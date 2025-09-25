REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Studia coraz droższe. Student wyda dziś prawie 4 tys. zł miesięcznie – wielu rozważa rezygnację

Studia coraz droższe. Student wyda dziś prawie 4 tys. zł miesięcznie – wielu rozważa rezygnację

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 września 2025, 13:27
Studia coraz droższe. Student wyda dziś prawie 4 tys. zł miesięcznie – wielu rozważa rezygnację
Studia coraz droższe. Student wyda dziś prawie 4 tys. zł miesięcznie – wielu rozważa rezygnację
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Choć studia dzienne na publicznych uczelniach są bezpłatne, ich ukończenie generuje coraz większe koszty. Wynajem mieszkania, wyżywienie, rachunki i książki sprawiają, że średnie miesięczne wydatki studenta sięgają już niemal 4 tys. zł. Nic dziwnego, że część młodych ludzi zastanawia się nawet nad całkowitą rezygnacją z nauki. Jak poradzić sobie z finansową presją i nie rzucić studiów?

Choć studia dzienne na wyższych uczelniach publicznych są bezpłatne, w praktyce ich ukończenie generuje duże koszty. Wynajem mieszkania lub pokoju w akademiku, wyżywienie, zakup książek, wreszcie dojazdy – wszystko to wiąże się z opłatami, których pokrycie może być sporym wyzwaniem. Studia zaoczne lub na uczelni prywatnej wiążą się z dodatkowym kosztem w postaci czesnego. Skutek? Ze względu na aktualną sytuację finansową aż 17 proc. osób rozważa rezygnację z kształcenia1. Część z nich myśli o urlopie dziekańskim, inni chcą rzucić studia i skupić się na pracy. Jak zadbać o finanse w trakcie roku akademickiego, by podjęcie takiego kroku nie było konieczne?

REKLAMA

REKLAMA

Ukryte koszty „bezpłatnych” studiów. Akademik czy współdzielenie mieszkania?

Według szacunków średnie miesięczne wydatki studenta wynoszą dziś niespełna 4 tys. zł – to niemal 2,5 razy więcej niż w 2016 roku2. Spośród wszystkich kosztów związanych ze studiowaniem zdecydowanie największym jest wynajem mieszkania. Z danych wynika, że w Warszawie średnia cena najmu kawalerki o powierzchni poniżej 25 m kw. wynosi 2,2 tys. zł, co oznacza wzrost o 3,7 proc. w porównaniu do roku ubiegłego3. W innych dużych miastach wojewódzkich opłata za analogiczne mieszkanie jest względnie niższa (wynosi średnio 1,8 tys. zł), jednak w tym przypadku ceny rosną nieco szybciej – zmiana względem poprzedniego roku wyniosła +5,2 proc.

Sposobem na ograniczenie wydatków na wynajem jest skorzystanie z oferty uczelnianych akademików. Opłata za miesięczny pobyt w domu studenckim w największych miastach waha się od 360 do 1470 zł4. Nie wszyscy studenci mogą jednak liczyć na pokój w akademiku – liczba chętnych często jest wyższa niż liczba dostępnych miejsc.

„Decyzja o wyborze mieszkania zamiast akademika nie zawsze jest zatem kwestią wyboru. Kawalerka dla jednej osoby to wygodna, ale droga opcja – student musi samodzielnie pokryć koszty odstępnego, czynszu, mediów oraz zakupów. Zdecydowanie tańszym rozwiązaniem jest współdzielenie większego mieszkania z innymi studentami. Choć znalezienie lokalu bywa czasochłonne, warto bardzo dokładnie zapoznać się z dostępnymi ofertami. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na łączny koszt wynajmu – atrakcyjne odstępne może bowiem być zrównoważone przez wysoki czynsz i dodatkowe opłaty. Istotny jest na przykład rodzaj ogrzewania – piece elektryczne przekładają się zwykle na bardzo wysokie rachunki za prąd w sezonie jesienno-zimowym. Uwaga studentów powinna być również skierowana nie tylko na mieszkanie, a całą okolicę. Bliskość tanich sklepów z pewnością obniży koszty zakupów spożywczych, z kolei mała odległość od uczelni ograniczy wydatki na dojazdy” – wyjaśnia Marcin Siemienowicz, ekspert Intrum.

REKLAMA

Jak studenci radzą sobie dziś z wysokimi kosztami życia?

Coraz większy bilans wydatków jest spowodowany przede wszystkim sytuacją gospodarczą w Polsce. Młodzi Polacy próbują sobie poradzić z inflacją i rosnącymi kosztami życia na różne sposoby. Najwięcej z nich planuje podjąć pierwszą lub kolejną pracę – taką odpowiedź wskazało 43 proc. osób. Co trzeci student chce ograniczyć codzienne wydatki do niezbędnego minimum, a 5 proc. rozważa powrót do domu rodzinnego5.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Choć łączenie studiów z pracą zarobkową to najpopularniejszy sposób radzenia sobie z bieżącymi wydatkami, 6 na 10 studentów ocenia swoją sytuację na rynku pracy raczej źle lub bardzo źle6. Wyzwaniami są niska dostępność ofert, nieatrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenie poniżej oczekiwań. Co więcej, kształcenie w trybie dziennym w zasadzie wyklucza pełen etat, a to ogranicza szanse na zdobycie dobrze płatnej pracy. W takiej sytuacji część osób decyduje się na kredyt lub pożyczkę. Z informacji udostępnionych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że w 2024 roku umowę kredytu studenckiego podpisało 935 osób. Aktualnie transze otrzymuje łącznie 3,5 tys. studentów i doktorantów7.

„Otrzymanie kredytu studenckiego na preferencyjnych warunkach jest ograniczone wysokością dochodu na osobę w rodzinie. W roku akademickim 2024/2025 próg ten wynosił 4 tys. zł. Część osób, która nie spełnia kryteriów formalnych, decyduje się na wzięcie standardowego kredytu w banku lub tzw. chwilówki w innych instytucjach finansowych. Rozwiązanie to zwykle okazuje się pomocne krótkoterminowo i generuje spore wyzwania w dłuższej perspektywie. Dlatego jeszcze przed podjęciem studiów warto rozsądnie zaplanować finanse. Przygotowanie planu najlepiej rozpocząć od ustalenia miesięcznego budżetu, który obejmie wszystkie niezbędne wydatki. Takie działanie pozwoli ocenić, w jakim zakresie jesteśmy w stanie je pokryć, a także co możemy zrobić, by nadrobić ewentualne różnice. Oprócz pracy dorywczej w trakcie roku akademickiego studenci mogą skorzystać z ofert stypendialnych i programów wsparcia. Większość uczelni oferuje stypendium socjalne i naukowe” – dodaje Marcin Siemienowicz.

Samodzielność i planowanie budżetu – lekcja dorosłości na studiach

Studia są czasem przełomowych zmian w życiu. Wyprowadzka z rodzinnego domu i wejście w dorosłość ze wszystkimi jej zaletami i wadami są z jednej strony ekscytujące, z drugiej zaś – stresujące. Dlatego przygotowania do tego momentu warto rozpocząć jak najwcześniej.

Rodzice powinni zachęcać dziecko do samodzielności już we wczesnym dzieciństwie. Nauka dokonywania wyborów, zarządzania nawet niewielkim budżetem i radzenia sobie z niepewnymi sytuacjami stanowią fundament dorosłego życia. Im wcześniej rozpocznie się ten proces, tym lepsze efekty przyniesie w bliższej i dalszej przyszłości.

1 Związek Banków Polskich, Warszawski Instytut Bankowości, raport „Portfel Studenta 2025”
2 Tamże
3 Polski Instytut Ekonomiczny, 2025, Analiza rynku mieszkaniowego – II kwartał 2025 r.
4 Związek Banków Polskich, Warszawski Instytut Bankowości, raport „Portfel Studenta 2025”
5 Tamże
6 Tamże
7 Gov.pl, Informacja w sprawie liczby udzielonych kredytów studenckich w 2024 roku

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Studia coraz droższe. Student wyda dziś prawie 4 tys. zł miesięcznie – wielu rozważa rezygnację
25 wrz 2025

Choć studia dzienne na publicznych uczelniach są bezpłatne, ich ukończenie generuje coraz większe koszty. Wynajem mieszkania, wyżywienie, rachunki i książki sprawiają, że średnie miesięczne wydatki studenta sięgają już niemal 4 tys. zł. Nic dziwnego, że część młodych ludzi zastanawia się nawet nad całkowitą rezygnacją z nauki. Jak poradzić sobie z finansową presją i nie rzucić studiów?
Czy ubezpieczenie nieruchomości obejmuje skutki upadku dronów?
25 wrz 2025

Rzecznik Finansowy wskazuje na konieczność doprecyzowania warunków ubezpieczeń nieruchomości. Aktualnie zarówno w ubezpieczeniach dobrowolnych, jak i obowiązkowym budynków rolniczych, nie jest jasne czy skutki upadku drona za każdym razem będą objęte ubezpieczeniem. Ponadto, dobrowolne ubezpieczenia nieruchomości standardowo wyłączają odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z działań wojennych lub aktów terroru.

Rekrutacja pod kontrolą. Czyli pozyskiwanie pracowników zgodnie z prawem
25 wrz 2025

Rekrutacja to skomplikowany i wieloaspektowy proces, który spędza sen z powiek nie tylko kandydatom do pracy, lecz także doświadczonym rekruterom. Wyobraźmy sobie, że w rekrutacji wszystkie chwyty są dozwolone. O ile kreatywne (czasem nieuczciwe) zagrywki kandydata łatwo wykryć, o tyle nadużycia po stronie pracodawcy potrafią pozostać w cieniu: niepodawanie widełek płacowych, selekcja pod pozorem obiektywnych kryteriów, manipulowanie zakresem obowiązków czy pozorowane ogłoszenia zbierające dane. Pole do nadużyć jest szerokie. Jak im zapobiegać?
Napawa pojazdu bez znaczenia dla wysokości odszkodowania - ważny wyrok SN
25 wrz 2025

Poszkodowanym będzie łatwiej uzyskać pełne odszkodowanie z OC komunikacyjnego. W uchwale Sąd potwierdził, że szkoda w pojeździe rozliczana z OC komunikacyjnego ma charakter statyczny, to oznacza, że ubezpieczyciel powinien wyceniać szkodę na dzień zdarzenia.

REKLAMA

Koszty życia studentów rosną. Większość nie utrzyma się bez pomocy rodziców
25 wrz 2025

Koszty życia studentów rosną. Większość nie utrzyma się bez pomocy rodziców. Aż 77 proc. studentów przyznaje, że musi korzystać ze wsparcia najbliższych, by móc utrzymać się w trakcie roku akademickiego. To wyniki najnowszego Indeksu Kosztów Studenckich 2025.
Orzeczenie o niepełnosprawności w 2025: Jak przygotować się do komisji lekarskiej po nowych przepisach
25 wrz 2025

Komisja lekarska ds. orzekania o niepełnosprawności to dla wielu osób jedno z najważniejszych spotkań w życiu. Od jej decyzji zależy dostęp do świadczeń, ulg i wsparcia. Od sierpnia 2025 roku obowiązują nowe zasady orzekania, które mają przyspieszyć procedury i zwiększyć przejrzystość. Warto więc wiedzieć, jak wygląda przebieg komisji i jak dobrze przygotować się do rozmowy z lekarzami, by rzetelnie przedstawić swoją sytuację.
Leasing vs. wynajem: najlepszy wybór dla aut elektrycznych [Gość Infor.pl]
25 wrz 2025

Elektromobilność staje się jednym z głównych kierunków rozwoju transportu w Polsce i na świecie. Dla wielu firm inwestycja w pojazdy elektryczne to jednak poważne wyzwanie finansowe, dlatego coraz częściej sięgają po zewnętrzne formy wsparcia. Jakie możliwości mają przedsiębiorcy? O tym w rozmowie Gość Infor.pl opowiedział Allan Wodzyński, dyrektor Biura ESG w PKO Leasing.
Dziecko z orzeczeniem w szkole. Ważne zmiany od 1 września 2025 r.
25 wrz 2025

1 września 2025 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli. Najważniejsze zmiana dotyczy możliwości kontynuowania kształcenia specjalnego w odpowiednich oddziałach także po uzyskaniu nowego orzeczenia w trakcie roku szkolnego. Ponadto określono limity liczby uczniów z nowymi orzeczeniami.

REKLAMA

Odpowiedzialność za niezapłacone podatki i składki ZUS – kto ponosi konsekwencje? Księgowa, zarząd spółki, czy sam podatnik?
25 wrz 2025

Należności publicznoprawne, takie jak podatki czy składki na ZUS, obciążają przede wszystkim samego podatnika. Jednak prawo przewiduje, że w określonych sytuacjach odpowiedzialność za zaległości może spocząć także na innych osobach związanych z podatnikiem. Poniżej omawiamy, kto i w jakim zakresie odpowiada za niezapłacone zobowiązania podatkowe i składkowe – od członków zarządu spółek kapitałowych, przez biura rachunkowe, aż po zwykłych pracowników – oraz jakie zmiany w przepisach zaszły w tym obszarze w ostatnim czasie.
Jak gmina kwalifikuje wpłaty przez rodziny osób przebywających w domach pomocy społecznej?
25 wrz 2025

Odpowiedzi na to pytanie udzieliło Ministerstwo Finansów. Jest to reakcja na interpelację nr 11804 Pani Poseł Mirosławy Stachowiak-Różeckiej w sprawie zasad kwalifikowania wpłat wnoszonych przez rodziny osób przebywających w domach pomocy społecznej.

REKLAMA