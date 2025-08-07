REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Staż pracy do emerytury - co się do niego wlicza? Oto okresy składkowe i nieskładkowe, które wliczają się do stażu pracy do emerytury

Staż pracy do emerytury - co się do niego wlicza? Oto okresy składkowe i nieskładkowe, które wliczają się do stażu pracy do emerytury

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 sierpnia 2025, 11:25
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
emerytura, emeryt, seniorka, senior, dokument
Staż pracy do emerytury - co się do niego wlicza? Oto okresy składkowe i nieskładkowe, które wliczają się do stażu pracy do emerytury
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Co się wlicza do stażu pracy do emerytury? Aby nabyć prawo do emerytury w Polsce, trzeba osiągnąć ustawowy wiek emerytalny i mieć opłacone składki na ubezpieczenie społeczne. Warunkiem otrzymania minimalnej emerytury jest posiadanie wymaganego stażu pracy. Jak się go oblicza? Co składa się na staż pracy do emerytury? Oto okresy składkowe i nieskładkowe.

Staż pracy do emerytury - co się do niego wlicza? Oto okresy składkowe i nieskładkowe, które wliczają się do stażu pracy do emerytury

Aby otrzymać emeryturę w Polsce, konieczne jest spełnienie dwóch warunków: osiągnięcie odpowiedniego wieku – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz posiadanie choćby jednego dnia opłaconej składki na ubezpieczenie społeczne lub emerytalne.

REKLAMA

Dla kogo minimalna emerytura?

Aby nabyć prawo do emerytury minimalnej, wymagane jest posiadanie odpowiednio długiego stażu pracy. Kobiety muszą wykazać się co najmniej 20-letnim okresem pracy, a mężczyźni – 25-letnim. W przypadku krótszego stażu, wysokość emerytury będzie uzależniona od wysokości składek zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczeniowym w ZUS. Do okresu pracy, który wpływa na wysokość emerytury, zalicza się zarówno okresy, za które były opłacane składki (okresy składkowe), jak i niektóre okresy, za które składki nie były opłacane (okresy nieskładkowe).

Okresy składkowe, które liczą się do stażu pracy do emerytury

Wszystkie rodzaje okresów pracy, które mogą mieć wpływ na wysokość Twojej przyszłej emerytury, są dokładnie opisane w artykule 6 ustawy o emeryturach. Dzięki temu możesz sprawdzić, czy wszystkie okresy Twojej pracy są uwzględniane. Są to między innymi:

  • okresy ubezpieczenia;
  • okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne;
  • okresy zaliczone do okresów ubezpieczenia społecznego duchownych;
  • okres czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim, a także okresy równorzędne czynnej służby bądź zastępczych jej form;
  • okres działalność kombatanckiej pełnionej w Polsce służby;
  • okresy pracy w takich służbach, jak na przykład w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej czy Służby Więziennej.

Okresy nieskładkowe, które liczą się do stażu pracy do emerytury

Artykuł 7 przywoływanej ustawy o emeryturach i rentach z FUS zawiera wyczerpujący katalog okresów, które nie są objęte obowiązkiem opłacania składek. Są nimi między innymi okresy:

  • pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, które wypłacane było na podstawie przepisów Kodeksu pracy;
  • pobierania zasiłku chorobowego lub opiekuńczego z ubezpieczenia społecznego;
  • pobierania świadczenia rehabilitacyjnego;
  • pobierania renty chorobowej po ustaniu zatrudnienia w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie bądź po ustaniu obowiązku ubezpieczenia społecznego powstałego z innego tytułu;
  • niewykonywania pracy po ustaniu zatrudnienia, jeśli za ten czas było wypłacone odszkodowanie;
  • urlopów bezpłatnych i przerw w zatrudnieniu spowodowanych przez to, że małżonek danej osoby został skierowany do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych czy urzędach konsularnych, w przedstawicielstwach Organizacji Narodów Zjednoczonych czy w innych misjach specjalnych poza granicami kraju;
  • pobierania nauki w szkole wyższej na jednym kierunku – naukę tę należy ukończyć w wymiarze określonym w programie studiów;
  • studiów doktoranckich oraz aspirantury naukowej w wymiarze określonym w decyzji o ich utworzeniu;
  • pobierania zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego.

Dodatkowo, przy obliczaniu stażu wymaganego do nabycia prawa do emerytury lub renty, zgodnie z przepisami ustawy, uwzględnia się również okresy ubezpieczenia za granicą, o ile przewidują to umowy międzynarodowe.

Powiązane
Od ulgi podatkowej po 4133 zł świadczenia. Co daje orzeczenie o niepełnosprawności? [2025][TABELA]
Od ulgi podatkowej po 4133 zł świadczenia. Co daje orzeczenie o niepełnosprawności? [2025][TABELA]
Ponowne przeliczenie emerytury. Kto może starać się o ponowne przeliczenie emerytury? Można zyskać nawet kilkaset złotych wyższe świadczenie
Ponowne przeliczenie emerytury. Kto może starać się o ponowne przeliczenie emerytury? Można zyskać nawet kilkaset złotych wyższe świadczenie
Emerytura po 15 latach pracy. Jaka to kwota? Jakie świadczenie wypłaca ZUS?
Emerytura po 15 latach pracy. Jaka to kwota? Jakie świadczenie wypłaca ZUS?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatki i opłaty lokalne 2026: nowe maksymalne stawki. Ministerstwo ogłasza zmiany, porównujemy z 2025 rokiem
07 sie 2025

Znamy już owe maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywać w 2026 roku. Wzrosty dotyczą m.in. opłat targowych, uzdrowiskowych i reklamowych. Sprawdzamy, jak zmieniły się limity w porównaniu z 2025 rokiem i co mogą z nimi zrobić samorządy.
Podatek od nieruchomości 2026 – znamy nowe maksymalne stawki. Sprawdź, ile możesz zapłacić!
07 sie 2025

Znamy już maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2026 rok. Wyższe limity dotyczą gruntów, budynków oraz budowli. To ważna informacja dla właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców, którzy powinni przygotować się na możliwe podwyżki. Sprawdź szczegóły i zaplanuj swoje wydatki!
Staż pracy do emerytury - co się do niego wlicza? Oto okresy składkowe i nieskładkowe, które wliczają się do stażu pracy do emerytury
07 sie 2025

Co się wlicza do stażu pracy do emerytury? Aby nabyć prawo do emerytury w Polsce, trzeba osiągnąć ustawowy wiek emerytalny i mieć opłacone składki na ubezpieczenie społeczne. Warunkiem otrzymania minimalnej emerytury jest posiadanie wymaganego stażu pracy. Jak się go oblicza? Co składa się na staż pracy do emerytury? Oto okresy składkowe i nieskładkowe.
Czy lepszym rozwiązaniem jest awansować pracownika wewnętrznie, czy zatrudnić kogoś z zewnątrz?
07 sie 2025

Promować pracownika z wewnątrz organizacji czy zatrudnić specjalistę z rynku – to pytanie, które zadaje sobie wiele firm, zwłaszcza gdy chodzi o obsadzenie stanowiska o strategicznym znaczeniu. Eksperci Gi Group Holding podkreślają, że nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi - decyzja zależy od dostępnych w firmie kompetencji, dynamiki zespołu, celów biznesowych, a także od kosztów, nie tylko finansowych.

REKLAMA

Ulgi tylko dla bogatych? Eksperci krytykują nowe konta inwestycyjne od rządu
07 sie 2025

Nowe Osobiste Konta Inwestycyjne mają zachęcać Polaków do inwestowania. Jednak zdaniem ekspertów to kolejny ukłon w stronę najbogatszych. Fundacja Instrat ostrzega, że rządowy plan to de facto furtka podatkowa dla elit, a nie realna pomoc dla przeciętnych obywateli.
TSUE: Urzędy skarbowe nie mogą automatycznie wykreślać firm z rejestru VAT za zaległości
07 sie 2025

Przełomowy wyrok TSUE potwierdza, że wykreślenie firmy z rejestru VAT za brak zapłaty podatku nie może odbywać się automatycznie. Fiskus musi najpierw zbadać przyczyny zaległości i zachowanie przedsiębiorcy. Orzeczenie może uchronić tysiące firm przed nieproporcjonalnymi sankcjami i nieodwracalnymi stratami.
Emerytura po 15 latach pracy. Jaka to kwota? Jakie świadczenie wypłaca ZUS?
07 sie 2025

Większość Polaków decyduje się na zakończenie aktywności zawodowej i przejście na emeryturę od razu po osiągnięciu wymaganego wieku. Należy jednak pamiętać, że samo spełnienie kryterium wieku nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem emerytury w wysokości minimalnej. Jaką emeryturę z ZUS można dostać po 15 latach pracy? Jaka to kwota? Oto szczegóły.

To wywróci pracę na etacie milionom Polaków. Nadchodzi rewolucyjna zmiana w prawie. Kto na tym straci, kto zyska
07 sie 2025

W określonych przypadkach będzie można pracować, wyjść z domu, żeby zrobić zakupy, a nawet wyjechać za granicę. Tak ma wyglądać chorowanie po nowemu na L4. Resort rodziny, pracy i polityki społecznej szykuje prawdziwy przewrót w zwolnieniach lekarskich. Skąd te rewolucyjne zmiany? W opinii ministerstwa niektóre przepisy regulujące kwestię L4 są niedostosowane do obecnych potrzeb

REKLAMA

Koniec z biciem dzwonów kościelnych o dowolnej porze dnia i nocy, bo – „Religia nie musi siłą presji fali dźwiękowej przekonywać o przewadze aksjologicznej”. Senat zajmie się problemem, który dzieli społeczeństwo
07 sie 2025

W dniu 7 sierpnia 2025 r. Senat zajmie się rozpatrzeniem petycji zbiorowej w sprawie ograniczenia używania dzwonów kościelnych. Fundacja Dobre Państwo, która jest jej autorem, postuluje oddanie samorządom władztwa w zakresie określania dopuszczalnych godzin, w których mogą wybrzmiewać dzwony kościelne oraz dopuszczalnego poziomu emitowanego przez nie hałasu. „Religia nie musi siłą presji fali dźwiękowej przekonywać o przewadze aksjologicznej”, aktualnie obowiązujące przepisy natomiast – „zezwalają Kościołowi na poszerzenie swych wpływów daleko ponad obszar posiadanych nieruchomości” – przekonuje Fundacja.
Świadczenie rehabilitacyjne 2025 i 2026 r. [Kto może je otrzymać i na jakich zasadach]
06 sie 2025

Świadczenie rehabilitacyjne – kto może je otrzymać i na jakich zasadach? Świadczenie rehabilitacyjne to forma wsparcia finansowego dla osób ubezpieczonych, które po wyczerpaniu zasiłku chorobowego nadal nie są zdolne do pracy, ale dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie tej zdolności.

REKLAMA