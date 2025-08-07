REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » 1200 zł dopłaty do prądu i ogrzewania dla seniorów po 60. i 65. roku życia. Od kiedy i na jakich zasadach?

1200 zł dopłaty do prądu i ogrzewania dla seniorów po 60. i 65. roku życia. Od kiedy i na jakich zasadach?

07 sierpnia 2025, 12:32
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
1200 zł dopłaty do prądu i ogrzewania dla seniorów po 60. i 65. roku życia
1200 zł dopłaty do prądu i ogrzewania dla seniorów po 60. i 65. roku życia
Infor

Rząd szykuje nowy program wsparcia dla seniorów w związku z rosnącymi kosztami energii. Osoby po 60. i 65. roku życia mają otrzymać specjalne dofinansowanie do rachunków za prąd i ogrzewanie. Dla wielu gospodarstw domowych to realna pomoc, która ma złagodzić skutki planowanych zmian unijnych i wzrostu cen energii.

rozwiń >

1200 zł do prądu i ogrzewania dla seniorów po 60. i 65. roku życia - co to za dopłata?

Chodzi o bon energetyczny, który ma trafić do najuboższych seniorów w Polsce. Dopłata ma wspomóc tych, którzy najbardziej odczuwają skutki rosnących rachunków za prąd. Chodzi o to, by seniorzy nie musieli wybierać między ciepłem w domu a wykupieniem leków. Dzięki wsparciu, mają zyskać większe poczucie bezpieczeństwa w obliczu nadchodzących zmian. 

W poprzednich edycjach podobne wsparcie trafiło do ponad 2 milionów gospodarstw domowych.

Dlaczego rząd planuje nowe wsparcie?

Dopłaty mają być odpowiedzią na zmiany unijne – konkretnie na nowy system ETS2, zwany też „podatkiem od ogrzewania”. Nowe przepisy wprowadzą dodatkowe koszty emisji CO₂ dla gospodarstw domowych. Choć Polska próbuje opóźnić wejście tych regulacji w życie, rząd już dziś przygotowuje system osłonowy dla obywateli.

Dla kogo dopłata do prądu i ogrzewania?

Wsparcie kierowane będzie do seniorów o najniższych dochodach, spełniających określone kryteria:

  • Kobiety od 60. roku życia i mężczyźni od 65. roku życia,
  • Dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 2525 zł brutto miesięcznie,
  • Warunkiem jest mieszkanie w budynku z indywidualnym źródłem ciepła opartym na paliwach kopalnych (np. węgiel, olej opałowy).

Ile wyniesie dopłata do prądu i ogrzewania?

Średnia wartość wsparcia to 1200 zł rocznie, wypłacane w ratach kwartalnych – po około 300 zł co trzy miesiące. To ma być realne odciążenie rachunków dla osób najbardziej narażonych na wzrosty cen.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kiedy ruszy nowy program?

Nowy nabór nie zostanie uruchomiony w 2025 roku – mimo wcześniejszych spekulacji, ale trwają przygotowania do jego pełnego uruchomienia. Planowany start to rok 2027. 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdziło, że wypłaty mogą pojawić się najwcześniej w 2027 roku, a sam program ma być realizowany przez 5 lat.

Kto zajmie się wypłatami dopłat do prądu i ogrzewania?

Za obsługę dopłat będzie odpowiadał Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). To tam seniorzy będą składać wnioski o świadczenie, a ZUS będzie je rozpatrywać i weryfikować dochody.

Kiedy będzie można złożyć wniosek?

Aktualnie nabór wniosków z poprzednich lat został zamknięty. Nowe formularze będzie można składać dopiero po oficjalnym ogłoszeniu startu programu – czyli najwcześniej za dwa lata.

Co zamiast dopłaty w 2025 roku?

Zamiast wznowienia programu w 2025 roku, rząd zdecydował się na utrzymanie mrożenia cen energii elektrycznej. Do końca roku obowiązuje maksymalna cena energii dla gospodarstw domowych – 500 zł/MWh. To forma przejściowej ochrony przed skokami cen, zanim ruszy docelowy system wsparcia.

Emerytura wyższa nawet o 41%! Decyzja należy do seniora. Oto, co trzeba zrobić
Emerytura wyższa nawet o 41%! Decyzja należy do seniora. Oto, co trzeba zrobić
Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl
