Czy komornik może zająć pieniądze na koncie Revolut? Obalamy mity

Czy komornik może wejść na konto Revolut? Odpowiedzi na to pytanie szukają codziennie tysiące Polaków. Jaka jest prawda? Czy dłużnicy z kontem w tej aplikacji mogą spać spokojnie? Czy organy egzekucyjne widzą środki na Revolut? Zapytaliśmy o to eksperta.

Ekspert od Revoluta

W programie Gość Infor.pl wystąpił Michał Grabowski - prawnik, który prowadzi w Warszawie kancelarię. Specjalizuje się w finansowych technologiach. Kilka lat temu uczestniczył w wejściu litewskiej aplikacji Revolut na polski rynek. Jego wiedza wykracza poza spekulacje i plotki z którymi można się spotkać w polskim internecie.

Czy komornik może wejść na konto Revolut?

Jak wyjaśnił Michał Grabowski, aby polskie organy egzekucyjne mogły dokonać zajęcia środków na koncie dłużnika, muszą wiedzieć, że taki rachunek istnieje. Tymczasem Revolut jest bankiem zarejestrowanym na Litwie. Podlega więc jurysdykcji prawa bankowego naszego sąsiada, nie polskiemu nadzorowi, jak to ma miejsce w przypadku banków działających w Polsce. Komornik zatem nie może wiedzieć, że dłużnik posiada rachunek w Revolut, a zatem egzekucja jest niemożliwa.

Revolut a system OGNIVO

Sporo emocji wywołuje temat przynależności Revoluta do systemu OGNIVO. W przestrzeni informacyjnej w Polsce pojawiły się niedawno informacje jakoby litewski bank miał się ubiegać o licencje na działalność w naszym kraju, co wiązałoby się z wejściem w system, którym objętym są banki i kasy pożyczkowe - OGNIVO. Za pomocą tego narzędzia organy egzekucyjne mogą ustalać gdzie i ile pieniędzy dłużnik posiada.



Michał Grabowski w rozmowie z Infor.pl powiedział, że nie ma pewności, że wniosek jaki złożył Revolut dotyczy zezwolenia na działalność bankową. Obecnie zatem Revolut nie należy do systemu OGNIVO i nie ma żadnych potwierdzonych informacji jakoby miało się to zmienić w niedalekiej przyszłości.

Egzekucja komornicza z Revolut - pogłoski

W ostatnich miesiącach obserwowaliśmy wysyp artykułów z sensacyjnymi nagłówkami, które miały sugerować, że w Polsce udało się skutecznie przeprowadzić egzekucje komorniczą z konta Revolut.



Zapytaliśmy o to rzecznika Krajowej Rady Komorniczej Przemysława Małeckiego. - Nie słyszałem o żadnym takim przypadku - powiedział Małecki w programie Gość Infor.pl.