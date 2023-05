QUIZ Dopasuj tytuł do autora. Łatwe? Tak się wydaje…

Kto to napisał? Dopasuj tytuł książki do autora. Jesteś miłośnikiem książek, znasz na wyrywki klasykę literatury? Świetnie, ale czy uda Ci się zdobyć komplet punktów w naszym quizie? Przejdziemy przez różne epoki literackie, wyciągniemy z czeluści może lekko zapomniane dzieła, przypomnimy bestsellery. Quiz na pozór banalny, ale uważaj na pułapki, nie daj się zwieść. Zapraszamy do rozwiązania!

Maturzysto, poradzisz sobie z tym quizem?

Maturzyści! Niełatwe zadanie przed Wami już niebawem, ale jesteśmy pewni, że świetnie dacie sobie radę. Pamiętacie kto tworzył w pozytywizmie? Czym jest homonimia albo o czym są „Kazania sejmowe”? O to nie zapytamy. Uporządkujcie swoją wiedzę przed egzaminem z języka polskiego. Przygotowaliśmy dla Was kilka podstawowych pytań. Czy trudne? To musicie sprawdzić sami. Rozwiążcie quiz, podzielcie się wynikami, a potem dajcie odpocząć mózgowi i idźcie się zrelaksować. Jesteście gotowi? To zaczynamy, powodzenia!

Mały Książę - jak dobrze znasz tę książkę? QUIZ

„Mały Książę” to nie tylko należąca już do klasyki powiastka filozoficzna i szkolna lektura, to także niezwykle inspirująca opowieść o przyjaźni, oddaniu i miłości. To także z pozoru tylko książka dla dzieci, bo pod warstwą magicznej i wieloznacznej fabuły, znajduje się też wątek realistyczny i psychologiczny. „Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać.” - Antoine de Saint-Exupéry. Książka na pewno należy do rodzaju tych, które naprawdę na długo pozostają w naszej pamięci i sercu. Warto sprawdzić w quizie, ile jeszcze pamiętamy z tej pięknej lektury.

Pan Tadeusz [quiz]

Pan Tadeusz - test ze znajomości lektury. Warto znać epopeję narodową, którą dał nam wieszcz Adam Mickiewicz. Sprawdź, jaka jest Twoja wiedza!