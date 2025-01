Można składać wnioski o dodatek dopełniający do renty socjalnej. Czym jest? Gdzie złożyć wniosek? Kiedy pierwsze wypłaty?

Można składać wnioski o dodatek dopełniający do renty socjalnej. Czym jest dodatek dopełniający do renty socjalnej? Gdzie złożyć wniosek? Kiedy pierwsze wypłaty? Kto dostanie dodatek dopełniający z urzędu?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przesłanym w czwartek, 2 stycznia komunikacie poinformował, że od 1 stycznia można składać wnioski o dodatek dopełniający do renty socjalnej. Od 1 stycznia 2025 r. zaczęły obowiązywać przepisy wprowadzające ten dodatek.

Nowelizacja ustawy o rencie socjalnej wprowadziła dodatek do renty socjalnej w wysokości 2520 zł miesięcznie. Dodatek ten przysługuje osobie uprawnionej do renty socjalnej, będącej całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Przyznawany jest na wniosek osoby ubiegającej się o ten dodatek lub jej przedstawiciela ustawowego. Wypłacany będzie razem z rentą socjalną.

Wniosek o dodatek dopełniający do renty socjalnej (EDD-SOC) jest dostępny od 1 stycznia tego roku na stronie internetowej zus.pl i w każdej placówce Zakładu.

Dodatek dopełniający ZUS wypłaci razem z rentą socjalną, w terminach płatności tej renty. Pierwsze wypłaty zaplanowane są na maj 2025 roku – przekazał rzecznik ZUS Wojciech Dąbrówka. Dodał, że w przypadku osób, które w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej, czyli 1 stycznia 2025 r., miały orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji ZUS przyzna ten dodatek z urzędu, bez konieczności składania wniosku. Pozostałe osoby będą zobowiązane do złożenia wniosku. W komunikacie przypomniano, że osoby, którym ZUS przyzna dodatek dopełniający z urzędu, otrzymają wyrównanie tego dodatku od 1 stycznia 2025 r. Z kolei osobom, które złożą wniosek o dodatek dopełniający, zostanie on przyznany od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej niż od 1 stycznia 2025 r.

Dodatek dopełniający będzie waloryzowany co roku od 1 marca. ZUS przypomina, że renta socjalna wraz z dodatkiem dopełniającym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz oskładkowaniu składką na ubezpieczenie zdrowotne na ogólnych zasadach obowiązujących dla świadczeń emerytalno-rentowych. W przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do renty socjalnej oraz renty rodzinnej kwota renty socjalnej zostanie obniżona w taki sposób, aby łączna suma obu świadczeń nie przekraczała 300 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która obecnie wynosi 5342,88 zł – wskazano w komunikacie. Z kolei w razie, gdy renta socjalna przed 1 stycznia br. nie przysługiwała z uwagi na to, że renta rodzinna przekraczała 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, prawo do renty socjalnej może zostać ponownie ustalone jeśli osoba uprawniona zgłosi wniosek w tej sprawie - dodano.

Ważne Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (178,10 zł).

W przypadku obniżenia renty socjalnej z powyższych powodów kwota dodatku dopełniającego zostanie pomniejszona o ten sam procent, o jaki obniżono rentę socjalną. Natomiast jeśli kwota renty rodzinnej przekroczy 300 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, zarówno renta socjalna, jak i dodatek dopełniający nie będą przysługiwały.