Badanie techniczne auta może kosztować nawet 600 zł. Nowe przepisy od września 2025

Od września 2025 roku kierowców czeka rewolucja w przeglądach technicznych. Stawki wzrosną, pojawi się obowiązkowa dokumentacja fotograficzna, a kryteria oceny stanu pojazdu będą surowsze niż dotąd. Sprawdź, jak przygotować auto, aby uniknąć mandatu i dodatkowych kosztów oraz co dokładnie zmieni się w procedurze badania.

rozwiń >

Badanie techniczne – nowe stawki od września 2025

Podstawowa opłata za badanie techniczne obejmie wszystkie rodzaje pojazdów mechanicznych:

REKLAMA

Rodzaj pojazdu Obecna opłata Nowa opłata (od IX 2025) Samochód osobowy 98 zł 149 zł Auto z LPG/CNG 162 zł 243 zł Motocykl 62 zł 94 zł Ciężarówka do 16 t 153 zł 234 zł Ciągnik siodłowy >16 t 176 zł 269 zł

Ministerstwo zapowiada, że w przyszłości stawki będą waloryzowane co roku, aby uniknąć ponownej stagnacji cen.

Jak teraz będzie wyglądało badanie? 5 najważniejszych zmian

Nowe przepisy wprowadzają nie tylko wyższe opłaty, ale też modyfikują samą procedurę badania technicznego. Celem jest zwiększenie rzetelności przeglądów, lepsza identyfikacja pojazdów i uszczelnienie systemu. Oto pięć najważniejszych zmian, które odczują kierowcy:

Zdjęcia pojazdu – diagnosta ma wykonać pakiet zdjęć (m.in. przód, tył, boki oraz licznik), które trafią do dokumentacji. Ma to ograniczyć nadużycia i eliminować tzw. lewe pieczątki. Okno 30 dni wcześniej – przegląd wykonany maksymalnie 30 dni przed datą widniejącą w dowodzie rejestracyjnym nie skróci ważności kolejnego badania. Bardziej szczegółowa identyfikacja – zdjęcia będą podstawą identyfikacji pojazdu i potwierdzenia autentyczności przeglądu. Waloryzacja opłat – po latach zamrożenia stawek Ministerstwo Infrastruktury zapowiada mechanizm regularnej aktualizacji cen, tak aby odpowiadały kosztom prowadzenia SKP. Zaostrzenie kryteriów – ma być trudniej o pozytywny wynik badania. Planowane są dodatkowe wymogi dowodowe, w tym dokumentacja fotograficzna, oraz doprecyzowanie procedur. Diagnosta ma też zwracać większą uwagę na stan układu oczyszczania spalin, w tym filtra cząstek stałych (DPF). Brak filtra lub jego niesprawność mogą skutkować natychmiastowym wynikiem negatywnym i koniecznością ponownego badania po naprawie.

Kary za spóźnienie – nawet 600 zł

Wprowadzone zostaną dodatkowe opłaty dla spóźnialskich:

do 30 dni po terminie: opłata wyższa o 100%,

od 31 do 90 dni: +200%,

powyżej 90 dni: +300%.

Przykład Dla auta osobowego nowa stawka 149 zł przy spóźnieniu ponad 90 dni oznacza koszt ok. 600 zł.

Część wpływów z kar ma zostać przeznaczona na poprawę infrastruktury bezpieczeństwa drogowego oraz wsparcie techniczne stacji diagnostycznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wpływ zmian na kierowców i SKP

Według ekspertów zmiany uderzą w portfele kierowców, ale przyniosą też pozytywne efekty:

poprawę jakości badań,

większą transparentność dzięki dokumentacji fotograficznej,

stabilność finansową stacji kontroli pojazdów.

Z kolei organizacje motoryzacyjne ostrzegają, że wyższe ceny mogą skłonić część właścicieli starszych aut do rezygnacji z badań, co obniży bezpieczeństwo na drogach.

Dlaczego rząd podnosi opłaty?

Resort wskazuje na "urealnienie" stawek po 21 latach zamrożenia, rosnące koszty prowadzenia SKP oraz potrzebę uszczelnienia systemu (foto-dokumentacja, lepsza ścieżka dowodowa). Cel: poprawa jakości badań oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Najważniejszym celem, jaki sobie postawiliśmy przy zmianie tego rozporządzenia, było zachowanie balansu między interesami przedsiębiorców, a interesami polskich kierowców. Dlatego podstawą przygotowanego przez nas projektu jest przeprowadzona analiza kosztów funkcjonowania stacji kontroli pojazdów, w szczególności kosztów wynagrodzenia diagnostów, nieruchomości, mediów i bieżącej eksploatacji urządzeń wraz z ich legalizacją, przeglądami i naprawami – powiedział wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec

Jak przygotować się do przeglądu po zmianach?

Nowe przepisy zmieniają nie tylko wysokość opłat za badanie techniczne, ale także samą procedurę jego przeprowadzania. W 2025 roku kierowcy będą musieli liczyć się z bardziej szczegółową kontrolą pojazdu, dokumentacją fotograficzną i dotkliwymi karami za spóźnienia. Dlatego warto odpowiednio przygotować się do wizyty w stacji kontroli pojazdów – najlepiej krok po kroku.

1. Sprawdź termin i zaplanuj wizytę

Jeśli przegląd wypada w niewygodnym czasie (wyjazd/święta), zrób go do 30 dni wcześniej – ważność nie powinna się skrócić.

– ważność nie powinna się skrócić. Zapisz się z wyprzedzeniem (telefon/online), żeby uniknąć kolejek.

Ustaw przypomnienie dzień wcześniej – spóźnienie to dziś realne koszty.

2. Przygotuj komplet dokumentów:

Dowód rejestracyjny / pozwolenie czasowe .

. Potwierdzenia zmian : montaż LPG/CNG, hak holowniczy, modyfikacje świateł itp.

: montaż LPG/CNG, hak holowniczy, modyfikacje świateł itp. Dla firm/pojazdów specjalnych: dokumenty tachografu, ewentualne zaświadczenia (jeśli dotyczą pojazdu).

3. Zrób szybki przegląd w domu przed wizytą u diagnosty. Sprawdź:

Światła : mijania/drogowe, pozycyjne, stop, kierunki, przeciwmgłowe – wszystkie powinny świecić, a klosze być klarowne.

: mijania/drogowe, pozycyjne, stop, kierunki, przeciwmgłowe – wszystkie powinny świecić, a klosze być klarowne. Opony : brak spękań, jednolity rozmiar na osi, bieżnik min. 1,6 mm ; ciśnienie zgodne z tabliczką.

: brak spękań, jednolity rozmiar na osi, ; ciśnienie zgodne z tabliczką. Szyby i lusterka : bez pęknięć w polu widzenia; wycieraczki + spryskiwacze działają.

: bez pęknięć w polu widzenia; wycieraczki + spryskiwacze działają. Numery VIN/tablice : czytelne, niezasłonięte.

: czytelne, niezasłonięte. Płyny/wycieki : brak widocznych wycieków; stan oleju, płynu chłodniczego i hamulcowego OK.

: brak widocznych wycieków; stan oleju, płynu chłodniczego i hamulcowego OK. Kontrolki : po odpaleniu nie mogą świecić ostrzegawcze (np. „check engine”, ABS, poduszki).

: po odpaleniu nie mogą świecić ostrzegawcze (np. „check engine”, ABS, poduszki). Czy w pojeździe znajduje się gaśnica (sprawna, z czytelną etykietą) i trójkąt.

4. Przygotuj auto pod nową dokumentację fotograficzną.

Umyj tablice i okolice numeru VIN; zdejmij osłony zasłaniające licznik.

Nie przyciemniaj dodatkowo szyb w sposób utrudniający identyfikację.

5. Sprawdź silnik i emisję

Rozgrzej silnik przed wizytą (szczególnie diesla) – pomiar dymomierzem/emisji będzie stabilniejszy.

Jeśli świeci się kontrolka "check engine" – najpierw przeprowadź diagnostykę OBD, a dopiero potem jedź na stację diagnostyczną.

W dieslach upewnij się, że nie trwa regeneracja DPF.

6. Pojazdy z LPG/CNG – dodatkowe punkty do odhaczenia

Przygotuj komplet dokumentów po montażu lub serwisie instalacji.

Sprawdź datę homologacji/legitymacji zbiornika.

Zrób porządek w komorze silnika, w wiązkach i mocowaniach. Filtry powinny być wymienione w terminie.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Kiedy wejdą w życie nowe opłaty i procedury?

Od września 2025 roku, zgodnie z nowelizacją przepisów o badaniach technicznych.

2. Czy podwyżka dotyczy wszystkich pojazdów?

Tak, wzrost stawek obejmie wszystkie kategorie, w tym motocykle, pojazdy ciężarowe i auta z instalacją LPG/CNG.

3. Co się stanie, jeśli spóźnię się z badaniem?

Zapłacisz od 100% do 300% więcej, w zależności od długości opóźnienia.

4. Po co dokumentacja fotograficzna?

Ma udokumentować stan i obecność pojazdu na badaniu oraz zapobiegać nadużyciom.

5. Czy stawki będą rosły co roku?

Tak, wprowadzono mechanizm corocznej waloryzacji na podstawie wskaźników ekonomicznych.

Podstawy prawne