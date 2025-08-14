Badanie techniczne auta może kosztować nawet 600 zł. Nowe przepisy od września 2025

Nowe przepisy o badaniach technicznych od września 2025. Wyższe opłaty, zdjęcia pojazdu i surowsze kryteria
REKLAMA
REKLAMA
Od września 2025 roku kierowców czeka rewolucja w przeglądach technicznych. Stawki wzrosną, pojawi się obowiązkowa dokumentacja fotograficzna, a kryteria oceny stanu pojazdu będą surowsze niż dotąd. Sprawdź, jak przygotować auto, aby uniknąć mandatu i dodatkowych kosztów oraz co dokładnie zmieni się w procedurze badania.
- Badanie techniczne – nowe stawki od września 2025
- Jak teraz będzie wyglądało badanie? 5 najważniejszych zmian
- Kary za spóźnienie – nawet 600 zł
- Wpływ zmian na kierowców i SKP
- Dlaczego rząd podnosi opłaty?
- Jak przygotować się do przeglądu po zmianach?
- FAQ – najczęściej zadawane pytania
- Podstawy prawne
Badanie techniczne – nowe stawki od września 2025
Podstawowa opłata za badanie techniczne obejmie wszystkie rodzaje pojazdów mechanicznych:
REKLAMA
Rodzaj pojazdu
Obecna opłata
Nowa opłata (od IX 2025)
Samochód osobowy
98 zł
149 zł
Auto z LPG/CNG
162 zł
243 zł
Motocykl
62 zł
94 zł
Ciężarówka do 16 t
153 zł
234 zł
Ciągnik siodłowy >16 t
176 zł
269 zł
Ministerstwo zapowiada, że w przyszłości stawki będą waloryzowane co roku, aby uniknąć ponownej stagnacji cen.
Jak teraz będzie wyglądało badanie? 5 najważniejszych zmian
Nowe przepisy wprowadzają nie tylko wyższe opłaty, ale też modyfikują samą procedurę badania technicznego. Celem jest zwiększenie rzetelności przeglądów, lepsza identyfikacja pojazdów i uszczelnienie systemu. Oto pięć najważniejszych zmian, które odczują kierowcy:
- Zdjęcia pojazdu – diagnosta ma wykonać pakiet zdjęć (m.in. przód, tył, boki oraz licznik), które trafią do dokumentacji. Ma to ograniczyć nadużycia i eliminować tzw. lewe pieczątki.
- Okno 30 dni wcześniej – przegląd wykonany maksymalnie 30 dni przed datą widniejącą w dowodzie rejestracyjnym nie skróci ważności kolejnego badania.
- Bardziej szczegółowa identyfikacja – zdjęcia będą podstawą identyfikacji pojazdu i potwierdzenia autentyczności przeglądu.
- Waloryzacja opłat – po latach zamrożenia stawek Ministerstwo Infrastruktury zapowiada mechanizm regularnej aktualizacji cen, tak aby odpowiadały kosztom prowadzenia SKP.
- Zaostrzenie kryteriów – ma być trudniej o pozytywny wynik badania. Planowane są dodatkowe wymogi dowodowe, w tym dokumentacja fotograficzna, oraz doprecyzowanie procedur. Diagnosta ma też zwracać większą uwagę na stan układu oczyszczania spalin, w tym filtra cząstek stałych (DPF). Brak filtra lub jego niesprawność mogą skutkować natychmiastowym wynikiem negatywnym i koniecznością ponownego badania po naprawie.
Kary za spóźnienie – nawet 600 zł
Wprowadzone zostaną dodatkowe opłaty dla spóźnialskich:
- do 30 dni po terminie: opłata wyższa o 100%,
- od 31 do 90 dni: +200%,
- powyżej 90 dni: +300%.
Dla auta osobowego nowa stawka 149 zł przy spóźnieniu ponad 90 dni oznacza koszt ok. 600 zł.
Część wpływów z kar ma zostać przeznaczona na poprawę infrastruktury bezpieczeństwa drogowego oraz wsparcie techniczne stacji diagnostycznych.
Wpływ zmian na kierowców i SKP
Według ekspertów zmiany uderzą w portfele kierowców, ale przyniosą też pozytywne efekty:
- poprawę jakości badań,
- większą transparentność dzięki dokumentacji fotograficznej,
- stabilność finansową stacji kontroli pojazdów.
Z kolei organizacje motoryzacyjne ostrzegają, że wyższe ceny mogą skłonić część właścicieli starszych aut do rezygnacji z badań, co obniży bezpieczeństwo na drogach.
Dlaczego rząd podnosi opłaty?
Resort wskazuje na "urealnienie" stawek po 21 latach zamrożenia, rosnące koszty prowadzenia SKP oraz potrzebę uszczelnienia systemu (foto-dokumentacja, lepsza ścieżka dowodowa). Cel: poprawa jakości badań oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Najważniejszym celem, jaki sobie postawiliśmy przy zmianie tego rozporządzenia, było zachowanie balansu między interesami przedsiębiorców, a interesami polskich kierowców. Dlatego podstawą przygotowanego przez nas projektu jest przeprowadzona analiza kosztów funkcjonowania stacji kontroli pojazdów, w szczególności kosztów wynagrodzenia diagnostów, nieruchomości, mediów i bieżącej eksploatacji urządzeń wraz z ich legalizacją, przeglądami i naprawami – powiedział wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec
Jak przygotować się do przeglądu po zmianach?
Nowe przepisy zmieniają nie tylko wysokość opłat za badanie techniczne, ale także samą procedurę jego przeprowadzania. W 2025 roku kierowcy będą musieli liczyć się z bardziej szczegółową kontrolą pojazdu, dokumentacją fotograficzną i dotkliwymi karami za spóźnienia. Dlatego warto odpowiednio przygotować się do wizyty w stacji kontroli pojazdów – najlepiej krok po kroku.
1. Sprawdź termin i zaplanuj wizytę
- Jeśli przegląd wypada w niewygodnym czasie (wyjazd/święta), zrób go do 30 dni wcześniej – ważność nie powinna się skrócić.
- Zapisz się z wyprzedzeniem (telefon/online), żeby uniknąć kolejek.
- Ustaw przypomnienie dzień wcześniej – spóźnienie to dziś realne koszty.
2. Przygotuj komplet dokumentów:
- Dowód rejestracyjny / pozwolenie czasowe.
- Potwierdzenia zmian: montaż LPG/CNG, hak holowniczy, modyfikacje świateł itp.
- Dla firm/pojazdów specjalnych: dokumenty tachografu, ewentualne zaświadczenia (jeśli dotyczą pojazdu).
3. Zrób szybki przegląd w domu przed wizytą u diagnosty. Sprawdź:
- Światła: mijania/drogowe, pozycyjne, stop, kierunki, przeciwmgłowe – wszystkie powinny świecić, a klosze być klarowne.
- Opony: brak spękań, jednolity rozmiar na osi, bieżnik min. 1,6 mm; ciśnienie zgodne z tabliczką.
- Szyby i lusterka: bez pęknięć w polu widzenia; wycieraczki + spryskiwacze działają.
- Numery VIN/tablice: czytelne, niezasłonięte.
- Płyny/wycieki: brak widocznych wycieków; stan oleju, płynu chłodniczego i hamulcowego OK.
- Kontrolki: po odpaleniu nie mogą świecić ostrzegawcze (np. „check engine”, ABS, poduszki).
- Czy w pojeździe znajduje się gaśnica (sprawna, z czytelną etykietą) i trójkąt.
4. Przygotuj auto pod nową dokumentację fotograficzną.
- Umyj tablice i okolice numeru VIN; zdejmij osłony zasłaniające licznik.
- Nie przyciemniaj dodatkowo szyb w sposób utrudniający identyfikację.
5. Sprawdź silnik i emisję
- Rozgrzej silnik przed wizytą (szczególnie diesla) – pomiar dymomierzem/emisji będzie stabilniejszy.
- Jeśli świeci się kontrolka "check engine" – najpierw przeprowadź diagnostykę OBD, a dopiero potem jedź na stację diagnostyczną.
- W dieslach upewnij się, że nie trwa regeneracja DPF.
6. Pojazdy z LPG/CNG – dodatkowe punkty do odhaczenia
- Przygotuj komplet dokumentów po montażu lub serwisie instalacji.
- Sprawdź datę homologacji/legitymacji zbiornika.
- Zrób porządek w komorze silnika, w wiązkach i mocowaniach. Filtry powinny być wymienione w terminie.
FAQ – najczęściej zadawane pytania
1. Kiedy wejdą w życie nowe opłaty i procedury?
Od września 2025 roku, zgodnie z nowelizacją przepisów o badaniach technicznych.
2. Czy podwyżka dotyczy wszystkich pojazdów?
Tak, wzrost stawek obejmie wszystkie kategorie, w tym motocykle, pojazdy ciężarowe i auta z instalacją LPG/CNG.
3. Co się stanie, jeśli spóźnię się z badaniem?
Zapłacisz od 100% do 300% więcej, w zależności od długości opóźnienia.
4. Po co dokumentacja fotograficzna?
Ma udokumentować stan i obecność pojazdu na badaniu oraz zapobiegać nadużyciom.
5. Czy stawki będą rosły co roku?
Tak, wprowadzono mechanizm corocznej waloryzacji na podstawie wskaźników ekonomicznych.
Podstawy prawne
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 2426, z późn. zm.) – określa obowiązek okresowych badań technicznych.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów (Dz.U. z 2012 r. poz. 996, z późn. zm.) – reguluje szczegółowe procedury i kryteria oceny.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA