Rodzice dzieci uczęszczających do żłobków, klubów dziecięcych lub mających dziennego opiekuna mogą wystąpić do ZUS o świadczenie „Aktywnie w żłobku”. Jest to jedno z trzech świadczeń przyznawanych w ramach programu Aktywny Rodzic. Wnioski o świadczenia z tego programu można składać od 1 października 2024 r.

Świadczenie "aktywnie w żłobku" przysługuje w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko. W przypadku dziecka, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, wysokość tego świadczenia wynosi do 1900 zł miesięcznie. Świadczenie to pokrywa koszty czesnego. Nie pokrywa kosztów wyżywienia. Nie może przekraczać wysokości opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Ostatni dzień na złożenie wniosku do ZUS, by uzyskać świadczenie z wyrównaniem od października 2024 r.

Złożenie wniosku do czwartku, 2 stycznia 2024 r. o przyznanie świadczenia "aktywnie w żłobku" – pod warunkiem, że dziecko uczęszczało do żłobka lub dziennego lub do dziennego opiekuna – będzie wiązało się z przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od października 2024 r. Od 3 stycznia 2025 r. rodziców będą obowiązywały inne terminy na złożenie wniosku o świadczenie "aktywnie w żłobku". Od tego momentu rodzice przestaną mieć możliwość uzyskania świadczenia z wyrównaniem od października. ZUS przypomina, że rodzice powinni złożyć wniosek w ciągu 2 miesięcy, od kiedy dziecko zaczęło uczęszczać do placówki. W takiej sytuacji otrzymają prawo do świadczenia od dnia, od którego dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka. Rodzic dostanie świadczenie również za miesiąc, w którym maluch poszedł do żłobka, mimo że wniosek zostanie złożony w następnym miesiącu. Złożenie wniosku po upływie dwóch miesięcy (licząc od dnia, w którym dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka) będzie skutkowało tym, że ZUS przyzna świadczenie od miesiąca w którym rodzic złożył wniosek. Za poprzednie miesiące świadczenie w takiej sytuacji nie przysługuje.

Aktywnie w żłobku: limit wiekowy

Warto pamiętać, że jest to świadczenie które nie ma dolnego limitu wiekowego. Oznacza to, że świadczenie można uzyskać także na dzieci nie mające roku. Warunkiem jest uczęszczanie do żłobka, klubu dziecięcego, lub do dziennego opiekuna. Określony został za to górny próg wiekowy. Świadczenie przysługuje do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy 3 lata, a gdy objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym jest niemożliwe lub utrudnione – do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 lata.

Aktywnie w żłobku: wniosek

Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć drogą elektroniczną. Wniosek można przesłać poprzez PUE/eZUS, aplikację mZUS, portal Emp@tia oraz bankowość elektroniczną.