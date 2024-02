Jak uporządkować finanse w 2024 roku? Jak spłacić zadłużenie?

Polacy odważniejsi w zmienianiu pracy?

Ponad połowa Polaków wśród postanowień na 2024 r. umieściła cele związane z pracą – w tym z jej zmianą lub ubieganiem się o podwyżkę (35%) - wynika z badania przeprowadzonego przez serwis Pracuj.pl.

3,6 mln - tyle Polaków otrzymuje wynagrodzenie minimalne według danych Ministerstwa Pracy. Oznacza to, że już od 1 stycznia tyle osób mogło liczyć na podwyżkę, bo od nowego roku wzrosła kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę z 3600 zł do 4242 zł brutto. Na kolejny taki wzrost trzeba poczekać do lipca, wówczas najniższa krajowa będzie wynosiła 4300 zł brutto. Też zgodnie z przyjętymi założeniami projektu budżetu państwa średnie wynagrodzenie w Polsce w 2024 r. wyniesie 7 824 zł brutto, czyli o blisko 13% więcej niż w ubiegłym roku.

Poprawa sytuacji ekonomicznej Polaków

A co z nastrojami konsumenckimi? Są coraz lepsze, na co wskazuje m.in. barometr Consumer Finance, który według ostatniego raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF), odnotował wzrost i obecnie wynosi 97 pkt. Jednocześnie coraz więcej osób z optymizmem patrzy na ogólną sytuację ekonomiczną Polski, według raportu jest to obecnie ok. 21%, gdzie jeszcze w poprzedniej wersji badania, odsetek ten wynosił 19%.

To nie wszystko, znacznie lepiej podchodzimy do kwestii finansowych w naszych gospodarstwach domowych. Według raportu ZPF „Consumer Finance” poprawę swojej sytuacji finansowej w perspektywie najbliższego roku szacuje nawet 23% respondentów. A co za tym idzie, w większym stopniu spodziewamy się bezproblemowej obsługi swoich zobowiązań.

- Nastroje finansowe są lepsze, co przekłada się płynniejszą obsługę zobowiązań. Wpływ na te kwestie może mieć m.in. podwyżka płacy minimalnej czy podwyżka świadczenia 500+ do kwoty 800 zł - mówi Marcin Czugan, prezes ZPF.

Ogarnianie finansów zacznij od długów

Nawet ok. 20% postanowień noworocznych Polaków wiąże się z zarządzaniem budżetem - tak wynika z różnych zestawień celów na 2024 r. Chcemy zarabiać więcej, oszczędzać, inwestować, lepiej zarządzać finansami, uporządkować portfel. Warto jednak zacząć od uporania się z długami, opóźnionymi zobowiązaniami czy tymi płatnościami, które są obarczone największym ryzykiem lub najwyższymi kosztami - odsetkami.

- Kontrola nad własnym budżetem jest niezbędna, by móc spokojnie podejmować konkretne decyzje finansowe. Porządkowanie finansów osobistych najlepiej jest zacząć od weryfikacji ewentualnego poziomu zadłużenia i ułożenia planu spłaty. To podstawa dalszych działań – podpowiada Marcin Czugan.

Ale od czego zacząć? Pierwszym krokiem, który warto zrobić przy porządkowaniu finansów jest zebranie wszystkich zobowiązań oraz dokładne określenie ich wartości, terminów opóźnień i priorytetu płatności. Jeśli długi podlegają windykacji, warto ustalić z osobą zarządzającą tą wierzytelnością warunki spłaty. Być może istnieje możliwość rozłożenia długu na raty.

- Zdarza się, że dłużnicy unikają kontaktu z firmą windykacyjną. To błąd, bo dług nie zniknie, a odsetki rosną. Wyjście z inicjatywą i podjęcie kontaktu z zarządzającym wierzytelnością może okazać się najlepszym rozwiązaniem – podkreśla Marcin Czugan. Nie warto z tym zwlekać.

Następnym ważnym krokiem w porządkowaniu finansów na pewno powinno być ustalenie celów i nadanie im właściwych priorytetów. Znacznie trudniejszym etapem – zwłaszcza na początku – może być trzymanie się przyjętej strategii.