REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała! Stopy procentowe niższe o 0,25 pkt proc.

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała! Stopy procentowe niższe o 0,25 pkt proc.

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 listopada 2025, 15:25
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
stopy procentowe decyzja rpp 2025
Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała! Stopy procentowe niższe o 0,25 pkt proc.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W dniach 4-5 listopada 2025 roku odbyły się posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Zaraz po posiedzeniu w środę, RPP opublikowała komunikat prasowy, w którym poinformowała o obniżeniu stóp procentowych. Oto szczegóły.

Decyzja RPP

W wyniku posiedzenia, które odbyło się w dniach 4 i 5 listopada 2025 roku, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła decyzję o obniżeniu głównych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (NBP). Główne punkty decyzji:

REKLAMA

REKLAMA

  • Stopy procentowe NBP zostały zredukowane o 0,25 punktu procentowego.
  • Nowe poziomy stóp procentowych (w skali rocznej): Stopa referencyjna została obniżona do 4,25 proc. Stopa lombardowa została obniżona do 4,75 proc. Stopa depozytowa została obniżona do 3,75 proc. Stopa redyskontowa weksli została obniżona do 4,30 proc. Stopa dyskontowa weksli została obniżona do 4,35 proc.

Obniżka stóp procentowych. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Uchwała RPP wprowadzająca te zmiany zacznie obowiązywać od 6 listopada 2025 roku. Szczegółowa informacja podsumowująca posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) z dni 4-5 listopada 2025 roku ma zostać udostępniona dzisiaj (5 listopada 2025 roku) o godzinie 16:00 na oficjalnej stronie internetowej NBP (www.nbp.pl).

RPP zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych - podsumowanie

Podsumowując: RPP zdecydowała się na kwartalną redukcję stóp (o 25 punktów bazowych), co skutkuje obniżeniem kosztu pieniądza w polskiej gospodarce, a nowe niższe stopy wejdą w życie następnego dnia po decyzji.

Powiązane
Obowiązkowa zmiana w piecach gazowych. Unia podjęła decyzję, która dotknie miliony Polaków
Obowiązkowa zmiana w piecach gazowych. Unia podjęła decyzję, która dotknie miliony Polaków
Wszystkie niedziele handlowe w miesiącu: wszystkie sklepy otwarte przez całe weekendy - od Lidla i galerii handlowych po Żabkę. Ten miesiąc już blisko
Wszystkie niedziele handlowe w miesiącu: wszystkie sklepy otwarte przez całe weekendy - od Lidla i galerii handlowych po Żabkę. Ten miesiąc już blisko
RPP stopy procentowe - listopad 2025 [Tabela]
RPP stopy procentowe - listopad 2025 [Tabela]
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Od stycznia 2026 r. trudniej będzie rozwiązać umowę. Dłuższe okresy wypowiedzenia dla tych pracowników. Od maja dla kolejnej grupy
05 lis 2025

Od 2026 roku na gruncie prawa pracy zajdą istotne zmiany. Wpłyną one na szereg uprawnień pracowniczych: wysokość dodatków, nagród jubileuszowych, czy wymiar urlopu wypoczynkowego. Będą też miały znaczenie dla długości okresów wypowiedzenia umów.
Pracować mniej, zarabiać tyle samo? Takiego projektu w Polsce jeszcze nie było - rusza wielki test czterodniowego tygodnia pracy. Sprawdź, czy Ciebie też obejmie zmiana od 1 stycznia 2026
05 lis 2025

Brzmi niewiarygodnie - krótszy tydzień pracy, dłuższy weekend i ta sama pensja na koncie. Projekt „Skrócony czas pracy - to się dzieje” to nie wizja z dalekiej przyszłości, tylko realny eksperyment, który właśnie zaczyna się w Polsce. Pytanie tylko czy obejmie również Ciebie? W artykule publikujemy pełną listę firm, które biorą udział w pilotażu. Sprawdź czy Twoja firma znalazła się na tej liście.
Seniorzy dostaną nawet 4600 zł więcej. Tak rosną emerytury w 2026 roku
05 lis 2025

W projekcie budżetu na 2026 rok zapisano aż 33 miliardy złotych na trzynastą i czternastą emeryturę. Przy prognozowanej waloryzacji 4,88 proc. minimalne świadczenie wzrośnie do 1970,60 zł brutto, co oznacza dwie dodatkowe wypłaty po około 1800 zł netto każda. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział też inicjatywę gwarantującą podwyżkę co najmniej o 150 zł, dzięki czemu realne dochody wielu seniorów mogą wzrosnąć nawet o 4500 zł rocznie.
Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała! Stopy procentowe niższe o 0,25 pkt proc.
05 lis 2025

W dniach 4-5 listopada 2025 roku odbyły się posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Zaraz po posiedzeniu w środę, RPP opublikowała komunikat prasowy, w którym poinformowała o obniżeniu stóp procentowych. Oto szczegóły.

REKLAMA

Transparentność zamiast tajemnicy. Jak dyrektywa płacowa "uzdrowi" rynek pracy
05 lis 2025

Wynagrodzenie przestaje być tematem tabu. Wraz z wejściem w życie unijnej dyrektywy o transparentności płac firmy staną przed obowiązkiem ujawniania stawek w ofertach pracy. Zdaniem Mirosława Białobrzewskiego, Prezesa Golden Serwis, to nie tylko rewolucja legislacyjna, ale przede wszystkim szansa na oczyszczenie rynku i przywrócenie zaufania w relacjach pracodawca–pracownik.
Jak stoper i koncentracja ratują nas przed światem dystraktorów?
05 lis 2025

Przez lata próbowałem różnych systemów zarządzania sobą w czasie. Aplikacje, kalendarze, kanbany, mapy myśli. Wszystko ładnie wyglądało na prezentacjach, ale w codziennym chaosie pracy menedżera czy konsultanta – niewiele z tego zostawało.
30-procentowy podatek jest przesądzony. Zapadła już decyzja
05 lis 2025

Sejm przegłosował już podwyżkę podatku CIT dla banków – od 2026 roku stawka wzrośnie aż do 30 procent. Rząd zapowiada miliardowe wpływy do budżetu, które mają sfinansować programy społeczne, jednak ekonomiści ostrzegają: to konsumenci zapłacą za tę decyzję wyższymi ratami kredytów, opłatami bankowymi i spowolnieniem gospodarki. Nowelizacją już w najbliższych dniach zajmie się Senat.
Specjalny dodatek dla seniorów po 75. roku życia od ZUS – ile wynosi i jakie warunki trzeba spełnić, żeby go otrzymać?
05 lis 2025

Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat i pobierają emeryturę lub rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe w postaci specjalnego dodatku pielęgnacyjnego. ZUS wypłaca ten dodatek automatycznie, bez konieczności składania wniosków czy dodatkowych formalności. Ile wynosi? Oto szczegóły.

REKLAMA

Świadczenia dla osób z niepełnosprawnością przebywających w DPS – pełna lista i aktualne zasady 2025
05 lis 2025

Nie każda osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności może liczyć na pełne wsparcie od państwa. Pobyt w domu pomocy społecznej zmienia sytuację finansową, niektóre świadczenia przysługują nadal, inne są wstrzymywane. Sprawdzamy, kto z mieszkańców DPS może otrzymać pieniądze, a komu ZUS lub gmina odmówią wypłaty.
Bezpieczne zakupy i większe zaufanie klientów – jak InPost Pay wspiera e-commerce
05 lis 2025

W handlu internetowym zaufanie jest podstawą do sprzedaży. Klient, który ma wątpliwości co do bezpieczeństwa płatności lub danych osobowych, najczęściej rezygnuje z zakupu. Dlatego coraz więcej sklepów inwestuje w rozwiązania, które budują poczucie bezpieczeństwa. Jednym z nich jest InPost Pay.

REKLAMA