Dlaczego nietypowy? Bo wcale nie pokazujemy obrazów. Twoim zadaniem jest odgadnięcie autora po tytule dzieła. A nie wszystkie tytuły są takie oczywiste. Połowa dobrych odpowiedzi to już sukces.

Nieczęsto bywa, że tytuł filmu jest tłumaczony dosłownie. Zazwyczaj dystrybutorzy nadają swój własny, kierując się przy tym różnymi zasadami. Może to być podobieństwo do innego tytułu kultowego filmu, albo coś, co się dobrze kojarzy. Niektóre „tłumaczenia” zyskały już miano kultowych. Rozpoznasz poniższe?