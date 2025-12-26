REKLAMA

Świadczenie wspierające 2026: wykaz kwot i punktów. 70 punktów w decyzji WZON da 752 zł miesięcznie. Wniosek do ZUS można już złożyć

Świadczenie wspierające 2026: wykaz kwot i punktów. 70 punktów w decyzji WZON da 752 zł miesięcznie. Wniosek do ZUS można już złożyć

26 grudnia 2025, 14:20
Świadczenie wspierające 2026: jaka kwota, wystarczy 70 punktów w decyzji WZON. Wniosek do ZUS można złożyć już w grudniu
Świadczenie wspierające 2026: jaka kwota, wystarczy 70 punktów w decyzji WZON. Wniosek do ZUS można złożyć już w grudniu
Osoby, które w decyzji Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności otrzymały co najmniej 70 punktów, mogą już składać wnioski o świadczenie wspierające. Jeśli zrobią to w grudniu lub styczniu, świadczenie będzie przysługiwać od stycznia 2026 r. Natomiast gdy wniosek zostanie złożony dopiero w lutym, wypłata rozpocznie się od lutego, a świadczenie za styczeń przepadnie - wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Kto ma prawo do przyznania świadczenia wspierającego

Świadczenie wspierające przysługuje osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce oraz posiadają decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) z oceną potrzeby wsparcia na poziomie co najmniej 70 punktów. Liczba punktów określa, od kiedy można starać się o to świadczenie.
Świadczenie wspierające jest wdrażane w trzech etapach. Harmonogram wypłat uzależniono od liczby punktów przyznanych w decyzji WZON. Od 2024 roku mogą je otrzymać osoby, które uzyskały 87–100 punktów, a także osoby z co najmniej 70 punktami, jeśli ich opiekun pobierał ze strony gminy świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.
Osoby z wynikiem co najmniej 78 punktów mogą składać wnioski od 2025 roku.
Pozostałe osoby z minimum 70 punktów mogą złożyć wniosek już teraz, w grudniu, natomiast prawo do świadczenia będą miały od 2026 roku.

Ale uwaga! Ten terminarz ten nie dotyczy osób z niepełnosprawnością, których opiekunowie pobierali świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna z organu gminy w dniu 1 stycznia 2024 r. lub później. Osoby te mogły ubiegać się o przyznanie świadczenia wspierającego już w 2024 r., pod warunkiem, że w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia uzyskały co najmniej 70 punktów - wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

Trzeba złożyć wniosek do ZUS o świadczenie wspierające ale najpierw wniosek do WZON

Aby uzyskać świadczenie wspierające, należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Wniosek do ZUS-u o przyznanie świadczenia można złożyć dopiero po uprawomocnieniu się decyzji WZON-u. Decyzja ta staje się ostateczna po upływie 14 dni od dnia doręczenia, o ile nie zostanie złożony wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku złożenia takiego wniosku, WZON, po jego rozpatrzeniu, wyda decyzję, która stanie się ostateczna w dniu jej wydania

Wniosek o świadczenie wspierające składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy PUE/eZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej. Można to zrobić samodzielnie albo skorzystać z bezpłatnej pomocy pracowników ZUS, którzy pomogą wypełnić formularz - informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Podczas wizyty w ZUS należy podać numer decyzji WZON z ustaloną liczbą punktów potrzeby wsparcia (najlepiej mieć ją przy sobie), numer konta bankowego do wypłaty świadczenia oraz adres e-mail. Jeśli osoba z niepełnosprawnością nie ma własnego konta, może wskazać rachunek zaufanej osoby, np. dziecka lub opiekuna. Niezbędny będzie także dokument tożsamości: dowód osobisty, paszport lub e-Dowód z aplikacji mObywatel – dodaje rzeczniczka.

Osoba z niepełnosprawnością może też upoważnić inną osobę do złożenia wniosku w jej imieniu. W tym celu można użyć formularza ZUS PEL. Pełnomocnik składa wniosek ze swojego profilu PUE/eZUS, przez Emp@tię albo swoje konto bankowe.

Termin na złożenie wniosku do ZUS

Osoby, które otrzymały ostateczną decyzję WZON potwierdzającą potrzebę wsparcia, mają 3 miesiące na złożenie wniosku do ZUS-u o ustalenie prawa do świadczenia. Jeśli zrobią to w tym terminie, ZUS przyzna świadczenie z wyrównaniem, od dnia, w którym WZON ustalił liczbę punktów, albo od daty wskazanej przez osobę składającą wniosek. W przypadku późniejszego złożenia wniosku, świadczenie wypłacane jest od miesiąca złożenia formularza.

Natomiast jeśli 3-miesięczny termin już minął, a prawo do świadczenia przysługuje od 1 stycznia 2026 r., warto złożyć wniosek jak najszybciej – najlepiej w grudniu lub najpóźniej do końca stycznia. W przeciwnym razie, gdy wniosek wpłynie dopiero w lutym, wypłata rozpocznie się od lutego, a środki za styczeń przepadną.

Minimalne i maksymalne kwoty świadczenia wspierającego od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r.

Wysokość świadczenia wspierającego wynosi od 40% do 220% renty socjalnej, czyli obecnie od 752 zł do 4134 zł miesięcznie, w zależności od ustalonego przez WZON poziomu potrzeby wsparcia. Kwoty te podlegają corocznej waloryzacji wraz ze zmianą wysokości renty socjalnej.

Poziom potrzeby wsparcia- punktacja

Wysokość procentowa renty socjalnej

Kwota świadczenia wspierającego od 1 marca 2025 r. do 28.02.2026 r.

70-74

40% renty socjalnej

752,- zł

75-79

60% renty socjalnej

1128,- zł

80-84

80% renty socjalnej

1504,- zł

85-89

120% renty socjalnej

2255,- zł

90-94

180% renty socjalnej

3383,- zł

95-100

220% renty socjalnej

4134,00 zł

ZUS wypłaci przyznane świadczenie wspierające wyłącznie na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego w Polsce. Świadczenie wspierające przysługuje niezależnie od innych świadczeń z ZUS-u, do których osoba z niepełnosprawnością ma prawo, takich jak renta socjalna czy 500 plus dla osób niesamodzielnych.

Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim
Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
