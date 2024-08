Ceny złota i ropy zaczęły interesować że grono Polaków, dlaczego. Jakie jeszcze notowania są wyszukiwane – TOP20

Wobec niepewnej sytuacji gospodarczej i zapowiadanych podwyżek Polacy intensywnie poszukują w Internecie informacji na temat cen produktów i usług. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy najczęściej byli zainteresowani cenami złota i ropy naftowej.

Instytut Przywództwa sprawdził, które ceny najbardziej interesują polskich internautów. Analiza średniej liczby zapytań w wyszukiwarce Google w okresie 08.2023 – 07.2024 r. dostarcza ciekawych informacji na temat trendów i preferencji konsumentów, ale również obaw o wzrosty cen.

Ceny złota i ropy interesują bardziej niż oprocentowanie lokat

Wśród cen produktów i usług polscy internauci najbardziej interesowali się ceną złota. Średnio co minutę padały 3 zapytania o ceny tego kruszcu, a na przestrzeni 12 miesięcy zainteresowanie wzrosło o prawie 50%.

Złoto od wieków pełni rolę bezpiecznej przystani dla inwestorów w czasach niepewności gospodarczej i politycznej. Wzrost zainteresowania cenami złota może być związany z globalnymi napięciami geopolitycznymi, wahaniami kursów walut i obawami przed inflacją, ale także niekorzystną ofertą oprocentowania lokat bankowych.

Co zaskakujące, o oprocentowanie lokat pytano 10 razy rzadziej, jedynie 12,1 tys. razy w miesiącu. Inwestycje w złoto stają się alternatywą dla lokat, których oprocentowanie często nie chroni przed inflacją.

Ex aequo na podium zestawienia znalazło się zainteresowanie ceną ropy naftowej. Wzrost cen ropy naftowej może prowadzić do ogólnego wzrostu cen w gospodarce, a wyższe koszty transportu i produkcji mogą być przenoszone na konsumentów w postaci wyższych cen żywności, energii i innych podstawowych dóbr.

To bezpośrednio wpływa na budżety gospodarstw domowych, zmniejszając ich siłę nabywczą i podnosząc koszty życia.

– Oba obszary, mimo że są tak różne, wzbudzały podobne zainteresowanie i wydaje się, że motywacją w obu przypadkach jest kwestia bezpieczeństwa. Przy złocie chodzi oczywiście o bezpieczeństwo inwestycji. Natomiast bezpieczeństwo prowadzonej działalności, próba przewidywania cen towarów oraz bezpieczeństwo płynności finansowej z tym związane dyktowały poszukiwanie trendów cen ropy – tłumaczy Piotr Gąsiorowski, prezes Instytutu Przywództwa.

Nowy trend: coraz większe zainteresowanie cenami produktów rolnych

Wysokie miejsca na liście popularności zajmują także ceny produktów rolnych, takich jak pszenicy (49,5 tys. zapytań/mies.), ogólnie zboża (33,1 tys. zapytań/mies.) i rzepaku (22,2 tys. zapytań/mies.), co wskazuje na duże zainteresowanie sektorem rolniczym.

Produkty te stanowią podstawę dla wielu gałęzi przemysłu, w tym przemysłu spożywczego i mają kluczowy wpływ na ceny żywności. Zainteresowanie cenami rolnymi odzwierciedla także zainteresowanie rolników opłacalnością ich produkcji. Dla producentów rolnych zmienność cen może oznaczać niestabilne przychody i ryzyko finansowe, które wymaga odpowiedniego zarządzania i strategii zabezpieczających.

Wyszukiwane notowania Wyszukiwane notowania Materiały prasowe

Ceny prądu notowane na giełdzie interesują także konsumentów

Wysokie miejsca w zestawieniu zainteresowania cenami zajmują także ceny prądu (22,2 tys. zapytań/mies.). Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy liczba zapytań o ceny prądu wzrosła o ponad 80%. To znaczne zwiększenie zainteresowania sugeruje głębokie zaniepokojenie zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorstw w obliczu rosnących kosztów energii.

Dla gospodarstw domowych wzrost kosztów energii elektrycznej przekłada się bezpośrednio na wyższe rachunki za prąd. Konsumenci stają się coraz bardziej świadomi i zaniepokojeni tym, jak rosnące koszty energii wpływają na ich codzienne wydatki.

Dla przedsiębiorstw, szczególnie tych o wysokim zużyciu energii, wzrost cen prądu może prowadzić do znacznych wzrostów kosztów operacyjnych. Intensywne relacje medialne na temat rosnących kosztów prądu i ich wpływu na życie codzienne oraz działalność gospodarczą przyczyniają się również do zwiększonego zainteresowania cenami energii.

– Wielość pojawiających się informacji o tym, co i jak będzie miało wpływ na ceny energii, rodzi niepewność i pytania o to, jakie rozwiązania energetyczne przyjąć dla nowo powstających inwestycji, zarówno przemysłowych jak i indywidualnych. Zainteresowanie cenami prądu wynika też z zamieszania na rynku OZE oraz kwestii tego, w co warto inwestować i jakie ewentualne wsparcie jest dostępne na rynku – tłumaczy ekspert.

Ceny usług i produktów medycznych: zdrowie kategorią interesującą najbardziej

W zestawieniu znalazły się również zapytania dotyczące cen związanych ze zdrowiem: ceny leczenia kanałowego zęba oraz implantów (po 9,9 tys. zapytań/mies.), okularów progresywnych (5,4 tys. zapytań/mies.).

Ale także artykułów budowlanych, takich jak kostki brukowej (12,1 tys. zapytań/mies.), blachodachówki (6,6 tys. zapytań/mies.) czy rolet zewnętrznych (5,4 tys. zapytań/mies.).

Jeśli chodzi o branżę motoryzacyjną, to w rankingu zainteresowania znalazło się zapytanie o cenę Dacii Duster (6,6 tys. zapytań/mies.) oraz o cenę konserwacji podwozia (4,4 tys. zapytań/mies.).

Wśród najpopularniejszych zapytań o ceny pojawiły się również jedno z sektora gastronomicznego - dotyczące cen w menu restauracji McDonald`s (8,1 tys. zapytań/mies.) oraz dwa dotyczące turystyki – na temat Term Chochołowskich (14,8 tys. zapytań/mies.) oraz cen spływu Dunajcem (5,4 tys. zapytań/mies.).

Obserwując wyniki zestawienia, można zauważyć trend, że internauci najczęściej poszukują informacji na temat cen produktów i usług, które są uważane za niezbędne. Z kolei ceny produktów i usług, które nie są nieodzowne, nie wzbudzają takiego zainteresowania.