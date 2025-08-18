Nowe opłaty za badania techniczne pojazdów – sprawdź ile teraz zapłacisz

Od wrzesnia 2025 roku kierowcy w Polsce zapłacą więcej za obowiązkowe badania techniczne pojazdów. Stawka za samochód osobowy wzrośnie z 98 zł do 149 zł. To pierwsza podwyżka od ponad 20 lat. Wyjaśniamy, dlaczego wprowadzono zmianę i jakie reformy planuje jeszcze Ministerstwo Infrastruktury.

Nowe stawki opłat za badania techniczne pojazdów – zmiany po 20 latach

Od ponad dwóch dekad kierowcy w Polsce płacili za badanie techniczne samochodu osobowego niezmienną stawkę – 98 zł. Była to jedna z najniższych opłat w całej Unii Europejskiej. W momencie jej wprowadzenia kwota ta była jeszcze w miarę dopasowana do średnich zarobków w kraju i odpowiadała ówczesnym realiom gospodarki.

Dziś jednak, po latach wzrostu kosztów życia, inflacji i podwyżek cen usług, 98 zł stało się zupełnie nieadekwatne – to kwota, która nie pokrywa już faktycznych wydatków ponoszonych przez stacje kontroli pojazdów. Dlatego Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło projekt zmian, mający dostosować opłaty do obecnych warunków rynkowych.

Badania techniczne pojazdów – stare i nowe stawki

Rodzaj pojazdu Dotychczasowa opłata (zł) Proponowana opłata (zł) Uwagi Samochód osobowy 98 zł 149 zł najczęstsze badanie w Polsce Motocykl / motorower 62 zł 93 zł obejmuje jednoślady Samochód ciężarowy do 3,5 t 98 zł 149 zł jak w przypadku osobowych Samochód ciężarowy powyżej 3,5 t 153 zł 233 zł obejmuje pojazdy dostawcze i cięższe Autobus 199 zł 299 zł badanie zależne od liczby miejsc Ciągnik rolniczy 63 zł 95 zł dotyczy pojazdów rolniczych Przyczepa lekka (do 750 kg) 41 zł 62 zł - Przyczepa ciężka (powyżej 750 kg) 153 zł 233 zł - Pojazd uprzywilejowany (np. karetka, straż) 50% stawki 50% nowej stawki ulga ustawowa pozostaje Badanie po wypadku / kolizji 94 zł 141 zł dodatkowe sprawdzenie stanu technicznego Sprawdzenie instalacji gazowej (LPG/CNG) 63 zł 95 zł doliczane do podstawowego badania

Co oznaczają nowe stawki?

Podwyżka obejmie wszystkie grupy pojazdów , nie tylko auta osobowe.

, nie tylko auta osobowe. Największe różnice odczują właściciele ciężarówek, autobusów i flot firmowych.

Dla samochodów osobowych i dostawczych stawka wzrośnie o 51 zł .

. System ma zostać uszczelniony, a w przyszłości opłaty będą automatycznie waloryzowane np. o inflację.

Dlaczego zmieniają się opłaty za badania techniczne?

Problem braku waloryzacji stawek był od lat podnoszony przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz samych właścicieli stacji kontroli pojazdów. Minister Agnieszka Majewska, czy Rzecznik MŚP, wielokrotnie byli informowani, o tym, że obecne stawki nie odzwierciedlają rzeczywistych kosztów prowadzenia badań technicznych.

W odpowiedzi na te postulaty Ministerstwo Infrastruktury przygotowało nowelizację rozporządzenia, która zakłada podwyżkę opłaty za badanie techniczne samochodu osobowego z 98 zł do 149 zł.

Polska na tle Unii Europejskiej

Wysokość opłat w Polsce należy obecnie do najniższych w Europie. Dla porównania w wielu krajach UE koszt badania technicznego przekracza równowartość 200 zł, a w niektórych sięga nawet 300–400 zł.

Według ministra infrastruktury Stanisława Bukowca zmiana ma charakter urealnienia kosztów, a nie dodatkowego obciążenia dla kierowców.

Reforma systemu badań technicznych

Ministerstwo podkreśla, że proponowana nowelizacja rozporządzenia to rozwiązanie przejściowe. Równolegle trwają prace nad zmianą ustawy Prawo o ruchu drogowym, które wprowadzą kompleksową reformę systemu badań technicznych.

Planowane zmiany obejmują m.in.:

uszczelnienie systemu badań technicznych i nadzoru nad stacjami kontroli,

nowy system szkolenia diagnostów,

cyfrową dokumentację badań,

w przyszłości – automatyczną waloryzację stawek, powiązaną z obiektywnym wskaźnikiem ekonomicznym (np. inflacją).

Jak zmiany wpłyną na kierowców i przedsiębiorców?

Podwyżka będzie dotyczyć wszystkich właścicieli pojazdów, zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą z wykorzystaniem floty aut.

Z jednej strony oznacza to wyższe koszty dla posiadaczy pojazdów, z drugiej bardziej sprawiedliwy poziom opłat dla stacji kontroli pojazdów, które od lat borykają się z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności.

Rzecznik MŚP – rola w procesie zmian

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców od lat działa na rzecz wyrównania interesów w tym obszarze. Jako niezależny organ ochrony prawa, wspiera przedsiębiorców, monitoruje przepisy i interweniuje, gdy istnieją bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Jak podkreślono w komunikacie, prace nad reformą badań technicznych to efekt wieloletnich wystąpień i dialogu prowadzonego przez Rzecznika MŚP z administracją publiczną.

Podsumowanie

Po ponad 20 latach stawki za badania techniczne pojazdów w Polsce mają zostać dostosowane do obecnych realiów. Podwyżka z 98 zł do 149 zł jest pierwszym krokiem w kierunku głębszej reformy systemu, która obejmie także zmiany prawne, nowy nadzór nad stacjami i system szkolenia diagnostów.

Dla kierowców oznacza to wyższe koszty corocznego badania, ale dla rynku stacji kontroli, szansę na stabilne funkcjonowanie i lepszą jakość usług.