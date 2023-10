Złoty w poniedziałek 30 października umocnił się do głównych walut. Euro kosztowało 4,45 zł, a dolar – 4,19 zł

Coraz częściej kredytobiorcy kredytów mieszkaniowych indeksowanych lub denominowanych we frankach szwajcarskich uzyskują – w drodze ugody z bankiem, który udzielił kredytu – umorzenie części kredytu. Takie umorzenie, co do zasady, powoduje powstanie przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednak minister finansów w rozporządzeniu zaniechał poboru podatku od niektórych tego typu umorzeń.