Zdolność kredytowa 2024 - od czego zależy. 800 plus, alimenty, renta rodzinna. Co jeszcze pozwoli wziąć większy kredyt mieszkaniowy?

Od stycznia 2024 roku na konta rodziców i opiekunów dzieci wpływa wyższe świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 800+. To nie tylko więcej środków w budżetach domowych, ale także wyższa zdolność kredytowa, czyli maksymalna kwota, jaką można pożyczyć od banku a tym samym możliwość zakupu większego mieszkania. Co jeszcze będzie wpływać na zdolność kredytową w 2024 roku?

Zdolność kredytowa 2024 - od czego zależy

Podstawą do wyliczenia zdolności kredytowej jest między innymi źródło i wysokość dochodów, posiadane zobowiązania czy ilość osób na utrzymaniu. Przy ustalaniu maksymalnej kwoty, którą można pożyczyć, część banków uwzględnia także otrzymywane alimenty, rentę rodzinną i właśnie świadczenie 800+. Podwyższenie świadczenia z 500 zł na 800 zł to wyższa zdolność kredytowa rodzin wychowujących dzieci.

Zdolność kredytowa Grudzień 2023 Styczeń 2024 Różnica Gospodarstwo z 1 dzieckiem zarobki netto 7 tys. zł 350 tys. zł 380 tys. zł +30 tys. zł Gospodarstwo z 1 dzieckiem zarobki netto 10 tys. zł 696 tys. zł 730 tys. zł +34 tys. zł Gospodarstwo z 2 dzieci zarobki netto 10 tys. zł 655 tys. zł 714 tys. zł +59 tys. zł Założenia: LTV <=80%, raty równe, okres kredytowania 360 miesięcy, wiek kredytobiorców 30 lat, umowa o pracę na czas nieokreślony, brak zobowiązań finansowych, uwzględniono dochód z programu Rodzina 500+ (grudzień 2023 r.) i Rodzina 800+ (styczeń 2024 r.).

Bezpieczny Kredyt 2% ułatwił wielu osobom zakup pierwszego mieszkania. Koniec programu to powrót „starych” problemów – wyższych rat i znacznie niższej zdolności kredytowej, przy wywindowanych cenach nieruchomości. Świadczenie 800+ poprawia sytuację osób wychowujących dzieci i w każdym z analizowanych przypadków powiększa zdolność kredytową, ale należy pamiętać, że każda sprawa rozpatrywana jest przez bank indywidualnie. Istotne są nie tylko dochody i miesięczne obciążania, ale również wiek kredytobiorcy, waluta spłacanych zobowiązań, czy wysokość posiadanego wkładu własnego, a świadczenie z programu Rodzina 800+ wpłynie pozytywnie na zdolność kredytową tylko w wybranych bankach – komentuje Paweł Rudzik, Menadżer Produktu Credipass.



Według wyliczeń agencji Metrohouse wyższe świadczenia, a tym samym poprawa zdolności kredytowej umożliwi rodzinom zakup nieco większego mieszkania. Spośród największych miast różnice te najbardziej widoczne są w Łodzi. Przy obecnych średnich cenach rodzina z dwójką dzieci o dochodach 10 tys. zł netto może sobie pozwolić na mieszkanie większe o prawie 8 m kw. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że podwyższenie świadczenia daje im możliwość zakupu mieszkania większego aż o jeden pokój. Takiego komfortu nie będzie mieć jednak ta sama rodzina poszukująca mieszkania w stolicy, Wyższa zdolność kredytowa przełoży się zaledwie na 2 dodatkowe metry.

Wyższe wynagrodzenie kontra inflacja

Pozytywnym impulsem, który spowoduje wzrost zdolności kredytowej, są przewidywane wzrosty przeciętnego wynagrodzenia. Zgodnie z danymi GUS przeciętne wynagrodzenie w listopadzie 2023 roku było wyższe o 11,8% w porównaniu do listopada 2022 roku. Z drugiej strony – utrzymująca się wysoka inflacja będzie determinowała wysokość rat kredytowych i wpływała na wzrost kosztów utrzymania gospodarstwa domowego, które banki uwzględniają przy analizowaniu zdolności kredytowej.

Mieszkanie na Start nową szansą na zakup pierwszego mieszkania

Nadzieją dla osób, które planują zakup mieszkania, może być nowy program rządowy Mieszkanie na Start. Dopłata do odsetek będzie oznaczała niższe raty, a niższe miesięczne płatności to wyższa zdolność kredytowa i możliwość zaciągnięcia wyższego kredytu. Należy jednak pamiętać, że w nowym programie rządowym pojawią się prawdopodobnie limity dochodowe i ostrzejsze kryteria wiekowe.

Z nowego programu nie skorzysta już, na przykład, 40-letni singiel. Na rządowe dopłaty do odsetek nie będzie mogło też liczyć małżeństwo, w którym każda z osób zarabia około 6-6,5 tys. zł na rękę. Warto jednak zauważyć, że program jest na początkowym etapie konsultacji, nie znamy jego ostatecznego kształtu i wiele założeń może się jeszcze zmienić – podsumowuje Paweł Rudzik z Credipass.

