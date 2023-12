W 2023 roku zamrożone ceny energii w ramach określonych limitów dla gospodarstw domowych nie obejmowały tych gospodarstw domowych, które miały zawarte umowy o dostawę prądu z gwarancją stałej ceny. A jak tę sprawę rozstrzyga uchwalona właśnie ustawa na 2024 rok?

Poza ustanowieniem kolejnej ochrony odbiorców na rynku energii elektrycznej tylko na pół roku, a nie na rok, włączenia do grona chronionych gospodarstw domowych, które mają z dostawcami prądu podpisane umowy z gwarancją stałej ceny, to najważniejsza zmiana – w stosunku do przepisów obowiązujących do końca 2023 roku.

Tani prąd 2024: wszystkie gospodarstwa objęte zamrożonymi cenami

Art. 1-2 nowej ustawy regulują ochronę gospodarstw domowych, budynków użyteczności publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego przed nadmiernym wzrostem cen energii elektrycznej. Bez tej ochrony podwyżki, uwzględniając wszystkie pozycje w rachunkach dla gospodarstw domowych w 2024 roku mogłyby sięgnąć poziomu 70% - same ceny energii elektrycznej zaś wzrosłyby grubo ponad 100% – co stanowiłoby poważne i nadmierne obciążenie budżetów gospodarstw domowych, placówek o społecznym przeznaczeniu, jak również samorządów terytorialnych.

Dlatego ustawa utrzymuje na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 roku ceny stosowane w 2023, które w rzeczywistości są cenami z taryf obowiązujących w 2022 r.

Dodatkowo, wprowadzono ograniczenie cen energii elektrycznej w ramach ogólnie obowiązujących limitów dla odbiorców uprawnionych, którzy zawarli umowy z gwarancją stałej ceny.

Jak zapisano w uzasadnieniu do ustawy, brak objęcia tych odbiorców ochroną stanowiło wyraźną dyskryminację tej grupy odbiorców wobec pozostałych i powodowało liczne przypadki wykorzystywania takiej sytuacji przez przedsiębiorstwa energetyczne do zwiększania opłat takim odbiorcom.

Tani prąd 2024: jakie limity dla jakich gospodarstw domowych

Zgodnie z nową ustawą, maksymalna cena energii elektrycznej w wysokości 412 zł/MWh będzie obowiązywała gospodarstwa domowe w zależności od poziomu zużycia energii elektrycznej.

W konsekwencji utrzymane zostały limity dla gospodarstw domowych obowiązujące w 2023 roku.

Formalnie będą one jednak o połowę niższe, bowiem zamrenie cen prądu obejmuje okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

Limity są ustalone jako 6/12 (pięćdziesiąt procent) dotychczas przyjętych limitów, a więc:

maksymalnie 1,5 MWh albo 2 MWh (w szczególności dla prowadzących, w dniu wejścia w życie ustawy, gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej oraz w przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego, w dniu wejścia w życie ustawy, Kartę Dużej Rodziny jako rodzic rodziny wielodzietnej),

1,8 MWh (w szczególności w przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, posiadającego przewidziane prawem orzeczenie lub zamieszkującego wspólnie z osobą posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności), a także dedykowanej ceny dla rodzinnych ogrodów działkowych.

Tani prąd 2024: co z opłatami dystrybucyjnymi i ceną energii elektrycznej dla gospodarstw domowych ponad limit

W zakresie stawek za usługi dystrybucyjne ustawa przewiduje utrzymanie ochrony odbiorców w gospodarstwach domowych do poziomów zużycia wskazanych powyżej w okresie.

Natomiast w odniesieniu do odbiorców w gospodarstwie domowym przekraczających w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. ustalone limity – podobnie jak dla jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów użyteczności publicznej (niezależnie od zużycia) ustawa przewiduje utrzymanie na dotychczasowym poziomie ceny maksymalnej 693 zł/MWh.

W uzasadnieniu do ustawy zapisano, że celem utrzymania ceny maksymalnej jest wsparcie w szczególności odbiorców wykorzystujących energię elektryczną do ogrzewania (m.in. z użyciem pomp ciepła).

Rozwiązanie to będzie zatem wspierać osoby, które decydują się na ogrzewanie domów w przyjazny środowisku sposób i zachęcać do inwestycji w odnawialne źródła energii w przyszłości. Wprowadzono również ograniczenie cen energii elektrycznej dla odbiorców, którzy zawarli umowy z gwarancją stałej ceny.