Zostawisz auto w złym miejscu? Zapłacisz krocie – od 2026 wchodzą nowe stawki

Kilka tysięcy złotych za chwilę nieuwagi, kolejne setki za każdy dzień zwłoki? Takie przepisy od 2026 roku szykują dla kierowców urzędnicy. Od 1 stycznia zmienią się stawki za odholowanie pojazdów i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych. Nowe kwoty mogą zaboleć i to nie tylko właścicieli samochodów osobowych. Sprawdź, w jakich sytuacjach możesz stracić auto z oczu i zapłacić fortunę.

Dlaczego zmieniono opłaty?

Podwyżki mają odzwierciedlać rosnące koszty usuwania pojazdów z dróg i utrzymania parkingów strzeżonych.

Wzrost stawek jest konieczny, aby pokryć realne koszty ponoszone przez samorządy i zapewnić utrzymanie infrastruktury – wyjaśnia Ministerstwo Infrastruktury.

Resort podkreśla, że maksymalne stawki są ustalane na podstawie analizy kosztów ponoszonych przez samorządy oraz inflacji. Nowe opłaty będą obowiązywać w całym kraju, ale poszczególne powiaty mogą wprowadzić niższe kwoty.

Nowe stawki maksymalne – pełne zestawienie

Obwieszczenie określa dwie stawki dla każdego typu pojazdu: koszt odholowania i opłatę za każdą rozpoczętą dobę przechowywania na parkingu strzeżonym. Poniżej znajdują się najważniejsze kategorie pojazdów i stawki obowiązujące od 1 stycznia 2026 r.:

Kategoria pojazdu Opłata za odholowanie Opłata za dobę przechowywania Rower, motorower, hulajnoga elektryczna, urządzenie transportu osobistego 179 zł 35 zł Motocykl 348 zł 48 zł Samochód osobowy / lekkie auto dostawcze (do 3,5 t) 749 zł 65 zł Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) 3,5–7,5 t 936 zł 86 zł Pojazd o dmc 7,5–16 t 1 321 zł 122 zł Pojazd o dmc powyżej 16 t 1 946 zł 215 zł Pojazd przewożący materiały niebezpieczne (ADR) 2 367 zł 312 zł

Jak widać, nawet użytkownicy rowerów i hulajnóg elektrycznych muszą liczyć się z kosztami, jeśli ich sprzęt zostanie usunięty z drogi na polecenie służb. Najwyższe stawki dotyczą pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, co ma związek z dodatkowymi wymogami bezpieczeństwa.

Jak te stawki wypadają na tle wcześniejszych lat?

Wzrosty są widoczne w każdej kategorii i wynoszą od 3% do 6%.

W 2025 r. maksymalna opłata za odholowanie samochodu osobowego (do 3,5 t) wynosi 716 zł, a doba postoju 62 zł. W 2026 r. będzie to już odpowiednio 749 zł (+33 zł) i 65 zł (+3 zł).

Dla motocykli w 2025 r. stawki wynoszą obecnie 333 zł za odholowanie i 45 zł za dobę. Od 2026 r. wzrosną do 348 zł (+15 zł) i 48 zł (+3 zł).

W przypadku pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 16 t, w 2025 r. opłata za odholowanie to 1862 zł, a za dobę przechowywania 298 zł. W 2026 r. kierowcy zapłacą 1946 zł (+84 zł) i 312 zł (+14 zł).

Podwyżki widać w każdej kategorii, od rowerów i hulajnóg, przez auta osobowe, aż po pojazdy ADR.

Kiedy mogą odholować pojazd?

Przepisy są bezlitosne, nawet pozornie drobne przewinienie może skończyć się mandatem i odholowaniem auta. Zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, policja lub straż miejska ma obowiązek usunąć pojazd na koszt właściciela lub kierującego w przypadku m.in.:

Parkowanie w miejscu zabronionym, które utrudnia ruch lub stwarza zagrożenie bezpieczeństwa. Brak okazania dokumentu potwierdzającego ważne ubezpieczenie OC – dotyczy pojazdów zarejestrowanych poza UE/EFTA. Przekroczenie dopuszczalnych wymiarów, masy całkowitej lub nacisku osi pojazdu, jeśli nie można skierować go na drogę do tego przeznaczoną. Nieuprawnione parkowanie na miejscu dla osób z niepełnosprawnością – brak wymaganej karty parkingowej. Postój w miejscu oznaczonym znakiem nakazującym usunięcie pojazdu na koszt właściciela (np. znak B-36 z tabliczką T-24). Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka odurzającego. Brak wymaganego uprawnienia do kierowania pojazdem – jeśli inna osoba w pojeździe nie może kontynuować jazdy. Zły stan techniczny pojazdu – gdy zagraża on bezpieczeństwu ruchu, drogi lub środowiska.

Dodatkowe przypadki

Oprócz powyższych odholowanie może nastąpić również wtedy, gdy pojazd:

przewozi ładunek nienormatywny (ponadgabarytowy) bez wymaganego zezwolenia, pilotażu, oznakowania lub wyposażenia,

został porzucony, nie ma tablic rejestracyjnych lub jest w stanie wskazującym na brak możliwości dalszej eksploatacji (art. 50a).

W każdym takim przypadku koszt holowania i przechowywania obciąża właściciela pojazdu. Dlatego warto przestrzegać przepisów, by uniknąć dodatkowych wydatków.

4 sposoby, by uniknąć odholowania i rachunku na kilka tysięcy złotych

Odholowanie pojazdu to nie tylko stres, ale i spory wydatek. Szczególnie po podwyżkach, które wejdą w życie od 1 stycznia 2026 roku. W wielu przypadkach można jednak tego uniknąć, stosując się do kilku prostych zasad.

Zwracaj uwagę na znaki i oznaczenia – nawet krótkie zatrzymanie w miejscu zabronionym może skończyć się odholowaniem. Dbaj o stan techniczny pojazdu – auto niesprawne lub bez aktualnego ubezpieczenia OC może zostać usunięte z drogi. Odbieraj pojazd jak najszybciej – jeśli doszło do odholowania, im szybciej auto wróci do właściciela, tym niższe będą koszty przechowywania. Sprawdzaj lokalne stawki – ministerialne opłaty to wartości maksymalne, a powiaty mogą ustalić niższe kwoty; warto znać lokalne przepisy.

FAQ – najczęstsze pytania o odholowanie pojazdu od 2026 roku

1. Od kiedy obowiązują nowe stawki za odholowanie?

Nowe maksymalne stawki wchodzą w życie 1 stycznia 2026 r. i będą obowiązywać na terenie całego kraju.

2. Czy powiat może ustalić niższe opłaty niż ministerialne?

Tak. Stawki podane w obwieszczeniu Ministra Finansów i Ministra Infrastruktury to kwoty maksymalne. Rady powiatów mają prawo wprowadzić niższe opłaty na swoim terenie.

3. Czy rower lub hulajnoga też może zostać odholowana?

Tak. Przepisy obejmują wszystkie pojazdy, także rowery, motorowery, hulajnogi elektryczne i urządzenia transportu osobistego.

4. Kiedy mogę odebrać odholowany pojazd?

Pojazd można odebrać po uiszczeniu opłat i przedstawieniu dokumentów potwierdzających prawo własności lub prawo do dysponowania pojazdem.

5. Czy koszty odholowania są takie same w każdym województwie?

Maksymalne stawki są jednakowe w całej Polsce, ale powiaty mogą ustalić niższe kwoty.

