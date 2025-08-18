REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Badania techniczne 2025 – nowa stawka od września. Ile zapłacą kierowcy?

Badania techniczne 2025 – nowa stawka od września. Ile zapłacą kierowcy?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 sierpnia 2025, 13:46
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Badania techniczne 2025 – nowa stawka od września. Ile zapłacą kierowcy?
Nowe opłaty za badania techniczne pojazdów – sprawdź ile teraz zapłacisz
Media

REKLAMA

REKLAMA

Od wrzesnia 2025 roku kierowcy w Polsce zapłacą więcej za obowiązkowe badania techniczne pojazdów. Stawka za samochód osobowy wzrośnie z 98 zł do 149 zł. To pierwsza podwyżka od ponad 20 lat. Wyjaśniamy, dlaczego wprowadzono zmianę i jakie reformy planuje jeszcze Ministerstwo Infrastruktury.

rozwiń >

Nowe stawki opłat za badania techniczne pojazdów – zmiany po 20 latach

REKLAMA

Od ponad dwóch dekad kierowcy w Polsce płacili za badanie techniczne samochodu osobowego niezmienną stawkę – 98 zł. Była to jedna z najniższych opłat w całej Unii Europejskiej. W momencie jej wprowadzenia kwota ta była jeszcze w miarę dopasowana do średnich zarobków w kraju i odpowiadała ówczesnym realiom gospodarki.

REKLAMA

Dziś jednak, po latach wzrostu kosztów życia, inflacji i podwyżek cen usług, 98 zł stało się zupełnie nieadekwatne – to kwota, która nie pokrywa już faktycznych wydatków ponoszonych przez stacje kontroli pojazdów. Dlatego Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło projekt zmian, mający dostosować opłaty do obecnych warunków rynkowych.

Badania techniczne pojazdów – stare i nowe stawki

Rodzaj pojazdu

Dotychczasowa opłata (zł)

Proponowana opłata (zł)

Uwagi

Samochód osobowy

98 zł

149 zł

najczęstsze badanie w Polsce

Motocykl / motorower

62 zł

93 zł

obejmuje jednoślady

Samochód ciężarowy do 3,5 t

98 zł

149 zł

jak w przypadku osobowych

Samochód ciężarowy powyżej 3,5 t

153 zł

233 zł

obejmuje pojazdy dostawcze i cięższe

Autobus

199 zł

299 zł

badanie zależne od liczby miejsc

Ciągnik rolniczy

63 zł

95 zł

dotyczy pojazdów rolniczych

Przyczepa lekka (do 750 kg)

41 zł

62 zł

-

Przyczepa ciężka (powyżej 750 kg)

153 zł

233 zł

-

Pojazd uprzywilejowany (np. karetka, straż)

50% stawki

50% nowej stawki

ulga ustawowa pozostaje

Badanie po wypadku / kolizji

94 zł

141 zł

dodatkowe sprawdzenie stanu technicznego

Sprawdzenie instalacji gazowej (LPG/CNG)

63 zł

95 zł

doliczane do podstawowego badania

Co oznaczają nowe stawki?

  • Podwyżka obejmie wszystkie grupy pojazdów, nie tylko auta osobowe.
  • Największe różnice odczują właściciele ciężarówek, autobusów i flot firmowych.
  • Dla samochodów osobowych i dostawczych stawka wzrośnie o 51 zł.
  • System ma zostać uszczelniony, a w przyszłości opłaty będą automatycznie waloryzowane np. o inflację.

Dlaczego zmieniają się opłaty za badania techniczne?

REKLAMA

Problem braku waloryzacji stawek był od lat podnoszony przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz samych właścicieli stacji kontroli pojazdów. Minister Agnieszka Majewska, czy Rzecznik MŚP, wielokrotnie byli informowani, o tym, że obecne stawki nie odzwierciedlają rzeczywistych kosztów prowadzenia badań technicznych.

W odpowiedzi na te postulaty Ministerstwo Infrastruktury przygotowało nowelizację rozporządzenia, która zakłada podwyżkę opłaty za badanie techniczne samochodu osobowego z 98 zł do 149 zł.

Zobacz również:

Polska na tle Unii Europejskiej

Wysokość opłat w Polsce należy obecnie do najniższych w Europie. Dla porównania w wielu krajach UE koszt badania technicznego przekracza równowartość 200 zł, a w niektórych sięga nawet 300–400 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Według ministra infrastruktury Stanisława Bukowca zmiana ma charakter urealnienia kosztów, a nie dodatkowego obciążenia dla kierowców.

Reforma systemu badań technicznych

Ministerstwo podkreśla, że proponowana nowelizacja rozporządzenia to rozwiązanie przejściowe. Równolegle trwają prace nad zmianą ustawy Prawo o ruchu drogowym, które wprowadzą kompleksową reformę systemu badań technicznych.

Planowane zmiany obejmują m.in.:

  • uszczelnienie systemu badań technicznych i nadzoru nad stacjami kontroli,
  • nowy system szkolenia diagnostów,
  • cyfrową dokumentację badań,
  • w przyszłości – automatyczną waloryzację stawek, powiązaną z obiektywnym wskaźnikiem ekonomicznym (np. inflacją).

Jak zmiany wpłyną na kierowców i przedsiębiorców?

Podwyżka będzie dotyczyć wszystkich właścicieli pojazdów, zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą z wykorzystaniem floty aut.

Z jednej strony oznacza to wyższe koszty dla posiadaczy pojazdów, z drugiej bardziej sprawiedliwy poziom opłat dla stacji kontroli pojazdów, które od lat borykają się z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności.

Rzecznik MŚP – rola w procesie zmian

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców od lat działa na rzecz wyrównania interesów w tym obszarze. Jako niezależny organ ochrony prawa, wspiera przedsiębiorców, monitoruje przepisy i interweniuje, gdy istnieją bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Jak podkreślono w komunikacie, prace nad reformą badań technicznych to efekt wieloletnich wystąpień i dialogu prowadzonego przez Rzecznika MŚP z administracją publiczną.

Podsumowanie

Po ponad 20 latach stawki za badania techniczne pojazdów w Polsce mają zostać dostosowane do obecnych realiów. Podwyżka z 98 zł do 149 zł jest pierwszym krokiem w kierunku głębszej reformy systemu, która obejmie także zmiany prawne, nowy nadzór nad stacjami i system szkolenia diagnostów.

Dla kierowców oznacza to wyższe koszty corocznego badania, ale dla rynku stacji kontroli, szansę na stabilne funkcjonowanie i lepszą jakość usług.

Powiązane
5 powodów, przez które możesz stracić prawo jazdy w 2025 roku – nie tylko punkty i alkohol
5 powodów, przez które możesz stracić prawo jazdy w 2025 roku – nie tylko punkty i alkohol
Ci kierowcy zapłacą nawet 1600 zł za OC. Sprawdź, czy Ty też będziesz musiał
Ci kierowcy zapłacą nawet 1600 zł za OC. Sprawdź, czy Ty też będziesz musiał
Odholowanie pojazdu w 2026 roku. Nowe stawki i zasady, które mogą słono kosztować
Odholowanie pojazdu w 2026 roku. Nowe stawki i zasady, które mogą słono kosztować
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Badania techniczne 2025 – nowa stawka od września. Ile zapłacą kierowcy?
18 sie 2025

Od wrzesnia 2025 roku kierowcy w Polsce zapłacą więcej za obowiązkowe badania techniczne pojazdów. Stawka za samochód osobowy wzrośnie z 98 zł do 149 zł. To pierwsza podwyżka od ponad 20 lat. Wyjaśniamy, dlaczego wprowadzono zmianę i jakie reformy planuje jeszcze Ministerstwo Infrastruktury.
Pewność taryfowa w handlu międzynarodowym – rola wiążących informacji taryfowych (WIT)
18 sie 2025

Wiążąca informacja taryfowa (WIT) to instytucja, która może zadecydować o przewidywalności kosztów importu i eksportu towarów w Unii Europejskiej. Choć jej zakres jest ściśle ograniczony, dla przedsiębiorcy oznacza gwarancję, że określony towar zostanie zaklasyfikowany według wskazanej pozycji taryfowej, a wysokość należności celnych będzie znana z wyprzedzeniem. W praktyce WIT to połączenie prawnej pewności i praktycznego ułatwienia w codziennym handlu transgranicznym.
Dodatek osłonowy w 2025 roku. Czy dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo? Czy będzie dodatek osłonowy w tym roku? Co z dodatkiem osłonowym dla samotnej matki?
18 sie 2025

Dodatek osłonowy jest jednorazowym wsparciem finansowym, które ma na celu złagodzenie kosztów ogrzewania, energii i żywności dla osób o niskich dochodach. Świadczenie to ma pomóc gospodarstwom domowym, które najbardziej odczuwają wzrost cen energii i żywności. Czy dodatek osłonowy będzie wypłacany w 2025 roku? Oto szczegóły.

Alarm w ZUS: Ponad 625 tys. firm i przedsiębiorców zalegających ze składkami! Zadłużenie rośnie w zawrotnym tempie
18 sie 2025

Na koniec czerwca 2025 roku ponad 625 tys. aktywnych płatników miało długi wobec ZUS, a ich łączna wartość sięgnęła 21 mld zł – o niemal 8% więcej niż rok temu. Eksperci ostrzegają: choć drobne zaległości są normalne, rosnące średnie zadłużenie może zwiastować poważniejsze problemy finansowe dla firm i systemu ubezpieczeń społecznych.

REKLAMA

149 zł zamiast 98 zł za badanie techniczne pojazdu. Stawki nie były zmieniane od 20 lat. Jest projekt rozporządzenia
18 sie 2025

Stawki za badanie techniczne pojazdu pójdą w górę. Zamiast 98 zł zapłacimy 149 zł. Co więcej, kwota ta będzie okresowo waloryzowana. Obecna nie wzrosła od 20 lat. Jest projekt rozporządzenia.
Zgłoszenia do Zollamtu na podstawie § 16 i § 17 AÜG – obowiązki agencji pracy tymczasowej w Niemczech. Jak uniknąć kar?
18 sie 2025

W dobie rosnącej mobilności pracowników oraz dynamicznego rozwoju rynku pracy tymczasowej w Niemczech, kluczowe znaczenie ma znajomość i przestrzeganie przepisów regulujących legalne delegowanie pracowników do Niemiec. Jednym z najważniejszych elementów tego procesu jest dopełnienie obowiązków zgłoszeniowych wobec niemieckich instytucji państwowych – przede wszystkim Urzędu Celnego (Zollamt).
Wymogi te wynikają z przepisów niemieckiej ustawy o pracy tymczasowej – Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG), a w szczególności z jej § 16 i § 17. W niniejszym artykule przygotowanym przez ekspertów z Euro-lohn wyjaśniamy, na czym polegają obowiązki wynikające z tych przepisów, kogo dotyczą i jakie konsekwencje grożą za ich niedopełnienie.
Między niedopatrzeniem a przemytem. Dlaczego firmy spedycyjne nie wypełniają swoich obowiązków?
18 sie 2025

W dobie sankcji, wojny za granicą i zaostrzonego nadzoru eksportu, firmy spedycyjne nie mogą działać automatycznie. Brak weryfikacji dokumentów, analizy zleceń czy ryzyk sankcyjnych może prowadzić do współodpowiedzialności prawnej, utraty licencji i długofalowych strat reputacyjnych.
26 podstawowych praw dla osób z niepełnosprawnościami (OzN). Wreszcie wydano zalecenia Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami dla Polski. Co to daje OzN?
18 sie 2025

Wreszcie! Udostępniono tłumaczenia rekomendacji wobec Polski, wydanych w 2018 r. przez Komitet ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami z wdrażania przez nasz kraj Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Dla środowiska OzN jak i dla społeczeństw niezwykle istotne jest, aby móc zapoznać się z tłumaczeniami uwag Komitetu ONZ na język polski, Polski Język Migowy oraz ich opracowania w tekście łatwym do czytania i rozumienia oraz w formatach dostępnych. I tak, na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych opublikowano Uwagi końcowe (Zalecenia) Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami dla Polski.

REKLAMA

Ministerstwo Finansów przedłuża termin zapłaty podatku od niezrealizowanych zysków – jest już nowy projekt rozporządzenia!
18 sie 2025

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia, który wydłuża termin zapłaty podatku od niezrealizowanych zysków o 2 lata – do końca 2027 r. Zmiana jest korzystna dla podatników i ma na celu zapewnienie, że podatek zostanie zapłacony dopiero wtedy, gdy faktycznie dojdzie do zbycia majątku lub jego utraty.
Świadczenie wspierające 2025 – nawet 4141 zł miesięcznie. Kto i jak może je dostać?
18 sie 2025

Od stycznia 2024 r. w Polsce obowiązuje ważne rozwiązanie dla osób z niepełnosprawnościami – świadczenie wspierające. To finansowa pomoc, która w 2025 roku może sięgać nawet 4141 zł miesięcznie. Wsparcie zależy od punktów przyznanych w decyzji o potrzebie wsparcia. Wyjaśniamy, kto może otrzymać świadczenie, jakie są kwoty, gdzie i jak złożyć wniosek oraz co zmieni się w kolejnych latach.

REKLAMA