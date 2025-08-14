Polska stawia na złoto – czy warto iść w ślady NBP? [Gość Infor.pl]

Nigdy w historii Polska nie miała tak dużych rezerw złota. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński konsekwentnie je powiększa, kupując fizyczny kruszec w ilościach, które robią wrażenie. Czy to dobra inwestycja także dla obywateli?

Ekspert rynku złota, członek zarządu oraz dyrektor ds. rozwoju w Mennicy Mazovia Paweł Mazurek, w rozmowie z GośćInfor.pl podkreśla: złoto to nie sposób na szybki zysk, lecz na bezpieczeństwo majątku.

Złoto – polisa ubezpieczeniowa na trudne czasy

W przeszłości, gdy światowa sytuacja była stabilna, wielu inwestorów zapominało o złocie, stawiając na akcje, obligacje czy ostatnio kryptowaluty. Jednak w czasach niepewności wraca zainteresowanie fizycznym złotem – nie kontraktami czy funduszami opartymi na notowaniach, ale metalem, który można trzymać w ręku.

Mazurek podkreśla: inwestowanie w złoto to „maraton, nie sprint”. Kupuje się je z myślą o latach, a nawet o przekazaniu kolejnym pokoleniom.

Biżuteria to nie inwestycja

Ekspert zaznacza, że choć złota biżuteria ma wartość sentymentalną, nie jest formą inwestowania. Wynika to z niższej próby złota oraz kosztów wykonania i designu. Prawdziwe złoto inwestycyjne to sztabki i monety najwyższej próby 999,9 (tzw. czterodziewiątkowe), certyfikowane przez producentów z listy LBMA.

Od czego zacząć?

Pierwszy krok to wybór zaufanego dilera – najlepiej z fizyczną siedzibą i możliwością natychmiastowego odbioru towaru. Wybór między sztabką a monetą zależy od preferencji inwestora.

Sztabki : często wybierane przez początkujących, zabezpieczone certyfikatem i unikalnym numerem.

: często wybierane przez początkujących, zabezpieczone certyfikatem i unikalnym numerem. Monety bulionowe: rozpoznawalne na całym świecie, mające status prawnego środka płatniczego (choć nominał jest symboliczny w porównaniu z wartością kruszcu).

Co ważne – zacząć można od niewielkich kwot. Jednogramowa sztabka to koszt ok. 450 zł, a uncja srebra ok. 180 zł. Regularne zakupy pozwalają uśrednić cenę i uniezależnić się od krótkoterminowych wahań.

Dlaczego warto mieć fizyczne złoto?

Złoto daje niezależność od systemu bankowego i chroni wartość majątku przed inflacją. W przeciwieństwie do gotówki w domu, która traci siłę nabywczą, złoto zachowuje wartość w czasie, a jego przechowywanie jest proste – nawet kilogramowa sztabka zajmuje mniej miejsca niż równowartość w banknotach.

Edukacja i przekazywanie wartości

Coraz częściej rodzice kupują złoto dzieciom z okazji komunii, chrztu czy urodzin, traktując to jako formę edukacji finansowej. Dzięki temu młodzi uczą się, że majątek można przechowywać w trwałym, odpornym na inflację aktywie.

Złoto a kolekcjonerstwo

Mazurek odróżnia inwestowanie w złoto od rynku numizmatycznego. Monety kolekcjonerskie wymagają specjalistycznej wiedzy i znajomości rzadkości emisji. Monety inwestycyjne są proste w zakupie – wystarczy kupić certyfikowany produkt od renomowanego sprzedawcy.

Złoto to inwestycja dla cierpliwych. Nie służy do szybkiego zarobku, lecz do ochrony kapitału i zapewnienia sobie niezależności w niepewnych czasach. Regularne zakupy, nawet w małych ilościach, to strategia, która sprawdza się niezależnie od bieżących kursów.