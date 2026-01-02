Ceny prądu 2026 – co dokładnie się zmieni?

Od 1 stycznia 2026 r. kończy się zamrożenie cen energii – rachunki za prąd w polskich domach wzrosną o ok. 3% w porównaniu do poprzednich zamrożonych stawek. Ale diabeł tkwi w szczegółach – część opłat spadnie, a inna pójdzie w górę.

To już pewne – od 1 stycznia 2026 r. kończy się zamrożenie cen prądu. Prezes URE zatwierdził pod koniec grudnia 2025 r. ostateczne taryfy: średni rachunek gospodarstwa domowego wzrośnie o 3,2–3,8 % w zależności od regionu i sprzedawcy – więcej niż pierwotnie zapowiadano.

Koniec mrożenia – co dokładnie zatwierdził URE 23 grudnia 2025?

Po długich negocjacjach i korekcie projektów z początku grudnia ostateczne decyzje są następujące:

1. Cena energii czynnej (sprzedaż) – trochę lepiej niż w projekcie

Ostateczna średnia cena za 1 MWh energii czynnej: 493,82 zł netto (w projekcie było 495,16 zł – obniżka o ok. 1,34 zł/MWh)

Spadek w stosunku do zamrożonej ceny z 2025 r.: –9,8 % (zamiast wcześniej szacowanych –8 do –10 %)

2. Dystrybucja – podwyżki nieco niższe niż w projekcie, ale i tak bardzo wysokie

Ostateczne zatwierdzone wzrosty stawek dystrybucyjnych (w porównaniu do 2025):

Operator Wzrost zatwierdzony (23.12.2025) Wzrost w projekcie z grudnia Energa-Operator +17,8 % +19 % Tauron Dystrybucja +16,9 % +18 % PGE Dystrybucja +15,4 % +16 % Enea Operator +15,1 % +15–16 % Stoen Operator (Warszawa) +14,7 % +15 %

Średni wzrost opłat dystrybucyjnych w Polsce: +16,1 %

3. Łączny rachunek 2026 – ostateczne wyliczenia URE i sprzedawców

Dla modelowego gospodarstwa domowego zużywającego 2000 kWh/rok (taryfa G11):

Pozycja 2025 (zamrożone) 2026 (ostateczne) Zmiana roczna Energia czynna 1092 zł 987 zł –105 zł Opłaty dystrybucyjne (wszystkie) 1428 zł 1662 zł +234 zł Opłata mocowa + pozostałe 380 zł 392 zł +12 zł Razem netto 2900 zł 3041 zł +141 zł + VAT 23 % 3567 zł 3740 zł +173 zł Wzrost procentowy – – +4,85 % w skali roku

Uwaga: URE podaje średni wzrost dla całego kraju na poziomie 3,6 %, ale w rzeczywistości będzie on mocno zróżnicowany regionalnie – od +2,9 % (najlepsze scenariusze w PGE) do +5,2 % (najgorsze w Energa i Tauron).

Dlaczego ostateczny wzrost jest wyższy niż zapowiadane 3 %?

Grudzień 2025 przyniósł wyższe niż oczekiwano ceny uprawnień do emisji CO₂ (powyżej 100 euro/t)

Dodatkowe koszty systemu (opłata mocowa + OZE) wzrosły o ok. 3–4 %

Sprzedawcy ostatecznie nie zgodzili się na głębsze obniżki marży

Najnowsze oferty rynkowe (31 grudnia 2025 – 2 stycznia 2026)

W reakcji na zatwierdzone taryfy najwięksi sprzedawcy ruszają z promocjami:

Sprzedawca Oferta na 2026 Cena za 1 kWh (cały rachunek) Oszczędność vs taryfa URE Tauron „Prąd jak ta lala 2026” 0,78–0,82 zł –18 do –22 % PGE „Gwarancja 2026” 0,79 zł –20 % Enea „Eko Stała Cena” 0,81 zł –17 % Polenergia „Fotowoltaika + prąd –20 %” nawet 0,68–0,72 zł –28 % (przy PV)

Zmiana sprzedawcy w styczniu 2026 stała się najpopularniejszym tematem w porównywarkach – w ciągu tygodnia złożono ponad 180 tys. wniosków.

Co można zrobić TERAZ (styczeń 2026)?

Nie czekaj – jeśli jesteś jeszcze na taryfie sprzedawcy z urzędu, możesz zmienić sprzedawcę nawet w 24 h (online). Sprawdź swoją ostatnią fakturę – podana tam cena za kWh w 2026 będzie wyższa o ok. 0,08–0,10 zł niż najlepsze oferty rynkowe. Rozważ taryfę weekendową G12w lub dynamiczną – przy przesunięciu 40–50 % zużycia poza szczytem oszczędności mogą sięgnąć dodatkowych 15–20 %.

Podsumowanie – styczeń 2026

Tak, rachunki wzrosną – średnio o 170–250 zł rocznie w zależności od regionu i zużycia. Ale jednocześnie nigdy nie było łatwiej i taniej uciec od taryfy regulowanej – różnica między taryfą URE a najlepszymi ofertami rynkowymi wynosi obecnie nawet 25–30 %.

Źródła:

- Decyzje Prezesa URE z 23 grudnia 2025 r.

- Komunikaty PGE, Tauron, Enea, Energa z 27–31 grudnia 2025 r.

- Dane URE i porównywarek cen energii (stan na 2 stycznia 2026)