkach pocztowych), uzupełniając wszystkie wymagane pola z podaniem numeru rachunku bankowego, który zawiera nadany indywidualny numer identyfikacyjny. Należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnianie pola "tytułem", pozwoli to na prawidłowe zidentyfikowanie dokonanej wpłaty

- w polu "nazwa odbiorcy": Poczta Polska S.A. COF Wydział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz,

- w polu "nr rachunku odbiorcy": numer rachunku bankowego,

- w polu "kwota": kwota abonamentu - zgodna z obowiązującymi stawkami opłat abonamentowych

- w polu "nazwa zleceniodawcy": imię i nazwisko lub nazwa abonenta oraz jego adres/siedziba,

- w polu "tytułem" okres jakiego dotyczy wpłata.



2) Za pomocą Platformy Płatności.

W celu dokonania opłaty tym kanałem należy zalogować się na stronie Poczty Polskiej S.A. w zakładce "Opłać abonament rtv", wskazując numer identyfikacyjny, PESEL/NIP lub imię i nazwisko. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



3) w formie elektronicznego przelewu bankowego.

W przypadku zlecenia płatności e-przelewem należy wszystkie pola wypełnić tak jak standardowy formularz polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej w danym banku.

Czy abonament RTV trzeba płacić od każdego odbiornika programów telewizyjnych lub radiowych (np. laptopa lub smartfona)?

Zgodnie z przepisami ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, odbiornikiem telewizyjnym albo radiofonicznym (który trzeba zarejestrować i płacić od niego abonament RTV) jest każde urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programu (odpowiednio: telewizyjnego lub radiowego). A więc użytkownicy oglądający programy telewizyjne oraz słuchający radia z wykorzystaniem komputera, telefonu komórkowego, tabletu czy innych urządzeń wielofunkcyjnych są zobowiązani do dokonania rejestracji oraz uiszczania opłat abonamentowych. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 marca 2023 r. Takie jest też stanowisko Poczty Polskiej, której upoważnieni pracownicy mają prawo kontrolować wykonanie obowiązków rejestracji odbiorników i płacenia abonamentu RTV.



Więcej na ten temat w artykule: NSA: abonament RTV trzeba płacić od każdego odbiornika (także np. laptopa lub smartfona) - o ile może odbierać programy telewizyjne lub radiowe



