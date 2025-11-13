REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Wszystkie niedziele handlowe w miesiącu: wszystkie sklepy otwarte przez całe weekendy - od Lidla i galerii handlowych po Żabkę. Ten miesiąc już blisko

Wszystkie niedziele handlowe w miesiącu: wszystkie sklepy otwarte przez całe weekendy - od Lidla i galerii handlowych po Żabkę. Ten miesiąc już blisko

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 listopada 2025, 06:27
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Wszystkie niedziele handlowe w miesiącu? A przynajmniej trzy z czterech, czy to możliwe
Wszystkie niedziele handlowe w miesiącu? A przynajmniej trzy z czterech, czy to możliwe
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wszystkie to mała przesada, trzy pierwsze, bo ostatnia z czterech niedziel tego miesiąca – 30 dnia jest bliska Nowego Roku więc nie ma potrzeby by była handlowa. Ale takie skumulowanie niedziel handlowych to doskonała okazja do zbadania jak by to było gdyby tak działo się każdego miesiąca, zwłaszcza że zdarzy się pierwszy raz od wielu lat i następny taki układ będzie za kolejny rok.

Wszystkie niedziele handlowe w miesiącu: grudzień 2025 wzorem do powielenia

To można uznać za eksperyment bo taki przypadek zdarzy się po raz pierwszy od wielu lat. Od kiedy obowiązuje ustawa o zakazie handlu w niedzielę, w większość miesięcy roku nie ma ani jednej niedzieli handlowej. Jedynie przed świętami: Wielkanoc i Boże Narodzenie, kalendarz handlowy długo przewidywał dwie niedziele handlowe w grudniu i w marcu lub kwietniu, w zależności w którym miesiącu wypadała Wielkanoc.
Dopiero teraz uległo to zmianie mocą ustawy uchwalonej w 2024 roku i począwszy od 2025 r. w grudniu będę trzy niedziele handlowe. Trzecia to rekompensata za dopisanie na liście dni ustawowo wolnych od pracy Wigilii.

REKLAMA

REKLAMA

Niedziela handlowa 07.12.2025: jakimi promocjami handlowcy przyciągną klientów

To pierwsza po niemal czterech miesiącach niedziela, w którą nie obowiązuje zakaz handlu, a więc otwarte są wszystkie sklepy. Poprzednia taka była aż w sierpniu, dokładnie ostatniego dnia tego miesiąca czyli 31.08.2025.
Dla większości Polaków z pewnością to jeszcze zbyt wcześnie na prawdziwe przedświąteczne zakupy, ale z pewnością handlowcy postarają się – przed odpowiednią politykę promocji, zachęt i działania PR – by wielu z nich w tym roku zmieniło zdanie. W końcu zarówno prezenty jak i wiele trwałych artykułów spożywczych niezbędnych do odpowiedniego przygotowania wigilijnego i świątecznego stołu można nabyć wcześniej, zwłaszcza gdy ceny zakupu są odpowiednio atrakcyjne.

Przykładem mogą tu być akcje sieci dyskontów Biedronka czy Lidl dotyczące chociażby najszybciej drożejących produktów takich jak kawa czy oliwa. Promocje typu druga 60 proc. taniej, co w praktyce oznacza obniżkę ceny każdego kupowanego produktu o 30 procent stosowane są powszechnie od kilku miesięcy.
Można więc oczekiwać, że w niedziele handlowe w grudniu nastąpi wręcz ich kumulacja – bo praktyka pokazała, jak skuteczne jest to narzędzie w przyciąganiu klientów do sklepów w pożądanym dla handlowców terminie

Niedziela handlowa 14.12.2025

To ta niedziela, która w ostatnich latach była pierwszą po długiej przerwie i skupiała na sobie uwagę wszystkich, którzy co do zasady przygotowania do świąt zaczynają wcześniej, by nie odkładać obowiązków na ostatnią chwilę i jak najwcześniej zająć się wypoczynkiem. Teraz jest drugą z kolei niedzielą bez zakazu handlu w grudniu, ale najprawdopodobniej będzie pierwszą z trzech pod względem popularności.
Przemawia za tym wiele argumentów. Po pierwsze już bardzo realna bliskość świąt. Co prawda na kupowanie karpia jest jeszcze za wcześnie, ale już np. niektóre wędliny czy mięsa typu gęś czy perliczka, jeśli mają być serwowane na świątecznym stole a dostępne są w wersji , mrożonej dla amatorów takich delikatesów będą na tyle atrakcyjnym asortymentem, że ściągną ich na niedzielne zakupy do wytypowanych sklepów.

REKLAMA

To samo dotyczy produktów do pieczenia ciasta czy przygotowania deserów. Zresztą także wszelkie inne produkty, o ile będą w promocji z pewnością zachęcą miliony klientów do robienia zakupów.
Niedziela 14 grudnia to też dobry czas na zrobienie już zakupów na prezenty pod choinkę. W tej sytuacji na szczególnie dużą frekwencję mogą liczyć galerie handlowe i centra handlowe znajdujące się w miastach mniejszych niż największe metropolie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Niedziela handlowa 21.12.2025

Niedziela poprzedzająca bezpośrednio święta Bożego Narodzenia zawsze, w każdym systemie była niedzielą handlową, podobnie jak handlową jest każda Niedziela Palmowa przed Wielkanocą. Nie inaczej będzie teraz po zmianach wprowadzonych w ustawie o zakazie handlu w niedzielę.
Jednak planując największe zakupy na ten termin trzeba mieć świadomość, że to będą zakupy w tłoku i długiej kolejce do kas. W tej sytuacji zdecydowanie lepiej będzie zakupy przesunąć na poniedziałek 22 grudnia – dokładnie tak jak to robimy gdy niedziela jest nie handlowa, ale z zakazem handlu i czynne są tylko małe sklepy.

Wszystkie niedziele handlowe: co z dniami wolnymi w grudniu dla pracowników handlu

To będzie też test dla systemu pracy pracowników w handlu. Zwolennicy przywrócenia niedziel handlowych – nawet jeśli nie wszystkich, to więcej niż siedmiu w całym roku – w projektowanych zmianach prawa dawali handlowcom gwarancję wolnych od pracy niedziel – przynajmniej dwóch a za pracę w niedzielę podwójne wynagrodzenie oraz gwarancję dnia wolnego w tygodniu.
Kumulacja trzech niedziel handlowych w jednym miesiącu i to w tak newralgicznym jak grudzień, miesiąc świąt rodzinnych i dodatkowych domowych obowiązków będzie doskonałym sprawdzianem jak to zadziała w praktyce.

To przede wszystkim dobra widomość dla studentów i innych osób chcących dorobić czy zarobić dzięki dużemu zapotrzebowaniu na zastępstwa. Taki system działał powszechnie przed wprowadzeniem zakazu handlu w niedzielę, na którym właśnie najwięcej stracili studenci.
Teraz choć jednorazowo, le skutecznie znów dostaną szansę na zarobek i także mogą posłużyć jako medium do badań jak mógłby funkcjonować system, w którym w każdym miesiącu byłyby może nie wszystkie niedziele handlowe, ale dwie a może i więcej.

Zobacz również:
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jesteście po czterdziestce i nieźle zarabiacie? Te hiobowe wieści mogą zwalić was z nóg
13 lis 2025

Spokojna i dostatnia emerytura… Wielu, nieźle zarabiających czterdziestolatków wierzy, że na starość utrzymają dotychczasowy poziom życia. Ale prognozy są bezlitosne. Eksperci szacują, że za kilka dekad przeciętny emeryt dostanie zaledwie 30 proc. ostatnich zarobków.
Dużo wyższa składka zdrowotna w 2026 r. Przedsiębiorcy boją się o swoje firmy
12 lis 2025

Dużo wyższa składka zdrowotna w 2026 r. - wzrośnie aż o 37%. Mali przedsiębiorcy boją się o swoje firmy. Koszty prowadzenia działalności rosną, aż nie opłaca się prowadzić własnego biznesu. Ludzie myślą o powrocie na etat.
Czy Twój biznes zyska cyfrową kasę fiskalną zamiast sprzętu? Odkrywamy, kto może korzystać z wirtualnych kas fiskalnych po nowelizacji
12 lis 2025

W świecie, gdzie płatności zbliżeniowe, e-faktury i zdalna praca stają się normą, tradycyjne, fizyczne kasy fiskalne mogą wydawać się reliktem przeszłości. Dla wielu przedsiębiorców w Polsce, to właśnie oprogramowanie zastępuje dziś rolę tradycyjnego urządzenia rejestrującego sprzedaż. Mowa o kasach fiskalnych w postaci oprogramowania, zwanych również kasami wirtualnymi lub kasami online w wersji software’owej. Katalog branż mogących z nich korzystać nie jest jednak zbyt szeroki. Na szczęście ostatnio uległ poszerzeniu - sprawdź, czy Twoja branża jest na liście.
2500 zł na laptop z programu rządowego. Do kiedy można złożyć wniosek o bon?
12 lis 2025

Masz jeszcze tylko kilka dni, by złożyć wniosek o 2500 zł na zakup komputera z rządowego programu wsparcia cyfrowego. Bon można wykorzystać wyłącznie na nowy laptop lub sprzęt spełniający określone wymagania techniczne, a czas na złożenie dokumentów mija już 21 listopada 2025 r. Sprawdź, kto może otrzymać dopłatę, jakie warunki trzeba spełnić i do kiedy można zrealizować bon, zanim przepadnie.

REKLAMA

Polska nie przyjmie migrantów w ramach paktu migracyjnego? Decyzja Komisji Europejskiej i reakcje w Warszawie
12 lis 2025

Donald Tusk ogłosił, że Polska nie przyjmie migrantów ani nie zapłaci ani grosza w ramach paktu migracyjnego. Komisja Europejska dała zielone światło na zwolnienie Polski z relokacji, a rząd mówi o historycznym sukcesie. Ale z Pałacu Prezydenckiego spadła lawina krytyki – minister Zbigniew Bogucki oskarża premiera o chaos i sprzeczności, pytając, kiedy wreszcie zacznie mówić prawdę o pakcie migracyjnym.
800 zł miesięcznie dla pokolenia bez 500+. Czy w 2026 r. rząd zapłaci za lata wychowania dzieci?
12 lis 2025

Czy państwo powinno zapłacić rodzicom, którzy wychowywali dzieci, zanim pojawiło się 500+ i 800+? W Sejmie leży petycja, która poruszyła miliony seniorów. Autorzy chcą, by emeryci otrzymywali 800 zł dodatku do emerytury za każde wychowane dziecko, które dziś pracuje i płaci podatki w Polsce. Pomysł nazywany wstecznym 800 plus trafił do sejmowej Komisji do Spraw Petycji i wywołał ogromną dyskusję.
Zwolnienie lekarskie nie w celu wyzdrowienia, a w celu pracy u innego pracodawcy. Rzecznik MŚP zwraca uwagę
12 lis 2025

Zwolnienie lekarskie będzie częściej brane nie w celu wyzdrowienia, a w celu pracy u innego pracodawcy? Rzecznik MŚP zwraca uwagę na planowane zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.
PPK: zwolnienie mikroprzedsiębiorcy nie jest bezterminowe. Kiedy wszystko się zmienia
12 lis 2025

Utworzenie PPK dla pracowników nie obowiązuje mikroprzedsiębiorcy, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Zwolnienie to nie jest jednak bezterminowe. Kiedy wszystko się zmienia?

REKLAMA

ETS2 – co to naprawdę jest i jak wpływa na każdego Polaka? Fakty, nie mity
12 lis 2025

Europejski System Handlu Emisjami (ETS2) to nie jest żadna nowa podatkowa niespodzianka dla Polaków, nie jest też „zabójcą kotłowni i pieców na węgiel”. To mechanizm prawny, który od 2027 roku obejmie emisje CO₂ z sektora transportu drogowego, budownictwa i małych instalacji energetycznych – obszarów dotychczas nieobjętych ETS1. W Polsce narosło wiele nieporozumień: od strachu przed „zabiciem ciepłownictwa lokalnego” po teorie spiskowe o „zamierzeniu pozbawienia Polaków przez UE prawa do ogrzewania domów”. W tym artykule przedstawiamy wyłącznie sprawdzone fakty, oparte na oficjalnych dokumentach Unii Europejskiej, analizach Komisji Europejskiej, Eurostatu i instytucji badawczych - bez spekulacji czy emocji.
Ochrona roślin i nasiennictwo - ważne zmiany w przepisach uchwalone przez Sejm i Senat
12 lis 2025

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w dniu 7 listopada br. Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy z 9 października 2025 r. o zmianie ustawy ochronie roślin przed agrofagami oraz niektórych innych ustaw. Tym samym zakończono prace parlamentarne nad ustawą, która zostanie teraz skierowana do podpisu Prezydenta. Co się zmieni i od kiedy?

REKLAMA