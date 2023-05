Życie na gorąco – QUIZ dla prawdziwych fanów serialu jedynego w swoim rodzaju

„Życie na gorąco” to dzieło ekipy, która dziesięć lat wcześniej stworzyła prawdziwe arcydzieło – „Stawkę większą niż życie”. Tamten serial zdobył uznanie publiczności nie tylko w Polsce, ale także stał się przebojem m.in. w Szwecji, a nawet w odległej Japonii. Scenariusze obu seriali wyszły spod piór Andrzeja Zbycha, pod którym to pseudonimem krył się duet Andrzej Szypulski i Zbigniew Safjan. Reżyserią „Życia…” zajął się Andrzej Konic, ten sam, który wyreżyserował dziewięć spośród osiemnastu odcinków „Stawki…”. Muzykę do obu seriali skomponował zaś Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz. Nowy serial miał być zresztą pierwotnie kontynuacją przygód Hansa Klossa/Stanisława Kolickiego, z czego ostatecznie autorzy zrezygnowali. Miał także stanowić swoistą odpowiedź na sensacyjne produkcje, znane wówczas na Zachodzie. Bohater „Życia na gorąco” – Maj (Leszek Teleszyński) miał być polskim Bondem, Jamesem Bondem na miarę naszych możliwości (chociaż niektórzy twierdzą, że wręcz przeciwnie: to Bond był faktycznie brytyjskim Majem). „Życie na gorąco” z pewnością arcydziełem nie jest, mimo to – a może z tego właśnie powodu – obrosło legendą, stało się serialem – jakbyśmy dziś powiedzieli – memicznym, a jego widzowie dzielą się bez reszty na takich, co go nienawidzą oraz tych, co na swój sposób kochają go i kochać będą. Przede wszystkim z myślą o tych drugich przygotowaliśmy nasz dzisiejszy quiz. Rozwiąż go i sprawdź, jak dobrze znasz świat, w którym działał i odnosił sukcesy Maj. Ostrzegamy! Ostatnie pytanie powala!

