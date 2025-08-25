REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Czternasta emerytura 2025. Oni nie dostaną ani grosza – zobacz, czy jesteś na liście

Czternasta emerytura 2025. Oni nie dostaną ani grosza – zobacz, czy jesteś na liście

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 sierpnia 2025, 11:52
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Czternasta emerytura 2025. Oni nie dostaną ani grosza – zobacz, czy jesteś na liście
ZUS nie przeleje ani grosza. Czy jesteś na liście seniorów bez czternastki?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Czternasta emerytura to coroczny dodatek dla seniorów, wypłacany bez wniosku przez ZUS lub KRUS. W 2025 roku jej wysokość brutto wyniesie 1 878,91 zł, ale nie wszyscy ją dostaną. Wielu emerytów i rencistów otrzyma tylko część dodatku, a część straci go całkowicie. Z każdym rokiem liczba wykluczonych rośnie, mimo że świadczenie miało być powszechnym wsparciem.

rozwiń >

Czym jest czternasta emerytura?

REKLAMA

Czternasta emerytura to jednorazowy dodatek pieniężny wypłacany raz w roku seniorom pobierającym emerytury i renty. Po raz pierwszy została wprowadzona w 2021 roku jako forma wsparcia dla osób starszych, zwłaszcza tych z niższymi świadczeniami. Świadczenie to nie podlega egzekucjom komorniczym, nie jest wliczane do dochodu przy ubieganiu się o dodatki socjalne i nie trzeba składać wniosku. Świadczenie wypłacane jest automatycznie przez ZUS lub KRUS.

REKLAMA

W 2024 roku czternastą emeryturę otrzymało 8,9 mln osób, a jej koszt dla budżetu państwa wyniósł ponad 14 mld zł. Wypłacana była w pełnej wysokości osobom ze świadczeniami do 2 900 zł brutto, a powyżej tej kwoty obowiązywała zasada "złotówka za złotówkę". W 2025 roku kwota czternastki brutto również wynosi 1 878,91 zł, jednak ze względu na brak waloryzacji progu dochodowego liczba uprawnionych znacząco spadnie.

Czternasta emerytura 2025 – ile wyniesie?

Wysokość czternastej emerytury w 2025 roku została powiązana z minimalną emeryturą po waloryzacji i wynosi:

  • Brutto: 1 878,91 zł
  • Netto: od ok. 1 600 do 1 640 zł (po potrąceniu składki zdrowotnej i zaliczki na PIT)
  • Minimalna kwota wypłaty: 50 zł brutto, poniżej tej sumy świadczenie nie zostanie wypłacone

Zasada "złotówka za złotówkę" sprawia, że nawet drobne przekroczenie limitu dochodowego może oznaczać znacznie niższą czternastkę.

Tyle wyniesie czternasta emerytura w 2025 roku – tabela

Wysokość podstawowego świadczenia (brutto)Czternasta emerytura bruttoKwota netto (na rękę, szacunkowo)Uwagi

2 800 zł

1 878,91 zł

ok. 1 630–1 640 zł

Pełna czternastka

2 900 zł

1 878,91 zł

ok. 1 600 zł

Maksymalny próg pełnej czternastki

3 000 zł

1 778,91 zł

ok. 1 530–1 540 zł

Pomniejszenie o 100 zł

3 200 zł

1 678,91 zł

ok. 1 460 zł

Pomniejszenie o 200 zł

3 500 zł

1 378,91 zł

ok. 1 230 zł

Pomniejszenie o 500 zł

4 000 zł

878,91 zł

ok. 770 zł

Pomniejszenie o 1 000 zł

4 500 zł

378,91 zł

ok. 340 zł

Pomniejszenie o 1 500 zł

4 728,91 zł i więcej

brak świadczenia

0 zł

Brak prawa do czternastki

Kto straci prawo do czternastej emerytury w 2025 roku?

Choć sama idea czternastej emerytury miała wspierać wszystkich seniorów, z roku na rok coraz więcej osób wypada z grona uprawnionych. Powodem są nie tylko zmiany przepisów, ale też brak dostosowania systemu do realiów – rosnących emerytur, nowych form świadczeń czy przepisów o rentach rodzinnych. Wielu emerytów, którzy jeszcze niedawno otrzymywali dodatkowe pieniądze, dziś zostaje pominiętych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Seniorzy z emeryturą wyższą niż 2 900 zł brutto

Jeśli Twoje świadczenie przekracza 2 900 zł brutto, czternastka będzie proporcjonalnie obniżana. Każda złotówka ponad próg to jedna złotówka mniej dodatku. Dla przykładu, osoba z emeryturą 3 200 zł otrzyma czternastkę pomniejszoną o 300 zł. Przy emeryturze wyższej niż 4 728,91 zł brutto, czternasta emerytura przestaje być wypłacana w ogóle. Kwota po potrąceniu spada poniżej ustawowego minimum 50 zł brutto.

Osoby pobierające świadczenia z zagranicy

Emeryci i renciści, którzy otrzymują świadczenia np. z Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Francji, mogą nie otrzymać czternastki, jeśli łączne dochody przekraczają limit. Często brak precyzyjnych danych o sumie wszystkich wypłat sprawia, że ZUS nie przyznaje dodatkowego świadczenia.

Osoby z zawieszoną emeryturą lub rentą

Gdy ZUS zawiesza wypłatę podstawowego świadczenia (np. z powodu osiągnięcia zbyt wysokich dochodów przez emeryta), czternastka również nie zostaje przyznana. Prawo do świadczenia musi być aktywne na dzień 31 sierpnia 2025 roku.

Dłużnicy z zajęciami komorniczymi

Choć czternasta emerytura formalnie nie podlega egzekucji komorniczej, w praktyce może być wstrzymana w sytuacjach, gdy senior ma zaległości wobec ZUS lub urzędów skarbowych. Dotyczy to głównie osób z aktywnymi zajęciami lub nieuregulowanymi długami wobec instytucji państwowych.

Seniorzy z niskimi świadczeniami – ale nie zawsze

W przypadku osób, które otrzymują świadczenie niższe niż emerytura minimalna (np. z tytułu niepełnych okresów składkowych), czternastka może zostać wypłacona w pełnej wysokości, ale tylko wtedy, gdy nie ma zaległości i świadczenie nie jest zawieszone. To jednak grupa, która często nie mieści się w systemowych kryteriach, np. osoby, które nie mają prawa do emerytury w danym miesiącu, bo nie złożyły odpowiednich dokumentów.

Wdowy i wdowcy z rentą rodzinną

Paradoksalnie, osoby, które zyskały na zmianach w przepisach dotyczących renty rodzinnej, w tym roku mogą stracić prawo do czternastki. Renta wdowia, choć wyższa, często przekracza próg dochodowy, co oznacza obniżenie czternastej emerytury lub całkowite jej wstrzymanie. Niektóre osoby otrzymają mniejsze świadczenie niż w 2024 roku, mimo że ich sytuacja materialna nie uległa poprawie.

Kiedy wypłata czternastek? Harmonogram ZUS

Czternasta emerytura zostanie wypłacona automatycznie we wrześniu 2025 roku, razem z comiesięcznym świadczeniem. Nie trzeba składać żadnego wniosku. ZUS i KRUS realizują wypłaty zgodnie z harmonogramem:

  • 29 sierpnia (piątek) – dla osób z terminem wypłaty 1 września
  • 5 września (piątek) – wypłaty przypadające na 6 dzień miesiąca
  • 10 września (środa) – wypłaty dla osób z terminem 10 dnia
  • 15 września (poniedziałek) – dla świadczeń wypłacanych 15 dnia
  • 19 września (piątek) – dla świadczeń z datą 20 dnia
  • 25 września (czwartek) – ostatnia transza
Ważne

UWAGA: Czternastka zostanie wypłacona tylko tym, którzy na dzień 31 sierpnia 2025 r. mają prawo do wypłaty emerytury lub renty.

Coraz mniej uprawnionych, coraz więcej wykluczonych

Jeszcze kilka lat temu czternasta emerytura trafiała do niemal każdego seniora. Dziś, mimo że samo świadczenie pozostało, zmieniły się warunki jego przyznawania. Coraz więcej osób wypada z systemu. Nie dlatego, że są zamożni, ale dlatego, że nie uwzględniono rosnących świadczeń, nowych form rent i złożonej sytuacji wielu emerytów.
W 2024 roku czternastkę otrzymało 8,9 mln osób. W 2025 może to być nawet o kilkaset tysięcy mniej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429)

Powiązane
Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2025 – mało znane świadczenia i ulgi
Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2025 – mało znane świadczenia i ulgi
Komu przysługuje zasiłek stały 2025? Ile wynosi i jak go dostać z MOPS
Komu przysługuje zasiłek stały 2025? Ile wynosi i jak go dostać z MOPS
Prywatne wizyty lekarskie 2025: 300 zł za 3 minuty? Pacjenci masowo się skarżą
Prywatne wizyty lekarskie 2025: 300 zł za 3 minuty? Pacjenci masowo się skarżą
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Darowizna od brata bez podatku? Najnowsza interpretacja KIS rozwiewa wątpliwości
25 sie 2025

Darowizny w rodzinie zwykle kojarzą się z brakiem podatku, ale w praktyce sposób ich przekazania często budzi wątpliwości. Najnowsza interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) pokazuje, że nawet gdy pieniądze trafiają na konto obdarowanego nie bezpośrednio od darczyńcy, lecz od osób trzecich, nadal można korzystać ze zwolnienia podatkowego.
Święta w sobotę 2025: Jakie obowiązki mają pracodawcy?
25 sie 2025

Święta wypadające w soboty powodują konieczność udzielenia pracownikom dodatkowego dnia wolnego od pracy. Wynika to wprost z art. 130 § 2 Kodeksu pracy. Najbliższe święto przypadające w sobotę to 1 listopada 2025 r.. Sprawdź, jakie zasady obowiązują pracodawców oraz jak prawidłowo zaplanować czas pracy w tym okresie.
Dotacja PFRON 2025: nawet 130 tys. zł bezzwrotnej pomocy. Sprawdź warunki
25 sie 2025

Masz orzeczenie o niepełnosprawności? W 2025 roku możesz otrzymać od PFRON nawet 130 tys. zł bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. To realna szansa, aby założyć własną firmę i uniezależnić się finansowo. Wystarczy rejestracja w urzędzie pracy, przygotowanie dobrego biznesplanu i złożenie wniosku. Sprawdź, kto dokładnie może skorzystać z tej pomocy, na co można przeznaczyć pieniądze i jakie warunki trzeba spełnić.
Zła wiadomość dla pracowników z Ukrainy: prezydent zawetował ustawę
25 sie 2025

Obywatele Ukrainy mogą legalnie przebywać w Polsce do 30 września 2025 roku. Co w praktyce oznacza zawetowanie przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy?

REKLAMA

Czy rodzice mogą opłacać tzw. wsad do kotła bezpośrednio na rachunek firmy cateringowej?
25 sie 2025

Zapytanie, które wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotyczyło możliwości uiszczania przez rodziców wyłącznie kosztów „wsadu do kotła” bezpośrednio na rachunek firmy cateringowej. Jakie jest stanowisko izby?
Za te zwolnienia lekarskie ZUS nie zapłaci ani złotówki. Czego nie można robić na L4?
25 sie 2025

ZUS przypomina, że zwolnienie lekarskie nie powinno być traktowane jako okazja do dorabiania bądź wyjazdu turystycznego. Niewłaściwe korzystanie z „chorobowego” może mieć konsekwencje: ZUS wstrzyma wypłatę albo będzie żądał zwrotu już wypłaconego zasiłku chorobowego, opiekuńczego lub świadczenia rehabilitacyjnego.
W 2026 r. w radach nadzorczych i zarządach musi być 33-40% kobiet [Dyrektywa Women on Board]
25 sie 2025

W 2026 r. w radach nadzorczych i zarządach musi być odpowiednia reprezentacja płci. W związku z tym, że przeważają mężczyźni, nowe przepisy wprowadzają de facto obowiązek zapewnienia 33-40% kobiet ogólnej liczby osób zasiadających w radach nadzorczych i zarządach przedsiębiorstw. Czy Polskie firmy są na to gotowe? Jak wdrożyć dyrektywę Women on Boards?
Ukryte zyski w estońskim CIT – co to jest i dlaczego warto uważać?
25 sie 2025

Estoński CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek, to atrakcyjna forma opodatkowania, która pozwala na odroczenie podatku dochodowego do momentu faktycznej dystrybucji zysków. Jednak korzystając z tej formy opodatkowania, przedsiębiorcy muszą być szczególnie czujni na pojęcie ukrytych zysków, które mogą skutkować nieoczekiwanym opodatkowaniem.

REKLAMA

Mikrogranty dla seniorów. Bezzwrotne wsparcie finansowe do 5000 zł
25 sie 2025

Mikrogranty dla seniorów to program wsparcia dla łodzian w wieku 60+. Starsi mieszkańcy mogą otrzymać nawet do 5tys. z dofinansowania z budżetu miasta. Nabór wniosków trwa od 25 sierpnia do 8 września.
10 tys. zł za załatwienie świadczenia wspierającego: ZUS ostrzega przed oszustami
25 sie 2025

Oszuści oferują załatwienie świadczenia wspierającego z ZUS za opłatą w wysokości 10 tys. zł. Tymczasem taki wniosek można złożyć za darmo samodzielnie przez Internet. ZUS ostrzega.

REKLAMA