Nowe opłaty za badania techniczne pojazdów – sprawdź ile teraz zapłacisz

Badania techniczne 2025 – nowa stawka od września. Ile zapłacą kierowcy?
REKLAMA
REKLAMA
Od wrzesnia 2025 roku kierowcy w Polsce zapłacą więcej za obowiązkowe badania techniczne pojazdów. Stawka za samochód osobowy wzrośnie z 98 zł do 149 zł. To pierwsza podwyżka od ponad 20 lat. Wyjaśniamy, dlaczego wprowadzono zmianę i jakie reformy planuje jeszcze Ministerstwo Infrastruktury.
- Nowe stawki opłat za badania techniczne pojazdów – zmiany po 20 latach
- Badania techniczne pojazdów – stare i nowe stawki
- Dlaczego zmieniają się opłaty za badania techniczne?
- Polska na tle Unii Europejskiej
- Reforma systemu badań technicznych
- Jak zmiany wpłyną na kierowców i przedsiębiorców?
- Rzecznik MŚP – rola w procesie zmian
- Podsumowanie
Nowe stawki opłat za badania techniczne pojazdów – zmiany po 20 latach
REKLAMA
Od ponad dwóch dekad kierowcy w Polsce płacili za badanie techniczne samochodu osobowego niezmienną stawkę – 98 zł. Była to jedna z najniższych opłat w całej Unii Europejskiej. W momencie jej wprowadzenia kwota ta była jeszcze w miarę dopasowana do średnich zarobków w kraju i odpowiadała ówczesnym realiom gospodarki.
REKLAMA
Dziś jednak, po latach wzrostu kosztów życia, inflacji i podwyżek cen usług, 98 zł stało się zupełnie nieadekwatne – to kwota, która nie pokrywa już faktycznych wydatków ponoszonych przez stacje kontroli pojazdów. Dlatego Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło projekt zmian, mający dostosować opłaty do obecnych warunków rynkowych.
Badania techniczne pojazdów – stare i nowe stawki
Rodzaj pojazdu
Dotychczasowa opłata (zł)
Proponowana opłata (zł)
Uwagi
Samochód osobowy
98 zł
149 zł
najczęstsze badanie w Polsce
Motocykl / motorower
62 zł
93 zł
obejmuje jednoślady
Samochód ciężarowy do 3,5 t
98 zł
149 zł
jak w przypadku osobowych
Samochód ciężarowy powyżej 3,5 t
153 zł
233 zł
obejmuje pojazdy dostawcze i cięższe
Autobus
199 zł
299 zł
badanie zależne od liczby miejsc
Ciągnik rolniczy
63 zł
95 zł
dotyczy pojazdów rolniczych
Przyczepa lekka (do 750 kg)
41 zł
62 zł
|-
Przyczepa ciężka (powyżej 750 kg)
153 zł
233 zł
|-
Pojazd uprzywilejowany (np. karetka, straż)
50% stawki
50% nowej stawki
ulga ustawowa pozostaje
Badanie po wypadku / kolizji
94 zł
141 zł
dodatkowe sprawdzenie stanu technicznego
Sprawdzenie instalacji gazowej (LPG/CNG)
63 zł
95 zł
doliczane do podstawowego badania
Co oznaczają nowe stawki?
- Podwyżka obejmie wszystkie grupy pojazdów, nie tylko auta osobowe.
- Największe różnice odczują właściciele ciężarówek, autobusów i flot firmowych.
- Dla samochodów osobowych i dostawczych stawka wzrośnie o 51 zł.
- System ma zostać uszczelniony, a w przyszłości opłaty będą automatycznie waloryzowane np. o inflację.
Dlaczego zmieniają się opłaty za badania techniczne?
REKLAMA
Problem braku waloryzacji stawek był od lat podnoszony przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz samych właścicieli stacji kontroli pojazdów. Minister Agnieszka Majewska, czy Rzecznik MŚP, wielokrotnie byli informowani, o tym, że obecne stawki nie odzwierciedlają rzeczywistych kosztów prowadzenia badań technicznych.
W odpowiedzi na te postulaty Ministerstwo Infrastruktury przygotowało nowelizację rozporządzenia, która zakłada podwyżkę opłaty za badanie techniczne samochodu osobowego z 98 zł do 149 zł.
Polska na tle Unii Europejskiej
Wysokość opłat w Polsce należy obecnie do najniższych w Europie. Dla porównania w wielu krajach UE koszt badania technicznego przekracza równowartość 200 zł, a w niektórych sięga nawet 300–400 zł.
Według ministra infrastruktury Stanisława Bukowca zmiana ma charakter urealnienia kosztów, a nie dodatkowego obciążenia dla kierowców.
Reforma systemu badań technicznych
Ministerstwo podkreśla, że proponowana nowelizacja rozporządzenia to rozwiązanie przejściowe. Równolegle trwają prace nad zmianą ustawy Prawo o ruchu drogowym, które wprowadzą kompleksową reformę systemu badań technicznych.
Planowane zmiany obejmują m.in.:
- uszczelnienie systemu badań technicznych i nadzoru nad stacjami kontroli,
- nowy system szkolenia diagnostów,
- cyfrową dokumentację badań,
- w przyszłości – automatyczną waloryzację stawek, powiązaną z obiektywnym wskaźnikiem ekonomicznym (np. inflacją).
Jak zmiany wpłyną na kierowców i przedsiębiorców?
Podwyżka będzie dotyczyć wszystkich właścicieli pojazdów, zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą z wykorzystaniem floty aut.
Z jednej strony oznacza to wyższe koszty dla posiadaczy pojazdów, z drugiej bardziej sprawiedliwy poziom opłat dla stacji kontroli pojazdów, które od lat borykają się z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności.
Rzecznik MŚP – rola w procesie zmian
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców od lat działa na rzecz wyrównania interesów w tym obszarze. Jako niezależny organ ochrony prawa, wspiera przedsiębiorców, monitoruje przepisy i interweniuje, gdy istnieją bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Jak podkreślono w komunikacie, prace nad reformą badań technicznych to efekt wieloletnich wystąpień i dialogu prowadzonego przez Rzecznika MŚP z administracją publiczną.
Podsumowanie
Po ponad 20 latach stawki za badania techniczne pojazdów w Polsce mają zostać dostosowane do obecnych realiów. Podwyżka z 98 zł do 149 zł jest pierwszym krokiem w kierunku głębszej reformy systemu, która obejmie także zmiany prawne, nowy nadzór nad stacjami i system szkolenia diagnostów.
Dla kierowców oznacza to wyższe koszty corocznego badania, ale dla rynku stacji kontroli, szansę na stabilne funkcjonowanie i lepszą jakość usług.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA