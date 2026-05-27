Ile wynosi przeciętna emerytura po waloryzacji? ZUS odkrył karty. Sprawdź, czy dostajesz więcej niż średnia

Ile wynosi przeciętna emerytura po waloryzacji? ZUS odkrył karty. Sprawdź, czy dostajesz więcej niż średnia

27 maja 2026, 16:15
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
Najnowszy raport ZUS przynosi konkretne odpowiedzi na pytania o finanse polskich seniorów. Publikacja biuletynu "Miesięczna informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych" ujawniła realne skutki niedawnej waloryzacji. Liczby nie kłamią - na konta emerytów trafiają wyższe kwoty, ale ceną za to jest rekordowe obciążenie państwowej kasy. Czy Twoje świadczenie nadąża za krajową średnią?

Nowa średnia emerytura w Polsce. ZUS podał konkretną kwotę

Marcowa waloryzacja przyniosła wyraźną zmianę na kontach bankowych świadczeniobiorców. Z oficjalnych statystyk wynika, że w marcu 2026 roku średnia wypłacana emerytura osiągnęła poziom 4 509,64 zł. To potężny skok w porównaniu z lutym, kiedy to przeciętny przelew z ZUS wynosił 4249 zł. W efekcie corocznego mechanizmu podnoszenia świadczeń, portfel statystycznego emeryta zyskał średnio około 260 zł. Jak wyglądała sytuacja w poszczególnych miesiącach pierwszego kwartału? ZUS wskazuje na następujące kwoty przeciętnych wypłat:

  • w styczniu: 3948,91 zł,
  • w lutym: 3958,67 zł,
  • w marcu: 4210,99 zł.

Ilu seniorów pobiera pieniądze z ZUS? Zaskakujący spadek na początku roku

Analiza struktury beneficjentów pokazuje ciekawe zjawisko, które powtarza się w systemie ubezpieczeń niemal co roku. W okresie od stycznia do marca 2026 roku liczba zarejestrowanych emerytów zmniejszyła się o 14 tysięcy osób. Podczas gdy na początku roku (w styczniu) ZUS przelewał pieniądze do 6,425 mln osób, w marcu grupa ta liczyła już 6,411 mln seniorów. Warto jednak pamiętać, że w dłuższej perspektywie system stale rośnie. Dla porównania, w styczniu 2025 roku świadczenia pobierało 6,357 mln Polaków, a do końca tamtego roku liczba ta skoczyła do 6,423 mln. Oznacza to, że w ciągu kilkunastu miesięcy przybyło ponad 66 tysięcy nowych uprawnionych.

Budżet trzeszczy w szwach. Koszt wypłat bije historyczne rekordy

Większa liczba seniorów i wyższe kwoty pojedynczych przelewów generują ogromne wyzwanie dla finansów publicznych. Wydatki państwa na zabezpieczenie emerytalne rosną w lawinowym tempie:

  • Pod koniec 2023 roku (grudzień) miesięczny koszt wynosił 21,75 mld zł.
  • Rok później (grudzień 2024) kwota ta urosła do 25,07 mld zł.
  • W sierpniu 2025 roku po raz pierwszy pękła granica 27 mld zł miesięcznie.
  • W lutym 2026 roku obsługa systemu pochłonęła 27,266 mld zł.

Prawdziwe tąpnięcie nastąpiło jednak po marcu. Po uwzględnieniu nowych stawek waloryzacyjnych, miesięczny rachunek za emerytury zasadnicze skoczył do poziomu 28,914 mld zł. Skala roczna pokazuje ten sam trend. W całym 2024 roku na emerytury przeznaczono 292,290 mld zł, a w 2025 roku już 319,562 mld zł. Od początku 2026 roku ZUS zdążył już wypłacić seniorom oszałamiającą sumę 83,384 mld zł.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) - średnia emerytura i dane ZUS

Ile wynosi przeciętna emerytura w Polsce po waloryzacji? Z najnowszego biuletynu ZUS wynika, że średnia emerytura wypłacana w marcu 2026 roku osiągnęła poziom 4 509,64 zł. Miesiąc wcześniej, przed przeprowadzeniem waloryzacji, kwota ta wynosiła średnio 4249 zł.

O ile wzrosły świadczenia emerytalne w wyniku waloryzacji? Dzięki marcowej waloryzacji portfele polskich seniorów zyskały przeciętnie około 260 zł miesięcznie. Dokładna kwota podwyżki zależy jednak od indywidualnej wysokości wcześniej pobieranego świadczenia.

Dlaczego na początku roku spada liczba emerytów w ZUS? To zjawisko cykliczne. Między styczniem a marcem 2026 roku baza beneficjentów zmniejszyła się o 14 tysięcy osób (do poziomu 6,411 mln). Jest to naturalny trend demograficzny obserwowany w systemie ubezpieczeń każdego roku w tym okresie.

Ile państwo wydaje miesięcznie na wypłatę emerytur? Po marcowej waloryzacji miesięczny koszt obsługi emerytur zasadniczych w Polsce wzrósł do rekordowych 28,914 mld zł. Dla porównania, pod koniec 2023 roku wydatki te wynosiły 21,75 mld zł miesięcznie.

Ile pieniędzy ZUS wypłacił już emerytom w tym roku? Tylko od początku roku do marca ZUS przekazał na konta i do rąk seniorów łączną sumę 83,384 mld zł. Wydatki te stale rosną - w całym ubiegłym roku zamknęły się w kwocie ponad 319,5 mld zł.

Ile wynosi przeciętna emerytura po waloryzacji? ZUS odkrył karty. Sprawdź, czy dostajesz więcej niż średnia
