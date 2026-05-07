Masz czas tylko do końca czerwca. Jeden dokument dzieli Cię od gigantycznej dopłaty za prąd

Dla wielu przedsiębiorców i rolników nadchodzące tygodnie to ostatnia szansa na uratowanie firmowych finansów przed "rachunkami grozy". Jeśli w 2024 roku korzystałeś z tańszego prądu, a jeszcze nie dopełniłeś formalności, Twój sprzedawca energii może zażądać zwrotu udzielonej bonifikaty. Kwoty idą w tysiące złotych.

rozwiń >

Pułapka "ceny maksymalnej". Dlaczego teraz trzeba płacić?

W drugiej połowie 2024 roku polskie firmy i rolnicy byli chronieni specjalną tarczą - płacili za energię maksymalnie 693 zł/MWh. Państwo dopłacało do interesu, ale pod jednym warunkiem: że była to pomoc publiczna (de minimis). Problem w tym, że prawo nie uznaje tej pomocy "na słowo". Sprzedawcy energii muszą mieć w papierach oświadczenie od klienta. Jeśli go nie ma, system uznaje zniżkę za niebyłą, a cena prądu zostaje wstecznie przeliczona według znacznie wyższych stawek rynkowych.

REKLAMA

REKLAMA

Kto musi sprawdzić skrzynkę pocztową i e-mail?

Obowiązek dotyczy konkretnej grupy odbiorców, którzy w okresie lipiec-grudzień 2024 korzystali z zamrożonych cen. Są to:

Właściciele mikrofirm, małych i średnich przedsiębiorstw.

Rolnicy prowadzący gospodarstwa.

Sprzedawcy energii masowo wysyłają monity.

Jeśli otrzymałeś takie przypomnienie, nie ignoruj go - to nie jest zwykły komunikat marketingowy, ale realne ostrzeżenie przed korektą faktur.

30 czerwca 2026 - data, która zdecyduje o Twoim portfelu

To najważniejszy termin w tegorocznym kalendarzu energetycznym. Choć pierwotne daty dawno minęły, przepisy pozwalają na złożenie informacji o pomocy lub jej korektę właśnie do końca czerwca 2026 roku. Co ważne, to również czas na naprawienie błędów. Jeśli złożyłeś dokument, ale:

REKLAMA

podpis był nieczytelny,

pomyliłeś się w numerze NIP lub danych firmy,

zrobiłeś zwykłą literówkę,

masz ostatnią szansę, by wysłać poprawkę. Brak korekty przy błędnym oświadczeniu skutkuje takimi samymi konsekwencjami jak brak dokumentu - powrotem do "stawek grozy".

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ile można stracić?

Różnica między ceną gwarantowaną a komercyjną w 2024 roku była ogromna. Dla średniej wielkości gospodarstwa rolnego lub warsztatu produkcyjnego brak oświadczenia może oznaczać konieczność dopłacenia od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych za zużytą już energię.

Jak dopełnić formalności w 5 minut?

Większość firm energetycznych maksymalnie uprościła ten proces, aby uniknąć chaosu w dokumentacji. Oświadczenie można złożyć:

Przez internet - logując się do elektronicznego biura obsługi klienta (eBOK).

Mailem - wysyłając skan podpisanego dokumentu.

W placówce - osobiście, co daje pewność natychmiastowego potwierdzenia wpływu.

Wzory dokumentów (informacja o pomocy de minimis) są dostępne na stronach internetowych dostawców prądu. Warto pobrać aktualny druk, wypełnić go i wysłać jeszcze dzisiaj - przed czerwcowym szczytem, który może zablokować systemy informatyczne firm energetycznych.

Często zadawane pytania (FAQ)