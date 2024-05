Obniżka podatku Belki już na horyzoncie. Minister podał konkretny termin

Minister finansów Andrzej Domański zadeklarował, że obniżka podatku Belki, czyli podatku od zysków kapitałowych zostanie wprowadzona od 1 stycznia 2025 roku. Minister przekazał ponadto, że w resorcie finansów trwają prace nad innymi narzędziami, które będą wspierały oszczędzanie Polaków oszczędności, także na rynku kapitałowym.

rozwiń >

Przygotowywana przez rząd obniżka podatku Belki (tj. podatku od zysków kapitałowych) zostanie wprowadzona od 1 stycznia 2025 roku. Tak zadeklarował minister finansów Andrzej Domański. "Wracając do podatku Belki - podatek ten będzie obniżony od 1 stycznia 2025 roku. Może tutaj przy okazji dodam jeszcze, że w Ministerstwie Finansów trwają prace nad innymi narzędziami, które będą wspierały oszczędzanie Polaków oszczędności, także na rynku kapitałowym" - przekazał Domański.

REKLAMA

Ministerstwo Finansów ma gotowe założenia zmian w podatku Belki

REKLAMA

Minister Domański informował niedawno, że Ministerstwo Finansów ma gotowe założenia zmian w podatku Belki. Jak wskazywał, zwolnione z podatku byłyby dochody z lokat o zapadalności powyżej roku odpowiadające wartości wynikającej z pomnożenia 100 tys. zł przez stopę depozytową NBP, obowiązywałaby także kwota wolna w odniesieniu do inwestycji w akcji, obligacje i TFI wyliczana również jako iloczyn 100 tys. zł i stopy depozytowej lub jej mnożnika.

W ramach prac nad zmianami w podatku Belki przygotowywany jest projekt zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzający normy ograniczające opodatkowanie osiąganych przez osoby fizyczne dochodów (przychodów) z kapitałów pieniężnych. Projekt znajduje się w uzgodnieniach wewnętrznych - poinformował Jarosław Neneman, Podsekretarz Stanu w MF, w odpowiedzi na interpelację nr 2328. Propozycja zawarta w projekcie zakłada, że wprowadzone zostaną kwoty dochodów (przychodów) wolne od opodatkowania z oszczędności oraz z inwestycji kapitałowych.

W przypadku oszczędności, zwolnienie z podatku będzie dotyczyło dochodów (przychodów) – do określonego rocznego limitu – z rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz z obligacji, o terminie zapadalności co najmniej rok, które będą zapisane w wyodrębnionym pakiecie oszczędnościowym, osobno prowadzonym dla obligacji i osobno dla lokat terminowych.

Podatnik będzie mógł gromadzić oszczędności tylko w jednym wyodrębnionym pakiecie oszczędnościowym, a więc ograniczenia

Resort finansów wyjaśnił, że podatnik będzie mógł gromadzić oszczędności tylko w jednym wyodrębnionym pakiecie oszczędnościowym obligacji lub jednym wyodrębnionym pakiecie oszczędnościowym lokat terminowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

Istotą projektowanego zwolnienia jest to, że instytucja finansowa, prowadząca wyodrębniony pakiet oszczędnościowy, nie będzie pobierała, jako płatnik, tzw. „podatku Belki” od dochodów (przychodów) z lokat terminowych lub obligacji, do wysokości kwoty zwolnionej. Natomiast powyżej tej kwoty instytucja finansowa, jako płatnik, będzie pobierała 19% zryczałtowany podatek dochodowy, tak jak jest to obecnie.

W przypadku dochodów z inwestycji kapitałowych (np. ze sprzedaży akcji na giełdzie) wprowadzona będzie roczna kwota dochodów wolna od podatku, którą podatnik będzie rozliczał w zeznaniu rocznym PIT-38.

Brak podatku Belki oznacza, że nasze oszczędności do 100 tys. zł nie będą obciążone podatkowo, powyżej już tak

Zarówno roczna kwota zwolnienia dochodów (przychodów) z oszczędności gromadzonych w wyodrębnionym pakiecie oszczędnościowym obligacji lub lokat terminowych, jak i roczna kwota wolna od podatku od dochodów z inwestycji kapitałowych, określane będą w obwieszczeniu Ministra Finansów na każdy rok kalendarzowy.

Ministerstwo Finansów proponuje, aby każda z tych kwot wynosiła iloczyn stopy depozytowej NBP na ostatni dzień trzeciego kwartału roku poprzedzającego rok podatkowy i 100 tys. zł (obecnie byłoby to 5250 zł).

Zmiany w podatku Belki w "100 Konkretach" Koalicji Obywatelskiej

Przypomnijmy, że zmiany podatku od zysków kapitałowych (podatek Belki) znajdowały się w tzw. "100 Konkretach", czyli programie wyborczym Koalicji Obywatelskiej. KO wskazywała wówczas, że zaproponuje zniesienie tego podatku dla oszczędności i inwestycji, w tym także na GPW, do 100 tys. zł, powyżej 1 roku.

Szef resortu finansów Andrzej Domański poinformował w pierwszej połowie marca tego roku, że Ministerstwo Finansów ma gotowe założenia zmian w podatku Belki, które wkrótce będą przedmiotem obrad Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (KERM). "To kwestia najbliższych dni" - powiedział Domański.

Podatek Belki, uregulowany przepisami art. 30a oraz art. 30b ustawy o podatku od osób fizycznych, został wprowadzony jako zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w 2002 roku. W momencie jego wprowadzenia dotyczył głównie odsetek od depozytów oraz lokat bankowych. Jednak już od 2004 roku jego zakres rozszerzono na wszystkie dochody pochodzące z inwestycji kapitałowych.