ZUS nie przeleje ani grosza. Czy jesteś na liście seniorów bez czternastki?

Czternasta emerytura to coroczny dodatek dla seniorów, wypłacany bez wniosku przez ZUS lub KRUS. W 2025 roku jej wysokość brutto wyniesie 1 878,91 zł, ale nie wszyscy ją dostaną. Wielu emerytów i rencistów otrzyma tylko część dodatku, a część straci go całkowicie. Z każdym rokiem liczba wykluczonych rośnie, mimo że świadczenie miało być powszechnym wsparciem.

Czym jest czternasta emerytura?

Czternasta emerytura to jednorazowy dodatek pieniężny wypłacany raz w roku seniorom pobierającym emerytury i renty. Po raz pierwszy została wprowadzona w 2021 roku jako forma wsparcia dla osób starszych, zwłaszcza tych z niższymi świadczeniami. Świadczenie to nie podlega egzekucjom komorniczym, nie jest wliczane do dochodu przy ubieganiu się o dodatki socjalne i nie trzeba składać wniosku. Świadczenie wypłacane jest automatycznie przez ZUS lub KRUS.

W 2024 roku czternastą emeryturę otrzymało 8,9 mln osób, a jej koszt dla budżetu państwa wyniósł ponad 14 mld zł. Wypłacana była w pełnej wysokości osobom ze świadczeniami do 2 900 zł brutto, a powyżej tej kwoty obowiązywała zasada "złotówka za złotówkę". W 2025 roku kwota czternastki brutto również wynosi 1 878,91 zł, jednak ze względu na brak waloryzacji progu dochodowego liczba uprawnionych znacząco spadnie.

Czternasta emerytura 2025 – ile wyniesie?

Wysokość czternastej emerytury w 2025 roku została powiązana z minimalną emeryturą po waloryzacji i wynosi:

Brutto: 1 878,91 zł

1 878,91 zł Netto: od ok. 1 600 do 1 640 zł (po potrąceniu składki zdrowotnej i zaliczki na PIT)

od ok. 1 600 do 1 640 zł (po potrąceniu składki zdrowotnej i zaliczki na PIT) Minimalna kwota wypłaty: 50 zł brutto, poniżej tej sumy świadczenie nie zostanie wypłacone

Zasada "złotówka za złotówkę" sprawia, że nawet drobne przekroczenie limitu dochodowego może oznaczać znacznie niższą czternastkę.

Tyle wyniesie czternasta emerytura w 2025 roku – tabela

Wysokość podstawowego świadczenia (brutto) Czternasta emerytura brutto Kwota netto (na rękę, szacunkowo) Uwagi 2 800 zł 1 878,91 zł ok. 1 630–1 640 zł Pełna czternastka 2 900 zł 1 878,91 zł ok. 1 600 zł Maksymalny próg pełnej czternastki 3 000 zł 1 778,91 zł ok. 1 530–1 540 zł Pomniejszenie o 100 zł 3 200 zł 1 678,91 zł ok. 1 460 zł Pomniejszenie o 200 zł 3 500 zł 1 378,91 zł ok. 1 230 zł Pomniejszenie o 500 zł 4 000 zł 878,91 zł ok. 770 zł Pomniejszenie o 1 000 zł 4 500 zł 378,91 zł ok. 340 zł Pomniejszenie o 1 500 zł 4 728,91 zł i więcej brak świadczenia 0 zł Brak prawa do czternastki

Kto straci prawo do czternastej emerytury w 2025 roku?

Choć sama idea czternastej emerytury miała wspierać wszystkich seniorów, z roku na rok coraz więcej osób wypada z grona uprawnionych. Powodem są nie tylko zmiany przepisów, ale też brak dostosowania systemu do realiów – rosnących emerytur, nowych form świadczeń czy przepisów o rentach rodzinnych. Wielu emerytów, którzy jeszcze niedawno otrzymywali dodatkowe pieniądze, dziś zostaje pominiętych.

Seniorzy z emeryturą wyższą niż 2 900 zł brutto

Jeśli Twoje świadczenie przekracza 2 900 zł brutto, czternastka będzie proporcjonalnie obniżana. Każda złotówka ponad próg to jedna złotówka mniej dodatku. Dla przykładu, osoba z emeryturą 3 200 zł otrzyma czternastkę pomniejszoną o 300 zł. Przy emeryturze wyższej niż 4 728,91 zł brutto, czternasta emerytura przestaje być wypłacana w ogóle. Kwota po potrąceniu spada poniżej ustawowego minimum 50 zł brutto.

Osoby pobierające świadczenia z zagranicy

Emeryci i renciści, którzy otrzymują świadczenia np. z Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Francji, mogą nie otrzymać czternastki, jeśli łączne dochody przekraczają limit. Często brak precyzyjnych danych o sumie wszystkich wypłat sprawia, że ZUS nie przyznaje dodatkowego świadczenia.

Osoby z zawieszoną emeryturą lub rentą

Gdy ZUS zawiesza wypłatę podstawowego świadczenia (np. z powodu osiągnięcia zbyt wysokich dochodów przez emeryta), czternastka również nie zostaje przyznana. Prawo do świadczenia musi być aktywne na dzień 31 sierpnia 2025 roku.

Dłużnicy z zajęciami komorniczymi

Choć czternasta emerytura formalnie nie podlega egzekucji komorniczej, w praktyce może być wstrzymana w sytuacjach, gdy senior ma zaległości wobec ZUS lub urzędów skarbowych. Dotyczy to głównie osób z aktywnymi zajęciami lub nieuregulowanymi długami wobec instytucji państwowych.

Seniorzy z niskimi świadczeniami – ale nie zawsze

W przypadku osób, które otrzymują świadczenie niższe niż emerytura minimalna (np. z tytułu niepełnych okresów składkowych), czternastka może zostać wypłacona w pełnej wysokości, ale tylko wtedy, gdy nie ma zaległości i świadczenie nie jest zawieszone. To jednak grupa, która często nie mieści się w systemowych kryteriach, np. osoby, które nie mają prawa do emerytury w danym miesiącu, bo nie złożyły odpowiednich dokumentów.

Wdowy i wdowcy z rentą rodzinną

Paradoksalnie, osoby, które zyskały na zmianach w przepisach dotyczących renty rodzinnej, w tym roku mogą stracić prawo do czternastki. Renta wdowia, choć wyższa, często przekracza próg dochodowy, co oznacza obniżenie czternastej emerytury lub całkowite jej wstrzymanie. Niektóre osoby otrzymają mniejsze świadczenie niż w 2024 roku, mimo że ich sytuacja materialna nie uległa poprawie.

Kiedy wypłata czternastek? Harmonogram ZUS

Czternasta emerytura zostanie wypłacona automatycznie we wrześniu 2025 roku, razem z comiesięcznym świadczeniem. Nie trzeba składać żadnego wniosku. ZUS i KRUS realizują wypłaty zgodnie z harmonogramem:

29 sierpnia (piątek) – dla osób z terminem wypłaty 1 września

– dla osób z terminem wypłaty 1 września 5 września (piątek) – wypłaty przypadające na 6 dzień miesiąca

– wypłaty przypadające na 6 dzień miesiąca 10 września (środa) – wypłaty dla osób z terminem 10 dnia

– wypłaty dla osób z terminem 10 dnia 15 września (poniedziałek) – dla świadczeń wypłacanych 15 dnia

– dla świadczeń wypłacanych 15 dnia 19 września (piątek) – dla świadczeń z datą 20 dnia

– dla świadczeń z datą 20 dnia 25 września (czwartek) – ostatnia transza

Ważne UWAGA: Czternastka zostanie wypłacona tylko tym, którzy na dzień 31 sierpnia 2025 r. mają prawo do wypłaty emerytury lub renty.

Coraz mniej uprawnionych, coraz więcej wykluczonych

Jeszcze kilka lat temu czternasta emerytura trafiała do niemal każdego seniora. Dziś, mimo że samo świadczenie pozostało, zmieniły się warunki jego przyznawania. Coraz więcej osób wypada z systemu. Nie dlatego, że są zamożni, ale dlatego, że nie uwzględniono rosnących świadczeń, nowych form rent i złożonej sytuacji wielu emerytów.

W 2024 roku czternastkę otrzymało 8,9 mln osób. W 2025 może to być nawet o kilkaset tysięcy mniej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429)