Masz czas tylko do końca czerwca. Jeden dokument dzieli Cię od gigantycznej dopłaty za prąd

Masz czas tylko do końca czerwca. Jeden dokument dzieli Cię od gigantycznej dopłaty za prąd

07 maja 2026, 12:30
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
prąd, pieniądze
Dla wielu przedsiębiorców i rolników nadchodzące tygodnie to ostatnia szansa na uratowanie firmowych finansów przed "rachunkami grozy". Jeśli w 2024 roku korzystałeś z tańszego prądu, a jeszcze nie dopełniłeś formalności, Twój sprzedawca energii może zażądać zwrotu udzielonej bonifikaty. Kwoty idą w tysiące złotych.

Pułapka "ceny maksymalnej". Dlaczego teraz trzeba płacić?

W drugiej połowie 2024 roku polskie firmy i rolnicy byli chronieni specjalną tarczą - płacili za energię maksymalnie 693 zł/MWh. Państwo dopłacało do interesu, ale pod jednym warunkiem: że była to pomoc publiczna (de minimis). Problem w tym, że prawo nie uznaje tej pomocy "na słowo". Sprzedawcy energii muszą mieć w papierach oświadczenie od klienta. Jeśli go nie ma, system uznaje zniżkę za niebyłą, a cena prądu zostaje wstecznie przeliczona według znacznie wyższych stawek rynkowych.

Kto musi sprawdzić skrzynkę pocztową i e-mail?

Obowiązek dotyczy konkretnej grupy odbiorców, którzy w okresie lipiec-grudzień 2024 korzystali z zamrożonych cen. Są to:

  • Właściciele mikrofirm, małych i średnich przedsiębiorstw.
  • Rolnicy prowadzący gospodarstwa.
  • Sprzedawcy energii masowo wysyłają monity.

Jeśli otrzymałeś takie przypomnienie, nie ignoruj go - to nie jest zwykły komunikat marketingowy, ale realne ostrzeżenie przed korektą faktur.

30 czerwca 2026 - data, która zdecyduje o Twoim portfelu

To najważniejszy termin w tegorocznym kalendarzu energetycznym. Choć pierwotne daty dawno minęły, przepisy pozwalają na złożenie informacji o pomocy lub jej korektę właśnie do końca czerwca 2026 roku. Co ważne, to również czas na naprawienie błędów. Jeśli złożyłeś dokument, ale:

  • podpis był nieczytelny,
  • pomyliłeś się w numerze NIP lub danych firmy,
  • zrobiłeś zwykłą literówkę,

masz ostatnią szansę, by wysłać poprawkę. Brak korekty przy błędnym oświadczeniu skutkuje takimi samymi konsekwencjami jak brak dokumentu - powrotem do "stawek grozy".

Ile można stracić?

Różnica między ceną gwarantowaną a komercyjną w 2024 roku była ogromna. Dla średniej wielkości gospodarstwa rolnego lub warsztatu produkcyjnego brak oświadczenia może oznaczać konieczność dopłacenia od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych za zużytą już energię.

Jak dopełnić formalności w 5 minut?

Większość firm energetycznych maksymalnie uprościła ten proces, aby uniknąć chaosu w dokumentacji. Oświadczenie można złożyć:

  • Przez internet - logując się do elektronicznego biura obsługi klienta (eBOK).
  • Mailem - wysyłając skan podpisanego dokumentu.
  • W placówce - osobiście, co daje pewność natychmiastowego potwierdzenia wpływu.

Wzory dokumentów (informacja o pomocy de minimis) są dostępne na stronach internetowych dostawców prądu. Warto pobrać aktualny druk, wypełnić go i wysłać jeszcze dzisiaj - przed czerwcowym szczytem, który może zablokować systemy informatyczne firm energetycznych.

Często zadawane pytania (FAQ)

  1. Do kiedy dokładnie muszę złożyć oświadczenie o pomocy de minimis? Ostateczny termin upływa 30 czerwca 2026 roku. To również końcowa data na wprowadzenie jakichkolwiek korekt w dokumentach złożonych wcześniej, w których pojawiły się błędy.
  2. Co się stanie, jeśli przegapię ten termin? Twój sprzedawca energii dokona korekty rozliczeń za drugą połowę 2024 roku. Zamiast ceny maksymalnej (693 zł/MWh), zapłacisz stawkę rynkową z umowy. W praktyce oznacza to konieczność dopłacenia różnicy, która może wynieść od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.
  3. Czy obowiązek dotyczy też zwykłych gospodarstw domowych? Nie. Obowiązek złożenia oświadczenia o pomocy de minimis dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz rolników, którzy korzystali z zamrożonych cen prądu w 2024 roku jako podmioty gospodarcze.
  4. Złożyłem oświadczenie rok temu, czy muszę robić to ponownie? Jeśli Twoje oświadczenie było poprawne i sprzedawca go nie zakwestionował, nie musisz składać go ponownie. Jeśli jednak dostałeś wezwanie do uzupełnienia braków (np. z powodu błędnego NIP-u lub braku podpisu), musisz wysłać korektę do 30 czerwca 2026 roku.
  5. Skąd wziąć wzór oświadczenia? Wzór informacji o pomocy de minimis znajdziesz na stronie internetowej swojego sprzedawcy prądu (np. PGE, Tauron, Energa, Enea). Większość firm udostępnia go w zakładce "Centrum pomocy" lub "Strefa klienta".
  6. Czy oświadczenie można wysłać przez internet? Tak, większość dostawców umożliwia przesłanie dokumentu przez e-mail (skan z podpisem) lub bezpośrednio przez system eBOK. Możesz też wysłać je pocztą tradycyjną (listem poleconym) lub złożyć w punkcie obsługi.
Bon senioralny 2026. Rząd przyjął projekt. Kto skorzysta?
Renta wdowia 2026. Zagraniczne świadczenia mogą pokrzyżować plany. Sprawdź nowe limity i zasady
Ile wynosi dodatek do emerytury za warunki szkodliwe? Tak ZUS wylicza dodatkowe pieniądze. Tyle dostaniesz
Źródło: INFOR
Nauczyciele mają prawo do dwóch dodatkowych świadczeń związanych z wypoczynkiem. Regulamin nie może ich tego prawa pozbawić
07 maja 2026

Nauczyciele mają prawo nie tylko do świadczenia urlopowego, ale i do wczasów pod gruszą. Działania pracodawcy zmierzające do ograniczenia tych praw należy uznać za sprzeczne z obowiązującymi przepisami.
Wystarczy wysłać pismo do Poczty Polskiej, by przestać płacić abonament RTV? Sąd: formularz z rozporządzenia dot. wyrejestrowania odbiorników wykracza poza delegację ustawową
07 maja 2026

Wyrokiem z 25 marca 2026 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił postanowienie Poczty Polskiej podtrzymujące zapłatę zaległych opłat abonamentowych przez obywatela (abonenta). Ów obywatel bronił się tym, że wysłał pismo do Poczty Polskiej, w którym wnioskował o wyrejestrowanie odbiornika. Poczta argumentowała, że powinien to zrobić na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji. Jednak WSA w uzasadnieniu tego wyroku (powołując się też na orzeczenie NSA) uznał, że wprowadzenie formularza wyrejestrowania w rozporządzeniu wykracza poza delegację ustawową. Zaś – zdaniem sądu – Poczta Polska po otrzymaniu oświadczenia o wyrejestrowanie odbiornika w zwykłym piśmie powinna „poczynić stosowne czynności w zakresie wyjaśnienia istotnych w sprawie okoliczności”. Czyli zawiadomić zobowiązanego o przyjęciu tego oświadczenia i następnie wyrejestrować daną osobę albo przesłać stosowny formularz do wypełnienia i odesłania albo złożenia w placówce pocztowej.
Ochrona przedemerytalna a art. 53 Kodeksu pracy. Kiedy kończy się tarcza ochronna przed wypowiedzeniem umowy?
07 maja 2026

Czy ochrona przedemerytalna chroni nawet w przypadku długiej choroby pracownika? Kiedy pracodawca może zastosować art. 53 Kodeksu pracy? Kiedy kończy się tarcza ochronna przed wypowiedzeniem umowy?
O tym wsparciu finansowym po utracie pracy prawie nikt nie wie. Nie chodzi o zasiłek dla bezrobotnych
07 maja 2026

Utrata zatrudnienia i brak prawa do zasiłku dla bezrobotnych nie musi oznaczać pozostania bez środków do życia. W maju 2026 roku osoby w najtrudniejszej sytuacji finansowej wciąż mogą liczyć na zasiłek okresowy. Sprawdź, jakie kryteria dochodowe obowiązują w tym roku, ile wynosi minimalna wypłata i jak skutecznie przejść przez procedurę w MOPS, aby szybko otrzymać niezbędne wsparcie finansowe.

Ojciec nie odrzucił spadku w imieniu syna. Niepełnosprawność nie usprawiedliwia uchybienia terminowi?
07 maja 2026

Ojciec jest osobą z niepełnosprawnością. Nie udało mu się jednak przywrócić terminu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka. Teraz sprawą zajmie się Sąd Najwyższy. Skargę w imieniu ojca złożył Rzecznik Praw Obywatelskich.
7 maja wystartowała rejestracja w wykazie podmiotów kluczowych i podmiotów ważnych - jest instrukcja wpisu
07 maja 2026

Właśnie od teraz można już dokonywać wpisu do Wykazu podmiotów kluczowych i podmiotów ważnych (w skrócie: Wykaz KSC). Trzeba jednak samemu zidentyfikować, czy podlega się pod regulacje krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Rząd opublikował instrukcję, jak dokonać wpisu.
Referendum: pytanie do Polaków w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Prezydent Karol Nawrocki zgłasza wniosek o referendum
07 maja 2026

Referendum: jak brzmi pytanie do Polaków w sprawie unijnej polityki klimatycznej? Prezydent Karol Nawrocki zgłasza wniosek o referendum. W przeprowadzeniu ogólnopolskiego referendum zdecyduje Senat RP. Kiedy miałoby się odbyć głosowanie w referendum?

Frankowicz wziął kredyt na mieszkanie dla córki. Skarbówka: co z PIT po ugodzie?
07 maja 2026

Wielu rodziców kilkanaście lat temu podpisało wraz z dorosłym dzieckiem umowę kredytu frankowego, aby pomóc mu kupić pierwsze mieszkanie. Dziś, gdy banki coraz częściej proponują ugody i umarzają część zadłużenia, pojawia się praktyczne pytanie podatkowe: czy fiskus uzna umorzoną kwotę za przychód, od którego trzeba zapłacić PIT?

Od 3 czerwca 2026 r. kierowcy nie pozbędą się już punktów karnych – rząd zmienia przepisy „szybkim” rozporządzeniem
07 maja 2026

Od 3 czerwca 2026 r. zredukowanie liczby punktów karnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego popełnione przez osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem – jeżeli wejdzie w życie projekt nowego rozporządzenia rządowego (autorstwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) – nie będzie już możliwe na dotychczasowych zasadach. Dzięki szkoleniu (tzw. kursowi reedukacyjnemu), kierowcy będą mogli „pozbyć się” (i tym samym – zmniejszyć ryzyko utraty prawa jazdy) już tylko punktów karnych za niektóre, ściśle określone naruszenia.
