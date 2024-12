4 opcje wcześniejszej spłaty kredytu [przykłady, obliczenia]. Jak i kiedy najlepiej nadpłacić kredyt?

W jakiej sytuacji opłaca się wcześniej spłacić przynajmniej część kredytu (nadpłacić kredyt)? A kiedy nie jest to opłacalne? Ekspert analizuje 4 warianty nadpłaty kredytu.

Kredyt hipoteczny na mieszkanie. Czy nadpłata się opłaca? Kiedy?

Mieszkaniowy kredyt hipoteczny to dla większości klientów zobowiązanie na wiele lat. Jednak w dobie wysokich stóp procentowych zdecydowana większość klientów podczas spotkań z ekspertami finansowymi sporo czasu poświęca kwestii nadpłat zaciąganego zobowiązania. Aktualnie jest to jedno z najczęściej zadawanych pytań zaraz po wysokości oprocentowania, czy kosztach kredytu hipotecznego.

Pierwszy krok: analiza budżetu domowego

Ale zanim rozpoczniemy procedurę nadpłaty, warto najpierw przeanalizować swoją sytuację finansową. Jaką cześć wynagrodzenia lub oszczędności możemy przeznaczyć na nadpłaty? W jaki sposób chcemy, czy też możemy nadpłacać kredyt? To wszystko uzależnione jest od indywidualnej sytuacji każdego klienta czy też rodziny.



Warto zatem przeprowadzić analizę osobistej sytuacji finansowej i upewnić się, że wcześniejsza spłata nie obciąży nadmiernie domowego budżetu. Należy sprawdzić, czy dysponuje się odpowiednio wysoką „poduszką finansową” na wypadek nagłych wydatków czy choroby.

Krok drugi: opłacalność. Porównanie z innymi formami lokowania pieniędzy

Dodatkowo należy sprawdzić, czy taka nadpłata będzie opłacalna. Można porównać wysokość zysku z inwestowania środków np. we własną firmę, odłożenia pieniędzy na lokacie, koncie oszczędnościowym, czy też zakupie obligacji Skarbu Państwa.



Podczas analizy finansowej gospodarstwa domowego, warto zweryfikować element zabezpieczenia osobistego, czyli polisę na życie. Czy w ogóle się ją posiada? Jaki jest jej zakres i kwota ubezpieczenia? Jaki jest jej koszt roczny/miesięczny? Odpowiednie ubezpieczenie może zapewnić ochronę finansową w razie choroby lub innych zdarzeń.

Stale nadpłacać niewielkie kwoty, czy raz na jakiś czas dużą sumę?

Po dokładnej analizie stanu finansów i podjęciu decyzji o nadpłacie należy zastanowić się, czy mają one mieć charakter cykliczny (np. 500 zł miesięcznie), czy też okazjonalny (np. raz na pół roku kwotą 10 000 zł). Podczas realizacji dyspozycji bank postawi pytanie, czy skrócić okres kredytowania, czy też zmniejszyć ratę. Warto sprawdzić różnicę oraz zastanowić się co jest ważne w kontekście finansów osobistych.

Cztery warianty wcześniejszej spłaty kredytu - przykłady, obliczenia

Mamy do wyboru kilka scenariuszy. Zakładamy, że Klient posiada kredyt hipoteczny w kwocie 450 tys. zł, oprocentowanie stałe tego kredytu wynosi 7,5%, okres spłaty 25 lat. Rata tego zobowiązania wynosi 3 325,46 zł. Jeśli klient nie dokona wcześniejszej spłaty, prawdopodobnie odda do banku odsetki w wysokości ok. 547 638 zł.



Co, jednak kiedy zdecyduje się na wcześniejszą spłatę? Przeanalizujmy 4 możliwe warianty.



WARIANT I – Klient nadpłaca regularnie kwotą 500 zł przez okres 24 miesięcy. Nie zmienia wysokości raty. W efekcie okres kredytowania skrócił się do 280 miesięcy. A koszt odsetkowy to 491 873 zł. Różnica w odsetkach, którą zaoszczędzimy wyniesie 55 765 zł.



WARIANT II – Nadpłata incydentalna np. raz do roku kwotą 6 000 zł. Robimy to w czasie dwóch lat. Nie zmieniamy wysokości raty. Efekt - kredyt skrócił się do 281 miesięcy. Koszt odsetkowy wyniesie 494 035 zł. Różnica w zapłaconych odsetkach: 53 603 zł. W tym przypadku zaoszczędzimy nieco mniej niż w WARIANCIE nr I.



WARIANT III – Nadpłata regularna, miesięczną kwotą 500 zł. Okres nadpłaty 24 miesiące. Tym razem pozostawiamy okres kredytowania bez zmian, zmniejszamy wysokość raty. Po dokonaniu nadpłat rata zmniejszy się do poziomu 3 239,24 zł. W takim wariancie koszt odsetkowy wyniesie 533 759 zł. Różnica w odsetkach: 13 879 zł.



WARIANT IV - Nadpłata incydentalna, raz do roku kwotą 6000 zł. Okres nadpłaty 24 miesiące. Tym razem pozostawiamy okres kredytowania bez zmian, ale zmniejszamy wysokość raty. Po dokonaniu nadpłat rata spadnie do poziomu 3 280,8 zł. W takim wariancie koszt odsetkowy wyniesie 534 076 zł. Różnica w odsetkach: 13 562 zł.



- To tylko kilka przykładów, które mogą pomóc w podjęciu decyzji o formie i wysokości nadpłat. Pamiętaj! Decyzja o wcześniejszej spłacie kredytu lub budowie poduszki finansowej powinna być oparta na dogłębnej analizie osobistej sytuacji finansowej, warunków kredytowych oraz celów finansowych. Warto również skonsultować się z ekspertem finansowym, aby upewnić się, że podejmuje się najlepsze decyzje dla swojej przyszłości finansowej – reasumuje Tomasz Kosiba, Dyrektor Sprzedaży Credipass.

