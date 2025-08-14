REKLAMA

Nowe przepisy o badaniach technicznych od września 2025. Wyższe opłaty, zdjęcia pojazdu i surowsze kryteria

Nowe przepisy o badaniach technicznych od września 2025. Wyższe opłaty, zdjęcia pojazdu i surowsze kryteria

14 sierpnia 2025, 10:14
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Nowe przepisy o badaniach technicznych od września 2025. Wyższe opłaty, zdjęcia pojazdu i surowsze kryteria
Badanie techniczne auta może kosztować nawet 600 zł. Nowe przepisy od września 2025
Od września 2025 roku kierowców czeka rewolucja w przeglądach technicznych. Stawki wzrosną, pojawi się obowiązkowa dokumentacja fotograficzna, a kryteria oceny stanu pojazdu będą surowsze niż dotąd. Sprawdź, jak przygotować auto, aby uniknąć mandatu i dodatkowych kosztów oraz co dokładnie zmieni się w procedurze badania.

rozwiń >

Badanie techniczne – nowe stawki od września 2025

Podstawowa opłata za badanie techniczne obejmie wszystkie rodzaje pojazdów mechanicznych:

Rodzaj pojazdu

Obecna opłata

Nowa opłata (od IX 2025)

Samochód osobowy

98 zł

149 zł

Auto z LPG/CNG

162 zł

243 zł

Motocykl

62 zł

94 zł

Ciężarówka do 16 t

153 zł

234 zł

Ciągnik siodłowy >16 t

176 zł

269 zł

Ministerstwo zapowiada, że w przyszłości stawki będą waloryzowane co roku, aby uniknąć ponownej stagnacji cen.

Jak teraz będzie wyglądało badanie? 5 najważniejszych zmian

Nowe przepisy wprowadzają nie tylko wyższe opłaty, ale też modyfikują samą procedurę badania technicznego. Celem jest zwiększenie rzetelności przeglądów, lepsza identyfikacja pojazdów i uszczelnienie systemu. Oto pięć najważniejszych zmian, które odczują kierowcy:

  1. Zdjęcia pojazdu – diagnosta ma wykonać pakiet zdjęć (m.in. przód, tył, boki oraz licznik), które trafią do dokumentacji. Ma to ograniczyć nadużycia i eliminować tzw. lewe pieczątki.
  2. Okno 30 dni wcześniej – przegląd wykonany maksymalnie 30 dni przed datą widniejącą w dowodzie rejestracyjnym nie skróci ważności kolejnego badania.
  3. Bardziej szczegółowa identyfikacja – zdjęcia będą podstawą identyfikacji pojazdu i potwierdzenia autentyczności przeglądu.
  4. Waloryzacja opłat – po latach zamrożenia stawek Ministerstwo Infrastruktury zapowiada mechanizm regularnej aktualizacji cen, tak aby odpowiadały kosztom prowadzenia SKP.
  5. Zaostrzenie kryteriów – ma być trudniej o pozytywny wynik badania. Planowane są dodatkowe wymogi dowodowe, w tym dokumentacja fotograficzna, oraz doprecyzowanie procedur. Diagnosta ma też zwracać większą uwagę na stan układu oczyszczania spalin, w tym filtra cząstek stałych (DPF). Brak filtra lub jego niesprawność mogą skutkować natychmiastowym wynikiem negatywnym i koniecznością ponownego badania po naprawie.

Kary za spóźnienie – nawet 600 zł

Wprowadzone zostaną dodatkowe opłaty dla spóźnialskich:

  • do 30 dni po terminie: opłata wyższa o 100%,
  • od 31 do 90 dni: +200%,
  • powyżej 90 dni: +300%.
Przykład

Dla auta osobowego nowa stawka 149 zł przy spóźnieniu ponad 90 dni oznacza koszt ok. 600 zł.

Część wpływów z kar ma zostać przeznaczona na poprawę infrastruktury bezpieczeństwa drogowego oraz wsparcie techniczne stacji diagnostycznych.

Wpływ zmian na kierowców i SKP

Według ekspertów zmiany uderzą w portfele kierowców, ale przyniosą też pozytywne efekty:

  • poprawę jakości badań,
  • większą transparentność dzięki dokumentacji fotograficznej,
  • stabilność finansową stacji kontroli pojazdów.

Z kolei organizacje motoryzacyjne ostrzegają, że wyższe ceny mogą skłonić część właścicieli starszych aut do rezygnacji z badań, co obniży bezpieczeństwo na drogach.

Dlaczego rząd podnosi opłaty?

Resort wskazuje na "urealnienie" stawek po 21 latach zamrożenia, rosnące koszty prowadzenia SKP oraz potrzebę uszczelnienia systemu (foto-dokumentacja, lepsza ścieżka dowodowa). Cel: poprawa jakości badań oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Najważniejszym celem, jaki sobie postawiliśmy przy zmianie tego rozporządzenia, było zachowanie balansu między interesami przedsiębiorców, a interesami polskich kierowców. Dlatego podstawą przygotowanego przez nas projektu jest przeprowadzona analiza kosztów funkcjonowania stacji kontroli pojazdów, w szczególności kosztów wynagrodzenia diagnostów, nieruchomości, mediów i bieżącej eksploatacji urządzeń wraz z ich legalizacją, przeglądami i naprawami  – powiedział wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec

Jak przygotować się do przeglądu po zmianach?

Nowe przepisy zmieniają nie tylko wysokość opłat za badanie techniczne, ale także samą procedurę jego przeprowadzania. W 2025 roku kierowcy będą musieli liczyć się z bardziej szczegółową kontrolą pojazdu, dokumentacją fotograficzną i dotkliwymi karami za spóźnienia. Dlatego warto odpowiednio przygotować się do wizyty w stacji kontroli pojazdów – najlepiej krok po kroku.

1. Sprawdź termin i zaplanuj wizytę

  • Jeśli przegląd wypada w niewygodnym czasie (wyjazd/święta), zrób go do 30 dni wcześniej – ważność nie powinna się skrócić.
  • Zapisz się z wyprzedzeniem (telefon/online), żeby uniknąć kolejek.
  • Ustaw przypomnienie dzień wcześniej – spóźnienie to dziś realne koszty.

2. Przygotuj komplet dokumentów:

  • Dowód rejestracyjny / pozwolenie czasowe.
  • Potwierdzenia zmian: montaż LPG/CNG, hak holowniczy, modyfikacje świateł itp.
  • Dla firm/pojazdów specjalnych: dokumenty tachografu, ewentualne zaświadczenia (jeśli dotyczą pojazdu).

3. Zrób szybki przegląd w domu przed wizytą u diagnosty. Sprawdź:

  • Światła: mijania/drogowe, pozycyjne, stop, kierunki, przeciwmgłowe – wszystkie powinny świecić, a klosze być klarowne.
  • Opony: brak spękań, jednolity rozmiar na osi, bieżnik min. 1,6 mm; ciśnienie zgodne z tabliczką.
  • Szyby i lusterka: bez pęknięć w polu widzenia; wycieraczki + spryskiwacze działają.
  • Numery VIN/tablice: czytelne, niezasłonięte.
  • Płyny/wycieki: brak widocznych wycieków; stan oleju, płynu chłodniczego i hamulcowego OK.
  • Kontrolki: po odpaleniu nie mogą świecić ostrzegawcze (np. „check engine”, ABS, poduszki).
  • Czy w pojeździe znajduje się gaśnica (sprawna, z czytelną etykietą) i trójkąt.

4. Przygotuj auto pod nową dokumentację fotograficzną.

  • Umyj tablice i okolice numeru VIN; zdejmij osłony zasłaniające licznik.
  • Nie przyciemniaj dodatkowo szyb w sposób utrudniający identyfikację.

5. Sprawdź silnik i emisję

  • Rozgrzej silnik przed wizytą (szczególnie diesla) – pomiar dymomierzem/emisji będzie stabilniejszy.
  • Jeśli świeci się kontrolka "check engine" – najpierw przeprowadź diagnostykę OBD, a dopiero potem jedź na stację diagnostyczną.
  • W dieslach upewnij się, że nie trwa regeneracja DPF.

6. Pojazdy z LPG/CNG – dodatkowe punkty do odhaczenia

  • Przygotuj komplet dokumentów po montażu lub serwisie instalacji.
  • Sprawdź datę homologacji/legitymacji zbiornika.
  • Zrób porządek w komorze silnika, w wiązkach i mocowaniach. Filtry powinny być wymienione w terminie.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Kiedy wejdą w życie nowe opłaty i procedury?

Od września 2025 roku, zgodnie z nowelizacją przepisów o badaniach technicznych.

2. Czy podwyżka dotyczy wszystkich pojazdów?

Tak, wzrost stawek obejmie wszystkie kategorie, w tym motocykle, pojazdy ciężarowe i auta z instalacją LPG/CNG.

3. Co się stanie, jeśli spóźnię się z badaniem?

Zapłacisz od 100% do 300% więcej, w zależności od długości opóźnienia.

4. Po co dokumentacja fotograficzna?

Ma udokumentować stan i obecność pojazdu na badaniu oraz zapobiegać nadużyciom.

5. Czy stawki będą rosły co roku?

Tak, wprowadzono mechanizm corocznej waloryzacji na podstawie wskaźników ekonomicznych.

Podstawy prawne

