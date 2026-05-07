Masz czas tylko do końca czerwca. Jeden dokument dzieli Cię od gigantycznej dopłaty za prąd
Dla wielu przedsiębiorców i rolników nadchodzące tygodnie to ostatnia szansa na uratowanie firmowych finansów przed "rachunkami grozy". Jeśli w 2024 roku korzystałeś z tańszego prądu, a jeszcze nie dopełniłeś formalności, Twój sprzedawca energii może zażądać zwrotu udzielonej bonifikaty. Kwoty idą w tysiące złotych.
- Pułapka "ceny maksymalnej". Dlaczego teraz trzeba płacić?
- Kto musi sprawdzić skrzynkę pocztową i e-mail?
- 30 czerwca 2026 - data, która zdecyduje o Twoim portfelu
- Ile można stracić?
- Jak dopełnić formalności w 5 minut?
- Często zadawane pytania (FAQ)
Pułapka "ceny maksymalnej". Dlaczego teraz trzeba płacić?
W drugiej połowie 2024 roku polskie firmy i rolnicy byli chronieni specjalną tarczą - płacili za energię maksymalnie 693 zł/MWh. Państwo dopłacało do interesu, ale pod jednym warunkiem: że była to pomoc publiczna (de minimis). Problem w tym, że prawo nie uznaje tej pomocy "na słowo". Sprzedawcy energii muszą mieć w papierach oświadczenie od klienta. Jeśli go nie ma, system uznaje zniżkę za niebyłą, a cena prądu zostaje wstecznie przeliczona według znacznie wyższych stawek rynkowych.
Kto musi sprawdzić skrzynkę pocztową i e-mail?
Obowiązek dotyczy konkretnej grupy odbiorców, którzy w okresie lipiec-grudzień 2024 korzystali z zamrożonych cen. Są to:
- Właściciele mikrofirm, małych i średnich przedsiębiorstw.
- Rolnicy prowadzący gospodarstwa.
- Sprzedawcy energii masowo wysyłają monity.
Jeśli otrzymałeś takie przypomnienie, nie ignoruj go - to nie jest zwykły komunikat marketingowy, ale realne ostrzeżenie przed korektą faktur.
30 czerwca 2026 - data, która zdecyduje o Twoim portfelu
To najważniejszy termin w tegorocznym kalendarzu energetycznym. Choć pierwotne daty dawno minęły, przepisy pozwalają na złożenie informacji o pomocy lub jej korektę właśnie do końca czerwca 2026 roku. Co ważne, to również czas na naprawienie błędów. Jeśli złożyłeś dokument, ale:
- podpis był nieczytelny,
- pomyliłeś się w numerze NIP lub danych firmy,
- zrobiłeś zwykłą literówkę,
masz ostatnią szansę, by wysłać poprawkę. Brak korekty przy błędnym oświadczeniu skutkuje takimi samymi konsekwencjami jak brak dokumentu - powrotem do "stawek grozy".
Ile można stracić?
Różnica między ceną gwarantowaną a komercyjną w 2024 roku była ogromna. Dla średniej wielkości gospodarstwa rolnego lub warsztatu produkcyjnego brak oświadczenia może oznaczać konieczność dopłacenia od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych za zużytą już energię.
Jak dopełnić formalności w 5 minut?
Większość firm energetycznych maksymalnie uprościła ten proces, aby uniknąć chaosu w dokumentacji. Oświadczenie można złożyć:
- Przez internet - logując się do elektronicznego biura obsługi klienta (eBOK).
- Mailem - wysyłając skan podpisanego dokumentu.
- W placówce - osobiście, co daje pewność natychmiastowego potwierdzenia wpływu.
Wzory dokumentów (informacja o pomocy de minimis) są dostępne na stronach internetowych dostawców prądu. Warto pobrać aktualny druk, wypełnić go i wysłać jeszcze dzisiaj - przed czerwcowym szczytem, który może zablokować systemy informatyczne firm energetycznych.
Często zadawane pytania (FAQ)
- Do kiedy dokładnie muszę złożyć oświadczenie o pomocy de minimis? Ostateczny termin upływa 30 czerwca 2026 roku. To również końcowa data na wprowadzenie jakichkolwiek korekt w dokumentach złożonych wcześniej, w których pojawiły się błędy.
- Co się stanie, jeśli przegapię ten termin? Twój sprzedawca energii dokona korekty rozliczeń za drugą połowę 2024 roku. Zamiast ceny maksymalnej (693 zł/MWh), zapłacisz stawkę rynkową z umowy. W praktyce oznacza to konieczność dopłacenia różnicy, która może wynieść od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.
- Czy obowiązek dotyczy też zwykłych gospodarstw domowych? Nie. Obowiązek złożenia oświadczenia o pomocy de minimis dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz rolników, którzy korzystali z zamrożonych cen prądu w 2024 roku jako podmioty gospodarcze.
- Złożyłem oświadczenie rok temu, czy muszę robić to ponownie? Jeśli Twoje oświadczenie było poprawne i sprzedawca go nie zakwestionował, nie musisz składać go ponownie. Jeśli jednak dostałeś wezwanie do uzupełnienia braków (np. z powodu błędnego NIP-u lub braku podpisu), musisz wysłać korektę do 30 czerwca 2026 roku.
- Skąd wziąć wzór oświadczenia? Wzór informacji o pomocy de minimis znajdziesz na stronie internetowej swojego sprzedawcy prądu (np. PGE, Tauron, Energa, Enea). Większość firm udostępnia go w zakładce "Centrum pomocy" lub "Strefa klienta".
- Czy oświadczenie można wysłać przez internet? Tak, większość dostawców umożliwia przesłanie dokumentu przez e-mail (skan z podpisem) lub bezpośrednio przez system eBOK. Możesz też wysłać je pocztą tradycyjną (listem poleconym) lub złożyć w punkcie obsługi.
