Ceny prądu 2026 – co dokładnie się zmieni?

Ceny prądu 2026 – co dokładnie się zmieni?

02 stycznia 2026, 15:31
Ceny prądu 2026 – co dokładnie się zmieni?
Shutterstock
Shutterstock

Od 1 stycznia 2026 r. kończy się zamrożenie cen energii – rachunki za prąd w polskich domach wzrosną o ok. 3% w porównaniu do poprzednich zamrożonych stawek. Ale diabeł tkwi w szczegółach – część opłat spadnie, a inna pójdzie w górę.

To już pewne – od 1 stycznia 2026 r. kończy się zamrożenie cen prądu. Prezes URE zatwierdził pod koniec grudnia 2025 r. ostateczne taryfy: średni rachunek gospodarstwa domowego wzrośnie o 3,2–3,8 % w zależności od regionu i sprzedawcy – więcej niż pierwotnie zapowiadano.

Koniec mrożenia – co dokładnie zatwierdził URE 23 grudnia 2025?

Po długich negocjacjach i korekcie projektów z początku grudnia ostateczne decyzje są następujące:

1. Cena energii czynnej (sprzedaż) – trochę lepiej niż w projekcie

  • Ostateczna średnia cena za 1 MWh energii czynnej: 493,82 zł netto (w projekcie było 495,16 zł – obniżka o ok. 1,34 zł/MWh)
  • Spadek w stosunku do zamrożonej ceny z 2025 r.: –9,8 % (zamiast wcześniej szacowanych –8 do –10 %)

2. Dystrybucja – podwyżki nieco niższe niż w projekcie, ale i tak bardzo wysokie

Ostateczne zatwierdzone wzrosty stawek dystrybucyjnych (w porównaniu do 2025):

Operator

Wzrost zatwierdzony (23.12.2025)

Wzrost w projekcie z grudnia

Energa-Operator

+17,8 %

+19 %

Tauron Dystrybucja

+16,9 %

+18 %

PGE Dystrybucja

+15,4 %

+16 %

Enea Operator

+15,1 %

+15–16 %

Stoen Operator (Warszawa)

+14,7 %

+15 %

Średni wzrost opłat dystrybucyjnych w Polsce: +16,1 %

3. Łączny rachunek 2026 – ostateczne wyliczenia URE i sprzedawców

Dla modelowego gospodarstwa domowego zużywającego 2000 kWh/rok (taryfa G11):

Pozycja

2025 (zamrożone)

2026 (ostateczne)

Zmiana roczna

Energia czynna

1092 zł

987 zł

–105 zł

Opłaty dystrybucyjne (wszystkie)

1428 zł

1662 zł

+234 zł

Opłata mocowa + pozostałe

380 zł

392 zł

+12 zł

Razem netto

2900 zł

3041 zł

+141 zł

+ VAT 23 %

3567 zł

3740 zł

+173 zł

Wzrost procentowy

+4,85 %

w skali roku

Uwaga: URE podaje średni wzrost dla całego kraju na poziomie 3,6 %, ale w rzeczywistości będzie on mocno zróżnicowany regionalnie – od +2,9 % (najlepsze scenariusze w PGE) do +5,2 % (najgorsze w Energa i Tauron).

Dlaczego ostateczny wzrost jest wyższy niż zapowiadane 3 %?

  • Grudzień 2025 przyniósł wyższe niż oczekiwano ceny uprawnień do emisji CO₂ (powyżej 100 euro/t)
  • Dodatkowe koszty systemu (opłata mocowa + OZE) wzrosły o ok. 3–4 %
  • Sprzedawcy ostatecznie nie zgodzili się na głębsze obniżki marży

Najnowsze oferty rynkowe (31 grudnia 2025 – 2 stycznia 2026)

W reakcji na zatwierdzone taryfy najwięksi sprzedawcy ruszają z promocjami:

Sprzedawca

Oferta na 2026

Cena za 1 kWh (cały rachunek)

Oszczędność vs taryfa URE

Tauron

„Prąd jak ta lala 2026”

0,78–0,82 zł

–18 do –22 %

PGE

„Gwarancja 2026”

0,79 zł

–20 %

Enea

„Eko Stała Cena”

0,81 zł

–17 %

Polenergia

„Fotowoltaika + prąd –20 %”

nawet 0,68–0,72 zł

–28 % (przy PV)

Zmiana sprzedawcy w styczniu 2026 stała się najpopularniejszym tematem w porównywarkach – w ciągu tygodnia złożono ponad 180 tys. wniosków.

Co można zrobić TERAZ (styczeń 2026)?

  1. Nie czekaj – jeśli jesteś jeszcze na taryfie sprzedawcy z urzędu, możesz zmienić sprzedawcę nawet w 24 h (online).
  2. Sprawdź swoją ostatnią fakturę – podana tam cena za kWh w 2026 będzie wyższa o ok. 0,08–0,10 zł niż najlepsze oferty rynkowe.
  3. Rozważ taryfę weekendową G12w lub dynamiczną – przy przesunięciu 40–50 % zużycia poza szczytem oszczędności mogą sięgnąć dodatkowych 15–20 %.

Podsumowanie – styczeń 2026

Tak, rachunki wzrosną – średnio o 170–250 zł rocznie w zależności od regionu i zużycia. Ale jednocześnie nigdy nie było łatwiej i taniej uciec od taryfy regulowanej – różnica między taryfą URE a najlepszymi ofertami rynkowymi wynosi obecnie nawet 25–30 %.

Źródła:
- Decyzje Prezesa URE z 23 grudnia 2025 r.
- Komunikaty PGE, Tauron, Enea, Energa z 27–31 grudnia 2025 r.
- Dane URE i porównywarek cen energii (stan na 2 stycznia 2026)

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
