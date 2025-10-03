Uważaj! 25 października mija ważny termin. Zapomnisz – zapłacisz 819 zł kary
25 października to data, o której wielu Polaków nawet nie pamięta. Tymczasem może ona zdecydować o tym, czy Twój domowy budżet pozostanie bezpieczny, czy też nagle uszczupli się o kilkaset złotych. Chodzi o obowiązek, który od lat istnieje w polskim prawie, ale wciąż zaskakuje tysiące osób. Wystarczy jedno zaniedbanie, by urzędnicy mogli nałożyć wysoką karę i to niezależnie od tego, czy faktycznie korzystasz z urządzenia, które stoi w Twoim domu. Coraz częstsze kontrole sprawiają, że zapomnienie o tym terminie może być naprawdę kosztowne.
- Co to jest abonament RTV i ile kosztuje?
- Kto musi płacić?
- Kto płacić nie musi
- Kary za unikanie abonamentu RTV
- Ile kar już nałożono?
- Jak i do kiedy płacić abonament RTV?
- Jak to wygląda w innych krajach?
- Jak uniknąć problemów?
Większość osób traktuje telewizor czy radio jak zwykły element codzienności. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę, że z posiadaniem tych urządzeń wiąże się obowiązek, o którym łatwo zapomnieć, a który prawo wciąż jasno nakłada. Brak świadomości nie zwalnia jednak z odpowiedzialności, a konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze, niż wielu sądzi.
Co to jest abonament RTV i ile kosztuje?
Abonament RTV to obowiązkowa opłata publiczna przeznaczona na finansowanie mediów publicznych: Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Zajmuje się nim Poczta Polska, która prowadzi również kontrole i wystawia wezwania do zapłaty.
W 2025 roku stawki wyglądają tak samo jak dotychczas:
- 8,70 zł miesięcznie za radio,
- 27,30 zł miesięcznie za telewizor lub zestaw TV + radio.
Kto opłaci abonament z góry, może liczyć na zniżki, np. roczna opłata za telewizor wyniesie 294,90 zł zamiast 327,60 zł.
Kto musi płacić?
Obowiązek dotyczy nie tylko telewizora w salonie. Wystarczy jakiekolwiek urządzenie zdolne do odbioru sygnału, np. radio w kuchni, a nawet radio w samochodzie. Osoby prywatne płacą jedną opłatę za całe gospodarstwo domowe. Jeśli więc opłacasz abonament za telewizor, nie musisz dodatkowo rejestrować radia w aucie.
Firmy i instytucje muszą płacić za każdy odbiornik osobno, także za wszystkie radia w samochodach służbowych. Właśnie tu Poczta Polska najczęściej przeprowadza kontrole.
Co ważne, nie ma znaczenia, czy oglądasz lub słuchasz mediów publicznych, czy w ogóle z nich korzystasz. Sam fakt posiadania urządzenia wystarczy, by powstał obowiązek opłaty.
Kto płacić nie musi
Nie wszyscy muszą płacić abonament RTV. Z opłat zwolnione są m.in.:
- osoby, które ukończyły 75. rok życia (zwolnienie automatyczne),
- seniorzy po 60. roku życia z emeryturą niższą niż 50% przeciętnego wynagrodzenia,
- osoby z I grupą inwalidzką,
- weterani wojenni i wojskowi,
- osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.
Żeby skorzystać ze zwolnienia, trzeba złożyć wniosek i odpowiednie dokumenty w placówce Poczty Polskiej. Brak zgłoszenia oznacza, że urząd nadal może traktować Cię jak zobowiązanego do płacenia.
Kary za unikanie abonamentu RTV
Jeśli kontrolerzy stwierdzą brak opłat, nakładana jest kara w wysokości 30-krotności miesięcznej stawki. W praktyce oznacza to:
- 261 zł za radio,
- 819 zł za telewizor.
Do tego dochodzą zaległe składki, odsetki i ewentualne koszty egzekucji. Fiskus może dochodzić zaległości nawet za pięć lat wstecz. W efekcie łączna kwota potrafi przekroczyć 1000 zł, zwłaszcza jeśli w gospodarstwie masz i radio i telewizor.
Ile kar już nałożono?
Statystyki pokazują, że kontrole wcale nie są rzadkością. W 2024 roku Poczta Polska wysłała ponad 118 tysięcy wezwań do zapłaty za zaległy abonament RTV, a wpływy z tytułu kar za niezarejestrowane odbiorniki przekroczyły 5,1 mln zł. Rok wcześniej egzekucja zaległości sięgnęła aż 22,1 mln zł. Zdarzają się też rekordowe przypadki. W 2024 roku jedna osoba musiała oddać 147 tysięcy złotych z tytułu wieloletnich zaległości.
Jak i do kiedy płacić abonament RTV?
Opłaty abonamentowe należy wnosić z góry, najpóźniej do 25. dnia każdego miesiąca. Można to zrobić na kilka sposobów: w placówce Poczty Polskiej, przelewem bankowym, przez internetowe konto abonenta RTV albo w bankomacie obsługującym tę usługę.
Osoby chcące zaoszczędzić mogą skorzystać z opcji płatności z góry za dłuższy okres: kwartał, pół roku albo cały rok. Wtedy przysługują zniżki, np. roczna opłata za telewizor wynosi 294,90 zł zamiast 327,60 zł.
Najważniejsze terminy to:
- miesięczna płatność – do 25. dnia danego miesiąca,
- płatność roczna z rabatem – do 25 stycznia danego roku.
Jak to wygląda w innych krajach?
Polska nie jest wyjątkiem. Obowiązek płacenia za media publiczne istnieje w wielu państwach Europy.
W Niemczech każda rodzina musi uiszczać stałą miesięczną opłatę niezależnie od liczby posiadanych odbiorników, a kontrolą zajmuje się specjalna instytucja ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice.
W Wielkiej Brytanii tzw. TV Licence kosztuje ponad 150 funtów rocznie i obejmuje nie tylko telewizory, ale też komputery i tablety, jeśli służą do oglądania programów BBC. Z kolei w Czechach i na Słowacji abonament RTV jest niższy, ale również obowiązkowy.
W niektórych krajach, np. w Hiszpanii, zrezygnowano z opłat od gospodarstw domowych i finansowanie mediów publicznych odbywa się w całości z budżetu państwa.
Jak uniknąć problemów?
Najprościej: zarejestruj odbiornik w ciągu 14 dni od jego zakupu i płać abonament regularnie. Jeśli jesteś zwolniony, złóż stosowne dokumenty. W razie kontroli zawsze miej przy sobie potwierdzenie płatności albo decyzję o zwolnieniu.
Nie ryzykuj kary – sprawdź, czy masz zarejestrowany odbiornik i czy przysługuje Ci zwolnienie. To może oszczędzić Ci setki złotych
