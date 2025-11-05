Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała! Stopy procentowe niższe o 0,25 pkt proc.
REKLAMA
REKLAMA
W dniach 4-5 listopada 2025 roku odbyły się posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Zaraz po posiedzeniu w środę, RPP opublikowała komunikat prasowy, w którym poinformowała o obniżeniu stóp procentowych. Oto szczegóły.
- Decyzja RPP
- Obniżka stóp procentowych. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
- RPP zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych - podsumowanie
Decyzja RPP
W wyniku posiedzenia, które odbyło się w dniach 4 i 5 listopada 2025 roku, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła decyzję o obniżeniu głównych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (NBP). Główne punkty decyzji:
REKLAMA
REKLAMA
- Stopy procentowe NBP zostały zredukowane o 0,25 punktu procentowego.
- Nowe poziomy stóp procentowych (w skali rocznej): Stopa referencyjna została obniżona do 4,25 proc. Stopa lombardowa została obniżona do 4,75 proc. Stopa depozytowa została obniżona do 3,75 proc. Stopa redyskontowa weksli została obniżona do 4,30 proc. Stopa dyskontowa weksli została obniżona do 4,35 proc.
Obniżka stóp procentowych. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
Uchwała RPP wprowadzająca te zmiany zacznie obowiązywać od 6 listopada 2025 roku. Szczegółowa informacja podsumowująca posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) z dni 4-5 listopada 2025 roku ma zostać udostępniona dzisiaj (5 listopada 2025 roku) o godzinie 16:00 na oficjalnej stronie internetowej NBP (www.nbp.pl).
RPP zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych - podsumowanie
Podsumowując: RPP zdecydowała się na kwartalną redukcję stóp (o 25 punktów bazowych), co skutkuje obniżeniem kosztu pieniądza w polskiej gospodarce, a nowe niższe stopy wejdą w życie następnego dnia po decyzji.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA