REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Bon senioralny 2026. Rząd przyjął projekt. Kto skorzysta?

Bon senioralny 2026. Rząd przyjął projekt. Kto skorzysta?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 maja 2026, 10:05
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pomoc senior bon senioralny
Bon senioralny 2026. Rząd przyjął projekt. Kto skorzysta?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rządowa pomoc dla osób starszych nabiera realnych kształtów. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o koordynacji opieki długoterminowej, za który odpowiada Marzena Okła-Drewnowicz, pełnomocnik rządu ds. polityki senioralnej. Nowe przepisy wprowadzają tzw. bon senioralny - rozwiązanie, które ma wesprzeć seniorów w ich domach.

Nowe świadczenie dla seniorów. Czym jest bon senioralny?

Rada Ministrów zatwierdziła projekt dotyczący opieki długoterminowej, wprowadzający bon senioralny dla wybranych osób powyżej 65. roku życia. Nowe przepisy mają usprawnić współdziałanie organów wspierających osoby starsze, co spotkało się z aprobatą Związku Województw RP. Bon senioralny to nowa forma wsparcia o charakterze niepieniężnym. W przeciwieństwie do programów typu "Aktywny Rodzic", pieniądze nie trafią bezpośrednio do portfela seniora. Zostaną one przeznaczone na opłacenie konkretnych usług opiekuńczych realizowanych przez gminę. W ramach bonu seniorzy otrzymają pomoc m.in. w:

REKLAMA

REKLAMA

  • przygotowywaniu posiłków i wsparciu w jedzeniu,
  • utrzymywaniu porządku w miejscu zamieszkania,
  • higienie osobistej i pielęgnacji,
  • przemieszczaniu się i załatwianiu spraw urzędowych,
  • zapewnieniu kontaktu z otoczeniem.

Realizacja bonu będzie oparta na umowie zawieranej między gminą a seniorami. Wsparcie trafi w pierwszej kolejności tam, gdzie publicznych usług opiekuńczych brakuje najbardziej.

Kryterium dochodowe. Kto dostanie bon senioralny?

Projekt zakłada, że pomoc nie będzie powszechna. Aby otrzymać wsparcie, należy spełnić warunki. Program przewiduje bon senioralny jako formę wsparcia rzeczowego dla osób powyżej 65. roku życia. Uprawnienie to będzie przysługiwać seniorom, których przeciętne miesięczne zarobki z ostatniego kwartału zmieszczą się w limicie 3410 zł. Kwota ta będzie co roku aktualizowana, aby nadążać za zmianami w gospodarce. Pierwsza edycja programu jest przewidziana na lata 2026-2028.

Ekspert: "Dobre rozwiązanie, ale beneficjentów jest zbyt mało"

Dominik Owczarek z Instytutu Spraw Publicznych ocenia bon jako "stymulator usług lokalnych". Podkreśla, że największą korzyść odniosą dzieci opiekujące się starszymi rodzicami - dzięki bonowi będą mogły pozostać aktywne zawodowo, podczas gdy rodzicami zajmą się profesjonaliści. Ekspert wskazuje jednak na poważny problem skali wsparcia.

REKLAMA

To niepokojące, że tak mało seniorów będzie mogło skorzystać z bonu. Szacuje się, że wsparciem zostanie objętych od 12 tys. do 20 tys. osób - zauważa Owczarek w rozmowie z PAP.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Główną przeszkodą może być brak kadr. Sektor opieki zmaga się z wysoką średnią wieku pracowników, co rodzi obawy, czy w mniejszych miejscowościach znajdą się osoby chętne do świadczenia usług, nawet jeśli gmina otrzyma na to fundusze.

Finansowanie programu bon senioralny

Rząd zaplanował stopniowe zwiększanie nakładów na bon senioralny:

  • 2026 roku: 100 mln zł (start w ostatnim kwartale),
  • 2027 roku: 400 mln zł,
  • 2028 roku: 500 mln zł.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o bon senioralny

  1. Czy dostanę pieniądze do ręki? Nie. Bon senioralny to świadczenie niepieniężne. Gmina opłaca opiekuna, który przychodzi do domu seniora i pomaga mu w codziennych czynnościach.
  2. Jaki dochód uprawnia do bonu? Twoje średnie miesięczne dochody z ostatnich 3 miesięcy nie mogą być wyższe niż 3410 zł brutto.
  3. Od kiedy będzie można składać wnioski? Program ma ruszyć w 2026 roku. Szczegółowe terminy naborów zostaną ogłoszone przez poszczególne gminy po ostatecznym uchwaleniu ustawy przez Parlament i podpisaniu jej przez Prezydenta.
  4. Co jeśli w mojej gminie nie ma opiekunów? Projekt przewiduje, że bon trafi w pierwszej kolejności do gmin, które mają deficyt usług opiekuńczych, aby pobudzić lokalny rynek pracy w tym sektorze.
  5. Kto odpowiada za ten projekt? Za przygotowanie i wdrożenie bonu senioralnego odpowiada Marzena Okła-Drewnowicz, pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej.

Czym jest bon senioralny w projekcie ustawy o koordynacji opieki długoterminowej?

Bon senioralny to nowa forma wsparcia o charakterze niepieniężnym. Środki nie trafią bezpośrednio do portfela seniora, lecz zostaną przeznaczone na opłacenie konkretnych usług opiekuńczych realizowanych przez gminę.

Jakie usługi opiekuńcze obejmuje bon senioralny?

Bon senioralny obejmuje pomoc m.in. w przygotowywaniu posiłków i jedzeniu, utrzymywaniu porządku, higienie osobistej i pielęgnacji, przemieszczaniu się, załatwianiu spraw urzędowych oraz zapewnieniu kontaktu z otoczeniem.

Jaki próg dochodowy uprawnia do bonu senioralnego?

Średni miesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy nie może przekroczyć 3410 zł. Kwota ta będzie co roku aktualizowana, aby nadążać za zmianami w gospodarce.

Kiedy przewidziano pierwszą edycję programu bon senioralny?

Pierwsza edycja programu bon senioralny jest przewidziana na lata 2026-2028. Program ma ruszyć w 2026 roku, a szczegółowe terminy naborów mają ogłaszać poszczególne gminy.

Ile osób może zostać objętych wsparciem z bonu senioralnego według Dominika Owczarka?

Dominik Owczarek z Instytutu Spraw Publicznych zauważa: "Szacuje się, że wsparciem zostanie objętych od 12 tys. do 20 tys. osób".

Powiązane
ZUS wypłaca pieniądze za skutki choroby alkoholowej. Ważne zmiany w przepisach. Komu przysługuje i ile wynosi renta alkoholowa w 2026 roku?
ZUS wypłaca pieniądze za skutki choroby alkoholowej. Ważne zmiany w przepisach. Komu przysługuje i ile wynosi renta alkoholowa w 2026 roku?
Prawie 2000 zł dla osób bez pracy przed emeryturą. Sprawdź warunki świadczenia
Prawie 2000 zł dla osób bez pracy przed emeryturą. Sprawdź warunki świadczenia
Wyższa emerytura dla roczników 1950–1965. Sprawdź, jak zyskać na nowym przeliczeniu kapitału
Wyższa emerytura dla roczników 1950–1965. Sprawdź, jak zyskać na nowym przeliczeniu kapitału
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
System kaucyjny budzi oczekiwania zmian. Polacy mówią, czego brakuje
06 maja 2026

O systemie kaucyjnym słyszało 99,6 proc. Polaków, a 81,1 proc. aktywnie z niego korzysta lub planuje zacząć w najbliższym czasie - wynika z opublikowanego badania. Ponad 63 proc. osób przyznało, że po wprowadzeniu systemu rzadziej wyrzuca opakowania po napojach do koszy na śmieci.
Nawet 11,6 tys. zł dla młodych lekarzy. Resort pokazał projekt nowych stawek
06 maja 2026

Resort zdrowia planuje podwyżki wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury – wynika z projektu rozporządzenia skierowanego do konsultacji społecznych. Nowe stawki mają obowiązywać od 1 lipca 2026 r.
Matura 2026 r. Język angielski dominuje. Trwają obowiązkowe egzaminy maturalne z języków obcych [6 maj 2026]
06 maja 2026

W środę o godz. 9 maturzyści przystąpili do obowiązkowych pisemnych egzaminów z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym. Najwięcej maturzystów - podobnie jak w latach ubiegłych - pisze egzamin z języka angielskiego.
Bon senioralny 2026. Rząd przyjął projekt. Kto skorzysta?
06 maja 2026

Rządowa pomoc dla osób starszych nabiera realnych kształtów. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o koordynacji opieki długoterminowej, za który odpowiada Marzena Okła-Drewnowicz, pełnomocnik rządu ds. polityki senioralnej. Nowe przepisy wprowadzają tzw. bon senioralny - rozwiązanie, które ma wesprzeć seniorów w ich domach.

REKLAMA

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2026 r. - nie zawsze razem z pensją. Czasem nawet do 10 dni na wypłatę. Co zmienił Kodeks pracy?
06 maja 2026

Kończysz pracę i masz niewykorzystany urlop? Od 2026 r. przepisy Kodeksu pracy precyzyjnie określają termin jego wypłaty. W jednych przypadkach pieniądze trafią na konto razem z ostatnią pensją, w innych trzeba będzie poczekać nawet do 10 dni. Od czego to zależy i kiedy pracodawca musi zapłacić?
Jawność wynagrodzeń jednak od 2027 r. Nowe przepisy miały wejść w życie 7. czerwca 2026 r.
06 maja 2026

Jawność wynagrodzeń najprawdopodobniej wejdzie w życie jednak od 2027 r. Nowe przepisy miały obowiązywać od 7. czerwca 2026 r. Pracownicy niecierpliwie czekają na zmiany dotyczące transparentności płac. Jest nowy projekt ustawy, która ma wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia.
Koniec z zawiłymi fakturami - rewolucja w rachunkach za prąd
06 maja 2026

Rada Ministrów przyjęła projekt UDER92 – pakiet deregulacyjny dla energetyki. Czytelne rachunki, mniej biurokracji i wsparcie dla magazynów ciepła. Czy obietnice przełożą się na realne korzyści dla odbiorców?
Nabycie spadku - dwie możliwości dziedziczenia, dwa sposoby potwierdzenia praw
06 maja 2026

Śmierć bliskiej osoby powoduje potrzebę uporządkowania spraw związanych z jej odejściem. Dobrze jest zająć się tą kwestią w możliwie nieodległym terminie, w szczególności gdy zmarła osoba prowadziła jakąś działalność gospodarczą. Jakie są możliwości nabycia spadku i w jaki sposób dopełnić formalności?

REKLAMA

Polacy o podatkach. Wciąż wolą PIT od pracodawcy
06 maja 2026

Prawie 60 proc. ankietowanych woli nadal otrzymywać PIT z danymi o zarobkach za poprzedni rok od pracodawcy – wynika z ankiety przeprowadzonej przez pracownię badawczą SW Research na zlecenie PITax.
Bon senioralny: dobre rozwiązanie, ale dla nielicznych? Ekspert alarmuje
06 maja 2026

Bon senioralny to dobre rozwiązanie, które może być elementem stymulacji usług opiekuńczych na poziomie lokalnym – powiedział PAP Dominik Owczarek z Instytutu Spraw Publicznych. Dodał, że niepokojące jest jednak to, że tak mało seniorów będzie mogło skorzystać z tego wsparcia.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA