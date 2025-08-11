REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od 2025 możesz dostać nawet 4134 zł miesięcznie – zobacz, jak zdobyć orzeczenie o niepełnosprawności

Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od 2025 możesz dostać nawet 4134 zł miesięcznie – zobacz, jak zdobyć orzeczenie o niepełnosprawności

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 sierpnia 2025, 15:52
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od 2025 możesz dostać nawet 4134 zł miesięcznie – zobacz, jak zdobyć orzeczenie o niepełnosprawności
Masz jedną z tych chorób? W 2025 możesz dostać nawet 4134 zł miesięcznie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W 2025 roku weszły w życie przepisy, które otwierają drogę do wyższych świadczeń, ulg i dodatkowego wsparcia dla osób z wieloma przewlekłymi chorobami. Jeśli Twój stan zdrowia utrudnia codzienne funkcjonowanie, możesz ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności i świadczenia sięgające nawet 4134 zł miesięcznie. Sprawdź, jakie choroby dają do tego prawo, jakie dokumenty przygotować i gdzie złożyć wniosek, by szybko otrzymać pieniądze.

rozwiń >

Jakie konkretne świadczenia możesz otrzymać z orzeczeniem?

Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności otwiera dostęp do wielu form wsparcia finansowego, ulg i udogodnień, które mogą znacząco poprawić jakość życia. Oto najważniejsze z nich:

REKLAMA

  • Świadczenie wspierające: Nowość wprowadzana etapowo od 2024 roku, z pełną mocą od 2025 roku. Jest to miesięczne wsparcie finansowe, którego wysokość może wynieść nawet do 4134 zł. Jego kwota zależy od stopnia potrzeby wsparcia, ocenianego w skali punktowej, a co ważne, nie jest uzależniona od dochodu.
  • Renta socjalna lub rodzinna: Jeśli spełniasz określone kryteria dotyczące wieku, niezdolności do pracy lub utraty żywiciela rodziny, możesz ubiegać się o te świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).
  • Ulgi podatkowe: Możliwość skorzystania z odliczeń od dochodu lub podatku, takich jak ulga rehabilitacyjna (na leki, sprzęt, turnusy), odliczenia za dojazdy czy wydatki związane z przystosowaniem mieszkania.
  • Karta parkingowa: Przyznawana osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które mają ograniczenia w poruszaniu się, uprawnia do parkowania na specjalnie wyznaczonych miejscach.
  • Zniżki na bilety komunikacji: Ulgi na przejazdy komunikacją miejską, międzymiastową oraz pociągami PKP.
  • Programy PFRON: Dostęp do szerokiej gamy programów finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, obejmujących dopłaty do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, likwidację barier architektonicznych, a także dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.
  • Turnusy rehabilitacyjne i wsparcie środowiskowe: Możliwość uczestnictwa w turnusach poprawiających kondycję zdrowotną i psychiczną, a także korzystanie ze wsparcia organizacji pozarządowych i ośrodków pomocy społecznej.
  • Możliwość wcześniejszej emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy: W zależności od stopnia niepełnosprawności i udokumentowanego stażu pracy.

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności – procedura krok po kroku

Proces uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, choć wydaje się złożony, jest jasno określony. Oto podstawowe kroki, które musisz podjąć:

  1. Złóż wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności: Formularz znajdziesz w lokalnym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (ZON) lub na jego stronie internetowej.
  2. Zbierz dokumentację medyczną: To najważniejszy element. Musi ona kompleksowo i rzetelnie potwierdzać Twój stan zdrowia, przebieg choroby, historię leczenia oraz wpływ schorzenia na codzienne funkcjonowanie.
  3. Staw się na komisji ZON: Po złożeniu wniosku zostaniesz wezwany na posiedzenie komisji, która oceni Twój stan zdrowia i funkcjonalny. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest rozpatrzenie sprawy zaocznie lub komisja wyjazdowa.
  4. Po otrzymaniu orzeczenia – złóż wnioski o konkretne świadczenia: Samo orzeczenie otwiera drogę, ale aby uzyskać np. świadczenie wspierające, rentę socjalną czy kartę parkingową, należy złożyć odrębne wnioski do odpowiednich instytucji (ZUS, MOPS, PCPR itp.).

Pamiętaj: choroba nie zawsze oznacza konieczność samotnego zmagania się z problemem. Czasem wystarczy jeden wniosek, by zyskać wsparcie, do którego masz pełne prawo.Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności, procedura krok po kroku

Lista chorób kwalifikujących do świadczeń w 2025 roku

Od 2025 roku katalog schorzeń, które mogą uzasadniać wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, został rozszerzony i doprecyzowany. Wprowadzono nową listę 208 jednostek chorobowych, zwłaszcza rzadkich chorób genetycznych, które mogą uprawniać do orzeczenia wydawanego na dłuższy czas (min. 7 lat). Ogólnie, kwalifikujące schorzenia obejmują m.in.:

  • Choroby neurologiczne: np. padaczka, stwardnienie rozsiane, stany po udarach mózgu, choroba Parkinsona.
  • Choroby psychiczne: w tym schizofrenia, depresja lekooporna, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zespoły otępienne.
  • Nowotwory złośliwe: w zależności od stadium i wpływu na funkcjonowanie organizmu.
  • Poważne choroby układu krążenia, oddechowego i pokarmowego: prowadzące do niewydolności narządowej (np. niewydolność serca, przewlekła obturacyjna choroba płuc, choroba Crohna).
  • Cukrzyca z powikłaniami: szczególnie te wpływające na narządy (np. retinopatia, nefropatia).
  • Choroby rzadkie i genetyczne: rozbudowany katalog (obecnie 208 jednostek), który ma ułatwić orzekanie w tych przypadkach.
  • Zespoły bólowe kręgosłupa i zaawansowane zwyrodnienia stawów: w stopniu znacząco ograniczającym ruchomość i codzienne funkcjonowanie.
  • Upośledzenie narządu wzroku, słuchu i mowy: znaczne wady i uszkodzenia.
  • Upośledzenie umysłowe oraz całościowe zaburzenia rozwojowe (np. spektrum autyzmu).

Pełna lista kryteriów i symboli przyczyn niepełnosprawności jest dostępna w załączniku rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz w lokalnym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (ZON).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dlaczego warto sprawdzić swoje uprawnienia już teraz

Nowy katalog chorób obowiązuje od 1 stycznia 2025 r., a procedura uzyskania orzeczenia może trwać nawet kilka miesięcy. Im wcześniej złożysz wniosek, tym szybciej możesz skorzystać ze świadczeń, ulg i programów PFRON. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że nawet choroby przewlekłe, jeśli znacząco ograniczają sprawność, mogą otworzyć drogę do realnego wsparcia.

Aktualizacja 2025 – zmiany od 14 sierpnia

Od 14 sierpnia 2025 r. obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące składu komisji orzekających o niepełnosprawności. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia MRiPS:

  • Do komisji będą mogli dołączać lekarze w trakcie specjalizacji (po ukończeniu modułu podstawowego lub w trzecim roku szkolenia) oraz lekarze z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem (nie wliczając stażu podyplomowego).
  • Wprowadzono nowe procedury wstępnej weryfikacji dokumentacji przez lekarza – przewodniczącego oraz możliwość uzupełnienia składu orzekającego o dodatkowego specjalistę, co ma usprawnić proces i zwiększyć dostępność komisji

Dzięki temu orzeczenia powinny być wydawane szybciej, a terminy rozpatrywania mogą się skrócić, to ważna zmiana dla wszystkich, którzy planują ubieganie się o świadczenia w 2025 roku.

Kolejny krok ku bardziej sprawiedliwemu systemowi orzecznictwa – teraz także lekarze w trakcie specjalizacji będą mogli pracować w komisjach – mówił minister Łukasz Krasoń w mediach.

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy choroba przewlekła uprawnia do renty z ZUS?

Tak, ale nie każda. Choroba przewlekła może być podstawą do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, jeśli lekarz orzecznik ZUS uzna, że stan zdrowia uniemożliwia podjęcie pracy. Niezbędne jest orzeczenie o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy.

2. Jakie choroby przewlekłe kwalifikują do orzeczenia o niepełnosprawności?

Od 2025 roku katalog obejmuje 208 jednostek chorobowych. Są to m.in. choroby neurologiczne, kardiologiczne, metaboliczne, onkologiczne oraz rzadkie choroby genetyczne. Kluczowe jest to, czy dana choroba utrudnia codzienne funkcjonowanie lub wymaga opieki.

3. Czy przy chorobie przewlekłej należy się świadczenie pielęgnacyjne?

Tylko jeśli osoba chora jest całkowicie niesamodzielna i wymaga stałej opieki. Potrzebne jest orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub odpowiedni zapis (punkt 7) w orzeczeniu dziecka.

4. Jakie świadczenia przysługują osobom z chorobą przewlekłą?

W zależności od stanu zdrowia mogą to być: renta z tytułu niezdolności do pracy, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny z ZUS, świadczenie pielęgnacyjne z MOPS, dofinansowania z PFRON i ulgi podatkowe.

5. Czy choroba przewlekła oznacza niepełnosprawność?

Nie zawsze. Choroba przewlekła może prowadzić do orzeczenia o niepełnosprawności, jeśli wpływa na codzienne funkcjonowanie, ale samo rozpoznanie choroby nie wystarcza. Liczy się stopień ograniczenia sprawności.

Podstawa prawna

Powiązane
Od ulgi podatkowej po 4133 zł świadczenia. Co daje orzeczenie o niepełnosprawności? [2025][TABELA]
Od ulgi podatkowej po 4133 zł świadczenia. Co daje orzeczenie o niepełnosprawności? [2025][TABELA]
Orzeczenie o niepełnosprawności – 14 sierpnia wchodzą zmiany, które mogą Cię zaskoczyć
Orzeczenie o niepełnosprawności – 14 sierpnia wchodzą zmiany, które mogą Cię zaskoczyć
Znaczny stopień niepełnosprawności – przywileje, o których mało kto wie
Znaczny stopień niepełnosprawności – przywileje, o których mało kto wie
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Butelki i puszki oddasz w aptece. Kontrowersyjne przepisy wchodzą w życie od 1 października
11 sie 2025

Od 1 października wizyta w aptece może wyglądać zupełnie inaczej. Po receptę czy syrop ustawisz się w kolejce… razem z osobami oddającymi puste butelki i puszki. Nowe przepisy systemu kaucyjnego obejmą także duże apteki, co już dziś budzi sprzeciw farmaceutów. "Apteka to nie składowisko odpadów" – ostrzegają i zapowiadają walkę z ministerstwem.
1 października 2025 r. w Polsce wchodzi system kaucyjny. Jest pomysł przesunięcia terminu lub odstąpienia od kar
11 sie 2025

Dnia 1 października 2025 r. w Polsce wchodzi w życie system kaucyjny. Rzecznik MŚP przedstawia szereg obaw i wątpliwości dotyczących funkcjonowania nowych przepisów. Jest pomysł przesunięcia terminu wejścia w życie systemu kaucyjnego albo odstąpienia od nakładania kar na jego początkowym etapie.
ZUS wypłacił już 634 mln zł na wyprawki szkolne dla 3,3 mln dzieci. [Rok szkolny 2025/2026]
11 sie 2025

Od 1 lipca tego roku ZUS przyznał świadczenie 300+ z programu Dobry Start na blisko 3,3 mln uczniów. Wypłacono już 634 mln zł – wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co się zmieniło w programie?
Aktywny Maluch: Trwa nabór uzupełniający. Wnioski do 5 września 2025 r.
11 sie 2025

Do 5 września 2025 r. można składać wnioski w naborze uzupełniającym w programie Aktywny Maluch. Chodzi o dofinansowanie tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki.

REKLAMA

Zwolnienie SD-Z2 przy darowiźnie. Czy zawsze trzeba składać formularz?
11 sie 2025

Zwolnienie z obowiązku składania formularza SD-Z2 przy darowiźnie budzi wiele pytań. Czy zawsze trzeba zgłaszać darowiznę urzędowi skarbowemu? Wyjaśniamy, kiedy zgłoszenie jest wymagane, a kiedy obowiązek ten jest wyłączony, zwłaszcza w przypadku najbliższej rodziny i darowizny w formie aktu notarialnego.
Znaczny stopień niepełnosprawności – przywileje, o których mało kto wie
11 sie 2025

Masz znaczny stopień niepełnosprawności lub opiekujesz się kimś, kto go posiada? W 2025 roku lista ulg, świadczeń i ułatwień jest dłuższa, niż myśli większość osób. To nie tylko wyższe dodatki czy krótszy czas pracy – część przywilejów może zaskoczyć nawet tych, którzy od lat mają orzeczenie. W artykule znajdziesz także przykłady lokalnych ulg i programów z największych polskich miast. Sprawdź, co Ci przysługuje, od kiedy i jak możesz to uzyskać.
Rekordowy wzrost oszczędności emerytalnych. Czy Polacy przygotowują się na przyszłość?
11 sie 2025

W 2024 roku ponad 20,8 mln Polaków uczestniczyło w systemie emerytalnym, gromadząc rekordowe 307,5 mld zł. Rośnie popularność IKE i IKZE – produktów z kuszącymi zachętami podatkowymi, które nie tylko zabezpieczają przyszłość, ale też aktywnie wspierają polską gospodarkę.
Rynek wtórny wygrywa z rynkiem pierwotnym pod względem dostępności mieszkań
11 sie 2025

W lipcu używane mieszkania były tańsze od nowych w przeliczeniu na metr kwadratowy. Wzrosła nie tylko podaż, ale i sprzedaż mieszkań.

REKLAMA

Droższe badanie techniczne samochodu osobowego od września 2025 r. - podwyżka o 50 zł. Opłaty za inne rodzaje badań wzrosną proporcjonalnie
11 sie 2025

Opłaty za badania techniczne samochodów osobowych wzrosną o około 50 zł, do 149 zł - poinformował 11 sierpnia 2025 r. na konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Dodał, że opłaty za inne rodzaje badań wzrosną proporcjonalnie.
Tusk o HoReCa i KPO: „Będą decyzje, jeśli trzeba – także personalne”. Gorąca debata wokół dotacji na jachty, sauny i wirtualne strzelnice
11 sie 2025

Premier Donald Tusk zapowiedział, że kluczowe decyzje dotyczące przyznawania środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) dla branży HoReCa zapadną po wtorkowej informacji minister funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Jak zaznaczył, nie wyklucza, że w grę wchodzą również zmiany personalne.

REKLAMA