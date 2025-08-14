REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Polska stawia na złoto – czy warto iść w ślady NBP? [Gość Infor.pl]

Polska stawia na złoto – czy warto iść w ślady NBP? [Gość Infor.pl]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 sierpnia 2025, 04:00
Szymon Glonek
Szymon Glonek
Złoto - kupować teraz? Gość Infor.pl
Polska stawia na złoto – czy warto iść w ślady NBP? [Gość Infor.pl]
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Nigdy w historii Polska nie miała tak dużych rezerw złota. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński konsekwentnie je powiększa, kupując fizyczny kruszec w ilościach, które robią wrażenie. Czy to dobra inwestycja także dla obywateli?

Ekspert rynku złota, członek zarządu oraz dyrektor ds. rozwoju w Mennicy Mazovia Paweł Mazurek, w rozmowie z GośćInfor.pl podkreśla: złoto to nie sposób na szybki zysk, lecz na bezpieczeństwo majątku.

REKLAMA

Złoto – polisa ubezpieczeniowa na trudne czasy

W przeszłości, gdy światowa sytuacja była stabilna, wielu inwestorów zapominało o złocie, stawiając na akcje, obligacje czy ostatnio kryptowaluty. Jednak w czasach niepewności wraca zainteresowanie fizycznym złotem – nie kontraktami czy funduszami opartymi na notowaniach, ale metalem, który można trzymać w ręku.

Mazurek podkreśla: inwestowanie w złoto to „maraton, nie sprint”. Kupuje się je z myślą o latach, a nawet o przekazaniu kolejnym pokoleniom.

Biżuteria to nie inwestycja

Ekspert zaznacza, że choć złota biżuteria ma wartość sentymentalną, nie jest formą inwestowania. Wynika to z niższej próby złota oraz kosztów wykonania i designu. Prawdziwe złoto inwestycyjne to sztabki i monety najwyższej próby 999,9 (tzw. czterodziewiątkowe), certyfikowane przez producentów z listy LBMA.

Od czego zacząć?

Pierwszy krok to wybór zaufanego dilera – najlepiej z fizyczną siedzibą i możliwością natychmiastowego odbioru towaru. Wybór między sztabką a monetą zależy od preferencji inwestora.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Sztabki: często wybierane przez początkujących, zabezpieczone certyfikatem i unikalnym numerem.
  • Monety bulionowe: rozpoznawalne na całym świecie, mające status prawnego środka płatniczego (choć nominał jest symboliczny w porównaniu z wartością kruszcu).

Co ważne – zacząć można od niewielkich kwot. Jednogramowa sztabka to koszt ok. 450 zł, a uncja srebra ok. 180 zł. Regularne zakupy pozwalają uśrednić cenę i uniezależnić się od krótkoterminowych wahań.

Dlaczego warto mieć fizyczne złoto?

Złoto daje niezależność od systemu bankowego i chroni wartość majątku przed inflacją. W przeciwieństwie do gotówki w domu, która traci siłę nabywczą, złoto zachowuje wartość w czasie, a jego przechowywanie jest proste – nawet kilogramowa sztabka zajmuje mniej miejsca niż równowartość w banknotach.

Edukacja i przekazywanie wartości

Coraz częściej rodzice kupują złoto dzieciom z okazji komunii, chrztu czy urodzin, traktując to jako formę edukacji finansowej. Dzięki temu młodzi uczą się, że majątek można przechowywać w trwałym, odpornym na inflację aktywie.

Złoto a kolekcjonerstwo

REKLAMA

Mazurek odróżnia inwestowanie w złoto od rynku numizmatycznego. Monety kolekcjonerskie wymagają specjalistycznej wiedzy i znajomości rzadkości emisji. Monety inwestycyjne są proste w zakupie – wystarczy kupić certyfikowany produkt od renomowanego sprzedawcy.

Złoto to inwestycja dla cierpliwych. Nie służy do szybkiego zarobku, lecz do ochrony kapitału i zapewnienia sobie niezależności w niepewnych czasach. Regularne zakupy, nawet w małych ilościach, to strategia, która sprawdza się niezależnie od bieżących kursów.

Powiązane
Nowy prezydent, stare napięcia: Polityczny start Karola Nawrockiego i reakcja rządu [Gość Infor.pl]
Nowy prezydent, stare napięcia: Polityczny start Karola Nawrockiego i reakcja rządu [Gość Infor.pl]
100 tys. zł inwestycji bez podatku. Czy to już koniec podatku Belki?
100 tys. zł inwestycji bez podatku. Czy to już koniec podatku Belki?
Podatek katastralny - jak to działa w praktyce. Przewodnik dla Polaków kupujących nieruchomości w Hiszpanii
Podatek katastralny - jak to działa w praktyce. Przewodnik dla Polaków kupujących nieruchomości w Hiszpanii
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Pilotaż skróconego czasu pracy - nabór wniosków od 14 sierpnia do 15 września. Kto może wziąć udział i co wynika z regulaminu? 50 mln złotych dla pracodawców
13 sie 2025

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało w komunikacie, że od 14 sierpnia 2025 r. do 15 września 2025 r. pracodawcy z całej Polski – zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego – mogą składać wnioski do pilotażu skróconego czasu pracy. To pierwszy tego typu program w tej części Europy. Autorem pilotażu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na testowanie nowych modeli organizacji pracy w latach 2025-2027 trafi 50 mln zł. Lista projektów rekomendowanych do realizacji zostanie opublikowana nie później niż 15 października 2025 r.
Polska stawia na złoto – czy warto iść w ślady NBP? [Gość Infor.pl]
14 sie 2025

Nigdy w historii Polska nie miała tak dużych rezerw złota. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński konsekwentnie je powiększa, kupując fizyczny kruszec w ilościach, które robią wrażenie. Czy to dobra inwestycja także dla obywateli?
Odpowiedzialność osobista członków zarządu za długi i podatki spółki. Co zrobić, by jej uniknąć?
13 sie 2025

Odpowiedzialność osobista członków zarządu bywa często bagatelizowana. Tymczasem kwestia ta może urosnąć do rangi rzeczywistego problemu na skutek zaniechania. Wystarczy zbyt długo zwlekać z oceną sytuacji finansowej spółki albo błędnie zinterpretować oznaki niewypłacalności, by otworzyć sobie drogę do realnej odpowiedzialności majątkiem prywatnym.

Umowy PPA w 2025 r. – korzyści i ryzyka dla małych i średnich firm w Polsce
13 sie 2025

Płacisz coraz wyższe rachunki za prąd? Coraz więcej firm w Polsce decyduje się na umowy PPA, czyli długoterminowe kontrakty na energię z OZE, które mogą zagwarantować stałą cenę nawet na 20 lat. To szansa na przewidywalne koszty i lepszy wizerunek, ale też zobowiązanie wymagające spełnienia konkretnych warunków. Sprawdź, czy Twoja firma może na tym skorzystać.

REKLAMA

Od 1 września 2025 r. spada wynagrodzenie pracowników młodocianych. Znamy nowe stawki
13 sie 2025

Od września 2025 r. zmienią się minimalne stawki dla pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Obniżka wynika z niższego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II kwartale 2025 r. Sprawdź, ile wyniesie płaca w poszczególnych latach nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
Tegoroczni maturzyści mogą się starać o stypendium w wysokości 10 000 zł na rozpoczęcie studiów! Wystarczy złożyć wniosek. Ale trzeba się spieszyć, bo termin mija 18 sierpnia!
13 sie 2025

Jeśli jesteś tegorocznym maturzystą i mieszkasz na wsi lub w małej miejscowości, możesz otrzymać 10 000 zł stypendium pomostowego na dobry start i rozpoczęcie studiów. Termin składania wniosków upływa 18 sierpnia 2025 roku. Oto szczegóły.
Nowe zasady orzekania o niepełnosprawności od 14 sierpnia 2025 r. – mniej czekania, więcej orzeczników
13 sie 2025

Już od 14 sierpnia 2025 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące wydawania orzeczeń o niepełnosprawności. Reforma zmienia składy orzekające i procedury administracyjne. Cel to skrócenie kolejek, większa dostępność orzeczników i szybsze decyzje. Sprawdź, co dokładnie się zmienia i kogo obejmą nowe zasady.
O tym dodatkowym wsparciu finansowym po utracie pracy wie niewielu Polaków. I nie chodzi o zasiłek dla bezrobotnych. Świadczenie to można otrzymać także w przypadku trudnej sytuacji życiowej, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności
13 sie 2025

Osoby, które straciły pracę, często nie zdają sobie sprawy, że oprócz zasiłku dla bezrobotnych mogą starać się o dodatkową pomoc finansową z opieki społecznej - zasiłek okresowy. Aby ją otrzymać, muszą jednak spełnić określone kryteria. Kto więc kwalifikuje się do otrzymania zasiłku po utracie zatrudnienia? Oto szczegóły.

REKLAMA

Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i jak zapewnić sobie świadczenia w 2025 r.?
13 sie 2025

Brak jednego zapisu w orzeczeniu o niepełnosprawności może oznaczać utratę nawet kilku tysięcy złotych rocznie. W 2025 roku punkty 7 i 8 w części "Wskazania do ulg i uprawnień" nabierają szczególnego znaczenia, bo decydują o dostępie do świadczeń, ulg i usług opiekuńczych. Wyjaśniamy, co oznaczają także punkty 5 i 6. Jak wpływają na prawo do pomocy i co zrobić, jeśli w orzeczeniu brakuje ważnego punktu.
Czym jest faktura ustrukturyzowana? Czy jej papierowa wersja jest fakturą w rozumieniu ustawy o VAT?
13 sie 2025

Sejm już uchwalił nowelizację ustawy o VAT wprowadzającą obowiązek wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych za pomocą KSeF. To dla podatników jest bardzo ważna informacja: gdy zostaną wydane bardzo szczegółowe akty wykonawcze (są już opublikowane kolejne wersje projektów) oraz pojawi się zgodnie z tymi rozporządzeniami urzędowe oprogramowanie interfejsowe (dostęp na stronach resortu finansów) można będzie zacząć interesować się tym przedsięwzięciem.

REKLAMA