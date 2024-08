Prognozowana kwota emerytury, wniosek o 800 plus w aplikacji mZUS. Co jeszcze można sprawdzić lub załatwić w ten sposób? Jak zainstalować?

Aplikacja mobilna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli mZUS, wzbogaciła się właśnie o nowe funkcje i wiele informacji z kont klientów. Teraz skorzystają z niej również ubezpieczeni i świadczeniobiorcy.

Dla kogo aplikacja mZUS, co można sprawdzić lub załatwić

Aplikacja mZUS jest przeznaczona dla osób ubezpieczonych, świadczeniobiorców i osób mogących skorzystać z programów świadczeń dla rodziny.



Osoba ubezpieczona w ZUS może sprawdzić w tej aplikacji swoje:

- ubezpieczenie (w tym ubezpieczenie zdrowotne i przynależność do NFZ);

- składki (podstawy i składki, subkonto, otwarty fundusz emerytalny);

- kapitał początkowy;

- informacje o stanie konta w ZUS;

- zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego;

- przerwy w pracy.



Osoba pobierająca zasiłki z ZUS może sprawdzić w aplikacji mZUS:

- rodzaj pobieranego zasiłku (z ostatnich 6 miesięcy);

- datę, kwotę i sposób wypłaty;

- potrącenia.



Osoba pobierająca świadczenie emerytalno-rentowe może sprawdzić w tej aplikacji:

- rodzaj pobieranego świadczenia (z ostatnich 12 miesięcy);

- datę, kwotę i sposób wypłaty.

Ważne W aplikacji mZUS można sprawdzić zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) wystawione w ciągu ostatnich 12 miesięcy, jak również zobaczyć ich szczegóły i zapisać do pliku PDF.

Ważne Aplikacja mobilna mZUS została wyposażona niedawno w funkcję kalkulatora emerytalnego, który służy do obliczania prognozowanej wysokości emerytury.

Bezpośrednio w tej aplikacji można wykonać uwierzytelnione połączenie z Centrum Kontaktu Klientów ZUS, jak również zamówić e-wizytę w ZUS (czyli wideorozmowę z pracownikiem Zakładu) i połączyć się z konsultantem, gdy nadejdzie umówiony termin rozmowy.

Bezpośrednio z aplikacji można zadzwonić na infolinię ZUS jako klient uwierzytelniony i uzyskać informacje dotyczące swojej sprawy lub danych.

800 plus, 300 plus i inne świadczenia

Za pośrednictwem aplikacji można również w prosty sposób złożyć wniosek o:

- świadczenie wychowawcze 800+,

- świadczenie dobry start 300+,

- dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna oraz

- rodzinny kapitał opiekuńczy.



Po złożeniu wniosku można również sprawdzić planowy termin załatwienia sprawy.

Jeśli wcześniej składałeś do ZUS wniosek o świadczenie 300+ lub 800+ i przyznano to świadczenie, możesz na jego podstawie utworzyć nowy wniosek. Do kreatora pobiorą się wszystkie Twoje dane. Jeśli coś się zmieniło, możesz to poprawić.



Jeśli tworzysz dowolny wniosek i masz dzieci zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, możesz w kreatorze wybrać dane tych dzieci. Dzięki temu nie musisz ich wprowadzać ręcznie.



Jeśli chcesz poinformować o zmianie placówki lub opiekuna albo o zakończeniu uczęszczania dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna, możesz wskazać dziecko zgłoszone w poprzednim wniosku o dofinansowanie. Do kreatora pobiorą się wszystkie dane dziecka (w tym informacje o poprzednich danych żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna).

W aplikacji mZUS jest dostęp do wniosków danej osoby, które trafiły do ZUS różnymi kanałami, tj. przez: aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną lub system Emp@tia.

Jak działają wszystkie funkcje aplikacji mZUS, sprawdzisz w "Podręczniku użytkownika" (pdf 3,3 MB)