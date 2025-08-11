Nowe środki na infrastrukturę ochrony zdrowia. Ruszył nabór do programu AOS FENX.06.01

Placówki medyczne mogą uzyskać dofinansowanie na budowę, modernizację i zakup wyposażenia. Sprawdź, kto może skorzystać i na jakich zasadach. Trwa nabór wniosków do programu FENX.06.01 – Inwestycje w infrastrukturę, sprzęt i wyposażenie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Środki z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FENX) pozwolą na modernizację sektora ochrony zdrowia i rozwój modelu leczenia jednego dnia.

Dla kogo przewidziano wsparcie?

Wniosek może złożyć podmiot leczniczy, który:

1) działa na poziomie ponadregionalnym,

2) prowadzi działalność szpitalną,

3) został utworzony przez:

- publiczną uczelnię medyczną,

- publiczną uczelnię prowadzącą badania i kształcenie w obszarze nauk medycznych,

- Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.



Takie podmioty mają specjalny kod podmiotu tworzącego: 80 - zgodnie z przepisami Ministerstwa Zdrowia.



O wsparcie mogą ubiegać się placówki publiczne i niepubliczne, które spełniają warunki ponadregionalności - czyli prowadzą działalność w zasięgu wykraczającym poza jeden powiat lub jedną gminę.



Typowym beneficjentem może być np. szpital kliniczny prowadzony przez uczelnię medyczną, realizujący świadczenia w ramach leczenia szpitalnego i AOS.

Poziom dofinansowania w ramach AOS FENX 06.01

W ramach naboru do rozdysponowania jest ponad 442 mln zł, a maksymalny poziom dofinansowania projektu może wynieść aż 100% kosztów kwalifikowanych, w tym maksymalnie 79,71% ze środków UE.

Kwota dofinansowania na jeden projekt musi mieścić się w przedziale od 2 do 20 mln zł.

Jakie inwestycje można sfinansować?

Celem naboru jest zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz tworzenie warunków sprzyjających odwracaniu piramidy świadczeń zdrowotnych poprzez wzmocnienie roli AOS i rozwój leczenia jednego dnia. Zakres możliwych do dofinansowania działań jest szeroki i obejmuje m.in.:



Inwestycje budowlane:

- remonty, przebudowy, rozbudowy istniejących budynków,

- budowa nowych obiektów – w uzasadnionych przypadkach,

- modernizacja instalacji (elektrycznych, sanitarnych, wentylacyjnych itp.),

- przygotowanie terenu, prace rozbiórkowe i infrastruktura towarzysząca (np. media, windy).

Zakup wyposażenia:

- nowoczesne wyroby medyczne i aparatura diagnostyczna,

- specjalistyczne meble medyczne do gabinetów, pracowni, sal zabiegowych,

- wyposażenie socjalno-bytowe dla pacjentów i personelu (np. szafki, łóżka, krzesła, dozowniki),

- sprzęt informatyczny (komputery, serwery, systemy RIS, PACS, HIS).



Dodatkowe działania wspierające:

- szkolenia z obsługi nowego sprzętu i systemów,

- działania promocyjne i informacyjne,

- wdrożenie rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną (np. OZE).

Czego nie można sfinansować?

Nie są kwalifikowalne m.in.: zakup nieruchomości, środków transportu, sprzętu RTV/AGD oraz nowe miejsca parkingowe (z wyjątkiem tych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i rodzin z dziećmi).

Jak się przygotować do naboru?

Eksperci rekomendują:

• dokonanie wstępnej oceny kwalifikowalności projektu,

• zgromadzenie niezbędnych dokumentów, w tym opinii o celowości inwestycji (OCI),

• określenie zakresu rzeczowego i szacunkowej wartości projektu,

• analizę map potrzeb zdrowotnych oraz gotowości infrastrukturalnej i kadrowej placówki.



Nabór trwa od 5 sierpnia do 31 października 2025 r.



Podmioty lecznicze, które chcą w pełni wykorzystać szansę, powinny rozpocząć przygotowania już dziś.

Więcej szczegółów na temat naboru dostępne tutaj.

Grzegorz Ocieczek, Prezes Zarządu LPW Consulting

Ewa Kowacz, Dyrektor ds. PR Marketingu LPW Grupa