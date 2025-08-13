REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Odholowanie pojazdu w 2026 roku. Nowe stawki i zasady, które mogą słono kosztować

Odholowanie pojazdu w 2026 roku. Nowe stawki i zasady, które mogą słono kosztować

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 sierpnia 2025, 09:33
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Zostawisz auto w złym miejscu? Zapłacisz krocie – od 2026 wchodzą nowe stawki
Chwila nieuwagi i rachunek na kilka tysięcy. Nowe kary dla kierowców od stycznia
DGP

REKLAMA

REKLAMA

Kilka tysięcy złotych za chwilę nieuwagi, kolejne setki za każdy dzień zwłoki? Takie przepisy od 2026 roku szykują dla kierowców urzędnicy. Od 1 stycznia zmienią się stawki za odholowanie pojazdów i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych. Nowe kwoty mogą zaboleć i to nie tylko właścicieli samochodów osobowych. Sprawdź, w jakich sytuacjach możesz stracić auto z oczu i zapłacić fortunę.

rozwiń >

Dlaczego zmieniono opłaty?

Podwyżki mają odzwierciedlać rosnące koszty usuwania pojazdów z dróg i utrzymania parkingów strzeżonych.

REKLAMA

Wzrost stawek jest konieczny, aby pokryć realne koszty ponoszone przez samorządy i zapewnić utrzymanie infrastruktury – wyjaśnia Ministerstwo Infrastruktury.

Resort podkreśla, że maksymalne stawki są ustalane na podstawie analizy kosztów ponoszonych przez samorządy oraz inflacji. Nowe opłaty będą obowiązywać w całym kraju, ale poszczególne powiaty mogą wprowadzić niższe kwoty.

Nowe stawki maksymalne – pełne zestawienie

Obwieszczenie określa dwie stawki dla każdego typu pojazdu: koszt odholowania i opłatę za każdą rozpoczętą dobę przechowywania na parkingu strzeżonym. Poniżej znajdują się najważniejsze kategorie pojazdów i stawki obowiązujące od 1 stycznia 2026 r.:

Kategoria pojazdu

Opłata za odholowanie

Opłata za dobę przechowywania

Rower, motorower, hulajnoga elektryczna, urządzenie transportu osobistego

179 zł

35 zł

Motocykl

348 zł

48 zł

Samochód osobowy / lekkie auto dostawcze (do 3,5 t)

749 zł

65 zł

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) 3,5–7,5 t

936 zł

86 zł

Pojazd o dmc 7,5–16 t

1 321 zł

122 zł

Pojazd o dmc powyżej 16 t

1 946 zł

215 zł

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne (ADR)

2 367 zł

312 zł

Jak widać, nawet użytkownicy rowerów i hulajnóg elektrycznych muszą liczyć się z kosztami, jeśli ich sprzęt zostanie usunięty z drogi na polecenie służb. Najwyższe stawki dotyczą pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, co ma związek z dodatkowymi wymogami bezpieczeństwa.

Jak te stawki wypadają na tle wcześniejszych lat?

Wzrosty są widoczne w każdej kategorii i wynoszą od 3% do 6%.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W 2025 r. maksymalna opłata za odholowanie samochodu osobowego (do 3,5 t) wynosi 716 zł, a doba postoju 62 zł. W 2026 r. będzie to już odpowiednio 749 zł (+33 zł) i 65 zł (+3 zł).

Dla motocykli w 2025 r. stawki wynoszą obecnie 333 zł za odholowanie i 45 zł za dobę. Od 2026 r. wzrosną do 348 zł (+15 zł) i 48 zł (+3 zł).

W przypadku pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 16 t, w 2025 r. opłata za odholowanie to 1862 zł, a za dobę przechowywania 298 zł. W 2026 r. kierowcy zapłacą 1946 zł (+84 zł) i 312 zł (+14 zł).

Podwyżki widać w każdej kategorii, od rowerów i hulajnóg, przez auta osobowe, aż po pojazdy ADR.

Kiedy mogą odholować pojazd?

Przepisy są bezlitosne, nawet pozornie drobne przewinienie może skończyć się mandatem i odholowaniem auta. Zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, policja lub straż miejska ma obowiązek usunąć pojazd na koszt właściciela lub kierującego w przypadku m.in.:

  1. Parkowanie w miejscu zabronionym, które utrudnia ruch lub stwarza zagrożenie bezpieczeństwa.
  2. Brak okazania dokumentu potwierdzającego ważne ubezpieczenie OC – dotyczy pojazdów zarejestrowanych poza UE/EFTA.
  3. Przekroczenie dopuszczalnych wymiarów, masy całkowitej lub nacisku osi pojazdu, jeśli nie można skierować go na drogę do tego przeznaczoną.
  4. Nieuprawnione parkowanie na miejscu dla osób z niepełnosprawnością – brak wymaganej karty parkingowej.
  5. Postój w miejscu oznaczonym znakiem nakazującym usunięcie pojazdu na koszt właściciela (np. znak B-36 z tabliczką T-24).
  6. Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka odurzającego.
  7. Brak wymaganego uprawnienia do kierowania pojazdem – jeśli inna osoba w pojeździe nie może kontynuować jazdy.
  8. Zły stan techniczny pojazdu – gdy zagraża on bezpieczeństwu ruchu, drogi lub środowiska.

Dodatkowe przypadki

Oprócz powyższych odholowanie może nastąpić również wtedy, gdy pojazd:

  • przewozi ładunek nienormatywny (ponadgabarytowy) bez wymaganego zezwolenia, pilotażu, oznakowania lub wyposażenia,
  • został porzucony, nie ma tablic rejestracyjnych lub jest w stanie wskazującym na brak możliwości dalszej eksploatacji (art. 50a).

W każdym takim przypadku koszt holowania i przechowywania obciąża właściciela pojazdu. Dlatego warto przestrzegać przepisów, by uniknąć dodatkowych wydatków.

4 sposoby, by uniknąć odholowania i rachunku na kilka tysięcy złotych

Odholowanie pojazdu to nie tylko stres, ale i spory wydatek. Szczególnie po podwyżkach, które wejdą w życie od 1 stycznia 2026 roku. W wielu przypadkach można jednak tego uniknąć, stosując się do kilku prostych zasad.

  1. Zwracaj uwagę na znaki i oznaczenia – nawet krótkie zatrzymanie w miejscu zabronionym może skończyć się odholowaniem.
  2. Dbaj o stan techniczny pojazdu – auto niesprawne lub bez aktualnego ubezpieczenia OC może zostać usunięte z drogi.
  3. Odbieraj pojazd jak najszybciej – jeśli doszło do odholowania, im szybciej auto wróci do właściciela, tym niższe będą koszty przechowywania.
  4. Sprawdzaj lokalne stawki – ministerialne opłaty to wartości maksymalne, a powiaty mogą ustalić niższe kwoty; warto znać lokalne przepisy.

FAQ – najczęstsze pytania o odholowanie pojazdu od 2026 roku

1. Od kiedy obowiązują nowe stawki za odholowanie?

Nowe maksymalne stawki wchodzą w życie 1 stycznia 2026 r. i będą obowiązywać na terenie całego kraju.

2. Czy powiat może ustalić niższe opłaty niż ministerialne?

Tak. Stawki podane w obwieszczeniu Ministra Finansów i Ministra Infrastruktury to kwoty maksymalne. Rady powiatów mają prawo wprowadzić niższe opłaty na swoim terenie.

3. Czy rower lub hulajnoga też może zostać odholowana?

Tak. Przepisy obejmują wszystkie pojazdy, także rowery, motorowery, hulajnogi elektryczne i urządzenia transportu osobistego.

4. Kiedy mogę odebrać odholowany pojazd?

Pojazd można odebrać po uiszczeniu opłat i przedstawieniu dokumentów potwierdzających prawo własności lub prawo do dysponowania pojazdem.

5. Czy koszty odholowania są takie same w każdym województwie?

Maksymalne stawki są jednakowe w całej Polsce, ale powiaty mogą ustalić niższe kwoty.

Podstawa prawna

Powiązane
Zapomniałeś o OC na urlopie? UFG nie zapomina – kara za brak OC do 9330 zł w 2025 roku
Zapomniałeś o OC na urlopie? UFG nie zapomina – kara za brak OC do 9330 zł w 2025 roku
Nowe przepisy dla młodych kierowców w 2025. Prawo jazdy od 17 lat, zielony listek i... OC za 4500 zł
Nowe przepisy dla młodych kierowców w 2025. Prawo jazdy od 17 lat, zielony listek i... OC za 4500 zł
Ci kierowcy zapłacą nawet 1600 zł za OC. Sprawdź, czy Ty też będziesz musiał
Ci kierowcy zapłacą nawet 1600 zł za OC. Sprawdź, czy Ty też będziesz musiał
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
EMFA już obowiązuje. Czego dotyczy Akt o wolności mediów?
13 sie 2025

EMFA czyli Akt o wolności mediów wszedł w życie 8 sierpnia 2025 roku. Zwiększa ochronę mediów, dziennikarzy i ich źródeł, zapewnia przejrzystość w zakresie własności mediów i przydziału reklamy państwowej, wzmacnia niezależność mediów publicznych.
Wyrok NSA daje ważny sygnał dla całego sektora opieki nad seniorami. Konieczne jest zezwolenie inaczej kara, nawet 30 000 zł
13 sie 2025

Sprawa dotyczyła spółki, która stworzyła "innowacyjny model świadczenia usług opiekuńczych dla seniorów". Firma, prowadząca już wcześniej dom opieki (za uprzednim uzyskaniem zezwolenia), tym razem uruchomiła kolejny obiekt, w którym rezydowało 25 osób w wieku 75-101 lat - bez owej decyzji wojewody. Seniorzy, będący tam najemcami mieszkań, mieli formalnie korzystać z opieki w "miejscu swojego zamieszkania", a nie w placówce. Co na to Wojewódzki i Naczelny Sąd Administracyjny?
Odholowanie pojazdu w 2026 roku. Nowe stawki i zasady, które mogą słono kosztować
13 sie 2025

Kilka tysięcy złotych za chwilę nieuwagi, kolejne setki za każdy dzień zwłoki? Takie przepisy od 2026 roku szykują dla kierowców urzędnicy. Od 1 stycznia zmienią się stawki za odholowanie pojazdów i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych. Nowe kwoty mogą zaboleć i to nie tylko właścicieli samochodów osobowych. Sprawdź, w jakich sytuacjach możesz stracić auto z oczu i zapłacić fortunę.
Ceny w sklepach wciąż są wyższe niż ogólny poziom inflacji. Najnowsze dane z rynku nie pozostawiają żadnych złudzeń
13 sie 2025

Analiza ponad 91 tys. cen detalicznych wykazała, że w lipcu codzienne zakupy zdrożały średnio o 5,7% rdr. To identyczny wynik jak w maju i minimalnie niższy niż w czerwcu. Poprzednio aż 3 kategorie z 17 analizowanych były na minusie. A ostatnio wróciła sytuacja z początku roku, gdy tylko jeden segment zaliczył spadek rdr. Warzywa potaniały o 1,7% rdr. Z kolei najbardziej podrożały art. tłuszczowe, bo o 14,2% rdr. W TOP5 drożyzny widać też używki ze średnim wzrostem rdr. na poziome 10,3%, owoce – 9,1%, środki higieny osobistej – 8,2%, a także chemię gospodarczą – 7,9%. Natomiast ceny samej żywności rok do roku poszły w górę o 4,9%.

REKLAMA

14. emerytura z KRUS w 2025 r. - ile (netto-brutto), dla kogo, kiedy wypłata?
12 sie 2025

We wrześniu 2025 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłaci 14 emeryturę; większość uprawnionych otrzyma ok. 1880 zł brutto - to kwota równa najniższej emeryturze - poinformowała KRUS w dniu 12 sierpnia 2025 r. Gdy comiesięczne świadczenie danego seniora przekracza 2900 zł brutto - będzie miał zmniejszoną czternastą emeryturę.
Booking.com wprowadzi zmiany wymuszone przez UOKiK. Więcej informacji i rekompensaty dla użytkowników. Jak złożyć reklamację?
12 sie 2025

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zobowiązał platformę Booking.com do właściwego informowania o tym, czy wynajmujący nocleg to przedsiębiorca, czy osoba prywatna - przekazał Urząd 12 sierpnia 2025 r. Spółka ma wprowadzić zmiany i przyznać rekompensaty użytkownikom, którzy złożą reklamację w związku z brakiem informacji.
Świadczenie wspierające 2025 – w tych miastach czeka się nawet 15 miesięcy. Gdzie najdłużej?
12 sie 2025

Złożyłeś wniosek o świadczenie wspierające? Lepiej uzbrój się w cierpliwość. W niektórych miastach na decyzję czeka się nawet rok, a czasem i dłużej. W Olsztynie rekordziści słyszą o terminach przekraczających 15 miesięcy. W woj. śląskim do końca 2024 r. rozpatrzono zaledwie 16,4% wniosków. Dla części osób ten czas okazał się zbyt długi… i nie doczekali pomocy, która miała dać im samodzielność.
Duże wsparcie na dzieci: uzupełniający nabór wniosków trwa do 5 września 2025 r.
12 sie 2025

Duże wsparcie na dzieci: uzupełniający nabór wniosków trwa do 5 września 2025 r. Chodzi o program Aktywny Maluch. Ten program to realna szansa na zwiększenie dostępności opieki nad najmłodszymi i wsparcie rodziców w powrocie na rynek pracy. Uzupełniający nabór stanowi kolejny krok w stronę nowoczesnej i przyjaznej polityki rodzinnej. Poniżej informacja kto i w jakim zakresie może aplikować w terminie do 5 września 2025 r.

REKLAMA

Cóż szkodzi… rozkręcić aferę KPO! Czy można mówić o wyłudzeniu pieniędzy?
12 sie 2025

Zaczęło się od mapy projektów z branży HoReCa, które dostały dofinansowanie z KPO. Mapę opublikowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, czyli PARP jako wyraz jawności i transparentności w przyznawaniu pieniędzy z KPO. Miał być to dowód, że jako instytucja zaufania publicznego nie ukrywają nic, nie rozdają pieniędzy pod stołem, ale jawnie pokazują kto, ile i na co dostał środków publicznych.
No i zaczęło się! Najpierw jachty, potem ekspresy do kawy, solaria, kasa dla rodzin polityków a na koniec klub swingersów. Zanim szczegółowo o poszczególnych zarzutach i projektach, wyjaśnijmy w sposób ogólny o co chodzi z KPO, co finansuje ten program i jak następuje dystrybucja tych środków.
Fundacja rodzinna - zmiany w podatkach 2026
12 sie 2025

Idą zmiany w fundacjach rodzinnych dotyczące podatków. Nowa forma prawna funkcjonuje dopiero od ponad 2 lat i wymaga uszczelnienia zasad opodatkowania. Nowe przepisy wejdą w życie z początkiem 2026 roku.

REKLAMA